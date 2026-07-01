ИНДРА

ИНДРА - ос­нов­ное бо­же­ст­во ве­дий­ской ре­ли­гии.

На­ря­ду с Ва­ру­ной, Со­мой, Аг­ни име­ну­ет­ся ца­рём бо­гов и все­дер­жи­те­лем. В Риг­ве­де Индре по­свя­ще­но около 250 гим­нов . Оли­це­тво­ря­ет муж­скую си­лу и пло­до­ро­дие, а так­же во­ин­ст­вен­ное на­ча­ло (ас­со­ции­ру­ет­ся с ко­лес­ни­цей и гро­мо­по­доб­ным ору­жи­ем - вад­жрой).

Центральный миф Риг­ве­ды по­ве­ст­ву­ет о три­ум­фе Индры над змее­об­раз­ным де­мо­ном Врит­рой (буквально - пре­гра­да), по­это­му Индра име­ну­ет­ся так­же «Убий­цей Врит­ры» (Врит­ра­ха­на). Индра - пред­во­ди­тель ари­ев, ко­то­рые про­ти­во­по­став­ля­ют­ся си­лам тьмы, без­бож­ным да­сью. Индра ос­во­бо­ж­да­ет ста­да ко­ров, за­хва­чен­ные де­мо­на­ми (в сис­те­ме об­ра­зов Риг­ве­ды ко­ро­вы ас­со­ции­ру­ют­ся с по­то­ка­ми не­бес­ных вод, удер­жи­вае­мы­ми ска­лой или пре­гра­дой). Столк­но­ве­ние Индры с его про­тив­ни­ком изо­бра­жа­ет­ся как кос­мо­го­ническая схват­ка с Хао­сом (враг Индры оп­ре­де­ля­ет­ся сло­ва­ми «без­ру­кий», «без­но­гий», «бес­пле­чий», «бес­фор­мен­ная и ог­ром­ная ска­ла»). По­бе­да Индры оз­на­ча­ет уст­рое­ние кос­мическогопо­ряд­ка, ро­ж­де­ние Не­ба и Солн­ца; Индра во­пло­ща­ет идею щед­ро­сти (на по­след­нее ука­зы­ва­ет по­сто­ян­ный эпи­тет Индра - Маг­ха­ван).

Воз­мож­но, гим­ны, по­свя­щён­ные Индре, бы­ли свя­за­ны с празд­но­ва­ни­ем на­ча­ла но­во­го ка­лен­дар­но­го цик­ла. В позд­не­ве­дий­ской литературе об­раз Индры ме­нее зна­чи­те­лен. В ка­че­ст­ве бо­же­ст­ва гро­ма и мол­нии он сбли­жа­ет­ся с Пард­жань­ей и по­чи­та­ет­ся как по­да­тель до­ж­дя. В ин­ду­из­ме Индра счи­та­ет­ся од­ним из ло­ка­па­лов - хра­ни­те­лей сто­рон све­та (вос­то­ка). В буд­дий­ских тек­стах вы­сту­па­ет как Ша­кра - вла­ды­ка бо­гов и по­ве­ли­тель од­ной из не­бес­ных сфер.

Эпические по­эмы со­дер­жат мно­го­численные сю­же­ты, в ко­то­рых фи­гу­ри­ру­ют Индра, его суп­ру­га Ша­чи, его слон Ай­ра­ва­та, а так­же его сто­ли­ца Ама­ра­ва­ти на вер­ши­не ми­ро­вой го­ры Ме­ру. Об­раз Индры ухо­дит свои­ми кор­ня­ми в до­ве­дий­скую эпо­ху, на что ука­зы­ва­ет, в ча­ст­но­сти, имя «Убий­ца Ве­рет­ры» (Ве­рет­раг­на) в древнеиранской ми­фо­ло­гии. Индра при­над­ле­жит к чис­лу наи­бо­лее ан­тро­по­морф­ных бо­гов древнеиндийского пан­те­о­на (под­роб­но опи­сы­ва­ют­ся его внеш­ний вид, го­лос, рост, воз­раст, оде­ж­да).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)