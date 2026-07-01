ИНДРА
ИНДРА - основное божество ведийской религии.
Наряду с Варуной, Сомой, Агни именуется царём богов и вседержителем. В Ригведе Индре посвящено около 250 гимнов. Олицетворяет мужскую силу и плодородие, а также воинственное начало (ассоциируется с колесницей и громоподобным оружием - ваджрой).
Центральный миф Ригведы повествует о триумфе Индры над змееобразным демоном Вритрой (буквально - преграда), поэтому Индра именуется также «Убийцей Вритры» (Вритрахана). Индра - предводитель ариев, которые противопоставляются силам тьмы, безбожным дасью. Индра освобождает стада коров, захваченные демонами (в системе образов Ригведы коровы ассоциируются с потоками небесных вод, удерживаемыми скалой или преградой). Столкновение Индры с его противником изображается как космогоническая схватка с Хаосом (враг Индры определяется словами «безрукий», «безногий», «бесплечий», «бесформенная и огромная скала»). Победа Индры означает устроение космическогопорядка, рождение Неба и Солнца; Индра воплощает идею щедрости (на последнее указывает постоянный эпитет Индра - Магхаван).
Возможно, гимны, посвящённые Индре, были связаны с празднованием начала нового календарного цикла. В поздневедийской литературе образ Индры менее значителен. В качестве божества грома и молнии он сближается с Парджаньей и почитается как податель дождя. В индуизме Индра считается одним из локапалов - хранителей сторон света (востока). В буддийских текстах выступает как Шакра - владыка богов и повелитель одной из небесных сфер.
Эпические поэмы содержат многочисленные сюжеты, в которых фигурируют Индра, его супруга Шачи, его слон Айравата, а также его столица Амаравати на вершине мировой горы Меру. Образ Индры уходит своими корнями в доведийскую эпоху, на что указывает, в частности, имя «Убийца Веретры» (Веретрагна) в древнеиранской мифологии. Индра принадлежит к числу наиболее антропоморфных богов древнеиндийского пантеона (подробно описываются его внешний вид, голос, рост, возраст, одежда).