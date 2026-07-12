ИНДИЯ (ОТ ВЕДИЙСКОГО ПЕРИОДА)

Ч. 2. Индия в период XIII в. до н. э. - III в. н. э. Ссылки на другие части см. в конце статьи. Библиография - см. ст. Индия (Классический период) .

Расселение индо-ариев на территории И. Ведийский период.

Период индийской истории, следующий за упадком Индской цивилизации, принято называть ведийским по названию основного источника информации — «Вед». В это время в И. пришли племена индо-ариев, распространившиеся по ее Северо-Западной и Центральной частям. Ведийский период длился приблизительно с середины II до середины I тысячелетия до н. э. При этом выделяется Ранневедийский период (ок. XIII—X вв. до н. э.) — начальный этап проникновения индо-ариев на территорию Индостана и их передвижения на восток, а также Поздневедийский период (IX—VI вв. до н. э.) — этап перехода индо-ариев к оседлому образу жизни, интенсификации контактов с местными доарийскими племенами и зарождения первых государств в Сев.-Зап. И.

Индо-арии и индоевропейцы. Племена — носители индо-арийских языков составляли часть колоссальной этнической общности носителей языков индоиранской группы индоевропейской языковой семьи, распространенной к началу бронзового века на большей части Евразийских степей от Балкан до Алтая. Термин «арья» появился уже после того, как индо-иранские племена отделились от более крупных образований и устремились в юго-восточном и юго-западном направлении на территорию современных Средней Азии, Ирана и И. Индо-арии в свою очередь отделились от общего индо-иранского субстрата, распавшегося на две ветви: иранскую и индийскую. «Арья» означает «свободный», «благородный»; носитель этого статуса изначально противопоставляется иноплеменникам, а позднее рабам. Во 2-й половине II тысячелетия до н. э. индо-арийские племена дошли до И. Первоначальный очаг их распространения охватывал Вост. Панджаб между реками Сатледж и Ямуна. На юге пределом первоначального проникновения индо-ариев были горы Виндхья, ограничивающие Индо-Гангскую равнину с юга. Единственным источником наших знаний о них является ведийская литература (см. Веды , Брахманы , Араньяки ), а также данные древнейшей иранской письменной традиции — «Авесты» и сравнительно-исторического языкознания.

Ведийские культы - см. в ст. Индии древней мифологии и верования .

Ведийское общество Варны . Составить точное представление о структуре ведийского общества можно, обратившись к миру богов, воспетому в «Ведах» и отражавшему вполне земную реальность. Как и собрание небожителей, общество ведийских ариев разделялось на три группы: первая отвечала за магически-религиозную сторону, вторая — за воинскую, третья — за продовольственное и ремесленное обеспечение. Постепенно, уже в Поздневедийский период, эти группы оформились в три варны: брахманов (жреческую), кшатриев (воинскую) и вайшьев (земледельческую).

Слово «варна» означает «цвет»: возможно, члены ведийского общества отличали себя от чужаков по цвету кожи. Варна — эндогамный организм, принадлежность к ней определялась рождением внутри варны, заключение брака и рождение потомства было возможно только внутри собственной варны. Древнеиндийская традиция придавала важнейшее значение сохранению варнового строя, несмешению варн. Варны являются основой традиционной структуры общества в И. вплоть до наших дней.

Представители двух первых варн, вероятно, с самой отдаленной древности наследовали свое жреческое и воинское ремесло. Брахманы получили название как обладатели брахмана — мистической силы, сакральной формулы, связывавшей мир людей и богов. Лишь абсолютная точность исполнения ритуала, напевания гимнов, произнесения магических формул гарантировала успех жертвоприношения. Поэтому жрецом мог быть только глубокий знаток священных обрядов. Жречество превращалось в замкнутую группу, варну профессиональных жрецов-брахманов, принадлежность к которой определялась фактом рождения в жреческом роде. Замкнутое жреческое сословие знали лишь древнеиндийская и древнееврейская традиции.

Наименование «кшатрий» (дословно «обладатель воинской власти») появляется только в «Атхарваведе». Главным кшатрием был царь. Термин «вайшья» (дословно «общинник»; от «виша» — «семейный клан», «община») впервые встречается в «Яджурведе».

Представители этих трех сословий и могли назваться «ариями». Трехчастное деление общества прослеживается еще на уровне индоевропейского единства. Противопоставление представителей трех варн всем прочим проявлялось в обряде упанаяны («приведение к (учителю)»), по завершении которого посвящаемому надевали через плечо священный шнур. Он как бы получал второе рождение, после чего допускался ко всей полноте общинной жизни. Представителей первых трех варн называли по этой причине «дваждырожденными».

В поздневедийский период формируется последовательность ашрам — этапов жизненного пути, которые должен был пройти каждый дваждырожденный. После совершения обряда упанаяны начинался период ученичества в доме учителя-брахмана («гуру» — «тяжелый»). Ученик, как правило, исполнял роль прислуги, изучал тексты и ритуалы. После завершения этапа ученичества начинался этап домохозяина, когда молодой человек создавал собственную семью, формировал свое хозяйство. После появления внуков домохозяин начинал следующий этап: уходил в лес, становясь отшельником. На завершающем этапе дваждырожденный вел образ жизни бродячего аскета. Третий и четвертый этапы были, как правило, добровольными.

Значительно позднее к этим трем сословиям добавилась варна шудр, в которую первоначально входили представители неведийских народов. Это сообщество не являлось замкнутым. Ритуальная нечистота шудр позволяла им заниматься ремеслом — видом деятельности, запрещенным для представителей первых трех варн.

Иерархия общин . Древнеиндийское общество предстает пирамидой соподчиненных общин, на вершине которой стоит царь: семья / клан (виша) — род (готра) — племя (джана) — царь (раджа). Основой древнеиндийского общества, сформировавшейся уже в ведийский период, была большая семья/клан (виша), состоявшая из нескольких поколений родственников по мужской линии. Вся полнота власти в семье принадлежала отцу семейства. В семье допускалась полигамия. Наследниками же выступали только сыновья. Совокупность больших семей составляла экзогамный патрилинейный род (готру). Несколько таких родов составляли племя (джана), возглавляемое царем (раджа).

Ведийский царь считался отцом остальных членов общины. Он больше напоминал племенного старейшину. Аппарат принуждения в раннем ведийском обществе практически отсутствовал, государство в ведийский период еще не развилось. Племена постоянно враждовали друг с другом, стремясь занять более плодородные земли. Союзы племен воевали и с неарийскими народностями. Их описывали как обладателей «черной кожи» или «безносых». Можно предположить, что это были представители дравидийских племен на западе и монголоидов (мунда) на востоке И. В результате столкновений с ними в ведийском обществе появились первые рабы.

Хозяйство ведийского ария . Многовековая традиция кочевничества, постоянные войны и продолжавшееся расселение по И. приводили к тому, что арии не знали настоящих городов. В качестве таковых в «Ведах» фигурируют или временные укрепленные стоянки, или огороженные загоны для скота. Первые упоминания о настоящих городах встречаются только в «Брахманах». Основой ведийского общества вплоть до завершения Поздневедийского периода являлось скотоводство. Гимны «Ригведы» содержат многочисленные просьбы о даровании скота, который являлся мерилом богатства. В ведийских гимнах есть упоминания о товарообмене, единицей стоимости являлась корова, позже в качестве средства обмена использовались золотые украшения. Из «Вед» мы узнаем также о существовании изготовителей колесниц, кузнецов, ткачей и кожевенников. Переходя постепенно к оседлому образу жизни и смешиваясь с местным населением, ведийские арии перенимали у коренных жителей навыки земледелия. Освоение железа позволило перейти к обработке земли не только мотыгами, но и плугом. Заселяя речные долины, ведийские арии сталкивались с необходимостью овладеть навыками осушения, а переходя на более засушливые земли — ирригации. Основным злаком в период «Ригведы» был ячмень.

Буддийский период

К середине I тысячелетия до н. э. Южн. Азия вступает в новую фазу своего развития: завершается процесс расселения индо-ариев по территории Индостана, большая их часть переходит к оседлому образу жизни, основой которого становится земледелие; общество приобретает привычный варновый строй. В религиозной жизни постепенно отходит на задний план ведийский ритуал. Его замещает, с одной стороны, более простой культ, легший в основу индуизма , а сами религиозные представления индо-ариев обогащаются за счет контактов с неарийскими племенами, с другой стороны, происходит определенное упорядочивание ведийского учения. Важнейшей составляющей данного этапа в истории Южн. Азии является зарождение и распространение неведийских религиозно-философских учений, прежде всего буддизма и джайнизма .

Образование первых государств. В период между эпохой Будды (ок. 500 — 430 до н. э.) и индийским походом Александра Македонского (327—325 до н. э.) на северо-востоке И. складывается ряд могущественных государств. Царства Магадха и Кошала располагались вдоль р. Ганг, Ватса — в междуречье Ганга и Ямуны. Некоторые из них имели не монархический, а «олигархический» строй — управлялись ассамблеями из наиболее знатных общинников. Основой этих государств оставалась общинно-племенная структура. Четких границ они не имели, часто контроль над той или иной территорией носил декларативный характер.

Возвышение Магадхи. Постепенно среди прочих царств выделяется Магадха. Один из ее первых царей — Бимбисара покорил несколько соседних племенных союзов, но был убит своим сыном Аджаташатру. При нем была построена крепость Паталиграма («деревня в дельте»), впоследствии ставшая новой столицей Магадхи под названием Паталипутра («сын дельты»). С переменным успехом Аджаташтра вел борьбу со всеми своими соседями. Довести ее до конца он не сумел, так как был убит своим сыном Удайибхарой. Дальнейшая династическая история Магадхи вплоть до прихода к власти династии Маурьев известна плохо, источники часто противоречат друг другу. На некоторое время над Магадхой установилась власть династии Шишунагов, ей на смену пришла династия Нандов . Последний царь этой династии — Дханананда прославился как обладатель огромного войска, устрашившего даже армию Александра.

Эпоха Маурьев. Нанды были смещены с престола Чандрагуптой Маурья, основателем новой династии. Индийская традиция связывает успехи Чандрагупты с умом и хитростью его советника Чанакьи, которому под именем Каутильи приписывается составление знаменитого трактата о политической мудрости и основах управления идеальным государством «Артхашастра». За утонченный изворотливый ум в индологии он получил наименование индийского Макиавелли. Заключив союз с вождем горного племени абисаров на северо-западе И., Чандрагупта провел совместный поход в долину Ганга. Огромное войско Дханананды было разгромлено, Паталипутра, столица Магадхи, была осаждена и взята. В период между 315 и 312 до н. э. произошла коронация Чандрагупты Маурья. Его правление длилось до 298 или 288 до н. э. Правление Биндусары — сына и преемника Чандрагупты — продолжалось 25 или 28 лет. Его завершение датируют периодом между 267 и 263 до н. э. Более вероятна последняя дата. Началом правления самого знаменитого индийского царя Ашоки Маурья считают 262 до н. э.

При Ашоке держава Маурьев достигла наибольшего расцвета. В это время в состав государства Маурьев вошла центральная часть И., ряд областей на востоке и юге полуострова (последние — скорее, декларативно). После войны против царства Калинга, лежавшего на юго-востоке от Магадхи, Ашока, как он указывал в своих эдиктах, стремился управлять государством без применения силы. Такая политика получила название «дхармавиджая» — «завоевание законом». Провозглашенные им основы политики не имели каких-либо религиозных или региональных предпочтений, они относились ко всему населению его державы.

Ашока Маурья зафиксировал основы своей новой политики в особых эдиктах, высеченных на скалах, камнях и специально установленных для этого столбах. Они представляют собой первые памятники индийской письменности. В них содержатся нормы благочестивого поведения, которым должны были следовать и царь, и все прочие жители его страны. Эдикты рисуют образ сильного государства с крепкой властью. Однако в действительности обширная держава Ашоки была рыхлой и непрочной. Образ могущественного царя носил декларативный характер. Огромные размеры страны при отсутствии хороших дорог, разнообразие племен, наличие многих полунезависимых царьков делали невозможным полное подчинение составлявших его провинций. Сам Ашока называл себя царем Магадхи — столичной части державы, отделяя таким образом свои личные владения от остальных.

Власть царя распространялась лишь на верхнюю ступень общественной «пирамиды». Контроль над нижестоящими он перепоручал главам наиболее крупных местных общин, те, в свою очередь, следующим за ними. Традиционное индийское государство рисовалось комбинацией из нескольких больших кругов («мандал»), символизировавших области, составлявшие царство. Внутри они были устроены по привычной «пирамидальной» схеме соподчиненных общин. Царь был окружен советом из 500 родственников и представителей наиболее знатных семей, которые занимали главнейшие посты в государстве. Он считался «владельцем» или «отцом» всей страны. Однако реальные земельные наделы могли иметь разных хозяев, как частных, так и коллективных.

Ашока правил 36 или 37 лет (до 227—226 до н. э.). Вероятно, его держава была разделена между несколькими наследниками. Последний царь Магадхи, относивший себя к династии Маурья, был убит ок. 176 до н. э. На смену Маурьям пришли династии Шунга и Канва. Политический центр переместился в Центральную И.

Древнеиндийская письменность. Большая часть эдиктов Ашоки составлена на местных разговорных наречиях — пракритах и записана письмом брахми. Надписи Ашоки, обнаруженные в Сев.-Зап. И., выполнены письмом кхаро`штхи, на арамейском и древнегреческом языках. Надписи на брахми читаются слева направо, на кшароштхи — справа налево. Считается, что шрифт кшароштхи произошел от арамейского письма, поэтому он древнее брахми. Появление письменности в И. — неразгаданная тайна. Шрифт брахми предстает в надписях Ашоки в уже развитой форме, этапы его эволюции совершенно неизвестны. Первым расшифровать письменность брахми и прочесть один из эдиктов Ашоки в 1837 сумел служащий «Калькутского монетного двора» Джеймс Принсеп.