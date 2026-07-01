ИНДСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
ИНДСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ - древнейшая цивилизация Южной Азии (середина 3-го - начало 2-го тысячелетия до нашей эры) с центром в бассейне реки Инд (современные юго-восток Пакистана и северо-запад Индии).
Индская цивилизация сложилась на основе хараппской археологической культуры. В современной историографии наряду с понятием «индская цивилизация» получил распространение термин хараппская цивилизация. Вся область индской цивилизации простирается значительно шире долины Инда - более чем на 1000 километров с запада на восток и с севера на юг. Выделяются следующие зоны распространения индской цивилизации: юго-западная (побережье Аравийского моря), юго-восточная (Гуджарат и северный Махараштра) и северо-восточная [верхнее течение рек Джамна (Ямуна) и Ганг].
Археологическое изучение индской цивилизации началось в 1920-х годах. Наряду с её самыми значительными центрами - Мохенджо-Даро (площадь свыше 200 гектаров) и Хараппа (около 150 гектаров) - исследованы крупные поселения Ганверивала и Ракхигархи (каждое около 80 гектаров), а также Дхолавира. Изучено несколько городищ меньшего размера (от 10 до 50 гектаров): Чанху-Даро, Калибанган, а также Лотхал. Города имеют двухчастную планировку и состоят из так называемой цитадели, окружённой стенами, и жилых кварталов. Цитадель строилась на холме или искусственном возвышении. В цитадели или поблизости от неё располагались крупные постройки общественного назначения (предположительно зернохранилища, залы собраний, иногда бассейн, в частности в Мохенджо-Даро). Планировка поселений и высокий уровень благоустройства (дренажная и канализационная системы) свидетельствуют о наличии городских властей. Расстояние между наиболее крупными городскими центрами составляет несколько сотен километров (возможно, каждый из них должен был контролировать территорию около 100 тысяч квадратных километров).
География расселения позволяет предположить, что основой экономики индской цивилизации было ирригационное земледелие в бассейнах рек. Выращивались пшеница, ячмень, просо, возделывался хлопчатник. В качестве тягловых животных использовались быки и буйволы; разводилась домашняя птица. В горном строительстве широко применялся обожжённый кирпич. Характерна хараппская керамика с геометрическими узорами и изображением растений. Небольшие каменные и бронзовые изображения (монументальная скульптура не выявлена) отличаются пластикой, живостью передачи движения. В жилых домах находят многочисленные глиняные фигурки (обычно женские), выполненные в условной манере и, видимо, имевшие культовое назначение. Наиболее примечательные произведения художественного ремесла - каменные печати с изображениями и надписями (найдено несколько тысяч штук, почти все в крупных городах). Знаки письма, восходящие к рисункам, воспроизводят растения и животных Индии, что свидетельствует об их местном происхождении. Количество знаков (около 400) позволяет сделать вывод о морфемнослоговом характере письма.
Большинство исследователей склоняется к мнению, что язык протоиндских надписей был близок языкам дравидийской семьи. Находки печатей и других изделий ремесла за пределами Индии указывают на широкие международные в том числе торговые, связи индской цивилизации Её форпостом в Центральной Азии являлся Шортугай (Северный Афганистан). Контакты с Месопотамией осуществлялись морем - через Бахрейн, где находят печати, сходные с протоиндскими. Основные сведения о связях Месопотамии с городами долины Инда могут быть датированы последней третью 3-го тысячелетия до нашей эры - предположительно временем расцвета индской цивилизации.
В начале 2-го тысячелетия до нашей эры Мохенджо-Даро и Хараппа постепенно пришли в упадок. Города начали терять регулярную планировку, уменьшились в размерах, стали сменяться сельскими поселениями. Происходила варваризация культуры, забывалась письменность. В восточны районах, как на полуострове Катхиявар, так и на северо-востоке, хараппская археологическая культура в её поздних формах продолжала существовать на протяжении почти всего 2-го тысячелетия до нашей эры
Мифология северо-западной Индии 3-2-го тысячелетий до нашей эры реконструируется на основе изучения археологических находок. Наличие бассейна в цитадели Мохенджо-Даро и комнат для омовений в жилых кварталах города может свидетельствовать о культовой роли воды. В домах горожан нередко встречаются терракотовые статуэтки, обычно женские (иногда соединены со светильником), со сложными головными уборами и множеством бус и браслетов. Это позволяет говорить о почитании женщины как воплощения идеи плодородия. Солнечные символы представлены свастикой и колесом с шестью спицами. Основными источниками для исследования протоиндской мифологии служат многочисленные изображения на каменных печатях. Чаще всего это образы животных (единорог, буйвол или бык, носорог, слон, тигр), нередко с находящимися перед ними ритуальными предметами, очевидно символизировавшими почитание. Встречаются фантастические образы, объединяющие различных существ: тигр с рогами быка, имеющий лицо человека, бык с хвостом в виде кобры и тому подобное Изображение женской фигуры в ветвях дерева свидетельствует о культе деревьев. Почитались главным образом мощные фиговые деревья (баньян, пиппал), с которыми могла связываться идея Мирового древа.
Важное место в протоиндской мифологии занимал антропоморфный персонаж с рогами буйвола, представлявший собой, возможно, интифаллический образ (обычно изображался на троне в так называемой йогической позе). На одной из печатей его окружают носорог, буйвол, тигр и слон, которые, возможно, символизируют стороны света. Сцена убиения буйвола, помещаемая рядом с этой фигурой, вероятно, указывает на жертвоприношение ему, а контуры тростниковой хижины - на его святилище. Культ буйвола уходит корнями в эпоху, предшествующую развитой городской культуре индской цивилизации; он представлен, например, изображениями на керамике из Кот-Диджи (начало 3-го тысячелетия до нашей эры). Сцены единоборства антропоморфных персонажей с буйволом или с двумя тиграми явно отражают мифологические сюжеты, но их трудно интерпретировать, поскольку протоиндская письменность окончательно не дешифрована. В индуизме и фольклоре народов Индии находят многочисленные параллели с протоиндской мифологией (культ воды, деревьев и животных, мифы, связанные с буйволом, многоголовые существа, почитание богинь-матерей и многие другие).
Дополнительная литература:
Маккей Э. Древнейшая культура долины Инда. М., 1952;
Щетенко А.Я. Первобытный Индостан. Л., 1979;
Альбедиль М.Ф. Протоиндийская цивилизация: очерки культуры. М., 1994;
Allchin F. The archeology of early historic South As
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