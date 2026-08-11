ИНДОКИТАЙ ФРАНЦУЗСКИЙ

ИНДОКИТАЙ ФРАНЦУЗСКИЙ - С 1880-х годов до 2-й половины 1940-х годов на­зва­ние французских ко­ло­ни­аль­ных вла­де­ний, рас­по­ло­жен­ных в восточной час­ти Ин­до­ки­тай­ско­го полуострова и вклю­чав­ших тер­ри­то­рию Вьет­на­ма (про­тек­то­ра­ты Ан­нам и Тон­кин, ко­ло­ния Ко­хин­хи­на), Кам­бод­жи , а так­же Лао­са (с 1890-х годов).

В ре­зуль­та­те Ав­гу­стов­ской ре­во­лю­ции 1945 года бы­ло сверг­ну­то французское гос­под­ство во Вьет­на­ме; в 1953 году су­ве­рен­ным го­су­дар­ст­вом ста­ла Кам­бо­д­жа, в 1954 году - Ла­ос.

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