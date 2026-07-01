ИНДОАРИЙСКИЕ НАРОДЫ
ИНДОАРИЙСКИЕ НАРОДЫ - Группа народов, говорящих на индоарийских языках.
Составляют основное население Южной Азии: в Северной и Центральной Индии - 74%, Пакистане - свыше 80%, Бангладеш - свыше 99% (в основном бенгальцы), Непале - 80%, Шри-Ланке - 82% (сингалы). Индоарийские народы численно преобладают в составе выходцев из Южной Азии в Великобритании (2,2 миллионов человек - оценка по переписи 2001 года), Канаде (до 2 миллионов человек - оценка по переписи 2005 года), США (до 2 миллионов человек - оценка по переписи 2001 года), Южной Африке (до 2 миллионов человек - 2007 год, оценка), на острове Маврикий (до 1,5 миллионов чел.), островах Фиджи (до 1 миллиона человек) и другие
В Индии индоарийские народы насчитывают около 830 миллионов человек, расселены в основном на севере и в центре страны, составляя основное население штатов Уттар-Прадеш, Мадхья-Прадеш, Харьяна, Бихар, Раджастхан, Пенджаб, Гуджарат, Махараштра, Ассам, Зап. Бенгалия, Орисса, Джамму и Кашмир и Национальной столичной территории Дели. В числе индоарийский народов есть крупные консолидированные народы: хиндустанцы, маратхи, бенгальцы, гуджаратцы, пенджабцы, ория, бихарцы (майтхили, бходжпури, магадхи), раджастханцы, ассамцы, конкани, а также «зарегистрированные племена» (адиваси) и касты Северной и Западной Индии (бхилы, пахари, гуджары и другие). В Пакистане индоарийские народы насчитывают свыше 130 миллионов человек. Основное население составляют синдхи и пенджабцы (включая этнокастовые общности джатов, раджпутов, гуджаров), а также пахари, урдуязычные общности и другие. Индоарийские народы Бангладеш (в основном восточные бенгальцы, а также бихарцы, ория, хиндустанцы, переселившиеся из Индии по религиозным мотивам, и их потомки) насчитывают свыше 140 миллионов человек. Восточные бенгальцы исповедуют ислам и этим отличаются от западных бенгальцев Индии. Численность индоарийских народов в Непале составляет свыше 25 миллионов человек (основное население - непали, носители индуистской культуры в противоположность тибетоязычным монголоидам-буддистам, а также тхару и выходцы из Индии - бихарцы, хиндустанцы, бенгальцы и другие). В Шри-Ланке индоарийские народы насчитывают 14,7 миллионов человек (в основном сингалы, индоарийские предки которых прибыли из Северо-Западной и Северо-Восточной Индии несколькими волнами, начиная с 1-го тысячелетия до нашей эры, и вступили в контакты с автохтонами острова веддами и переселившимися сюда дравидами).
Индоарийские народы сложились в результате контактов и взаимной ассимиляции между племенами ариев, переселившимися в Индостан в последней трети 2-го тысячелетия до нашей эры, и автохтонными народами Южной Азии - племенами мунда, дравидами и тибето-бирманскими народами, переходившими на индоарийский язык, как язык основанной на индуизме культуры и государственности. Расселение индоарийских народов в Южной Азии прямо связано с границами индийской цивилизации (смотри в статье Индийцы). Расселение индоариев в Индостане было длительным и многоэтапным процессом. Их миграции трудно проследить археологически, поскольку они, будучи подвижными скотоводами, не производили собственной бытовой посуды, пользуясь керамикой местного населения. С «ведийскими индоариями» многие археологи связывают серой расписной керамики культуру в северной части долины Ганга. Другую волну арийской миграции на западе и юге Индостана представляют, возможно, памятники мегалитической культуры (наиболее ранние - XII век до нашей эры), близкие к некоторым культурам Северного Ирана. Носители мегалитической культуры со временем, по-видимому, утратили язык, растворившись среди дравидского населения. «Не-ведийские» индоарии обитали также в Пенджабе и на юге долины Ганга; именно в среде этих восточных ариев сформировались основные не-ведийские религиозные учения Древней Индии - буддизм и джайнизм. В раннеисторический период формой правления у многих племён «не-ведийских» индоариев были «кшатрийские республики» или «олигархии», где власть принадлежала воинской знати (кшатриям), избиравшей царя-вождя (раджан) или осуществлявшей ротацию власти между избранными кланами, тогда как у «ведийских» индоариев нормой было наследственное правление царя, руководимого наследственным же родовым жрецом (пурохита). Со временем все «не-ведийские» племена (за исключением переселившихся на острове Шри-Ланка сингалов) оказались вовлечены в сферу влияния ведийско-индуистской культуры.
С 1980-х годов среди части индийских учёных распространилась тенденция к отрицанию историчности арийской миграции и утверждению автохтонности индоариев в Индии, выражающаяся либо в неприятии всего сравнительного языкознания с его учением о языковых семьях как «колониалистской лженауки», либо в гипотезах о происхождении всех индоевропейских языков из Индии (вплоть до попыток реконструировать общий праязык для санскрита и дравидийских языков).