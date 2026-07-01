ИНДИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС

Индийский национальный конгресс (ИНК) — старейшая политическая организация в Индии.

ИНК впервые собрался в Бомбее (Мумбаи) 27 декабря 1885 под председательством знаменитого бенгальского юриста В. Ч. Баннерджи. Основателями партии были Г. К. Гокхале, Ф. Мехта, С. Банерджи , Д. Наороджи . На ранней стадии своего развития ИНК получил одобрение некоторых видных чиновников, но очень скоро британское правительство в Индии отказалось поддерживать инициативы ИНК. Целью Конгресса являлось обеспечить правовыми средствами создание в Индии конституционного правительства. Лидеры ИНК активно прибегали к различным формам легальной деятельности при сотрудничестве с английскими властями. Однако их умеренная программа не удовлетворяла оппозицию, а Закон об индийских советах 1892 показал, что английское правительство было не готово принять принцип выборности при образовании законодательных органов. В ИНК возникло радикальное крыло («крайние») во главе с Бал Гангадхар Тилаком. Они требовали статуса доминиона для Индии и самоуправления («свараджа»). Раздел Бенгалии усилил влияние радикального крыла, и на съезде в Сурате в 1907 произошел раскол между умеренной и экстремистской частями Конгресса. В 1916 «крайние» вернулись в ИНК, но внутрипартийные разногласия не были преодолены.

В 1918—1922 во время национально-освободительного движения ИНК под руководством М. Ганди превратился в массовую партию. По всей Индии была создана сеть региональных организаций, а координатором действий Конгресса стал Рабочий комитет партии. Ганди призывал к ненасильственному сопротивлению британским властям в Индии путем сатьяграхи — движения несотрудничества. 4 февраля 1922 в деревушке Чаура-Чаури крестьяне сожгли забаррикадировавшихся в участке полицейских, что было явным нарушением основного принципа сатьяграхи. Ганди признал, что общество еще не готово к подобным методам борьбы и отдал распоряжение прекратить дальнейшую кампанию. Лидеры ИНК находились в это время в тюрьмах, и новость о прекращении борьбы вызвала протест с их стороны. После неожиданного прекращения сатьяграхи численность ИНК резко сократилась, многие, прежде всего мусульмане, вышли из партии.

К концу 1920-х — началу 1930-х — новому этапу национально-освободительной борьбы — ИНК был разрознен, в рамках партии выделилось 3 течения: сторонники М. Ганди (Р. Прасад , В. Патель, Ч. Раджагопалачария ), сторонники перемен, или свараджисты ( Мотилал Неру , Ч.Р. Дас ), левые ( Дж. Неру и С. Ч. Бос). Последние были настроены более радикально и предлагали добиваться независимости, а не прав доминиона. Свараджисты критиковали политику Ганди. Они предлагали отказаться от бойкота политической системы, принять участие в выборах и попытаться парализовать работу Законодательных собраний изнутри. В 1923 в составе ИНК была создана Свараджистская партия, принимавшая участие в выборах.

Решение комиссии Саймона (1927) обострили противоречия между британскими властями и ИНК. В декабре 1929 на сессии ИНК утвердили решение требовать независимости для Индии и начать подготовку к новой сатьяграхе. 26 января 1930 был объявлен всеобщий хартал (прекращение торговли и деловой активности в знак протеста; во время национально-освободительного движения в Индии — всеобщая забастовка, направленная на подрыв политической власти и экономики англичан). Новая сатьяграха привела к массовым арестам протестующих и многочисленным жертвам. Уже в конце 1930 колониальные власти начали переговоры с лидерами ИНК. 5 марта 1931 был подписан пакт Ганди — Ирвинг (вице-король Индии) на следующих условиях: Англия снимает запрет с деятельности ИНК, приглашает его представителей на Конференцию «круглого стола» и освобождает всех политических заключенных, а ИНК прекращает кампанию сатьяграхи. Но большинство пунктов не было выполнено, и протесты продолжились. 4 января 1932 Ганди был арестован, а Конгресс вновь был объявлен вне закона. На имущество ИНК наложили арест, были заморожены все его финансовые активы и фонды. Тем не менее, сатьяграха, хотя и не столь организованно, продолжалась до мая 1933.

В 1937 прошли выборы в провинциях. ИНК одержал победу и сформировал свои местные правительства, за исключением двух провинций — Панджаба и Бенгалии (там победила Мусульманская лига ). Однако из-за внутренних разногласий Конгресс не смог выработать единую линию поведения по отношению к английским властям и четко сформулировать стратегию борьбы за независимость. В результате в конце 1930-х — начале 1940-х обострились противоречия с британским правительством и с Мусульманской лигой, представляющей интересы мусульманской общины.

В период с 1939—1945 ИНК принимал активное участие в политической жизни страны, организовывал кампании несотрудничества, за что лидеры Конгресса неоднократно подвергались арестам. Однако 15 марта 1946 Индии был предоставлен статус доминиона. В 1946 ИНК одержал победу на выборах в провинциальные Законодательные собрания и Учредительное собрание. Дж. Неру было предложено сформировать правительство. С 1946 Индию раздирали острые разногласия между религиозными общинами. 5 августа 1947 была провозглашена независимость двух государств — Индии и Пакистана.

Дж. Неру стал первым премьер-министром Индии. ИНК стал ведущей политической партией страны, контролирующей все государственные посты и определяющей политику Индии. По результатам всеобщих выборов 1967 ИНК потерял значительное количество мест в общенациональном парламенте, а в 9 штатах не смог сформировать правительства. В 1969 ИНК раскололся на две общенациональные партии: ИНК во главе с И. Ганди и Организацию Индийский национальный конгресс — ИНК(О), которую возглавил бывший министр финансов в правительстве И. Ганди — М. Десаи . Однако власть по-прежнему находились в руках ИНК, который в 1975 искусственно продлил свои полномочия путем введения в стране чрезвычайного положения. Потерпев поражение на выборах 1977 от объединения Джаната парти, в которое влился ИНК(О), ИНК был вынужден перейти в оппозицию, но в 1980 вернулся к власти. К началу 1980-х ИНК(О) фактически прекратил свое существование.

В 1978 в процессе предпринятой И. Ганди реформы партии часть конгрессистов покинула ее ряды и основала две новые партии — ИНК(С) и ИНК(А), претендуя на то, что они, а не ИНК(И), являются законными правопреемниками ИНК (сокращения: (С) — Социалистическая; (А) — по имени основателя течения — Э. Аракапарамбила Куриена; (И) — от Индиры Ганди). В 1981 Верховный суд Индии отклонил эти претензии. На выборах 1984, состоявшихся после гибели И. Ганди, ИНК под руководством ее сына Р. Ганди одержал победу и возглавил новое правительство. После поражения на выборах 1989 в 1991, несмотря на гибель Р. Ганди в результате террористического акта, ИНК вернул себе положение правящей партии и под руководством П. В. Нарасимха Рао находился у власти вплоть до выборов 1996. В 1996—2004, проиграв выборы Объединенному фронту (1996) и Бхаратия джаната парти (1998, 1999), Конгресс находился в оппозиции. Выборы 2004 увенчались победой ИНК, сформировавшего коалицию Объединенный прогрессивный альянс (ОПА), под председательством С. Ганди, вдовы Р. Ганди. Правительство Индии возглавил Сингх Манмохан. На парламентских выборах 2014 ИНК в составе ОПА потерпел поражение, уступив Бхаратия Джаната парти, возглавляющей Национально-демократический альянс.

Лит.: Девяткина Т. Ф. Индийский национальный конгресс (1947—1964). М., 1970. Bras. Р. R. The Politics of India since Independence. 3rd ed. Cambridge, 2006.