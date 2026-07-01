ИНДОАРИЙСКИЕ НАРОДЫ

ИНДОАРИЙСКИЕ НАРОДЫ - Груп­па на­ро­дов, го­во­ря­щих на ин­доа­рий­ских язы­ках.

Со­став­ля­ют основное на­се­ле­ние Южной Азии: в Северной и Центральной Ин­дии - 74%, Па­ки­ста­не - свыше 80%, Банг­ла­деш - свыше 99% (в основном бен­галь­цы), Не­па­ле - 80%, Шри-Лан­ке - 82% (син­га­лы). Индоарийские народы чис­лен­но пре­об­ла­да­ют в со­ста­ве вы­ход­цев из Южной Азии в Ве­ли­ко­бри­та­нии (2,2 миллионов человек - оцен­ка по пе­ре­пи­си 2001 года), Ка­на­де (до 2 миллионов человек - оцен­ка по пе­ре­пи­си 2005 года), США (до 2 миллионов человек - оцен­ка по пе­ре­пи­си 2001 года), Южной Аф­ри­ке (до 2 миллионов человек - 2007 год, оцен­ка), на острове Мав­ри­кий (до 1,5 миллионов чел.), островах Фид­жи (до 1 миллиона человек) и другие

В Ин­дии индоарийские народы на­счи­ты­ва­ют около 830 миллионов человек, рас­се­ле­ны в основном на се­ве­ре и в цен­тре стра­ны, со­став­ляя основное на­се­ле­ние шта­тов Ут­тар-Пра­деш, Мад­хья-Пра­деш, Харь­я­на, Би­хар, Рад­жаст­хан, Пен­д­жаб, Гуд­жа­рат, Ма­ха­раш­тра, Ас­сам, Зап. Бен­га­лия, Орис­са, Джам­му и Каш­мир и Национальной сто­лич­ной тер­ри­то­рии Де­ли. В чис­ле индоарийский народов есть круп­ные кон­со­ли­ди­ро­ван­ные на­ро­ды: хин­ду­стан­цы, ма­рат­хи , бен­галь­цы, гуд­жа­рат­цы, пен­д­жаб­цы , ория, би­хар­цы (майт­хи­ли, бход­жпу­ри, ма­гад­хи), рад­жаст­хан­цы, ас­сам­цы, кон­ка­ни, а так­же «за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ные пле­ме­на» (ади­ва­си) и кас­ты Северной и Западной Ин­дии (бхи­лы, па­ха­ри, гу­д­жа­ры и другие). В Па­ки­ста­не индоарийские народы на­счи­ты­ва­ют свыше 130 миллионов человек. Основное на­се­ле­ние со­став­ля­ют синд­хи и пенд­жаб­цы (вклю­чая эт­но­ка­сто­вые общ­но­сти джа­тов, ра­д­жпу­тов, гуд­жа­ров), а так­же па­ха­ри, ур­ду­языч­ные общ­но­сти и другие. Индоарийские народы Банг­ла­деш (в основном восточные бен­галь­цы, а так­же би­хар­цы, ория, хин­ду­стан­цы, пе­ре­се­лив­шие­ся из Ин­дии по ре­лигиозным мо­ти­вам, и их по­том­ки) на­счи­ты­ва­ют свыше 140 миллионов человек. Восточные бен­галь­цы ис­по­ве­ду­ют ис­лам и этим от­ли­ча­ют­ся от западных бен­галь­цев Ин­дии. Чис­лен­ность индоарийских народов в Не­па­ле со­став­ля­ет свыше 25 миллионов человек (основное на­се­ле­ние - не­па­ли, но­си­те­ли ин­дуи­ст­ской куль­ту­ры в про­ти­во­по­лож­ность ти­бе­то­языч­ным мон­го­лои­дам-буд­ди­стам, а так­же тха­ру и вы­ход­цы из Ин­дии - би­хар­цы, хин­ду­стан­цы, бен­галь­цы и другие). В Шри-Лан­ке индоарийские народы на­счи­ты­ва­ют 14,7 миллионов человек (в основном син­га­лы, ин­доа­рий­ские пред­ки ко­то­рых при­бы­ли из Северо-Западной и Северо-Восточной Ин­дии не­сколь­ки­ми вол­на­ми, на­чи­ная с 1-го тысячелетия до нашей эры, и всту­пи­ли в кон­так­ты с ав­то­хто­на­ми ост­ро­ва вед­да­ми и пе­ре­се­лив­ши­ми­ся сю­да дра­ви­да­ми).

Индоарийские народы сло­жи­лись в ре­зуль­та­те кон­так­тов и вза­им­ной ас­си­ми­ля­ции ме­ж­ду пле­ме­на­ми ари­ев, пе­ре­се­лив­ши­ми­ся в Ин­до­стан в по­след­ней тре­ти 2-го тысячелетия до нашей эры, и ав­то­хтон­ны­ми на­ро­да­ми Южной Азии - пле­ме­на­ми мун­да, дра­ви­да­ми и ти­бе­то-бир­ман­ски­ми на­ро­да­ми, пе­ре­хо­див­ши­ми на ин­доа­рий­ский язык, как язык ос­но­ван­ной на ин­ду­из­ме куль­ту­ры и го­су­дар­ст­вен­но­сти. Рас­се­ле­ние индоарийских народов в Южной Азии пря­мо свя­за­но с гра­ни­ца­ми индийской ци­ви­ли­за­ции (смотри в статье Ин­дий­цы ). Рас­се­ле­ние ин­доа­ри­ев в Ин­до­ста­не бы­ло дли­тель­ным и мно­го­этап­ным про­цес­сом. Их ми­гра­ции труд­но про­сле­дить ар­хео­ло­ги­че­ски, по­сколь­ку они, бу­ду­чи под­виж­ны­ми ско­то­во­да­ми, не про­из­во­ди­ли собственной бы­то­вой по­су­ды, поль­зу­ясь ке­ра­ми­кой ме­ст­но­го на­се­ле­ния. С «ве­дий­ски­ми ин­доа­рия­ми» многие ар­хео­ло­ги свя­зы­ва­ют ­серой рас­пис­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ру в северной час­ти до­ли­ны Ган­га. Другую вол­ну арий­ской ми­гра­ции на за­па­де и юге Ин­до­ста­на пред­став­ля­ют, воз­мож­но, па­мят­ни­ки ме­га­ли­ти­че­ской куль­ту­ры (наи­бо­лее ран­ние - XII век до нашей эры), близ­кие к не­ко­то­рым куль­ту­рам Северного Ира­на. Но­си­те­ли ме­га­ли­ти­че­ской куль­ту­ры со вре­ме­нем, по-ви­ди­мо­му, ут­ра­ти­ли язык, рас­тво­рив­шись сре­ди дра­вид­ско­го на­се­ле­ния. «Не-ве­дий­ские» ин­доа­рии оби­та­ли так­же в Пенд­жа­бе и на юге до­ли­ны Ган­га; имен­но в сре­де этих восточных ари­ев сфор­ми­ро­ва­лись основные не-ве­дий­ские ре­лигиозные уче­ния Древ­ней Ин­дии - буд­дизм и джай­низм . В ран­не­ис­то­рический пе­ри­од фор­мой прав­ле­ния у мно­гих пле­мён «не-ве­дий­ских» ин­доа­ри­ев бы­ли «кшат­рий­ские рес­пуб­ли­ки» или «оли­гар­хии», где власть при­над­ле­жа­ла во­ин­ской зна­ти (кшат­ри­ям), из­би­рав­шей ца­ря-во­ж­дя (рад­жан) или осу­ще­ст­в­ляв­шей ро­та­цию вла­сти ме­ж­ду из­бран­ны­ми кла­на­ми, то­гда как у «ве­дий­ских» ин­доа­ри­ев нор­мой бы­ло на­след­ст­вен­ное прав­ле­ние ца­ря, ру­ко­во­ди­мо­го на­след­ст­вен­ным же ро­до­вым жре­цом (пу­ро­хи­та). Со вре­ме­нем все «не-ве­дий­ские» пле­ме­на (за ис­клю­че­ни­ем пе­ре­се­лив­ших­ся на острове Шри-Лан­ка син­га­лов) ока­за­лись во­вле­че­ны в сфе­ру влия­ния ве­дий­ско-ин­дуи­ст­ской куль­ту­ры.

С 1980-х годов сре­ди час­ти индийских учё­ных рас­про­стра­ни­лась тен­ден­ция к от­ри­ца­нию ис­то­рич­но­сти арий­ской ми­гра­ции и ут­вер­жде­нию ав­то­хтон­но­сти ин­доа­ри­ев в Ин­дии, вы­ра­жаю­щая­ся ли­бо в не­при­ятии все­го срав­нительного язы­ко­зна­ния с его уче­ни­ем о язы­ко­вых семь­ях как «ко­ло­ниа­ли­ст­ской лже­нау­ки», ли­бо в ги­по­те­зах о про­ис­хо­ж­де­нии всех ин­до­ев­ро­пей­ских язы­ков из Ин­дии (вплоть до по­пы­ток ре­кон­ст­руи­ро­вать об­щий пра­язык для сан­ск­ри­та и дра­ви­дий­ских язы­ков).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)