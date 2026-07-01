ИНДИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Индийский национальный конгресс (ИНК) — старейшая политическая организация в Индии.
ИНК впервые собрался в Бомбее (Мумбаи) 27 декабря 1885 под председательством знаменитого бенгальского юриста В. Ч. Баннерджи. Основателями партии были Г. К. Гокхале, Ф. Мехта, С. Банерджи, Д. Наороджи. На ранней стадии своего развития ИНК получил одобрение некоторых видных чиновников, но очень скоро британское правительство в Индии отказалось поддерживать инициативы ИНК. Целью Конгресса являлось обеспечить правовыми средствами создание в Индии конституционного правительства. Лидеры ИНК активно прибегали к различным формам легальной деятельности при сотрудничестве с английскими властями. Однако их умеренная программа не удовлетворяла оппозицию, а Закон об индийских советах 1892 показал, что английское правительство было не готово принять принцип выборности при образовании законодательных органов. В ИНК возникло радикальное крыло («крайние») во главе с Бал Гангадхар Тилаком. Они требовали статуса доминиона для Индии и самоуправления («свараджа»). Раздел Бенгалии усилил влияние радикального крыла, и на съезде в Сурате в 1907 произошел раскол между умеренной и экстремистской частями Конгресса. В 1916 «крайние» вернулись в ИНК, но внутрипартийные разногласия не были преодолены.
В 1918—1922 во время национально-освободительного движения ИНК под руководством М. Ганди превратился в массовую партию. По всей Индии была создана сеть региональных организаций, а координатором действий Конгресса стал Рабочий комитет партии. Ганди призывал к ненасильственному сопротивлению британским властям в Индии путем сатьяграхи — движения несотрудничества. 4 февраля 1922 в деревушке Чаура-Чаури крестьяне сожгли забаррикадировавшихся в участке полицейских, что было явным нарушением основного принципа сатьяграхи. Ганди признал, что общество еще не готово к подобным методам борьбы и отдал распоряжение прекратить дальнейшую кампанию. Лидеры ИНК находились в это время в тюрьмах, и новость о прекращении борьбы вызвала протест с их стороны. После неожиданного прекращения сатьяграхи численность ИНК резко сократилась, многие, прежде всего мусульмане, вышли из партии.
К концу 1920-х — началу 1930-х — новому этапу национально-освободительной борьбы — ИНК был разрознен, в рамках партии выделилось 3 течения: сторонники М. Ганди (Р. Прасад, В. Патель, Ч. Раджагопалачария), сторонники перемен, или свараджисты (Мотилал Неру, Ч.Р. Дас), левые (Дж. Неру и С. Ч. Бос). Последние были настроены более радикально и предлагали добиваться независимости, а не прав доминиона. Свараджисты критиковали политику Ганди. Они предлагали отказаться от бойкота политической системы, принять участие в выборах и попытаться парализовать работу Законодательных собраний изнутри. В 1923 в составе ИНК была создана Свараджистская партия, принимавшая участие в выборах.
Решение комиссии Саймона (1927) обострили противоречия между британскими властями и ИНК. В декабре 1929 на сессии ИНК утвердили решение требовать независимости для Индии и начать подготовку к новой сатьяграхе. 26 января 1930 был объявлен всеобщий хартал (прекращение торговли и деловой активности в знак протеста; во время национально-освободительного движения в Индии — всеобщая забастовка, направленная на подрыв политической власти и экономики англичан). Новая сатьяграха привела к массовым арестам протестующих и многочисленным жертвам. Уже в конце 1930 колониальные власти начали переговоры с лидерами ИНК. 5 марта 1931 был подписан пакт Ганди — Ирвинг (вице-король Индии) на следующих условиях: Англия снимает запрет с деятельности ИНК, приглашает его представителей на Конференцию «круглого стола» и освобождает всех политических заключенных, а ИНК прекращает кампанию сатьяграхи. Но большинство пунктов не было выполнено, и протесты продолжились. 4 января 1932 Ганди был арестован, а Конгресс вновь был объявлен вне закона. На имущество ИНК наложили арест, были заморожены все его финансовые активы и фонды. Тем не менее, сатьяграха, хотя и не столь организованно, продолжалась до мая 1933.
В 1937 прошли выборы в провинциях. ИНК одержал победу и сформировал свои местные правительства, за исключением двух провинций — Панджаба и Бенгалии (там победила Мусульманская лига). Однако из-за внутренних разногласий Конгресс не смог выработать единую линию поведения по отношению к английским властям и четко сформулировать стратегию борьбы за независимость. В результате в конце 1930-х — начале 1940-х обострились противоречия с британским правительством и с Мусульманской лигой, представляющей интересы мусульманской общины.
В период с 1939—1945 ИНК принимал активное участие в политической жизни страны, организовывал кампании несотрудничества, за что лидеры Конгресса неоднократно подвергались арестам. Однако 15 марта 1946 Индии был предоставлен статус доминиона. В 1946 ИНК одержал победу на выборах в провинциальные Законодательные собрания и Учредительное собрание. Дж. Неру было предложено сформировать правительство. С 1946 Индию раздирали острые разногласия между религиозными общинами. 5 августа 1947 была провозглашена независимость двух государств — Индии и Пакистана.
Дж. Неру стал первым премьер-министром Индии. ИНК стал ведущей политической партией страны, контролирующей все государственные посты и определяющей политику Индии. По результатам всеобщих выборов 1967 ИНК потерял значительное количество мест в общенациональном парламенте, а в 9 штатах не смог сформировать правительства. В 1969 ИНК раскололся на две общенациональные партии: ИНК во главе с И. Ганди и Организацию Индийский национальный конгресс — ИНК(О), которую возглавил бывший министр финансов в правительстве И. Ганди — М. Десаи. Однако власть по-прежнему находились в руках ИНК, который в 1975 искусственно продлил свои полномочия путем введения в стране чрезвычайного положения. Потерпев поражение на выборах 1977 от объединения Джаната парти, в которое влился ИНК(О), ИНК был вынужден перейти в оппозицию, но в 1980 вернулся к власти. К началу 1980-х ИНК(О) фактически прекратил свое существование.
В 1978 в процессе предпринятой И. Ганди реформы партии часть конгрессистов покинула ее ряды и основала две новые партии — ИНК(С) и ИНК(А), претендуя на то, что они, а не ИНК(И), являются законными правопреемниками ИНК (сокращения: (С) — Социалистическая; (А) — по имени основателя течения — Э. Аракапарамбила Куриена; (И) — от Индиры Ганди). В 1981 Верховный суд Индии отклонил эти претензии. На выборах 1984, состоявшихся после гибели И. Ганди, ИНК под руководством ее сына Р. Ганди одержал победу и возглавил новое правительство. После поражения на выборах 1989 в 1991, несмотря на гибель Р. Ганди в результате террористического акта, ИНК вернул себе положение правящей партии и под руководством П. В. Нарасимха Рао находился у власти вплоть до выборов 1996. В 1996—2004, проиграв выборы Объединенному фронту (1996) и Бхаратия джаната парти (1998, 1999), Конгресс находился в оппозиции. Выборы 2004 увенчались победой ИНК, сформировавшего коалицию Объединенный прогрессивный альянс (ОПА), под председательством С. Ганди, вдовы Р. Ганди. Правительство Индии возглавил Сингх Манмохан. На парламентских выборах 2014 ИНК в составе ОПА потерпел поражение, уступив Бхаратия Джаната парти, возглавляющей Национально-демократический альянс.
Лит.: Девяткина Т. Ф. Индийский национальный конгресс (1947—1964). М., 1970. Bras. Р. R. The Politics of India since Independence. 3rd ed. Cambridge, 2006.