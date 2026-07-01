ИНДИЙСКО-ПАКИСТАНСКИЕ ВОЙНЫ

Индийско-пакистанские войны — серия из четырех вооруженных конфликтов между Индией и Пакистаном, в которых были задействованы регулярные вооруженные силы обеих стран.

Первая Индийско-пакистанская война (22 октября 1947 — 1 января 1949) произошла вскоре после образования в 1947 независимых государств — Индии и Пакистана. Причиной послужил спор касательно территориальной принадлежности княжества Джамму и Кашмир. По Закону о независимости Индии 3 июня 1947 правителям индийских княжеств было предоставлено право присоединиться к одному из доминионов или остаться вассалами британской короны. 90 % населения Кашмира были мусульманами, однако правитель — махараджа Хари Сингх исповедовал индуизм и медлил с принятием решения. В октябре 1947 отряды пуштунов с территории Пакистана на грузовиках, предоставленных пакистанской армией, вторглись в Кашмир. Это вынудило Хари Сингха обратиться к правительству Индии за помощью и заявить о готовности присоединиться к Индийскому Союзу. 26 октября 1947 было заключено официальное соглашение о присоединении Кашмира к Индии, которое не было признано Пакистаном. В результате боевые действия на кашмирской территории интенсифицировались. Индийская сторона перебросила в Кашмир регулярные части. Пакистанский генерал-губернатор также отдал распоряжение направить войска в Кашмир, однако военное командование страны, состоявшее преимущественно из англичан, отказалось выполнить это приказание, сочтя его недальновидным. В результате генерал-губернатор отменил свой приказ. Позиционные бои в Кашмире продолжались. Прекращение огня было достигнуто 1 января 1949 при активном посредничестве ООН. 27 июня 1949 в Карачи стороны подписали соглашение о Линии прекращения огня, которая разделила бывшее княжество на территории, контролируемые Пакистаном (Азад Кашмир и Гилгит-Балтистан) и территории, отошедшие Индии (современные штат Джамму и Кашмир). Положение, сложившееся по результатам первой Индийско-пакистанской войны, воспринималось обеими сторонами как промежуточное. Пакистан настаивал на предоставлении всему кашмирскому населению права на самоопределение посредством проведения референдума. Индийская сторона выступала категорически против плебисцита, считая, что вопрос уже решен бывшим махараджей Хари Сингхом в пользу присоединения к Индии.

Вторая Индийско-пакистанская война (5 августа 1965 — 23 сентября 1965) стала следствием этих неослабевающих разногласий. Обе стороны возлагали вину за эскалацию конфликта друг на друга: индийское правительство заявило, что его войска пересекли Линию прекращения огня в ответ на инфильтрацию пакистанских военных и попытки Пакистана активизировать антииндийское движение среди кашмирцев; пакистанская сторона опровергала это и обвиняла Индию в прямой агрессии. Боевые действия в августе-сентябре велись вдоль Линии прекращения огня, а затем перекинулись в приграничные районы Индии и Пакистана. Одновременно происходили столкновения на границе между Индией и пакистанской провинцией Восточный Пакистан. В результате дипломатических усилий СССР, США и Совета безопасности ООН Индия и Пакистан согласились прекратить военные действия в ночь на 23 сентября 1965, восстановить Линию прекращения огня в том виде, в каком она существовала до 5 августа 1965, и отвести войска от границы. По инициативе СССР в Ташкенте состоялись индийско-пакистанские переговоры. 10 января 1966 стороны подписали Ташкентскую декларацию, в которой заявлялось о решимости двух стран восстановить мирные отношения и прописывались необходимые для этого шаги. При этом как Индия, так и Пакистан считали себя победителями в прошедшей войне.

Поводом для третьей Индийско-пакистанской войны (3 декабря 1971 — 17 декабря 1971) послужила, в отличие от предыдущих конфликтов, не кашмирская проблема, а политический кризис в Пакистане. В основе этого кризиса лежало противостояние двух пакистанских провинций — Зап. Пакистана и Вост. Пакистана. На выборах в Национальную ассамблею, состоявшихся в декабре 1970, абсолютное большинство голосов и, соответственно, право сформировать правительство получила восточнопакистанская партия «Авами лиг» («Народная лига», НЛ), которую поддерживало преимущественно население этой провинции — этнические бенгальцы. Получившая большинство голосов в Западном Пакистане партия «Пакистан пиплз парти» (Пакистанская народная партия», ПНП) отказалась признать за НЛ это право. Переговоры по вопросу о составе нового правительства безуспешно продолжались на разных уровнях с декабря 1970 до марта 1971. В результате федеральные власти попытались навести порядок силовыми методами. В ночь с 25 на 26 марта 1971 пакистанская армия начала в Вост. Пакистане полномасштабную военную операцию против бенгальских националистов: лидер НЛ М. Рахман был арестован, сама партия запрещена. 26 марта 1971 избежавшие репрессий члены НЛ провозгласили независимость Вост. Пакистана под названием Народная Республика Бангладеш. Это привело к началу в Пакистане гражданской войны. 3 декабря 1971, воспользовавшись рядом пограничных инцидентов, в конфликт федеральной пакистанской армии и восточнобенгальских националистов вмешалась Индия. Индийские войска вторглись на территорию Вост. Пакистана и одновременно пересекли Линию прекращения огня в Кашмире. Действия пакистанской армии были неудачны: 16 декабря 1971 капитулировала восточнопакистанская группировка войск; 17 декабря 1971 были прекращены боевые действия на западных рубежах Индии. В январе 1972 ставший пакистанским премьер-министром Зульфикар Али Бхутто обратился к правительству Индии с предложением начать переговоры. 2 июля 1972 Индия и Пакистан подписали Симлскую конвенцию . В ней стороны выразили намерение урегулировать все двусторонние конфликты мирным путем, а также обязались не нарушать Линию контроля в Кашмире (она представляла собой Линию прекращения огня, несколько измененную в пользу Индии). Одновременно признавалась нерешенность Кашмирского вопроса и необходимость его урегулирования посредством двусторонних контактов.

Достигнутые договоренности, однако, не предотвратили дальнейшую конфронтацию, которая в конечном итоге привела к четвертой Индийско-пакистанской войне (Каргильский конфликт, 3 мая 1999 — 26 июля 1999). Столкновения произошли на самом северном участке Линии контроля в Кашмире в районе г. Каргил, находящегося на индийской стороне. С начала 1999 пакистанские войска постепенно проникали в индийскую часть Кашмира и укреплялись на захваченной территории. Индия ответила открытым вооруженным наступлением, начав отвоевание районов, занятых пакистанцами. С конца мая она начала использовать авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по пакистанским позициям. Пакистан в ответ подверг артиллерийской бомбардировке индийские позиции вдоль всей Линии контроля. Пакистанское правительство в течение всего конфликта утверждало, что его регулярные части не нарушали Линии контроля, а лишь оказывали помощь антииндийски настроенным кашмирским националистам. Однако сразу после прекращения боев пакистанский начальник штаба армии признал, что пакистанские войска осуществляли вооруженное патрулирование на индийской стороне Линии контроля. Мировое сообщество — прежде всего страны «большой восьмерки» — с самого начала призывали стороны незамедлительно прекратить боевые действия. Особенно серьезные усилия приложили США: американские военные и дипломаты выступали посредниками между Индией и Пакистаном. 4 июля 1999 пакистанский премьер-министр Наваз Шариф отправился в Вашингтон, где пообещал отвести войска. Вернувшись в Пакистан, Шариф объявил об этом в телевизионном обращении к нации 12 июля 1999. Передислокация началась спустя два дня и полностью завершилась к концу месяца.

Лит.: Белокреницкий В. Я., Москаленко В. Н. История Пакистана ХХ век. М., 2008. ЭнциклопедияПакистана . Отв. ред. Ю. В. Ганковский. М., 1998. Schmidt J. R. The Unraveling: Pakistan in the Age of Jihad. New York, 2011. Talbot I. Pakistan: a Modern History. London, 2009. Ziring L. Pakistan. At the Crosscurrent of History. Lahore, 2004.