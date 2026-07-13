ИНДЕЙЦЫ

ИНДЕЙЦЫ - груп­па на­ро­дов, ко­рен­ное на­се­ле­ние Аме­ри­ки.

На­зва­ние (букв. - ин­дий­цы) да­но в конце XV века испанскими мо­ре­пла­ва­те­ля­ми, при­няв­ши­ми от­кры­тую ими Аме­ри­ку за Ин­дию. Со второй половины XX века ча­ще упот­реб­ля­ют­ся тер­ми­ны «ко­рен­ные аме­ри­кан­цы», «аме­ри­кан­ские або­ри­ге­ны», «ту­зем­ные на­ро­ды Аме­ри­ки» (англ. Native, Original Americans, Aboriginal Peop­les, Amerindian, в Ка­на­де - First Na­tions и др., исп. pueblos indígenas и др.).

В раз­лич­ных стра­нах по-раз­но­му оп­ре­де­ля­ет­ся ка­те­го­рия на­се­ле­ния, ко­то­рую от­но­сят к индейцам. Так, в США Бю­ро по де­лам ин­дей­цев (БДИ) при­чис­ля­ет к индейцам тех, кто име­ет не ме­нее 1/4 ин­дей­ской кро­ви или вхо­дит в фе­де­раль­но при­знан­ное ин­дей­ское «пле­мя» (ны­не в США за­ре­ги­стри­ро­ва­но 562 ин­дей­ских «пле­ме­ни»). В Латинской Аме­ри­ке кри­те­ри­ем для от­не­се­ния к индейцам слу­жит сте­пень со­хра­не­ния иден­тич­но­сти и со­хра­не­ния ин­дей­ской куль­ту­ры, то­гда как по­те­ряв­шие иден­тич­ность индейцы при­чис­ля­ют­ся к ла­ди­но и чоло.

Чис­лен­ность индейцы (тысяч человек): в Ка­на­де 608,9, с ме­ти­са­ми 901,2 (2001, пе­ре­пись), США 2476, с ме­ти­са­ми 4119 (2000, пе­ре­пись), Мек­си­ке 12 миллионов (2005, оцен­ка Национальной ко­мис­сии по раз­ви­тию ин­дей­ских на­ро­дов), Гва­те­ма­ле 4433 (2002, пе­ре­пись), Бе­ли­зе 49 (2007, оцен­ка), Гон­ду­ра­се 457 (оцен­ка по пе­ре­пи­си 2001 года), Саль­ва­до­ре 69 (2007, оцен­ка), Ни­ка­ра­гуа 311,4, с ме­ти­са­ми 443,8 (2005, пе­ре­пись), Ко­ста-Ри­ке 63,9 (2000, пе­ре­пись), Па­на­ме 244,9 (2000, пе­ре­пись), Ко­лум­бии 1392,6 (2005, пе­ре­пись), Ве­не­суэ­ле 534,8 (2001, пе­ре­пись), Гай­ане 68,8 (2002, пе­ре­пись), Су­ри­на­ме до 14 (2007, оцен­ка), Французской Гвиа­не 6 (1999, оцен­ка), Эк­ва­до­ре свыше 3450 (2007, оцен­ка), Пе­ру свыше 12 (оцен­ка по пе­ре­пи­си 2005), Бра­зи­лии 734,1 (2000, пе­ре­пись), Бо­ли­вии 4133,1 (2001, пе­ре­пись), Па­раг­вае 62 (2007, оцен­ка), Ар­ген­ти­не 402,9 (2001, пе­ре­пись), Чи­ли 687,5 (2002, пе­ре­пись). Круп­ней­шие современные ин­дей­ские на­ро­ды в Латинской Аме­ри­ке - ке­чуа, ай­ма­ра, арау­ка­ны, гуа­хи­ро, ац­те­ки, ки­че, как­чи­ке­ли, майя-юка­те­ки. В США и Ка­на­де не сфор­ми­ро­ва­лись круп­ные ин­дей­ские на­ро­ды; наи­бо­лее кон­со­ли­ди­ро­ва­ны из североамериканских индейцев груп­пы, со­хра­нив­шие свои тра­диционные тер­ри­то­рии, – на­ва­хо, тлин­ки­ты, иро­ке­зы, хо­пи.

Индейцы при­над­ле­жат к аме­ри­ка­но­ид­ной ра­се, ны­не в боль­шин­ст­ве сво­ём ме­ти­си­ро­ва­ны . В раз­ной сте­пе­ни со­хра­ня­ют ин­дей­ские язы­ки. Индейцы Северной Аме­ри­ки в основном ка­то­ли­ки и про­тес­тан­ты (не­ко­то­рые на­ро­ды на Аля­ске ис­по­ве­ду­ют пра­во­сла­вие), индейцы Латинской Аме­ри­ки - ка­то­ли­ки, так­же рас­тёт чис­ло про­тес­тан­тов (главным образом в Ама­зо­нии и в Анд­ских стра­нах). В ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од сфор­ми­ро­ва­лись син­кре­тические ин­деа­ни­ст­ские куль­ты: «Ре­ли­гия Длин­но­го до­ма» (в начале XIX века у иро­ке­зов), пей­о­тизм (в XIX веке на се­ве­ре Мек­си­ки), Пля­ска Ду­ха (вторая половина XIX века), шей­ке­ризм (на се­ве­ро-за­па­де Северной Аме­ри­ки), Цер­ковь Кре­ста (в 1970-е годы в бас­сей­не р. Укая­ли) и другие. Ряд на­ро­дов со­хра­ня­ет тра­диционные куль­ты.

Па­лео­ин­дей­цы

О вре­ме­ни и на­прав­ле­ни­ях, по ко­то­рым про­ис­хо­ди­ло за­се­ле­ние Аме­ри­ки, су­ще­ст­ву­ет несколько ги­по­тез. Тра­ди­ци­он­но за­се­ле­ние Аме­ри­ки да­ти­ру­ют не ра­нее 12 тысяч лет на­зад и свя­зы­ва­ют его с но­си­те­ля­ми тра­ди­ции Кло­вис и Фол­сом (со­от­вет­ст­вен­но 11,5-10,9 тысяч и 10,9-10,2 тысяч лет на­зад). К древ­ней­шим, ар­хео­ло­ги­че­ски под­твер­ждён­ным сле­дам че­ло­ве­ка на Аля­ске от­но­сят ком­плек­сы Не­на­на, Де­на­ли и Ме­са (12-9 тысяч лет на­зад), ис­то­ки ко­то­рых со­от­но­сят с североази­атскими куль­ту­ра­ми: уш­ков­ской (Кам­чат­ка), се­лемд­жин­ской (Средний Амур) и дюк­тай­ской культурой (Яку­тия). Ряд ис­сле­до­ва­те­лей до­пус­ка­ют воз­мож­ность бо­лее ран­них ми­гра­ций и су­ще­ст­во­ва­ние «док­ло­вис­ных» куль­тур. Как сви­де­тель­ст­во этих ми­гра­ций объ­яс­ня­ют­ся памятники с подстилающими Кловис слоями, ряд на­хо­док, да­ти­руе­мых 40-25 тысяч лет на­зад. Од­но­вре­мен­ность по­яв­ле­ния на­ко­неч­ни­ков ти­па Кло­вис в Северной и Южной Аме­ри­ке сви­де­тель­ству­ет о том, что эта тех­но­ло­гия рас­про­стра­ни­лась диф­фуз­но меж­ду уже су­щест­вую­щи­ми по­пу­ля­ция­ми. Раз­но­об­ра­зие фи­зи­ко-ан­тро­по­ло­гических ха­рак­те­ри­стик индейцев, вы­со­кая язы­ко­вая генеалогическая плот­ность (свыше 160 язы­ко­вых се­мей и изолятов, не имею­щих до­ка­зан­ных ге­не­тических свя­зей) и ар­ха­изм ти­по­ло­гических ха­рак­те­ри­стик ин­дей­ских язы­ков и си­стем род­ст­ва поз­во­ля­ют не­ко­то­рым ис­сле­до­ва­те­лям де­лать вы­вод о ге­те­ро­ген­но­сти про­ни­кав­ших во вре­мя ран­них ми­гра­ций групп индейцев, а так­же о зна­чительной древ­но­сти их по­яв­ле­ния в Но­вом Све­те (60-40 тысяч лет на­зад). Ге­не­тические ис­сле­до­ва­ния сви­де­тель­ству­ют о глу­би­не по­пу­ля­ци­он­но-ге­не­тических свя­зей индейцев с на­се­ле­ни­ем Ста­ро­го Све­та, ох­ва­ты­ваю­щих не толь­ко Си­бирь, но так­же Юго-Восточную Азию, Ав­ст­ра­лию, Океа­нию и Ев­ро­пу.

В со­от­вет­ст­вии с «Бе­рин­гий­ской» мо­де­лью за­се­ле­ния Аме­ри­ки оно про­хо­ди­ло по су­хо­пут­но­му пе­ре­шей­ку ме­ж­ду Чу­кот­кой и Аля­ской, су­ще­ст­во­вав­ше­му до 28 тысяч и по­сле 12 тысяч лет на­зад, и за­тем в глубь кон­ти­нен­та по ко­ри­до­ру ме­ж­ду Кор­диль­ер­ским и Лав­рен­тий­ским лед­ни­ко­вы­ми щи­та­ми. Со­глас­но другой ги­по­те­зе, ми­гра­ции про­дви­га­лись вдоль ти­хо­оке­ан­ской при­бреж­но-ост­ров­ной ли­нии, при­чём пред­по­ла­га­ет­ся су­ще­ст­во­ва­ние при­год­но­го для это­го вод­но­го транс­пор­та, спе­циа­ли­зированного хо­зяй­ст­ва (морское ры­бо­лов­ст­во и зве­ро­бой­ный про­мы­сел) и др.; большая часть стоя­нок это­го вре­мени на­хо­дит­ся на шель­фе вслед­ст­вие су­ще­ст­вен­но­го по­вы­ше­ния уров­ня океа­на в по­сле­лед­ни­ко­вое вре­мя; на ост­ро­вах и ти­хо­оке­ан­ском по­бе­ре­жье Северной Аме­ри­ки из­вес­тен ряд стоя­нок с воз­рас­том 10-9,5 тысяч лет на­зад, а в Южной Аме­ри­ке - до 11,5-11 тысяч лет на­зад. Сле­дую­щая ги­по­те­за свя­зы­ва­ет тра­ди­цию Кло­вис с ев­ропейской куль­ту­рой Со­лют­ре и пред­по­ла­га­ет ми­гра­ции из Ев­ро­пы по кром­ке ат­лан­тического по­ляр­но­го лед­ни­ка около 18-16 тысяч лет на­зад. Ран­ние ми­гран­ты в Аме­ри­ку бы­ли неод­но­род­ны ге­не­ти­че­ски и куль­тур­но и, ве­ро­ят­но, вклю­ча­ли груп­пы, свя­зан­ные с сая­но-ал­тай­ским, цир­кум­бай­каль­ским ареа­ла­ми и с об­лас­тя­ми близ Ти­хо­го океана. Осо­бое про­ис­хо­ж­де­ние обыч­но пред­по­ла­га­ет­ся для пред­ков общ­но­сти на-де­не.

К первой четверти IX тысячелетия до н.э. па­лео­ин­дей­цы ос­вои­ли тер­ри­то­рию кон­ти­нен­та от Аля­ски до Ог­нен­ной Зем­ли, адап­ти­ро­ва­лись к различным эко­ло­гическим ус­ло­ви­ям, вы­ра­бо­та­ли приё­мы за­гон­ной охо­ты на круп­но­го зве­ря и др. Па­мят­ни­ки па­лео­ин­дей­цев пред­став­ле­ны крат­ко­вре­мен­ны­ми от­кры­ты­ми и пе­щер­ны­ми сто­ян­ка­ми, мес­та­ми раз­дел­ки до­бы­чи, мас­тер­ски­ми, кла­да­ми-тай­ни­ка­ми из­де­лий из кам­ня.

Ин­дей­цы Се­вер­ной Аме­ри­ки

Ин­дей­ские куль­ту­ры до­ко­лум­бо­вой эпо­хи в Северной Аме­ри­ке де­лят на 10 ис­то­ри­ко-куль­тур­ных об­ла­стей. Вы­де­ля­ют пе­рио­ды: па­лео­ин­дей­ский, ар­хаи­че­ский, Вуд­ленд, пре­ис­то­ри­че­ский, гра­ни­цы ко­то­рых для раз­ных об­ла­стей су­ще­ст­вен­но раз­ли­ча­ют­ся.

1. Арк­ти­ка. Вклю­ча­ет по­бе­ре­жье Аля­ски, Але­ут­ские и другие ост­ро­ва в Бе­рин­го­вом море, по­бе­ре­жье и ост­ро­ва Северного Ле­до­ви­то­го океана и Лаб­ра­до­ра. Наи­бо­лее ран­ние сто­ян­ки, ко­то­рые мож­но свя­зать с па­лео­ин­дей­ца­ми, пред­став­ле­ны ком­плек­са­ми Не­на­на (12-11 тысяч лет на­зад) и Де­на­ли (так называемые па­лео­арк­ти­че­ская тра­ди­ция; 11-9 тысяч лет на­зад) на Аля­ске. С ар­хаи­че­ско­го пе­рио­да (по­сле 8 тысяч лет на­зад) Арк­ти­ка на­се­ле­на пред­ка­ми эс­ки­мо­сов и але­утов.

2. Суб­арк­ти­ка. К ней от­но­сят­ся внутренние рай­оны Аля­ски и та­ёж­ная зо­на Ка­на­ды. Её западная часть в кон­це па­лео­ин­дей­ско­го и в на­ча­ле ар­хаи­че­ско­го пе­рио­дов (VIII-VI-е тысячелетие до н.э.) вхо­ди­ла в зо­ну се­ве­ро­кор­диль­ер­ской тра­ди­ции (ин­ду­ст­рия без мик­ро­пла­стин) и северной арк­ти­че­ской тра­ди­ции (ин­ду­ст­рия с мик­ро­пла­сти­на­ми). Около V тысячелетия до н.э. на эту тер­ри­то­рию с за­па­да и се­ве­ра про­дви­ну­лись груп­пы пле­мён, у них скла­ды­ва­лись ха­рак­тер­ные для индейцев Суб­арк­ти­ки чер­ты ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры. В на­ча­ле ар­хаи­че­ско­го пе­рио­да (первая половина VI тысячелетия до н.э.) в зо­не хвой­ных ле­сов на вос­то­ке Суб­арк­ти­ки рас­про­стра­ни­лась тра­ди­ция Шилд Ар­ке­ик, ко­то­рую свя­зы­ва­ют с ми­гра­цией с юга ве­ро­ят­ных пред­ков ал­гон­ки­нов. На ат­лан­тическом по­бе­ре­жье в середине VI - I-го тысячелетий до н.э. вы­де­ля­ют­ся па­мят­ни­ки так называемой при­мор­ской ар­хаи­че­ской тра­ди­ции (хо­зяй­ст­во ко­то­рой ори­ен­ти­ро­ва­но на морской зве­ро­бой­ный про­мы­сел). Для большей части Суб­арк­ти­ки (вплоть до ев­ропейской ко­ло­ни­за­ции) все куль­ту­ры оп­ре­де­ля­ют как ар­хаи­че­ские. Но для центральных рай­онов (ны­не ка­надские про­вин­ции Он­та­рио, Ма­ни­то­ба и Сас­ка­че­ван), на­чи­ная с по­след­них ве­ков до н.э., вы­де­ля­ют­ся па­мят­ни­ки куль­ту­ры Вуд­ленд, её раз­ви­тие сов­па­да­ет с на­ча­лом рас­про­стра­не­ния в ре­гио­не ке­ра­ми­ки (ти­па Ло­рел). Для фи­наль­но­го Вуд­лен­да вы­де­ля­ют куль­ту­ру Блэк­дак, соз­дан­ную пред­по­ло­жи­тель­но пред­ка­ми од­жиб­ве, а так­же куль­ту­ру Сел­кирк, соз­дан­ную пред­ка­ми кри, и др.

Ис­то­ри­че­ски из­вест­ные индейцы Суб­арк­тики - северные ата­па­ски, внутренние тлин­ки­ты и северо-восточные ал­гон­ки­ны. Вы­де­ля­ют­ся под­об­ла­сти: внутренние рай­оны Аля­ски (аля­скин­ские ата­па­ски), Суб­арк­тические Кор­диль­е­ры (ата­па­ски Кор­диль­ер и внутренние тлин­ки­ты) и рав­ни­ны бас­сей­на р. Мак­кен­зи и Ка­над­ско­го щи­та с полуостровом Лаб­ра­дор, Нью­фа­унд­лен­дом и райо­ном залива Святого Лав­рен­тия (ата­па­ски бас­сей­на р. Мак­кен­зи и ал­гон­ки­ны). Ве­ли по­лу­ко­че­вой об­раз жиз­ни, кон­цен­три­ру­ясь или рас­па­да­ясь на мел­кие груп­пы в за­ви­си­мо­сти от ка­лен­дар­но­го цик­ла. За­ни­ма­лись охо­той в ле­со­тун­д­ре и тай­ге, главным образом на круп­ную дичь (олень ка­ри­бу, лось, в Кор­диль­е­рах - гор­ный ба­ран, снеж­ная ко­за), в основном за­гон­ной и с ло­вуш­ка­ми, се­зон­ным ры­бо­лов­ст­вом, со­би­ра­тель­ст­вом; в Кор­диль­е­рах так­же боль­шое зна­че­ние име­ла охо­та на мел­ких жи­вот­ных и птиц (ку­ро­пат­ка). Втя­ну­тые в тор­гов­лю пуш­ни­ной с ев­ро­пей­ца­ми, индейцы пе­ре­шли к пуш­ной охо­те (трап­пер­ст­ву), ста­ли се­зон­но се­лить­ся в по­сёл­ках у мис­сий и тор­го­вых фак­то­рий. Мя­со и ры­бу за­го­тов­ля­ли в ви­де пем­ми­ка­на и юко­лы; в Кор­диль­е­рах ели фер­мен­ти­ро­ван­ное мя­со и ры­бу. Ору­дия в основном из кам­ня, кос­ти, де­ре­ва; на за­па­де (у ата­па­сков тут­чо­не, ку­чин и др.) ис­поль­зо­ва­лась до­бы­тая (у ат­на) или по­куп­ная са­мо­род­ная медь. Зи­мой пе­ре­дви­га­лись с по­мо­щью сту­па­тель­ных лыж и са­ней-то­бог­ган, ле­том - на кар­кас­ных лод­ках из бе­ре­сты (в Кор­диль­е­рах так­же из ело­вой ко­ры). Жи­ли­ще в основном кар­кас­ное, кры­тое шку­ра­ми или ко­рой, ко­ническое или ку­по­ло­об­раз­ное, на за­па­де так­же пря­мо­уголь­ное; на Аля­ске бы­то­ва­ли кар­кас­ные по­лу­зем­лян­ки (под влия­ни­ем эс­ки­мо­сов), у слэй­ви и чил­ко­тин - двухскат­ные ша­ла­ши из брё­вен и до­сок. Оде­ж­да (шта­ны, ру­ба­ха, но­го­ви­цы, мо­ка­си­ны, ва­реж­ки) из шкур и зам­ши, ук­ра­ше­на ме­хом и иг­ла­ми ди­ко­бра­за, позд­нее би­се­ром; на Аля­ске бы­ла рас­про­стра­не­на оде­ж­да из рыбь­ей ко­жи. Бы­ло из­вест­но пле­те­ние оде­ял из шну­ров кро­ли­чье­го ме­ха.

3. Се­ве­ро-За­пад­ное по­бе­ре­жье. Вклю­ча­ет при­бреж­ные тер­ри­то­рии от залива Ай­си-Бей на се­ве­ре до 42-й па­рал­ле­ли на юге. Здесь из­вест­ны отдельные на­ход­ки на­ко­неч­ни­ков ти­па кло­вис и несколько ме­сто­на­хо­ж­де­ний кос­тей со сле­да­ми об­ра­бот­ки, да­ти­руе­мых около X-VIII тысячелетия до н.э. Около VIII - середины V тысячелетия до н.э. да­ти­ру­ет­ся ар­хаи­че­ский пе­ри­од. В северной час­ти ре­гио­на (от Аля­ски до о. Ван­ку­вер) пре­об­ла­да­ет мик­ро­пла­стин­ча­тая тра­ди­ция, в южной час­ти - древ­не­кор­диль­ерская тра­ди­ция с лис­то­вид­ны­ми на­ко­неч­ни­ка­ми и га­леч­ны­ми ору­дия­ми. Всё боль­шее зна­че­ние при­об­ре­та­ет се­зон­ный про­мы­сел ло­со­ся, что спо­соб­ст­во­ва­ло рос­ту осед­ло­сти (по­яв­ле­ние дол­го­вре­мен­ных по­се­ле­ний). С середины V тысячелетия до н.э. до начала XVIII века н.э. длил­ся ти­хо­оке­ан­ский пе­ри­од, имею­щий ран­ний (середина V - первая четверть II тысячелетия до н.э.), сред­ний (вторая четверть II тысячелетия до н.э. - V век н.э.) и позд­ний (по­сле V века) под­пе­рио­ды. В ран­нем под­пе­рио­де вы­хо­дит из упо­треб­ле­ния мик­ро­пла­стин­ча­тая тех­ни­ка, раз­ви­ва­ет­ся об­ра­бот­ка ро­га и кос­ти, про­дол­жа­ет­ся фор­ми­ро­ва­ние спе­циа­ли­зир. от­рас­лей при­мор­ской эко­но­ми­ки (про­мы­сел ло­со­ся, морское со­би­ра­тель­ст­во), на­чи­на­ют­ся меж­пле­мен­ные кон­флик­ты за кон­троль над про­мы­сло­вы­ми угодь­я­ми (на­ход­ки по­гре­бён­ных со сле­да­ми на­сильственной смер­ти). Сред­ний под­пе­ри­од ха­рак­те­ри­зу­ет­ся рос­том осед­ло­сти, ук­руп­не­ни­ем по­се­ле­ний, строи­тель­ст­вом боль­ших до­ща­тых до­мов, соз­да­ни­ем сис­те­мы рыб­ных за­па­сов на зи­му (ямы для хра­не­ния, специальные по­строй­ки, пле­тё­ные кор­зи­ны и ко­ро­ба), на­ча­лом со­ци­аль­ной диф­фе­рен­циа­ции. В позд­нем под­пе­рио­де плот­ность на­се­ле­ния дос­ти­га­ет пи­ка; за­мет­ную роль иг­ра­ют шли­фо­ван­ные ору­дия, из­де­лия из кос­ти, ро­га и ра­ко­вин. По­се­ле­ния со­сто­ят из де­сят­ков до­мов, по­яв­ля­ет­ся фор­ти­фи­ка­ция (ва­лы и рвы).

Индейцы, жив­шие в это вре­мя на Севено-Западном по­бе­ре­жье, от­но­сят­ся к мак­ро­се­мье наде­не (эяк, тлин­ки­ты и оре­гон­ские ата­па­ски), а также хай­да, цим­ши­ан, ва­ка­ши, при­бреж­ные са­ли­ши, чи­нук. Основное за­ня­тие - осед­лое морское и реч­ное ры­бо­лов­ст­во (ло­сось, пал­тус, ры­ба-све­ча, осётр и др.) с по­мо­щью за­пруд, се­тей, крюч­ков, ло­ву­шек и про­мы­сел морского зве­ря (у южных ва­ка­шей - ки­тов) на плос­ко­дон­ных долб­лё­ных лод­ках с по­мо­щью гар­пу­нов с ка­мен­ны­ми и кос­тя­ны­ми на­ко­неч­ни­ка­ми. Бы­ли раз­ви­ты так­же охо­та (снеж­ная ко­за, олень, лось, пуш­ной зверь), со­би­ра­тель­ст­во, пле­те­ние (кор­зи­ны, шля­пы), тка­че­ст­во (ма­те­риа­лом слу­жи­ли шерсть до­бы­тых на охо­те снеж­ных коз, а так­же шерсть осо­бой по­ро­ды со­бак - у са­ли­шей, пух во­до­пла­ваю­щих птиц), резь­ба по кос­ти, ро­гу, кам­ню и осо­бен­но де­ре­ву (мас­ки, то­тем­ные стол­бы, ар­хит. де­та­ли, лод­ки и др.: сти­ли­зов. то­тем­ные зоо­морф­ные изо­бра­же­ния, ор­на­мент), хо­лод­ная ков­ка са­мо­род­ной ме­ди. Зи­мой жи­ли в по­се­ле­ни­ях, ле­том - в се­зон­ных ла­ге­рях. Жи­ли­ще - боль­шие кар­кас­ные до­ма из до­сок с двух-, четырех- или односкат­ной кры­шей, ук­ра­шен­ные резь­бой, с то­тем­ной сим­во­ли­кой на фрон­то­не и на то­тем­ных стол­бах пе­ред вхо­дом. На ос­но­ве вы­со­ко­про­дук­тив­но­го ры­бо­лов­ст­ва сфор­ми­ро­ва­лись иму­ще­ст­вен­ное и со­ци­аль­ное не­ра­вен­ст­во, слож­ная со­ци­аль­ная стра­ти­фи­ка­ция (де­ле­ние на знать, об­щин­ни­ков и ра­бов - во­ен­но­плен­ных, долж­ни­ков; су­ще­ст­во­ва­ла рабо­тор­гов­ля), бы­ла раз­ви­та пре­стиж­ная эко­но­ми­ка (по­тлач). На се­ве­ре (у тлин­ки­тов, хай­да, цим­ши­ан, хайс­ла) су­ще­ст­во­ва­ли мат­ри­ли­ней­ные ро­ды, жен­щи­ны но­си­ли лаб­рет­ки в ниж­ней гу­бе; у боль­шин­ст­ва ва­ка­шей и др. на­ро­дов к югу - би- и пат­ри­ли­ней­ные струк­ту­ры, обы­чай де­фор­ма­ции го­ло­вы. У ва­ка­шей и бел­ла-ку­ла су­ще­ст­во­ва­ли тай­ные об­ще­ст­ва.

4. Пла­то. Вклю­ча­ет тер­ри­то­рии меж­ду Бе­ре­го­вым хреб­том на за­па­де, Ска­ли­сты­ми го­ра­ми на вос­то­ке, гра­ни­цей Суб­арк­ти­ки на се­ве­ре и Боль­шим Бас­сей­ном на юге. Па­лео­ин­дей­ский пе­ри­од пред­став­лен кла­дом ка­мен­ных и кос­тя­ных из­де­лий ти­па Ри­чи-Ро­бертс (середина X тысячелетия до н.э.). На­ча­ло ран­не­го ар­хаи­че­ско­го пе­рио­да (VII - середина VI тысячелетия до н.э.) пред­став­ле­но древ­не­кор­диль­ер­ской тра­ди­ци­ей. В сред­нем ар­хаи­че­ском пе­рио­де (VI-II тысячелетие до н.э.) су­ще­ст­вен­но уве­ли­чи­ва­ет­ся зна­че­ние про­мыс­ла ло­со­ся, воз­рас­та­ет уро­вень осед­ло­сти и раз­ме­ры стоя­нок, по­яв­ля­ют­ся по­лу­зем­лян­ки с внутренними опор­ны­ми стол­ба­ми и пер­вые по­гре­бе­ния с ин­вен­та­рём (IV-III тысячелетие до н.э.). Позд­ний ар­хаи­че­ский пе­ри­од под­раз­де­ля­ет­ся на ран­ний (II - середина I тысячелетия до н.э.), сред­ний (середина I тысячелетия до н.э. - конца I тысячелетия н.э.) и позд­ний (II тысячелетие н.э.) под­пе­рио­ды. В ран­нем и сред­нем под­пе­рио­дах по­се­ле­ния на­счи­ты­ва­ют до 100 до­мов, по­гре­бе­ния сви­де­тель­ст­ву­ют о со­ци­аль­ном рас­слое­нии, тер­ри­то­ри­аль­ных кон­флик­тах и меж­регио­наль­ной тор­гов­ле. В позд­нем под­пе­рио­де от­ме­ча­ет­ся не­ко­то­рое со­кра­щение на­се­ле­ния, умень­ше­ние раз­ме­ров по­се­ле­ний и ос­лаб­ле­ние со­ци­аль­ных раз­ли­чий, свя­зан­ных, по всей ви­ди­мо­сти, с из­ме­не­ния­ми эко­ло­гических ус­ло­вий и ре­сурс­ной ба­зы.

Индейцы Пла­то (на се­ве­ре – внутренние са­ли­ши, на юге – са­хап­ти­ны, на се­ве­ро-вос­то­ке – ку­те­най) за­ни­ма­лись со­би­ра­тель­ст­вом (лу­ко­ви­цы ка­мас, у кла­мат и мо­док - се­ме­на вод­ной ли­лии), про­мыс­лом ло­со­ся (ры­бу би­ли ост­ро­га­ми или вы­чер­пы­ва­ли се­тя­ми с плат­форм, по­стро­ен­ных над во­дой), охо­той. Бы­ло раз­вито пле­те­ние из кор­ней, тро­ст­ни­ка, тра­вы. Де­ла­ли долб­лё­ные лод­ки, на се­ве­ре (у ку­те­най и ка­лис­пел) - кар­кас­ные лод­ки из ело­вой ко­ры с вы­сту­паю­щи­ми под во­дой спе­ре­ди и сза­ди кон­ца­ми («осет­ро­вый нос»). Для пе­ре­воз­ки гру­зов ис­поль­зо­ва­ли со­бак. Жи­ли­ще - круг­лая кар­кас­ная по­лу­зем­лян­ка с вхо­дом че­рез ды­мо­вое от­вер­стие, уг­луб­лён­ный ша­лаш из ко­ры и тро­ст­ни­ка, на лет­них сто­ян­ках - конический ша­лаш из тро­ст­ни­ка. Основная со­ци­аль­ная еди­ни­ца - де­рев­ня, воз­глав­ляе­мая во­ж­дём; бы­ли так­же во­енные во­ж­ди. Мо­док и другие пле­ме­на за­хва­ты­ва­ли ра­бов на про­да­жу индейцам Се­ве­ро-За­пад­но­го по­бе­ре­жья. В XVIII веке ку­те­най и часть са­ли­шей (ка­ли­спел и флат­хед), пе­ре­няв у южных со­се­дей ло­шадь, пе­ре­се­ли­лись на Ве­ли­кие рав­ни­ны и ста­ли охо­тить­ся на би­зо­нов. К началу XIX века, вы­тес­нен­ные степ­ны­ми пле­ме­на­ми, они вер­ну­лись на Пла­то, но про­дол­жа­ли со­вер­шать охот­ни­чьи экс­пе­ди­ции в сте­пи и со­хра­нять эле­мен­ты ко­че­вой куль­ту­ры (па­лат­ка-ти­пи, па­рад­ные го­лов­ные убо­ры из перь­ев и др.). В XIX веке степ­ная куль­ту­ра за­тро­ну­ла другие пле­ме­на Пла­то.

5. Боль­шой Бас­сейн. Ох­ва­ты­ва­ет тер­ри­то­рию ме­ж­ду Сьер­ра-Не­ва­дой и Ска­ли­сты­ми го­ра­ми (большая часть шта­тов Юта и Не­ва­да, часть Оре­го­ны, Ай­да­хо, за­пад Ко­ло­ра­до и Вай­о­мин­га). Наи­бо­лее ран­ние на­ход­ки (ка­мен­ные ору­дия, сле­ды раз­дел­ки охот­ничь­ей до­бы­чи, ко­ст­ри­ща) про­ис­хо­дят из ниж­них сло­ёв ря­да пе­щер, да­ти­руе­мых второй четвертью X - серединой VII тысячелетия до н.э. Го­ло­це­но­вые куль­ту­ры Боль­шо­го Бас­сей­на в це­лом обо­зна­ча­ют­ся как ар­хаи­че­ские пус­тын­ные. В за­пад­ной его час­ти к ран­ним куль­ту­рам от­но­сит­ся тра­ди­ция Уэ­стерн-Плю­ви­ал-Лейк с че­реш­ковы­ми на­ко­неч­ни­ка­ми (IX–VI тысячелетие до н.э.), за ко­то­рой сле­ду­ют ран­не­ар­хаи­че­ская тра­ди­ция Пин­то (V-III тысячелетие до н.э.), сред­не­ар­хаи­че­ская тра­ди­ция Джип­сум (II тысячелетие до н.э. - середина I тысячелетия н.э.), поздне­ар­хаи­че­ские тра­ди­ции Са­ра­то­га-Спрингс (VI-XII века н.э.) и Шо­шон­ская (по­сле XII века н.э.). В позд­не­ар­хаи­че­ский пе­ри­од на сме­ну копь­е­ме­тал­ке-ат­лат­лю при­хо­дит лук. На вос­то­ке на сты­ке ар­хаи­че­ско­го и па­лео­ин­дей­ско­го пе­рио­дов вы­де­ля­ют куль­ту­ры Бон­не­вилл (IX - середина VIII тысячелетия до н.э.), Вен­до­вер (середина VIII - V тысячелетия до н.э.), Блэк-Рок (IV тысячелетие до н.э. - середина I тысячелетия н.э.). Их сме­ни­ла куль­ту­ра Фре­монт (середина I тысячелетия - XIII век), но­си­те­ли ко­то­рой под влия­ни­ем индейцев Юго-За­па­да ста­ли вы­ра­щи­вать ку­ку­ру­зу, стро­ить по­лу­зем­лян­ки, де­лать ке­ра­мическую по­су­ду и кор­зи­ны. На её ме­сто при­шли но­си­те­ли куль­ту­ры Ну­мик, при­няв­шие уча­стие в фор­ми­ро­ва­нии юто-астек­ских на­ро­дов ареала (шо­шо­ны, пай­ют, юта, мо­но). На за­па­де жи­ли близ­кие к индейцам Ка­ли­фор­нии ва­шо.

Основные за­ня­тия индейцев Боль­шо­го Бас­сей­на - охо­та (олень, ан­ти­ло­па-ви­ло­рог, гор­ный ба­ран, во­до­пла­ваю­щая пти­ца, на се­ве­ре и вос­то­ке - би­зон) и со­би­ра­тель­ст­во (се­ме­на гор­ной со­сны и др., мес­та­ми - жё­лу­ди), у круп­ных озёр на за­па­де и вос­то­ке - ры­бо­лов­ст­во. Ве­ли по­лу­ко­че­вой об­раз жиз­ни, со­би­ра­ясь зи­мой в по­се­ле­ни­ях. Жи­ли­ще - по­лу­зем­лян­ка, ко­нический и ку­по­ло­об­раз­ный ша­лаш, кры­тый ко­рой, тра­вой и тро­ст­ни­ком, вет­ро­вой за­слон. Оде­ж­да (ру­ба­ха, шта­ны, на­кид­ка, но­го­ви­цы, мо­ка­си­ны) из шкур би­зона, оле­ня, кро­ли­ка. В XVII веке восточные пле­ме­на ре­гио­на (юта, восточные шо­шо­ны), пе­ре­няв у ис­пан­цев ло­шадь, пе­ре­шли к кон­ной охо­те на би­зо­на и пе­ре­се­ли­лись на за­пад Ве­ли­ких рав­нин, от­ку­да их позд­нее вы­тес­ни­ли при­шед­шие с во­сто­ка чей­ен­ны, ара­па­хо, кроу и да­ко­та. Но они (осо­бен­но восточные шо­шо­ны) про­дол­жа­ли со­вер­шать на­ез­ды в сте­пи и со­хра­нять эле­мен­ты степ­ной ко­че­вой куль­ту­ры.

6. Ка­ли­фор­ния. Вклю­ча­ет большую часть тер­ри­то­рии шта­та Калифорния. Па­лео­ин­дей­ский пе­ри­од пред­став­лен ка­мен­ны­ми и об­си­диа­но­вы­ми на­ко­неч­ни­ка­ми ти­па кло­вис, скреб­ка­ми, от­ще­па­ми с ре­ту­шью из рай­она озёр Ту­ла­ре и Бо­ракс (X-IX тысячелетия до н.э.). Ран­ний ар­хаи­че­ский пе­ри­од на юге ре­гио­на пред­став­лен па­мят­ни­ка­ми ком­плек­са Сан-Дие­го (VIII - середина VII тысячелетия до н.э.): на­бо­ры из круп­ных скреб­ло­вид­ных ин­ст­ру­мен­тов, лис­то­вид­ных на­ко­неч­ни­ков, но­жей на от­ще­пах. Их сме­ня­ют ком­плек­сы, да­ти­руе­мые серединой VII тысячелетия до н.э. - на­ча­лом н.э.: Ла-Хо­лья (га­леч­ные ору­дия, тё­роч­ни­ки и ку­ран­ты), Оук-Гров и Хан­тинг с по­гре­бе­ния­ми. В центральной Ка­ли­фор­нии ар­хаи­че­ский пе­ри­од пред­став­лен па­мят­ни­ка­ми ти­па Бу­эна-Вис­та-Лейк и Скай-Ро­кет, в северной Ка­ли­фор­нии - тра­ди­ци­ей Бо­ракс-Лейк с на­ко­неч­ни­ка­ми ти­па Бо­ракс. С на­ча­ла нашей эры вы­де­ля­ет­ся ти­хо­оке­ан­ский пе­ри­од, ко­гда сфор­ми­ро­вал­ся ха­рак­тер­ный ка­ли­фор­ний­ский ком­плекс охот­ничье-со­би­ра­тель­ско­го хо­зяй­ст­ва, рас­тёт осед­лость, раз­ви­ва­ют­ся меж­ре­гио­наль­ный об­мен, со­ци­аль­ная диф­фе­рен­циа­ция. В центральной час­ти ре­гио­на скла­ды­ва­ют­ся куль­ту­ры Уин­дмил­лер, Берк­ли, Ау­гу­стин, в при­бреж­ной час­ти - Кем­пбелл, Ка­на­ли­ньо (пред­ки чу­маш).

Индейцы Ка­ли­фор­нии от­но­сят­ся к ги­по­те­ти­чес­ким мак­ро­семь­ям хо­ка (ка­рок, шас­та, ачу­ма­ви, ацу­ге­ви, яна, по­мо, эс­се­лен, са­ли­нан, чу­маш, юма) и пе­ну­ти (вин­ту, ном­ла­ки, пат­вин, май­ду, ни­се­нан, ми­вок, кос­та­ньо, йо­кутс), изо­ли­ро­ван­ной се­мье юки (юки, вап­по), северным груп­пам юто-ас­тек­ской се­мьи (западные мо­но, ту­ба­ту­ла­бал, сер­ра­но, габ­ри­эли­но, луи­се­ньо, кау­и­лья); на се­ве­ре не­боль­шие ан­к­ла­вы об­ра­зу­ют ата­пас­ки (ху­па и др.) и близ­кие ал­гон­ки­нам юрок и вий­от. Основные за­ня­тия – спе­циа­ли­зированное по­лу­осед­лое со­би­ра­тель­ст­во (же­лу­дей, се­мян, на­се­ко­мых и др.; для под­дер­жа­ния про­дук­тив­но­сти ди­ких рас­те­ний прак­ти­ко­ва­лись по­жо­ги; при сбо­ре се­мян при­ме­ня­ли осо­бые се­мя­вы­би­вал­ки), ры­бо­лов­ство, охо­та (олень и др.), на южном по­бе­ре­жье (чу­маш, луи­сеньо, габ­ри­эли­но) - морское ры­бо­лов­ст­во и зве­ро­бой­ный про­мы­сел (так­же на се­ве­ре у вий­от). Основная пи­ща - спе­ци­аль­но об­ра­бо­тан­ная же­лу­дё­вая му­ка, из ко­то­рой пек­ли хлеб, ва­ри­ли ка­шу в кор­зи­нах с по­мо­щью рас­ка­лён­ных кам­ней. В со­вер­шен­ст­ве вла­де­ли тех­ни­кой пле­те­ния (в том числе во­до­не­про­ни­цае­мых кор­зин), как де­ко­ра­тив­ный ма­те­ри­ал ис­поль­зо­ва­ли пти­чьи пе­рья. Жи­ли­ще - ку­по­ло­об­раз­ные зем­лян­ки, ша­ла­ши из ко­ры се­к­войи, хи­жи­ны из хво­ро­ста и тро­ст­ни­ка. Бы­ли рас­про­стра­не­ны су­хие па­риль­ни в зем­лян­ках. Оде­ж­да - на­кид­ки из шкур, юб­ки-пе­ред­ни­ки у жен­щин, на­бед­рен­ные по­вяз­ки у муж­чин. Ук­ра­ше­ния­ми слу­жи­ли ра­ко­ви­ны аба­ло­ни, пе­рья, скаль­пы дят­лов. В раз­ной сте­пе­ни про­яв­ля­лась со­ци­аль­ная диф­фе­рен­циа­ция. Су­ще­ст­во­ва­ли тер­ри­то­ри­аль­но-по­тес­тар­ные объ­е­ди­не­ния по­се­ле­ний (так называмые трайб­лет) во гла­ве с во­ж­дём, ри­ту­аль­ные об­ще­ст­ва, у ря­да на­ро­дов - пат­ри­ли­ней­ные ли­нид­жи. Ме­но­вым эк­ви­ва­лен­том слу­жи­ли связ­ки дис­ков из ра­ко­вин.

Индейцыбо­га­той ры­бой северо-западной Ка­ли­фор­нии (юрок, вий­от, ху­па, ка­рок и др.) по не­ко­то­рым куль­тур­ным приз­на­кам при­бли­жа­лись по хо­зяй­ст­вен­но-куль­тур­но­му ти­пу к индейцам Се­ве­ро-За­пад­но­го по­бе­ре­жья. На­се­ле­ние со­сре­до­то­чи­ва­лось у рек и на­ря­ду со сбо­ром же­лу­дей за­ни­ма­лось про­мыс­лом ло­со­ся. Су­ще­ст­во­ва­ли иму­ще­ст­вен­ное рас­слое­ние, дол­го­вое раб­ст­во. Индейцы на­го­рья северо-восточной Ка­ли­фор­нии (ачу­ма­ви и ат­су­ге­ви) име­ли не­ко­то­рое куль­тур­ное сход­ст­во с индейцами Пла­то и Боль­шо­го Бас­сей­на: за­ни­ма­лись со­би­ра­тель­ст­вом, ры­бо­лов­ст­вом и охо­той на оле­ней и во­до­пла­ваю­щую пти­цу. На юге Ка­ли­фор­нии за­мет­но куль­тур­ное влия­ние индейцев Юго-За­па­да, у ря­да на­ро­дов (кау­илья, ти­паи-ипаи, йокутс и др.) су­ще­ст­во­ва­ла леп­ная ке­ра­ми­ка.

7. Ве­ли­кие рав­ни­ны. За­ни­ма­ют тер­ри­то­рию от р. Сас­ка­че­ван на се­ве­ре до р. Рио-Гран­де на юге и от Ска­ли­стых гор на за­па­де до вер­ховь­ев р. Мис­си­си­пи на вос­то­ке. Па­лео­ин­дей­ский пе­ри­од пред­став­лен многими сто­ян­ка­ми, мес­та­ми раз­дел­ки до­бы­чи, мас­тер­ски­ми, кла­да­ми. Для ран­не­го пе­рио­да, кро­ме на­ко­неч­ни­ков ти­па Кло­вис и Фол­сом, из­вест­ны на­ко­неч­ни­ки без же­лоб­ка, в том числе ти­пов Го­ушен (первая четверть IX тысячелетия до н.э.), Мид­ленд (начало - третья четверть IX тысячелетия), для позд­не­го ди­аг­но­стич­ны ти­пы Эгэт-Бей­син (третья четверть IX тысячелети), Ко­уди (VIII-VII тысячелетия), Ален, Фре­де­рик, Лак, Эн­го­сту­ра (первая половина VII тысячелетия). В ар­хаи­ческом пе­рио­де (вторая половина VII - середина I тысячелетия до н.э.) гос­под­ство­ва­ла по­лу­осед­лая охо­та на би­зо­на, пер­во­на­чаль­но с ат­лат­лем, с середины II тысячелетия до н.э. рас­про­стра­ня­ет­ся лук (ко­пье­ме­тал­ка со­хра­ня­ет­ся до конца I тысячелетия н.э.). Вы­де­ля­ют­ся три эта­па, на позд­нем (Не­бо-Хилл, середина III - середина I тысячелетия до н.э.) на вос­то­ке Ве­ликих рав­нин под влия­ни­ем куль­тур Юго-Вос­то­ка за­ро­ж­да­ет­ся зем­ле­де­лие (ку­ку­ру­за, ты­к­ва), по­яв­ля­ют­ся круп­ные по­се­ле­ния, по­гре­бе­ния под на­сы­пя­ми-ма­ун­да­ми, кла­ды за­го­то­вок би­фа­сов, им­порт­ные из­де­лия, рас­пис­ная ке­ра­мическая по­су­да и пла­сти­ка (фи­гур­ки лю­дей и жи­вот­ных), пле­те­ние, резь­ба по ра­ко­ви­нам, рас­крас­ка, ап­пли­ка­ция по ко­же. Эти эле­мен­ты по­лу­ча­ют раз­ви­тие в пе­ри­од Вуд­ленд (II век до н.э. - середина IX века н.э.). С середины IX века рас­про­стра­не­на куль­ту­ра Плейнс-Вил­лидж: тра­ди­ции - Южных рав­нин (середина IX - XVI века), сред­ней Мис­су­ри (середина X - XVI века), сме­шан­ная (середина XIV - XVII века), Центральных рав­нин (по­сле XVI века).

Часть ис­то­ри­чес­ки из­вест­ных пле­мён Ве­ли­ких рав­нин (сиу: ман­дан, хи­дат­са и позд­нее от­де­лив­шие­ся от них кроу; кэд­до: уичи­та, ки­чаи, пау­ни, ари­ка­ра), ве­ро­ят­но, яв­ля­ют­ся ав­то­хто­на­ми ре­гио­на, свя­зан­ны­ми с зем­ле­дельческой куль­ту­рой Плейнс-Вил­лидж. К XVI веку хо­де ми­гра­ций с се­ве­ра на Ве­ли­ких рав­ни­нах поя­ви­лись апа­чи, к XVIII веку, ве­ро­ят­но с за­па­да, сю­да пе­ре­се­ли­лись кайо­ва. В XVII веке с во­сто­ка при­шли зем­ле­дельческие на­ро­ды: сиу­языч­ные ома­ха, пон­ка, ото, мис­су­ри, айо­ва, кан­за, оседж, куа­по. В XVII веке с по­яв­ле­ни­ем ло­ша­ди на Ве­ли­кие рав­ни­ны ми­гри­ро­ва­ли с за­па­да юта и ко­ман­чи с восточными шо­шо­на­ми. В XVIII веке, вы­тес­няе­мые со­се­дя­ми (втя­ну­ты­ми в пуш­ную охо­ту и воо­ру­жён­ны­ми ог­не­стрель­ным ору­жи­ем ), с се­ве­ро-во­сто­ка пе­ре­се­ли­лись сиу­языч­ные да­ко­та и ас­си­ни­бой­ны, ал­гон­ки­ноя­зыч­ные чей­ен­ны, ара­па­хо, аци­на, чер­но­но­гие (так называемые степ­ные ал­гон­ки­ны); с се­ве­ро-за­па­да ми­гри­ро­ва­ли са­ли­ши и ку­те­най (к концу XVIII века они и шо­шо­ны вновь вы­тес­не­ны на за­пад). Но­во­при­быв­шие пле­ме­на, не имев­шие зем­ле­дельческих тра­ди­ций, к концу XVIII века пе­реш­ли к кон­ной ко­че­вой охо­те на би­зо­на; за­ни­ма­лись так­же пе­шей охо­той на оле­ня, ан­ти­ло­пу, ва­пи­ти, гор­но­го ба­ра­на, на се­ве­ре - ло­ся; со­би­ра­ли лу­го­вую ре­пу, зем­ля­ной орех, зем­ля­ной каш­тан, ди­кий лук, пло­ды ир­ги, ди­кой сли­вы, че­рё­му­хи. Вес­ной, с по­яв­ле­ни­ем но­вой тра­вы, ма­лень­кие ко­че­вые об­щи­ны (боль­шие се­мьи) объе­ди­ня­лись в круп­ные об­щи­ны (под­раз­де­ле­ния пле­ме­ни) для со­в­мест­ной охо­ты. В се­ре­ди­не ле­та все об­щи­ны пле­ме­ни со­би­ра­лись для охо­ты на би­зо­на и об­ще­пле­мен­ных це­ре­мо­ний (Пля­ска Солн­ца, об­ря­ды «свя­щен­ных свя­зок»). По­сле Пля­ски Солн­ца вои­ны от­прав­ля­лись в на­бе­ги (бла­го­да­ря си­сте­ме гра­да­ции под­ви­гов во­ин мог по­вы­сить со­ци­аль­ный ста­тус). Ору­жие - слож­ный лук, ка­мен­ный нож, па­ли­ца, ко­пьё, позд­нее - ме­тал­лическое и ог­не­стрель­ное ору­жие. Ору­дия из де­ре­ва, кам­ня, кос­ти, ро­га. При пе­ре­ко­чёв­ках пе­ре­во­зи­ли гру­зы на во­ло­ку­шах, пер­во­на­чаль­но на со­ба­ках, позд­нее - на ло­ша­дях. Жи­ли­ще - ко­ническая па­лат­ка-ти­пи. Об­ще­пле­мен­ные лет­ние ла­ге­ря име­ли кру­го­вую пла­ни­ров­ку; ка­ж­дая охот­ни­чья об­щи­на за­ни­ма­ла в ла­ге­ре своё ме­сто. Оде­ж­да из зам­ши, позд­нее - из ев­ропейских тка­ней: жен­щи­ны но­си­ли пла­тья, муж­чи­ны - ру­ба­хи и на­бед­рен­ные по­вяз­ки; верх­ней одеж­дой слу­жи­ла вы­де­лан­ная шку­ра би­зо­на, обу­вью - но­го­ви­цы, мо­ка­си­ны. Одеж­да ук­ра­ша­лась перья­ми, иг­ла­ми ди­ко­бра­за, би­се­ром, кон­ским и че­ло­ве­чес­ким во­ло­сом. В XIX веке рас­про­стра­нил­ся го­лов­ной убор вож­дя из ор­ли­ных перь­ев. Бы­ли ха­рак­тер­ны та­туи­ров­ка и рас­крас­ка ли­ца и те­ла, у муж­чин - вы­бри­ва­ние во­лос на го­ло­ве (так называемая скаль­по­вая прядь). Бы­ла раз­ви­та рос­пись по ко­же (одеж­да, ти­пи, буб­ны, щи­ты). Существовали племен­ные вож­ди, пле­мен­ные (ла­гер­ные) со­ве­ты, пле­мен­ная по­ли­ция (аки­чи­та), во­енные воз­раст­ные и вне­воз­раст­ные сою­зы, пиктографическое письмо (в том числе лето­писи «перечни зим»).

Индейцы влаж­ных пре­рий на вос­то­ке Ве­ликих рав­нин (хи­да­тса, ман­дан, ари­ка­ра, пон­ка, ома­ха, пау­ни, ото, мис­су­ри, кан­за, айо­ва, оседж, уичи­та, ки­чаи, куа­по) со­че­та­ли кон­ную охо­ту на би­зо­на с руч­ным зем­ле­де­ли­ем (ку­ку­ру­за, фа­соль, тык­ва, под­сол­нух). По­се­ле­ния час­то ук­ре­п­лён­ные. Жи­ли­ще - круг­лая (до XV-XVI веков – пря­мо­уголь­ная) по­лу­зем­лян­ка диа­мет­ром 6-15 м с по­лу­сфе­рическое зем­ля­ной кры­шей с ды­мо­вым от­вер­сти­ем в цен­тре (хи­дат­са, ман­дан, ари­ка­ра, пау­ни, пон­ка, ома­ха, ото, мис­су­ри), круг­лая или пря­моу­голь­ная хи­жи­на, кры­тая ко­рой (сан­ти-да­ко­та, кан­за, айо­ва, оседж, куа­по) или тра­вой (уичи­та и ки­чаи). По­сле за­вер­ше­ния се­ва лю­ди ос­тав­ля­ли де­рев­ни и от­прав­ля­лись в глубь сте­пей для охо­ты на би­зо­нов, жи­ли в ти­пи; в кон­це ле­та воз­вра­ща­лись для сбо­ра уро­жая, с на­ча­лом зи­мы сно­ва по­ки­да­ли де­рев­ни и от­прав­ля­лись на зим­нюю охо­ту. Об­щи­на бы­ла иерар­хи­чес­ки ор­га­ни­зо­ва­на: уп­рав­ля­лась 1 или 2 нас­ледственными вож­дя­ми, нас­ледственными жре­ца­ми, свя­зан­ны­ми с куль­том «свя­щен­ных связок», за­тем шли вои­ны, ша­ма­ны и це­ли­те­ли, про­чие жи­те­ли; каж­дая об­щи­на име­ла собственный миф о Пер­во­тво­ре­нии.

8. Юго-Вос­ток. Вклю­ча­ет зем­ли к вос­то­ку от ниж­ней Мис­си­си­пи. Для ря­да па­мят­ни­ков по­лу­че­ны ран­ние («до­кло­вис­ные») да­ти­ров­ки: Топ­пер-Сайт (около 16 тысяч лет на­зад), Со­лтвилл-Вал­ли (14-13 тысяч лет на­зад) и Литл-Солт-Спрингс (13,5-12 тысяч лет на­зад). К па­лео­ин­дей­ско­му пе­рио­ду (середина X - IX тысячелетия до н. э.) от­но­сят­ся сто­ян­ки с на­ко­неч­ни­ка­ми ти­па Кло­вис и их ме­ст­ны­ми мо­ди­фи­ка­ция­ми. Ар­хаи­че­ский пе­ри­од де­лят на ран­нюю (VIII-VII тысячелетия), сред­нюю (VI-V тысячелетия) и позд­нюю (IV-II тысячелетия) фа­зы. В сред­ней и позд­ней фа­зах уве­ли­чи­ва­ет­ся до­бы­ча морских и реч­ных ре­сур­сов, вы­де­ля­ет­ся груп­па па­мят­ни­ков «ар­хаи­че­ско­го пе­рио­да ра­ко­вин­ных куч» (четвертая четверть VIII тысячелетия - V век до н.э.); в то же вре­мя из Ме­зо­аме­ри­ки рас­про­стра­ня­ют­ся ку­ку­ру­за, ты­к­ва, под­сол­неч­ник, фа­соль, на ос­но­ве ко­то­рых позд­нее фор­ми­ру­ет­ся зем­ле­де­лие; по­яв­ля­ют­ся ста­цио­нар­ные по­се­ле­ния, ка­мен­ная и ке­ра­мическая по­су­да, мно­го­численный им­порт, в том числе пред­ме­тов рос­ко­ши из кос­ти, кам­ня, ра­ко­вин, воз­во­дят­ся зем­ля­ные на­сы­пи (ма­ун­ды). Пе­ри­од Вуд­ленд (I тысячелетие до н.э. - середина XI века н.э.) де­лит­ся на три эта­па. Сре­ди куль­тур ран­не­го Вуд­лен­да - Аде­на, сред­не­го - Хо­уп­велл, в позд­нем (середина VI - середина XI веков; де­лит­ся на ряд ло­каль­ных тра­ди­ций и фаз) фор­ми­ру­ют­ся ос­но­вы Мис­си­си­пи тра­ди­ции, к XVI веку рас­про­стра­нив­шей­ся поч­ти на весь ре­ги­он; во Фло­ри­де раз­ви­ва­ют­ся тра­ди­ции Сент-Джонс, Глейдс и Ка­лу­са­хат­чи.

Индейцы Юго-Вос­то­ка - в основном мус­ко­ги, в низовьях Миссисипи - натчи, на се­ве­ре - иро­ке­зы-чи­ро­ки и сиу-ту­те­ло. Со­че­та­ют под­сеч­но-ог­не­вое зем­ле­де­лие («ин­дей­ская триа­да»: ку­ку­ру­за, ты­к­ва, фа­соль) с охо­той, ры­бо­лов­ст­вом и со­би­ра­тель­ст­вом. Ору­дия из кам­ня, де­ре­ва, кос­ти; зна­ли хо­лод­ную об­ра­бот­ку са­мо­род­ной ме­ди (ме­сто­ро­ж­де­ния в Ап­па­ла­чах). Зем­лю об­ра­ба­ты­ва­ли пал­ка­ми-ко­пал­ка­ми и мо­ты­га­ми из ло­пат­ки и ро­гов оле­ня. На охо­те ис­поль­зо­ва­ли стре­ло­ме­та­тель­ную труб­ку. Зим­нее жи­ли­ще бре­вен­ча­тое, круг­лое, на зем­ля­ной плат­фор­ме (высотой до 1 м), лет­нее - пря­мо­уголь­ное двухка­мер­ное с бе­лё­ны­ми сте­на­ми, во Фло­ри­де - свай­ное, кры­тое паль­мо­вы­ми ли­сть­я­ми. Ро­ды мат­ри­ли­ней­ные (кро­ме ючи), ха­рак­тер­но де­ле­ние пле­ме­ни на «мир­ную» и «во­ен­ную» по­ло­ви­ны. На­ря­ду с зем­ле­де­ли­ем из Ме­зо­аме­ри­ки бы­ли за­им­ство­ва­ны и другие эле­мен­ты куль­ту­ры (например, ри­ту­аль­ная иг­ра в мяч). Характерны обряды, связан­ные с курительной трубкой калюмет. У кри­ков и чок­то су­ще­ст­во­ва­ли сою­зы пле­мён, у нат­чи и дру­гих по­сле де­мо­гра­фического взры­ва VIII-X веков, вы­зван­но­го ши­ро­ким рас­про­стра­не­ни­ем ку­ку­ру­зы, об­ра­зо­ва­лись во­ж­де­ст­ва. Вы­со­ко­го уров­ня диф­фе­рен­циа­ции дос­тиг­ло об­ще­ст­во и у жив­ших на край­нем юго-за­па­де Фло­ри­ды ка­лу­са, за­ни­мав­ших­ся ин­тен­сив­ным морским со­би­ра­тель­ст­вом.

9. Се­ве­ро-Вос­ток. Вклю­ча­ет тер­ри­то­рию к вос­то­ку от вер­ховь­ев р. Мис­си­си­пи. На Сред­нем За­па­де (шта­ты Вис­кон­син, Ми­чи­ган, Ил­ли­нойс, Ин­диа­на, Кен­тук­ки) к па­лео­ин­дей­ско­му пе­рио­ду от­но­сят­ся несколько от­кры­тых и пе­щер­ных стоя­нок. Пе­ре­ход к ар­хаи­че­ско­му пе­рио­ду (вторая половина IX тысячелетия до н.э.) пред­став­лен сто­ян­ка­ми, кла­да­ми ка­мен­ных ору­дий и за­го­то­вок; вы­де­ля­ют ло­каль­ные ти­пы на­ко­неч­ни­ков - Хол­комб, Ку­ад, Би­вер-Лейк. Ар­хаи­че­ский пе­ри­од под­раз­де­ля­ет­ся на ран­ний (VIII-VII тысячелетия), сред­ний (VI-IV тысячелетия) и позд­ний (III-II тысячелетия до н.э.) эта­пы. В это вре­мя рост на­се­ле­ния и за­кре­п­ле­ние тер­ри­то­рий за отдельными груп­па­ми при­во­дит к ин­тен­си­фи­ка­ции ис­поль­зо­ва­ния ре­сур­сов (со­би­ра­тель­ст­во, ры­бо­лов­ст­во). К кон­цу сред­не­ар­хаи­че­ско­го или на­ча­лу позд­не­ар­хаи­че­ско­го эта­пов от­но­сят­ся пер­вые сви­де­тель­ст­ва зем­ле­де­лия (ты­к­ва, ку­ку­ру­за), ус­лож­ня­ет­ся со­ци­аль­ная струк­ту­ра. Для позд­ней ар­хаи­ки вы­де­ля­ет­ся ряд ло­каль­ных куль­тур с бо­га­ты­ми по­гре­баль­ны­ми ком­плек­са­ми - Олд-Ко­пер (из­вест­ны из­де­лия из са­мо­род­ной ме­ди), Гла­си­ал-Кейм (с ти­пич­ны­ми ук­ра­ше­ния­ми из ра­ко­вин), Ред-Очер (ха­рак­тер­ны на­ко­неч­ни­ки ти­па «хвост ин­дей­ки»). К кон­цу ар­хаи­че­ско­го пе­рио­да по­яв­ля­ет­ся ке­ра­ми­ка. Ран­няя и сред­няя фа­зы пе­рио­да Вуд­ленд (I тысячелетие до н.э. - середина VIII века н.э.) свя­за­ны с куль­ту­ра­ми Аде­на и Хо­уп­велл (вы­де­ле­ны ло­каль­ные ва­ри­ан­ты по­след­ней - Ил­ли­нойс и Огайо). На ос­но­ве до­ме­сти­ка­ции ме­ст­ных рас­те­ний скла­ды­ва­ет­ся зем­ле­де­лие (так называемый ран­ний са­до­вод­че­ский пе­риод - VII век до н.э. - VII век н. э.). В VII веке до н.э. - V веке н.э. с юга рас­про­стра­ня­ет­ся ты­к­ва, в I веке до н.э. - VII веке н.э. - ку­ку­ру­за, с IX века н.э. - бо­бы. В позд­нем Вуд­лен­де (середина VIII - XI века н.э.) про­ис­хо­дит пе­ре­ход от ат­лат­лей к лу­ку и стре­лам, рост на­се­ле­ния и ин­тен­си­фи­ка­ция зем­ле­де­лия. По­яв­ля­ют­ся фи­гур­ные ма­ун­ды (в фор­ме жи­вот­ных, птиц, реп­ти­лий, на­се­ко­мых), в том числе с по­гре­бе­ния­ми с бо­га­тым ин­вен­та­рём. Од­но­вре­мен­но рас­про­стра­ня­ет­ся тра­ди­ция Мис­си­си­пи, под­раз­де­ляе­мая на на­чаль­ный (середина IX - середина XI веков), ран­ний (середина XI - XII века), сред­ний (XIII - середина XIV веков) и позд­ний (середина XIV - середина XV веков) эта­пы.

В при­бреж­ной час­ти Се­ве­ро-Вос­то­ка (шта­ты Нью-Йорк, Пен­силь­ва­ния, юг ка­надской про­вин­ций Кве­бек и Он­та­рио) несколько па­мят­ни­ков име­ют «док­ло­вис­ные» ра­дио­уг­ле­род­ные да­ты (19-13 тысяч лет на­зад), вы­зы­ваю­щие со­мне­ния у боль­шин­ст­ва спе­циа­ли­стов. Па­лео­ин­дей­ские сто­ян­ки с же­лоб­ча­ты­ми на­ко­неч­ни­ка­ми (середина X - IX тысячелетие до н.э.) не­мно­го­чис­лен­ны. В ар­хаи­че­ском пе­рио­де вы­де­ля­ют ран­ний (VIII-VII тысячелетия), сред­ний (VI-IV тысячелетия) и позд­ний (III тысячелетие - VII век до н.э.) эта­пы. Вы­де­ля­ют­ся ло­каль­ные ти­пы на­ко­неч­ни­ков (Ле-Крой, Сент-Ол­банс, Кэ­не­ва) и «ар­хаи­че­ская тра­ди­ция за­ли­ва Мэн» (середина VIII - V тысячелетие до н.э.). К кон­цу сред­не­го эта­па важ­ным ста­но­вит­ся сбор морских мол­лю­сков, по­яв­ля­ют­ся на­чат­ки зем­ле­де­лия (ты­к­ва) и ке­ра­ми­ка, ве­ро­ят­но при­ве­зён­ная с юга (с XII века до н.э.). Раз­но­об­раз­ны ору­дия из кос­ти, ра­ко­вин, ре­ту­ши­ро­ван­но­го и шли­фо­ван­но­го кам­ня, стеа­ти­то­вая по­су­да. На позд­нем эта­пе вы­де­ля­ют тра­ди­ции: ар­хаи­че­ская мор­ская - в при­бреж­ных рай­онах шта­та Мэн и полуострова Лаб­радор; ар­хаи­че­ская озёр­ная лес­ная - на се­ве­ре кон­ти­нен­таль­ной час­ти, ар­хаи­че­ская ко­ра­бель­ных ле­сов - на по­бе­ре­жье Но­вой Анг­лии, шта­тов Нью-Йорк, Пен­силь­ва­ния, Де­ла­вэр и бо­лее позд­няя - Су­ск­ве­хан­на. В пе­ри­од Вуд­ленд (ке­рами­че­ский) раз­ви­ва­ют­ся ме­ст­ные ке­ра­мические тра­ди­ции. Он под­раз­де­ля­ет­ся на ран­ний (VII век до н.э. - середина I века н.э.), сред­ний (середина I - VII века) и позд­ний (VII-XV века) эта­пы, пред­став­лен ло­каль­ны­ми тра­ди­ция­ми: Ме­до­у-Вуд, Фер­чанс (II - середина V веков н.э.), Мид­лсекс (V-I века до н.э.), Скво­ки (IV век до н.э. - II век н.э.), Клем­сон-Ай­ленд (середина IX - середина XIV веков). С пред­ка­ми иро­ке­зов-хо­де­но­сау­ни свя­зы­ва­ют­ся па­мят­ни­ки северной иро­кез­ской тра­ди­ции в шта­те Нью-Йорк и ка­надских про­вин­ци­ях Он­та­рио и Кве­бек: она на­чи­на­ет­ся с куль­ту­ры Ова­ско (XI-XIV века) и фаз Глен-Май­ер и Пи­ке­ринг (середина X - середина XIV веков), за­тем сле­ду­ют сред­ний и позд­ний иро­кез­ский пе­рио­ды (середина XIV - XVI века). На­ря­ду с «ин­дей­ской триа­дой» (ку­ку­ру­за, фа­соль, ты­к­ва) с юга был за­им­ст­во­ван под­сол­неч­ник. Рас­тёт чис­ло и уве­ли­чи­ва­ют­ся раз­ме­ры по­се­ле­ний с длин­ны­ми до­ма­ми. На юго-вос­то­ке рас­про­стра­не­ны тра­ди­ции Ко­линг­тон, свя­зы­вае­мая с ал­гон­ки­на­ми, и Кэ­ши - с иро­ке­за­ми Северной Ка­ро­ли­ны.

Индейцы Се­ве­ро-Вос­то­ка - иро­ке­зы, при­ат­лан­тические и центральные ал­гон­ки­ны. На северо-западном по­бе­ре­жье озера Ми­чи­ган жи­ли сиу­языч­ные вин­не­ба­го. Вы­де­ля­ют­ся три под­регио­на (вос­точ­ный, за­пад­ный и се­вер­ный). У иро­ке­зов и час­ти при­ат­лан­тических ал­гон­ки­нов (де­ла­ва­ры, мо­ги­ка­не) вос­точ­но­го под­ре­гио­на (от озёр Гу­рон и Эри до ат­лан­тического по­бе­ре­жья) пре­об­ла­да­ли мат­ри­ли­ней­ные то­тем­ные ро­ды, ли­нид­жи и суб­ли­нид­жи, со­став­ляв­шие яд­ро об­щин, на­се­ляв­ших длин­ные до­ма. По­се­ле­ния ча­сто ук­реп­лён­ные. Су­ще­ст­во­ва­ла пле­мен­ная ор­га­ни­за­ция, воз­ни­ка­ли кон­фе­де­ра­ции пле­мён. У боль­шин­ст­ва при­ат­лан­тических ал­гон­ки­нов пре­об­ла­да­ли пат­ри­ли­ней­ные струк­ту­ры, скла­ды­ва­лись тер­ри­то­ри­аль­ные объ­е­ди­не­ния во гла­ве с во­ж­дя­ми (са­хе­ма­ми). Основное ору­жие - лук, де­ревянные па­ли­цы с ка­мен­ным, позд­нее же­лез­ным лез­ви­ем, изо­гну­тые, со сфе­рическим на­вер­ши­ем бу­ла­вы; с на­ча­лом кон­так­тов по­явил­ся то­пор-то­ма­гавк. Из­го­тав­ли­ва­ли кар­кас­ные лод­ки из ко­ры, ме­ста­ми бы­ла из­вест­на ке­ра­ми­ка. Одеж­да из ме­ха и зам­ши, пер­во­на­чаль­но не­сши­тая, с по­яв­ле­ни­ем ев­ро­пей­цев - сши­тая; ук­ра­ша­лась ба­хро­мой, олень­им и ло­си­ным во­ло­сом и иг­ла­ми ди­ко­бра­за. На но­гах но­си­ли мо­ка­си­ны и но­го­ви­цы. Ха­рак­тер­но упот­реб­ле­ние вам­пу­ма. У центральных ал­гон­ки­нов и вин­не­ба­го за­пад­но­го под­ре­гио­на (от вер­ховь­ев р. Мис­си­си­пи и озера Гу­рон на се­ве­ре до бас­сей­на р. Огайо на юге) рас­про­стра­не­ны пат­ри­ли­ней­ные ро­ды, фрат­рии, ду­аль­ная по­тес­тар­ная струк­ту­ра («мир­ные» и «во­ен­ные» ин­сти­ту­ты), ри­ту­аль­ные об­ще­ст­ва. Ле­том жи­ли в каркасных по­строй­ках в зем­ле­дельческих по­се­ле­ни­ях, зи­мой - в виг­ва­мах в охот­ничь­их ла­ге­рях. Охо­ти­лись на оле­ня, би­зо­на и др. У ря­да на­ро­дов в рай­оне озёр Верх­нее и Ми­чи­ган (ме­но­ми­ни и др.) боль­шое зна­че­ние имел се­зон­ный сбор ди­ко­го ри­са. Ал­гон­ки­ны се­вер­но­го под­ре­гио­на (к се­ве­ру от Ве­ли­ких озёр до бас­сей­нов рек От­та­ва и Святого Лав­рен­тия) - юго-западные и юго-восточные од­жиб­ве, от­та­ва, соб­ст­вен­но ал­гон­ки­ны - по куль­ту­ре при­бли­жа­ют­ся к индейцам Суб­арк­ти­ки: основные за­ня­тия - ры­бо­лов­ст­во, со­би­ра­тель­ст­во и охо­та, зем­ле­де­лие име­ет под­соб­ное зна­че­ние. Ха­рак­тер­ны ло­ка­ли­зов. пат­ри­ли­ней­ные то­тем­ные ро­ды. Ле­том кон­цен­три­ро­ва­лись у мест рыб­ной лов­ли, зи­мой рас­па­да­лись на охот­ни­чьи груп­пы. Рас­про­стра­не­ны куль­ты без­лич­ной ма­ги­чес­кой си­лы (ма­ни­ту - у ал­гон­ки­нов, орен­да - у иро­ке­зов).

10. Юго-За­пад. Вклю­ча­ет тер­ри­торию шта­тов США - Ари­зо­на, за­пад Нью-Мек­си­ко, юго-за­пад Ко­ло­ра­до, юг Юты и Не­ва­ды, а так­же мексиканские шта­ты Со­но­ра, Чиуа­уа, Ду­ран­го. Ран­ние ра­дио­уг­ле­род­ные да­ти­ров­ки пе­щер­ных стоя­нок Пен­де­хо (40 тысяч лет на­зад) и Сан­диа (35-17 тысяч лет на­зад) вос­при­ни­ма­ют­ся скеп­ти­че­ски поч­ти все­ми ар­хео­ло­га­ми. Из­вест­ны сто­ян­ки с ос­тат­ка­ми раз­дел­ки охот­ничь­ей до­бы­чи, со­про­во­ж­дае­мые на­ко­неч­ни­ка­ми ти­па Кло­вис и Фол­сом. Па­мят­ни­ки ран­не­го го­ло­це­на (вторая половина VII тысячелетия до н.э.) с но­жа­ми асим­мет­рич­ной фор­мы ти­па Вен­та­на, Дие­гуи­то. В ар­хаи­че­ском пе­рио­де вы­де­ля­ют ряд ре­гио­наль­ных тра­ди­ций - Пин­то (VI тысячелетие до н.э. - середина VI века н.э.), Ошэ­ра (середина VI тысячелетия до н.э. - середина V века н.э.), Ко­чи­се (середина VIII тыячлетия - середина II века до н.э.), Чиуа­уа (VI тысячелетие до н.э. - III век н.э.). Пер­вые сви­де­тель­ст­ва воз­делы­ва­ния ку­ку­ру­зы и ты­к­вы да­ти­ру­ют­ся первой половиной II тысячелетия до н.э.; с середины I тысячелетия до н.э. вы­ра­щи­ва­ют фа­соль и ты­к­ву-гор­лян­ку. С середины V века н.э. на се­ве­ро-вос­то­ке рас­про­стра­ня­ют­ся куль­ту­ры пу­эб­ло с мно­го­этаж­ны­ми до­ма­ми-по­се­ле­ния­ми, рас­пис­ной ке­ра­ми­кой и др. - Ана­са­зи, Хо­хо­кам, Мо­голь­он, Па­тай­ан (VIII-XV века, до­ли­на р. Ко­ло­ра­до: рас­пис­ные ке­ра­мические со­су­ды, из­го­тов­лен­ные тех­ни­кой вы­бив­ки, груп­пы по­лу­зем­ля­нок с ка­мен­ны­ми сте­на­ми), Си­на­гуа (середина VIII - середина XII веков у г. Флаг­стафф, штат Ари­зо­на). Около 1300 года кли­ма­тические из­ме­не­ния при­ве­ли к кри­зи­су зем­ле­де­лия, на­чи­на­ет­ся ми­гра­ция с се­ве­ра южных ата­па­сков, по­се­лив­ших­ся на се­ве­ро-вос­то­ке ареа­ла ря­дом с на­ро­да­ми пу­эб­ло (хо­пи, зу­ни, ке­рес, та­но) и час­тич­но за­им­ст­во­вав­ших у них зем­ле­де­лие, тка­че­ст­во и др. (на­ва­хо). Ос­таль­ные апа­чи и на­ро­ды юма на се­ве­ро-за­па­де (ха­ва­су­пай, ва­ла­пай, мо­ха­ве, ява­пай, ма­ри­ко­па, ку­эчан, ко­ко­па, ки­ли­ва) по куль­ту­ре близ­ки к индейцам Боль­шо­го Бас­сей­на. С XVII века у ча­сти апа­чи рас­про­стра­ни­лась кон­ная охо­та на би­зо­на. К югу от апа­чи и юма жи­ли в основном юто-ас­тек­ские на­ро­ды (пи­ма, па­па­го, майо, яки, те­пеуа­но и др.), за­ни­мав­шие­ся по­лив­ным и бо­гар­ным, те­пеуа­но - под­сеч­но-ог­не­вым зем­ле­де­ли­ем, па­па­го - охо­той и со­би­ра­тель­ст­вом; у се­ри на западном по­бе­ре­жье основным за­ня­ти­ем бы­ли морская охо­та и ры­бо­лов­ст­во. У на­ро­дов пуэб­ло раз­ви­та рос­пись ке­ра­ми­ки и на­стен­ная жи­во­пись, у пуэб­ло и на­ва­хо - жи­во­пись цвет­ным пес­ком.

Ми­фо­ло­гия . Ха­рак­тер­ны об­ра­зы зоо­морф­ных пер­во­пред­ков, жив­ших до по­яв­ле­ния на­стоя­щих лю­дей. Сказ­ка о жи­вот­ных не от­де­ле­на от собст­вен­но ми­фов. Из ми­фо­ло­гическиъ ге­ро­ев рас­про­стра­не­ны Ля­гуш­ка или Жа­ба (осо­бен­но у са­ли­шей), Кой­от (Юго-За­пад) и др.; в ро­ли три­ксте­ра и де­ми­ур­га вы­сту­па­ют Во­рон - на Северо-Западном по­бе­ре­жье, Нор­ка, Сой­ка и др. - на юге Северо-Западного по­бе­ре­жья, Кой­от - на за­па­де, Ро­со­ма­ха - на во­сто­ке Суб­арк­ти­ки, Па­ук - у ча­сти сиу, Кро­лик - у ал­гон­ки­нов Ве­ли­ких озёр и др. (Во­ро­на от­ли­ча­ет об­жор­ст­во, Койо­та - сек­су­аль­ная рас­пу­щен­ность). В Суб­арк­ти­ке, на се­ве­ре Ве­ли­ких рав­нин, в Ка­ли­фор­нии (в основном у пе­ну­ти), на Се­ве­ро-Во­сто­ке и др. рас­про­стра­нён сю­жет ны­ряль­щи­ка за зем­лёй: по­сле нес­коль­ких неу­дач­ных по­пы­ток жи­вот­ное или пти­ца (обыч­но ут­ка, га­га­ра, он­дат­ра, че­ре­па­ха) до­ста­ёт ку­со­чек твер­ди со дна океа­на, из ко­то­ро­го вы­ра­ста­ет зем­ля; на Юго-За­па­де, юге Ве­ли­ких рав­нин, Юго-Во­сто­ке - о вы­хо­де пер­во­пред­ков из-под зем­ли (для этих же ре­гио­нов ти­пич­но на­де­ле­ние сто­рон све­та осо­бым цве­том); на за­па­де - о жен­щи­нах, из чре­ва ко­то­рых вы­ни­ма­ли ре­бён­ка пу­тём ке­са­ре­ва се­че­ния. Для иро­ке­зов ха­рак­те­рен сю­жет о лун­ных пят­нах как жен­щи­не с ру­ко­де­ли­ем, ког­да она его за­кон­чит, на­сту­пит ко­нец ми­ра; для ата­пас­ков - о маль­чи­ке, уне­сён­ном на лу­ну, и т.п. В раз­ных райо­нах встре­ча­ют­ся об­раз не­ба, бью­ще­го­ся кра­ем о зем­лю по­доб­но крыш­ке ки­пя­ще­го ко­тла; сю­же­ты о кар­ли­ках, пе­рио­ди­чес­ки сра­жаю­щих­ся с пе­ре­лёт­ны­ми пти­ца­ми (ре­же на­се­ко­мы­ми и др.). Раз­ра­бо­та­на аст­раль­ная ми­фо­ло­гия: Боль­шая Мед­ве­ди­ца - се­ме­ро брать­ев или трое охот­ни­ков, прес­ле­дую­щих мед­ве­дя (на Се­ве­ро-Во­сто­ке); По­яс Орио­на - трое ко­пыт­ных жи­вот­ных, прон­зён­ных стре­лой охот­ни­ка (на за­па­де); Плея­ды - се­ме­ро брать­ев или се­стёр; из­ве­стен Аль­кор (ко­те­лок у поя­са охот­ни­ка, со­ба­ка, маль­чик, де­вуш­ка); есть спе­ци­фи­чес­кое для кон­ти­нен­та со­звез­дие Ру­ки (Ори­он или др.). В ми­фе о су­пру­ге-звез­де де­вуш­ка же­ла­ет в му­жья Звез­ду, ока­зы­ва­ет­ся на не­бе, ро­жа­ет ре­бён­ка, спус­ка­ет­ся на зем­лю (обыч­но гиб­нет), её сын со­вер­ша­ет под­ви­ги. Гро­за счи­та­лась пти­цей (её гла­за вы­пус­ка­ют мол­нии, гром - хло­па­нье крыль­ев); её про­тив­ни­ки - хто­ни­чес­кие змее­об­раз­ные су­щест­ва. Про­ис­хож­де­ние смер­ти ча­сто свя­за­но со спо­ром о судь­бе лю­дей двух пер­со­на­жей. Раз­ра­бо­та­на при­клю­ченческая ге­ро­ическая ми­фо­ло­гия (ге­рой вы­пол­ня­ет труд­ные за­да­чи, рас­страи­ва­ет коз­ни те­стя, от­ца, дя­ди по ма­те­ри). Во­енные столк­но­ве­ния поч­ти не опи­сы­ва­ют­ся, ха­рак­те­рен мо­тив азарт­ной иг­ры на иму­щест­во и жизнь.

Уст­ное твор­че­ст­во. К до­ко­ло­ни­аль­ной эпо­хе вос­хо­дят об­ря­до­вые пес­ни-тан­цы в со­про­во­ж­де­нии ба­ра­ба­на или по­гре­муш­ки, пре­об­ла­да­ние во­каль­но­го му­зи­ци­ро­ва­ния, в ко­то­ром основную роль иг­ра­ет по­этический текст (ин­ст­ру­мен­таль­ная му­зы­ка в чис­том ви­де не встре­ча­ет­ся, за ис­клю­че­ни­ем иг­ры на флей­те, пе­ре­даю­щей лич­ные, ча­ще лю­бов­ные пе­ре­жи­ва­ния, и на му­зы­каль­ном лу­ке); в ос­но­ве ла­до­вой ор­га­ни­за­ции ле­жит пен­та­то­ни­ка, ши­ро­ко ис­поль­зу­ет­ся мик­ро­ин­тер­ва­ли­ка, в ос­но­ве фор­мо­об­ра­зо­ва­ния - варь­и­ро­ван­ная по­втор­ность, ос­ти­на­то. Со­хра­ни­лись ка­лен­дар­ные пес­ни, в про­шлом бы­ли рас­про­стра­не­ны се­мей­но-об­ря­до­вые пес­ни и тан­цы (в честь ро­ж­де­ния ре­бён­ка, в об­ря­дах ини­циа­ции, по­хо­рон и др.), а так­же во­ен­ные (сре­ди них так называемые пред­смерт­ные пес­ни); су­ще­ст­вен­ная роль от­во­ди­лась пе­нию и тан­цу в об­ря­дах вра­че­ва­ния, вы­зы­ва­ния до­ж­дя, пред­ше­ст­вую­щих охо­те. Сре­ди жан­ров тра­диционной му­зы­ки важ­ней­ший - пес­ня-та­лис­ман, свя­зан­ная с ме­ст­ны­ми куль­то­вы­ми прак­ти­ка­ми. У индейцев Ве­ли­ких рав­нин вы­де­ля­ют­ся пес­ни Пляс­ки Солн­ца, военные пес­ни, у ал­гон­ки­нов (од­жиб­ве, по­та­ва­то­ми, кри, ме­но­ми­ни) - пес­ни тай­но­го зна­хар­ско­го общества Ми­де­ви­вин, у оседж, на­ва­хо - эпические пес­ни в стро­фической фор­ме; у пу­эб­ло и ата­па­сков так­же со­хра­ня­ют­ся об­раз­цы ар­ха­ической об­ря­до­вой му­зы­ки. Спо­со­бы зву­ко­из­вле­че­ния и ма­не­ра ис­пол­не­ния име­ют ло­каль­ные осо­бен­но­сти. Во­каль­ная му­зы­ка индейцев тун­д­ры по ин­то­на­ци­ям и ре­ги­ст­ру близ­ка че­ло­ве­че­ской ре­чи, что свя­за­но с тра­ди­ци­ей петь в жи­ли­ще. Для индейцев Ве­ли­ких рав­нин ха­рак­тер­но раз­но­об­ра­зие спо­со­бов зву­ко­из­вле­че­ния. В му­зы­ке индейцев лес­ной зо­ны до­ми­ни­ру­ет ан­ти­фон­ное пе­ние. На ру­бе­же XX-XXI веков тра­диционные пес­ни зву­чат во вре­мя фес­ти­ва­лей пау­вау и воз­ро­ж­даю­щих­ся тра­диционных об­ря­дов (Пля­ска Солн­ца и др.). Под влия­ни­ем бе­лых у индейцев воз­ник­ли но­вые музыкальные ин­ст­ру­мен­ты (в конце XIX века у апа­чей в ре­зуль­та­те сме­ше­ния му­зы­каль­но­го лу­ка и скрип­ки по­яви­лась нак называемая ин­дей­ская скрип­ка), раз­ви­лись сме­шан­ные фор­мы во­каль­ной («For­ty-nine» - пес­ни на ан­гло­языч­ный текст, ис­пол­няе­мые муж­чи­на­ми и жен­щи­на­ми в со­про­вож­де­нии буб­на или ба­ра­ба­на) и ре­лигиозной му­зы­ки (пес­но­пе­ния Ту­зем­ной американской церк­ви у на­ва­хо, и др.). Ме­ст­ные ин­дей­ские и ев­ропейские тра­ди­ции объ­е­ди­ни­ли в сво­ём твор­че­ст­ве ком­по­зи­то­ры Л. Бал­лард (ме­тис чи­ро­ки/куа­по), Р. Кар­лос На­каи (на­ва­хо/юта), Ж. Арм­ст­ронг (ока­на­ган из груп­пы са­ли­шей); сре­ди ав­то­ров и ис­пол­ни­те­лей ин­дей­ской по­пу­ляр­ной му­зы­ки (с 1960-х годов) - П. Ла Фарж (вос­пи­ты­вал­ся в пуэб­ло Те­ва), Ф. Вес­тер­ман (сан­ти-да­ко­та), Б. Сен-Ма­ри (кри), В. Мит­челл.

Ин­дей­цы Ме­зо­аме­ри­ки и Юж­ной Аме­ри­ки

Клас­си­фи­ка­ция ин­дей­ских куль­тур к югу от США зна­чи­тель­но ме­нее раз­ра­бо­та­на, гра­ни­цы ме­ж­ду ис­то­ри­ко-куль­тур­ны­ми зо­на­ми здесь бо­лее ус­лов­ны. Мож­но вы­де­лить 5 ис­то­ри­ко-куль­тур­ных областей.

1. Нук­ле­ар­ная Аме­ри­ка. К ней от­но­сят­ся Ме­зо­аме­ри­ка (центральная и южная Мек­си­ка, Гва­те­ма­ла, за­пад и юг Гон­ду­ра­са, Саль­вадор), Про­ме­жу­точ­ная об­ласть (большая часть Гон­ду­ра­са, Ко­ста-Ри­ка, Па­на­ма, Боль­шие Ан­тиль­ские острова, по­бе­ре­жье, го­ры, ча­стич­но лья­но­сы и сред­нее те­че­ние Ори­но­ко в Ко­лум­бии и Ве­не­су­эле, се­вер Эк­ва­до­ра) и Цен­траль­ные Ан­ды (юг Эк­ва­до­ра, по­бе­ре­жье и го­ры Бо­ли­вии и Пе­ру, се­вер Чи­ли, се­ве­ро-за­пад Ар­ген­ти­ны). Ран­ние куль­ту­ры Нук­ле­ар­ной Аме­ри­ки изу­че­ны не­до­ста­точ­но. До VII-VI тысячелетий до н.э. на­се­ле­ние бы­ло очень ред­ким. В Ме­зо­аме­ри­ке и Центр. Аме­ри­ке най­де­ны дву­сто­рон­не об­ра­бо­тан­ные же­лоб­ча­тые на­ко­неч­ни­ки, близ­кие к ти­пу Кло­вис, но стоя­нок этой куль­ту­ры нет. От Чья­па­са и Юка­та­на до гор­но­го Эк­ва­до­ра и се­ве­ра по­бе­ре­жья Пе­ру встре­ча­ют­ся на­ко­неч­ни­ки по раз­ме­ру мень­шие, чем кло­вис­ские, с су­же­ни­ем в ниж­ней ча­сти, близ­кие ти­пу фелл в Па­та­го­нии. В Ко­лум­бии, близ Бо­го­ты, най­де­ны сто­ян­ки охот­ни­ков на оле­ней, ло­ша­дей и ма­сто­дон­тов вре­ме­ни фи­наль­но­го плей­сто­це­на. С на­ча­лом го­ло­це­на от Центральной Аме­ри­ки до северного по­бе­ре­жья Пе­ру рас­про­стра­ня­ет­ся тра­ди­ция «от­ще­пов с под­прав­лен­ным кра­ем», ве­ро­ят­но, слу­жив­ших для об­ра­бот­ки де­ре­ва. В гор­ных райо­нах Центральных Анд ей син­хрон­на тра­ди­ция ли­сто­вид­ных (и дру­гих дву­сто­рон­не об­би­тых, но не же­лоб­ча­тых) на­ко­неч­ни­ков, ос­тав­лен­ных охот­ни­ка­ми на оле­ней и гуа­на­ко. На Ан­ти­лах сле­ды пре­бы­ва­ния че­ло­ве­ка по­яв­ля­ют­ся не ра­нее V-IV тысячелетий до н.э., за­се­ле­ние шло, ве­ро­ят­но, со сто­ро­ны Ве­не­суэ­лы.

Фор­ми­ро­ва­ние Ну­кле­ар­ной Аме­ри­ки как осо­бо­го ис­то­ри­ко-куль­тур­но­го ареа­ла про­ис­хо­ди­ло по ме­ре ста­нов­ле­ния про­из­во­дя­ще­го хо­зяй­ст­ва и слож­ных об­ществ. Здесь сло­жи­лись ме­зо­аме­ри­кан­ский и ан­дий­ский оча­ги зем­ле­де­лия (IX-V тысячелетия до н.э. - пер­вые опы­ты, III-II тысячелетия до н.э. - окон­ча­тель­ное сло­же­ние). Поя­ви­лись ин­тен­сив­ные фор­мы зем­ле­де­лия: гряд­ко­вые по­ля (Мек­си­ка, Эк­ва­дор, Бо­ли­вий­ское пло­ско­го­рье), оро­ше­ние (Мек­си­ка, Пе­ру), тер­ра­си­ро­ва­ние гор­ных скло­нов (Пе­ру, Ко­лум­бия); в лес­ных гор­ных рай­онах и тро­пических низ­мен­но­стях бы­ло рас­про­стра­не­но под­сеч­но-ог­не­вое зем­ле­де­лие. В Ме­зо­аме­ри­ке и Центральной Аме­ри­ке пре­об­ла­да­ли ку­ку­ру­за, бо­бо­вые, ты­к­вен­ные, в гор­ных рай­онах Анд - кар­то­фель, ба­тат, на Ан­тиль­ских островах - ма­ни­ок. Не позд­нее V тысячелетия до н.э. ме­ж­ду Ме­зо­аме­ри­кой и Центральными Ан­да­ми осу­ще­ст­в­лял­ся об­мен куль­тур­ны­ми ви­да­ми. Раз­ви­ва­лось жи­вот­но­вод­ст­во - в Ме­зо­аме­ри­ке до­ме­сти­ци­ро­ва­на ин­дей­ка, в Ан­дах - ла­ма, аль­па­ка, мор­ская свин­ка, на по­бе­ре­жье - ут­ка; в Чи­ли и Пе­ру по­лу­чи­ло не­ко­то­рое рас­про­стра­не­ние раз­ве­де­ние кур, за­ве­зён­ных по­ли­не­зий­ца­ми по­сле 1200 года н.э. За­ни­ма­лись так­же охо­той (в Центральных Ан­дах - об­лав­ной), на по­бе­ре­жье Пе­ру бы­ло раз­ви­то ры­бо­лов­ст­во. С конца IV тысячелетия до н.э. на по­бе­режь­ях Эк­ва­до­ра (куль­ту­ра Валь­ди­вия) и севере Ко­лум­бии (Мон­су, Пу­эр­то-Ор­ми­га и др.), с начала III тысячелетия до н.э. в Центральной Аме­ри­ке, со второй половины III тысячелетия до н.э. в Ме­зо­аме­ри­ке, с начала II тысячелетия до н.э. в Центральных Ан­дах по­яв­ля­ет­ся леп­ная ке­ра­ми­ка (в куль­ту­ре Ре­ку­ай на се­ве­ре гор­но­го Пе­ру в пер­вых ве­ках н.э. не­дол­гое вре­мя ис­поль­зо­вал­ся гон­чар­ный круг), в основном пов­то­ряю­щая фор­му (те­ко­ма­те) со­су­дов-ка­ле­ба­сов из скор­лу­пы тык­вы-гор­лян­ки. Ха­рак­тер­на бо­га­то ор­на­мен­ти­рованная ке­ра­ми­ка со скульп­тур­ным (рез­ным, штам­по­ван­ным, на­леп­ным) и рас­пис­ным де­ко­ром (гео­мет­рические, зоо- и ан­тро­по­морф­ные мо­ти­вы). В го­рах Ко­лум­бии и Пе­ру строи­ли пле­тё­ные мос­ты че­рез уще­лья. Бы­ла раз­ви­та тор­гов­ля, в том числе на ти­хо­оке­ан­ском по­бе­ре­жье Южной Аме­ри­ки мор­ская с ис­поль­зо­ва­ни­ем пло­тов из дре­ве­си­ны баль­сы (не позд­нее конца I тысячелетия н.э.). Рас­про­стра­ни­лись узор­ное тка­че­ст­во на вер­ти­каль­ном стан­ке, ме­тал­лур­гия ме­ди (вы­плав­ка ме­ди из се­ро­со­дер­жа­щих руд с конца I тысячелетия н.э. на северном по­бе­режье Пе­ру), зо­ло­та, в мень­шей сте­пе­ни се­реб­ра (в Бо­ли­вии со II тысячелетия до н.э., на северном по­бе­ре­жье Пе­ру - с I тысячелетия до н.э.; во второй половине I тысячелетия н.э. дос­тиг­ла Ме­зо­аме­ри­ки); брон­за из­вест­на с пер­вых ве­ков н.э. в Бо­ли­вии, со II тысячелетия н.э. на се­ве­ре Пе­ру и в Ме­зо­аме­ри­ке. С начала III тысячелетия до н.э. на по­бе­ре­жье Пе­ру и с конца II тысячелетия в Ме­зо­аме­ри­ке раз­ви­вались мо­ну­мен­таль­ная ар­хи­тек­ту­ра из кам­ня и гли­ны, мо­ну­мен­таль­ная ка­мен­ная скульп­ту­ра (Ме­зо­аме­ри­ка, Центральнаяа. Аме­ри­ка, гор­ная Ко­лум­бия, го­ры Бо­ливии и Пе­ру). Для изо­бра­зи­тель­но­го искусства (на по­бе­ре­жье Пе­ру с ру­бе­жа IV-III тысячелетий, в Ме­зо­аме­ри­ке не позд­нее конца II тысячелетия, в Эк­ва­до­ре и на юго-за­па­де Ко­лум­бии с I тысячелетия до н.э., в Центральной Аме­ри­ке с I тысячелетия н.э.) ха­рак­тер­но со­еди­не­ние об­ра­зов ягуа­ра, змеи, хищ­ной пти­цы и че­ло­ве­ка, для Про­ме­жу­точ­ной об­лас­ти так­же кро­ко­ди­ла и ле­ту­чей мы­ши. Для многих куль­тур Центральных Анд и за­па­да Ме­зо­аме­ри­ки ти­пи­чен гео­мет­рический ор­на­мент, вклю­чаю­щий мо­тив ме­ан­д­ра с до­бав­лен­ной «ле­сен­кой». В III-II тысячелетиях до н.э. в Ан­дах, во второй половине II тысячелетия до н.э. в Ме­зо­аме­ри­ке сфор­ми­ро­ва­лись слож­ные об­ще­ст­ва (во­ж­де­ст­ва и го­су­дар­ст­ва с хра­ма­ми как по­ли­тическими и хо­зяйственными цен­тра­ми): в Ме­зо­аме­ри­ке - куль­ту­ры оль­ме­ков, са­по­те­ков (Мон­те-Аль­бан), Иса­па, майя, Тео­тиу­а­кан, то­то­на­ков (Та­хин), толь­те­ков, миш­те­ков, ац­те­ков, та­ра­сков; в Про­ме­жу­точ­ной об­ла­сти - слож­ные вож­де­ст­ва с конца I тысячедетия до н.э. - середины I тысячелетия н.э. (Ила­ма, Ким­бая, Кок­ле, Сан-Агу­стин, Си­ну, Тай­ро­на, му­ис­ков и др.); на по­бе­ре­жье Пе­ру и в при­ле­гаю­щих гор­ных райо­нах - куль­ту­ра мо­ну­мен­таль­ных хра­мо­вых цент­ров III-II тысячелетий до н.э. (Се­чин-Аль­то, Мо­хе­ке, Га­ра­гай, Уака-де-лос-Рей­ес, Сер­ро-Се­чин, Кун­тур-Уаси, Па­ко­пам­па и многие др.), Ча­вин, Па­ра­кас, Пу­ка­ра, На­ска, Мо­чи­ка, Ли­ма, Ка­ха­мар­ка, Уари, Тиа­уана­ко, Сикан, Чан­кай, Ика, Чи­му, ин­ков. В Ме­зо­аме­ри­ке, при­ка­риб­ских об­лас­тях Южной Аме­ри­ки и на Ан­тиль­ских островах бы­ла рас­про­стра­не­на ри­ту­аль­ная иг­ра в мяч; в Ме­зо­аме­ри­ке не позд­нее конца I тысячелетия до н.э. су­ще­ст­вова­ли ие­рог­ли­фическая пись­мен­ность, ка­лен­дарь с 20-днев­ным ме­ся­цем, 13-днев­ной не­де­лей и 52-лет­ним цик­лом. Для Центральных Анд ха­рак­тер­ны об­ря­ды пло­до­ро­дия с ис­поль­зо­ва­ни­ем морскиъ ра­ко­вин Spondylus (му­лью), празд­ни­ки, при­уро­чен­ные к ре­гу­ляр­ной очи­ст­ке оро­сительных ка­на­лов; не позд­нее середины I тысячелетия н.э. воз­ник­ло «узел­ко­вое пись­мо» ки­пу; до XII-XIV веков су­ще­ст­во­вал культ го­лов-тро­фе­ев. В го­до­вом цик­ле (в ча­ст­но­сти, в свя­зи с зем­ле­дельческими ра­бо­та­ми) точ­кой от­счё­та слу­жил ге­лиа­каль­ный вос­ход Пле­яд в ию­не. Для ми­фоло­гии ха­рак­тер­ны об­ра­зы Млеч­но­го Пу­ти как не­бес­ной ре­ки (осо­бен­но в Ан­дах); об­раз Солн­ца и Лу­ны (Ме­ся­ца) как сиб­лин­гов (Солн­це - все­гда муж­чи­на, Лу­на - жен­щи­на или муж­чи­на), жив­ших деть­ми на зем­ле; сю­жет гибели пер­вых лю­дей в ре­зуль­та­те по­яв­ле­ния Солн­ца (осо­бен­но в Ан­дах и Ме­зо­аме­ри­ке); в Ме­зо­аме­ри­ке и мес­та­ми в Про­ме­жу­точ­ной об­лас­ти пред­став­ле­ние о не­об­хо­ди­мо­сти че­ло­ве­че­ских жерт­во­при­но­ше­ний ра­ди под­дер­жа­ния дви­же­ния солн­ца по не­бу. На се­ве­ро-за­па­де Ме­зо­аме­ри­ки жи­вут пред­ста­ви­те­ли юто-ас­тек­ских на­ро­дов (ац­те­ки, уи­чо­ли, пи­пиль и др.), ото-ман­ге (ото­ми, по­по­ло­ки, чо­чо, ма­са­те­ки, ку­ит­ла­те­ки, миш­те­ки, чи­нан­те­ки, са­по­те­ки, ча­ти­ны, тла­па­не­ки), то­то­на­ки, та­ра­ски, ми­хе-со­ке (ми­хе и со­ке); юго-вос­ток Ме­зо­аме­ри­ки на­се­ля­ют на­ро­ды майя, на гра­ни­це с Гон­ду­ра­сом жи­вут шин­ка и лен­ка. Про­ме­жу­точ­ная зо­на бы­ла на­се­ле­на при­ка­риб­ски­ми ара­ва­ка­ми (Ан­ти­лы, Ко­лум­бия, Ве­не­су­эла), чиб­ча (Центр. Аме­ри­ка, Ко­лум­бия), чо­ко (се­ве­ро-за­пад Ко­лум­бии), гуа­хи­бо (се­ве­ро-вос­ток Ко­лум­бии), па­эс (за­пад Ко­лум­бии), бар­ба­коа (по­бе­ре­жье Эк­ва­до­ра, юго-за­пад Ко­лум­бии) и др. Основное на­се­ле­ние Центральных Анд - ке­чуа и ай­ма­ра. Арау­ка­ны центрального Чи­ли со­че­та­ют чер­ты куль­ту­ры, ха­рак­тер­ные для индейцев Центральных Анд (вы­ра­щи­ва­ние кар­то­фе­ля, раз­ве­де­ние лам и мор­ских сви­нок, в ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од - про­изводство се­реб­ря­ных ук­ра­ше­ний), с од­ной сто­ро­ны, и для индейцев тро­пических ле­сов и са­ванн - с дру­гой (боль­шой дом стол­бо­вой кон­ст­рук­ции с кры­шей до зем­ли; от­сут­ст­вие на­доб­щин­но­го уров­ня ор­га­ни­за­ции до испанского завоева­ния). По­сле ев­ропейской ко­ло­ни­за­ции индейцы Нук­ле­ар­ной Аме­ри­ки за­им­ст­во­ва­ли у ев­ро­пей­цев круп­ный и мел­кий ро­га­тый скот, но­вые ви­ды куль­тур­ных рас­те­ний (пше­ни­цу, рис и просо) и др. Современные по­се­ле­ния - ху­то­ра (ка­се­рия) и де­рев­ни раз­бро­сан­ной или ску­чен­ной пла­ни­ров­ки (аль­деа), ок­ру­жаю­щие го­ро­док, вы­пол­няю­щий роль об­щин­но­го цен­тра. Жи­ли­ще в основном пря­мо­уголь­ное, на юго-во­сто­ке Центральной Аме­ри­ки, в го­рах Ко­лум­бии и Эк­ва­до­ра в основном круг­лое, из сыр­цо­во­го кир­пи­ча (адоб), де­ре­ва и тро­ст­ни­ка с вы­со­кой кры­шей (двух- или четрыехскат­ной или ко­ни­че­ской). В Ме­зо­аме­ри­ке с до­ко­лум­бо­вой эпо­хи со­хра­ня­ют­ся па­ро­вые ба­ни. Для Ме­зо­аме­ри­ки и Центральной Аме­ри­ки ха­рак­тер­ны оча­ги из трёх кам­ней, пло­ские или трёх­но­гие гли­ня­ные ско­во­ро­ды, со­су­ды-три­по­ды. Тра­диционная оде­ж­да - из хлоп­ка и шер­сти, не­сши­тая или ту­ни­ко­об­раз­ная (ко­рот­кие и длин­ные ру­ба­хи, уи­пи­ли, се­ра­пе, пон­чо, на­бед­рен­ные по­вяз­ки, жен­ские рас­паш­ные юб­ки), у муж­чин - шта­ны, со­ло­мен­ные и фет­ро­вые шля­пы. Пре­об­ла­да­ла боль­шая пат­ри­ар­халь­ная се­мья, ам­би­ли­ней­ная об­щи­на-рэ­мидж (каль­пул­ли - у ац­те­ков, ай­лью - у ке­чуа).

2. Тро­пи­че­ские ле­са и са­ван­ны к вос­то­ку от Анд (юго-во­сток Ко­лум­бии, юг Ве­не­су­элы, во­сток Эк­ва­до­ра, Пе­ру, Гвиа­на, большая часть Бра­зи­лии, северная и восточная Бо­ли­вия). Па­лео­ин­дей­ский пе­ри­од луч­ше изу­чен на Бра­зиль­ском пло­ско­го­рье (тра­ди­ция Ита­па­ри­ка: од­но­сто­рон­не об­би­тые ору­дия на круп­ных от­ще­пах и пла­сти­нах). В восточной Ама­зо­нии древ­ней­шая сто­ян­ка Ка­вер­на-да-Пед­ра-Пин­та­да (XI-X тысячелетия до н.э.). В центральной и северной Ама­зо­нии на­дёж­но да­ти­ро­ван­ных па­лео­ин­дей­ских па­мят­ни­ков нет.

Ис­то­ри­чес­ки из­вест­ные индейцы ре­ги­она - ка­ри­бы (се­вер), ама­зон­ские и юж. ара­ва­ки (се­вер и за­пад), яно­ма­ма (се­вер), ту­ка­но, уи­то­то и хи­ва­ро (се­ве­ро-за­пад), па­но-та­ка­на (за­пад), ту­пи и же (Бра­зиль­ское пло­ско­го­рье), пред­ста­ви­те­ли не­боль­ших се­мей и но­си­те­ли изо­ли­рованных язы­ков. В пой­мах круп­ных рек пре­об­ла­да­ли ры­бо­лов­ст­во (с при­ме­не­ни­ем рас­тительных ядов) и руч­ное под­сеч­но-ог­не­вое зем­ле­де­лие (горь­кий и слад­кий ма­ни­ок, ба­тат, ямс и другие тро­пические клуб­не­пло­ды, ку­ку­ру­за, пер­си­ко­вая паль­ма, пе­рец, хлоп­чат­ник, кра­си­тель Bixa orel­la­na, по­сле Х. Ко­лум­ба - ба­на­ны), в ле­сах на во­до­раз­де­лах - охо­та (с лу­ком и стре­ло­ме­та­тель­ной труб­кой), в са­ван­нах - охо­та и со­би­ра­тель­ст­во на­ря­ду с се­зон­ным под­сеч­но-ог­не­вым зем­ле­де­ли­ем в при­ле­гаю­щих ле­сах. В се­зон­но за­то­п­ляе­мых са­ван­нах восточной Бо­ли­вии, ре­же Гвиа­ны и центральной Бра­зи­лии встре­ча­лось ин­тен­сив­ное зем­ле­де­лие на гряд­ко­вых по­лях; плот­ность на­се­ле­ния на этих тер­ри­то­ри­ях и в ама­зон­ской пой­ме во мно­го раз пре­вос­хо­ди­ла плот­ность на­се­ле­ния во­до­раз­де­лов. Бы­ли раз­ви­ты - гон­чар­ст­во (с IV-III тысячелетий, в восточной Ама­зо­нии, воз­мож­но, с VI тысячелетия до н.э.; ке­ра­ми­ка с рас­пис­ным и рель­еф­ным де­ко­ром, осо­бен­но в куль­ту­ре Ма­ра­жоа­ра в устье Ама­зон­ки, от­но­сит­ся к по­ли­хром­ной тра­ди­ции Ама­зо­нии I - начала II тысячелетий н.э.); тка­че­ст­во (из хлоп­ка); из­го­тов­ле­ние та­пы для ри­ту­аль­ных кос­тю­мов (северо-западная Ама­зо­ния); резь­ба по де­ре­ву; рос­пись по де­ре­ву, лу­бу и пр. (мас­ки и другие ри­ту­аль­ные пред­ме­ты, в северо-западной Ама­зо­нии фа­са­ды об­щин­ных до­мов); из­го­тов­ле­ние го­лов­ных убо­ров и ук­ра­ше­ний из перь­ев, по­сле Ко­лум­ба - ук­ра­ше­ний и пе­ред­ни­ков из би­се­ра. В искусстве пре­об­ла­да­ют гео­мет­рические мо­ти­вы, на се­ве­ро-за­па­де встре­ча­ют­ся на­ту­ра­ли­стические мас­ки ан­тро­по- и зоо­морф­ных су­ществ. Об­щин­ные боль­шие до­ма (ма­ло­ка, чу­руа­та и др.) в XIX веке на­се­ля­ли до 200 человек - пря­мо­уголь­ные (дли­ной до 30 м), круг­лые или оваль­ные (высотой до 25 м) в пла­не, на за­па­де и се­ве­ре обыч­но с вы­де­лен­ны­ми сте­на­ми, на юге и вос­то­ке - с кры­шей до зем­ли; до­ма с от­кры­ты­ми про­стен­ка­ми и временные на­ве­сы для нук­ле­ар­ных се­мей; у яно­ма­ма - сплош­ное коль­цо на­ве­сов (ша­бо­но) вок­руг центр. пло­ща­ди; на Бра­зиль­ском на­го­рье и в южной Ама­зо­нии - ог­ром­ные круг­лые или под­ко­во­об­раз­ные в пла­не по­се­ле­ния с центральной пло­ща­дью, ино­гда с муж­ским до­мом в цен­тре. Оде­ж­да - на­бед­рен­ные по­вяз­ки, пе­ред­ни­ки, поя­са, час­то от­сут­ст­во­ва­ла; на за­па­де под влия­ни­ем индейцев Анд - ту­ни­ко­об­раз­ная ру­ба­ха-куш­ма. В плот­но за­се­лён­ных пой­мах и за­то­п­ляе­мых са­ван­нах су­ще­ст­во­ва­ли во­ж­де­ст­ва, в северо-западной Ама­зо­нии - не­ус­той­чи­вые кон­фе­де­ра­ции. Бы­ли рас­про­стра­не­ны вой­ны, ме­ста­ми - до­бы­ча го­лов-тро­фе­ев, кан­ни­ба­лизм. Для восточных ту­ка­но, многих ара­ва­ков и других ха­рак­тер­ны тай­ные муж­ские ри­туа­лы с ис­поль­зо­ва­ни­ем кос­тю­мов, ма­сок, гор­нов и флейт. Су­ще­ст­во­ва­ли пред­став­ле­ния о свя­зях ме­ж­ду ми­ром лю­дей и жи­вот­ных (умер­шие пре­вра­ща­ют­ся в про­мы­сло­вых жи­вот­ных; жи­вот­ные ор­га­ни­зо­ва­ны в со­об­ще­ст­ва, по­доб­ные со­об­ще­ст­вам лю­дей, и т.п.). Млеч­ный Путь час­то ас­со­ции­ро­вал­ся со зме­ем или с ре­кой, звёз­ды пред­став­ля­лись ан­тро­по­морф­ны­ми пер­со­на­жа­ми. Для ми­фо­ло­гии ха­рак­тер­ны об­ра­зы пу­те­ше­ст­вующе­го Пре­об­ра­зо­ва­те­ля, пре­вра­щаю­ще­го пер­во­пред­ков в жи­вот­ных (в пре­данд­ских рай­онах); куль­тур­но­го ге­роя и его спут­ни­ка-не­удач­ни­ка (час­то это Солн­це и Ме­сяц); хо­зяи­на ле­са (жи­вот­ных) и его сни­жен­ный ва­ри­ант - лес­но­го де­мо­на, ко­то­ро­го хит­ро­стью одо­ле­ва­ет ге­рой; мо­тив вы­хо­да пер­вых лю­дей на зем­лю из ниж­не­го ми­ра (ре­же их спуск с не­ба); об­ре­те­ния куль­тур­ных рас­те­ний, рос­ших на вет­вях ги­гант­ско­го де­ре­ва (в основном на се­ве­ро-за­па­де); сю­же­ты об ама­зон­ках; о кон­флик­те муж­чин и жен­щин в об­щи­не пер­во­пред­ков; о мес­ти брать­ев-близ­не­цов ягуа­рам, убив­шим их мать; о ра­зо­ри­те­ле птичь­их гнёзд.

3. Рав­ни­на Гран-Ча­ко (юго-восточная Бо­ли­вия, северная Ар­ген­ти­на, западный Па­ра­гвай) бы­ла на­се­ле­на са­му­ко, гу­ай­ку­ру, ма­та­ко-ма­та­гу­айо, лу­ле-ви­ле­ла и др. За­ни­ма­лись охо­той, со­би­ра­тель­ст­вом, по­сле раз­ли­ва рек - при­ми­тив­ным зем­ле­де­ли­ем; не­ко­то­рые груп­пы, за­им­ст­во­вав у ев­ро­пей­цев ло­шадь, пе­ре­шли к кон­ной охо­те. Жи­ли­ще - хи­жи­ны и на­ве­сы из ве­ток и тра­вы. Куль­ту­ра близ­ка куль­ту­ре индейцев бра­зиль­ских са­ванн. В ми­фо­ло­гии - не ха­рак­тер­ный для Бра­зиль­ско­го на­го­рья и Ама­зо­нии об­раз трик­сте­ра (час­то Ли­са); сю­жет по­им­ки муж­чи­на­ми пер­вых жен­щин, жив­ших в во­де или на не­бе; миф о пре­вра­ще­нии жен­щи­ны в чу­до­ви­ще, на мо­ги­ле ко­то­ро­го позд­нее вы­рас­та­ет та­бак; миф о суп­ру­ге-звез­де и др.

4. Сте­пи (пам­па) и по­лу­пус­ты­ни уме­рен­но­го поя­са Юж­ной Аме­ри­ки (южная Бра­зи­лия, Уруг­вай, центральная и южная Ар­ген­ти­на) бы­ли на­се­ле­ны чар­руа, пу­эль­че, теу­эль­че, ог­не­зе­мель­ца­ми-она и др. Основное за­ня­тие - охо­та на ко­пыт­ных жи­вот­ных (гуа­на­ко, ви­ку­нья, олень) и не­ле­таю­щих птиц (осо­бен­но нан­ду), по­сле по­яв­ле­ния ло­ша­ди - кон­ная охо­та (кро­ме ог­не­зе­мель­цев). Ха­рак­тер­ное ору­жие - бо­ла. Бы­ли раз­ви­ты вы­дел­ка и рас­крас­ка (гео­мет­рические узо­ры) ко­жи. У о́на из­вест­ны муж­ские ри­туа­лы ти­па ама­зон­ских. Жи­ли­ще - за­сло­ны от вет­ра (толь­до). Оде­ж­да - на­бед­рен­ные по­вяз­ки и на­кид­ки из шкур. Се­мья боль­шая, пат­ри­ли­ней­ная, пат­ри­ло­каль­ная. Ми­фо­ло­гии род­ст­вен­ных по язы­ку теу­эль­че и о́на су­ще­ст­вен­но раз­ли­ча­ют­ся: ве­ду­щий пер­со­наж теу­эль­че - ге­рой Элаль, сва­таю­щий­ся к до­че­ри Солн­ца; есть трик­стер – Лис; у о́на – несколько не свя­зан­ных друг с дру­гом ми­фо­ло­гических цик­лов, трик­стер от­сут­ст­ву­ет.

5. Юго-за­пад Чи­лий­ско­го ар­хи­пе­ла­га и Ог­нен­ной Зем­ли на­се­лён ог­не­зе­мель­ца­ми (яга­ны, ала­ка­луф, чо­но; о по­след­них из­вест­но ма­ло). За­ни­ма­лись в основном морским со­би­ра­тель­ст­вом и зве­ро­бой­ным про­мыс­лом. До I тысячелетия до н.э. близ­кие к ним по куль­ту­ре и антро­по­ло­гическому ти­пу индейцы бы­ли рас­се­ле­ны по по­бе­ре­жью Ти­хо­го океана до юга Пе­ру. Ха­рак­тер­ны кар­кас­ные лод­ки из ко­ры бу­ка; кар­кас­ная круг­лая или оваль­ная в пла­не хи­жи­на из ве­ток, кры­тая тра­вой, па­по­рот­ни­ком, шку­ра­ми (боль­шие по­строй­ки слу­жи­ли для об­ря­дов). Ми­фо­ло­гия яга­нов име­ет об­щие сю­же­ты с о́на (свер­же­ния вла­сти жен­щин) и с индейцами Ама­зо­нии (про­ис­хо­ж­де­ние яр­кой ок­ра­ски птиц в ре­зуль­та­те их на­па­де­ния на Ра­ду­гу).

Тра­ди­ции уст­но­го твор­че­ст­ва индейцев Ме­зо­аме­ри­ки и Южной Аме­ри­ки со­хра­ня­ют связь с древ­ней куль­ту­рой, пред­став­лен­ной най­ден­ны­ми при ар­хео­ло­гических рас­коп­ках музыкальными ин­ст­ру­мен­та­ми: это ка­мен­ные и де­ревянные пар­ные флей­ты (центральный рай­он Чи­ли; современные арау­ка­ны из­го­тав­ли­ва­ют по­доб­ные флей­ты из тро­ст­ни­ка, для на­строй­ки в ство­лы на­ли­ва­ют во­ду), гли­ня­ные ша­ро­вид­ные флей­ты-ока­ри­ны (Анд­ская об­ласть), спе­ци­фические фи­гур­ные аэро­фо­ны, из ко­то­рых мож­но из­вле­кать од­но­вре­мен­но несколько зву­ков раз­ной вы­со­ты (Мек­си­ка, Эк­ва­дор, Пе­ру), и др. Звук и му­зы­ка иг­ра­ли зна­чительную роль во вра­че­ва­тель­ных об­ря­дах: на древ­них ке­ра­мических со­су­дах куль­тур Мо­чи­ка и На­ска изо­бра­же­ны це­ли­те­ли с флей­та­ми (в том числе мно­го­стволь­ны­ми) и ба­ра­ба­на­ми (в XX-XXI веках в этих ри­туа­лах ши­ро­ко при­ме­ня­ют­ся по­гре­муш­ки). Сле­ды музыкальной куль­ту­ры майя и ац­те­ков про­сле­жи­ва­ют­ся у современных на­ро­дов Ме­зо­аме­ри­ки; вы­со­кая музыкальная куль­ту­ра им­пе­рии ин­ков час­тич­но со­хра­ни­лась у ке­чуа и ай­ма­ра. В ци­ви­ли­за­ци­ях майя, ац­те­ков и ин­ков му­зы­ка име­ла важ­ное государственное, об­щественное и ре­лигиозное зна­че­ние. Пред­став­ле­ния о зву­ке опи­ра­лись на кос­мо­ло­гические уче­ния. Фи­лософско-эс­те­тические взгля­ды ац­те­ков вклю­ча­ли по­ня­тие выс­ше­го мас­тер­ст­ва в ком­по­зи­ции (куи­ка­пи­ске); в со­от­вет­ст­вии с ни­ми «ве­ли­кие ком­по­зи­то­ры» (тла­ма­ти­ни­ме) Не­сау­аль­кой­отль и Ачай­я­катль (отец Мок­те­су­мы II) соз­да­ли про­из­ве­де­ния для государственных и об­щественных ри­туа­лов (в ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од бы­ли об­ра­бо­та­ны испанскими му­зы­кан­та­ми и ис­пол­ня­лись). По­ны­не рас­про­стра­не­ны тра­диционные ко­лы­бель­ные и до­рож­ные пес­ни, иг­ра на флей­тах во вре­мя вы­па­са ско­та; в гор­ных рай­онах и тро­пических ле­сах со­хра­ни­лись ар­ха­ические фор­мы му­зи­ци­ро­ва­ния. Про­дол­жа­ют ши­ро­ко бы­то­вать мно­го­стволь­ные, про­доль­ные и по­пе­реч­ные флей­ты, различные мем­бра­но­фо­ны и идио­фо­ны. В тра­ди­ци­ях ай­ма­ра и ке­чуа дей­ст­ву­ют ста­рин­ные пра­ви­ла со­че­та­ния в ан­самб­ле од­но­род­ных ин­ст­ру­мен­тов и не­со­вмес­ти­мо­сти ду­хо­вых ин­ст­ру­мен­тов со струн­ны­ми (ан­самб­ли, со­став­лен­ные из ду­хо­вых с ги­та­рой или ча­ран­го, - при­над­леж­ность му­зы­ки ме­ти­сов). С куль­том ягуа­ра свя­зан жанр «пес­ни ягуа­ра» с под­ра­жа­ни­ем рёву ягуа­ра на де­ревянных тру­бах (ис­пол­ня­ет­ся в об­ря­де ини­циа­ции). В тай­ных муж­ских ри­туа­лах индейцами Ама­зо­нии ис­поль­зо­ва­лись ду­хо­вые аэро­фо­ны из де­ре­ва и ко­ры до нес­коль­ких мет­ров дли­ной. У суйя (Бра­зи­лия) рас­про­стра­не­ны им­про­ви­зационные муж­ские пес­ни акиа, ти­по­ло­ги­че­ски близ­кие лич­ным пес­ням, но ис­пол­няю­щие­ся в при­сут­ст­вии со­пле­мен­ни­ков, в том числе жен­щин (ха­рак­терен спе­ци­фический гром­кий звук в пре­дель­но вы­со­ком для пев­ца ре­ги­ст­ре), и пес­ни нге­ре, по­свя­щён­ные то­те­мам и имею­щие чёт­кую фор­му и оп­ре­де­лён­ный темп. Жен­ские пес­ни тай­ил у арау­ка­нов (на за­па­де Ар­ген­ти­ны), так­же по­свя­щён­ные то­те­мам, от­ли­ча­ют­ся на­бо­ром аку­стических, ме­ло­дических и рит­мических ха­рак­те­ри­стик, ко­то­рый оп­ре­де­ля­ет­ся как «путь к пред­кам»; эти пес­ни ис­пол­ня­ют­ся, как пра­ви­ло, для муж­чин - пред­ста­ви­те­лей ро­да (пле­ме­ни). Ис­поль­зо­ва­ние буб­на в ша­ман­ских ри­туа­лах арау­ка­нов в це­лом не­ти­пич­но для Южной Аме­ри­ки. На се­ве­ро-за­па­де Ама­зо­нии бы­ли из­вест­ны сиг­наль­ные ще­ле­вые ба­ра­ба­ны. У та­рау­ма­ра (Мек­си­ка) ри­ту­аль­ное об­ще­ние с «иным ми­ром» осу­ще­ст­в­ля­ет­ся с по­мо­щью буб­нов, об­ра­зую­щих кон­цен­трические ок­руж­но­сти во­круг цен­тра об­ря­да и соз­даю­щих эф­фект по­ли­мет­рии. Тра­диционная му­зы­ка зву­чит во вре­мя фес­ти­ва­лей, сельскохозяйственных и ре­лигиозных празд­ни­ков. Её влия­ние ска­за­лось в му­зы­ке ме­ти­сов, про­ник­ло в городскую сре­ду. В ре­зуль­та­те раз­но­го ро­да взаи­мо­дей­ст­вий воз­ник­ли спе­ци­фические сме­шан­ные фор­мы фольк­ло­ра, напримера ран­че­ра у арау­ка­нов - ими­та­ция фаль­це­том зву­ча­ния мексиканских городских ан­самб­лей марь­я­чи. По­пу­ляр­ны пред­став­ле­ния на ме­ст­ные ми­фо­ло­гические и ис­то­рические сю­же­ты. В Анд­ской об­лас­ти Пе­ру ре­кон­ст­руи­ро­ва­на и вклю­че­на в празд­ник Те­ла Хри­сто­ва це­ре­мо­ния, свя­зан­ная с куль­том солн­ца Ин­тип Рай­мин (пес­ни и тан­цы ис­пол­ня­ют­ся в со­про­во­ж­де­нии сме­шан­ных ин­ст­ру­мен­таль­ных ан­самб­лей). У цо­ци­лей (Мек­си­ка) уст­раи­ва­ет­ся пред­став­ле­ние о Стра­стях Хри­сто­вых, в районе Кар­ху­амайо в Пе­ру - пред­став­ле­ние с пес­ня­ми и тан­ца­ми на сме­шан­ный сю­жет о Ма­те­ри-зем­ле и по­след­нем пра­ви­те­ле ин­ков - Ин­ка Атау­аль­па (оба в со­про­во­ж­де­нии тра­диционных флейт и ба­ра­ба­нов). Со второй половины XX века му­зы­ка индейцев Центральной и Южной Аме­ри­ки раз­ви­ва­ет­ся под воз­дей­ст­ви­ем сти­лей поп- и рок-му­зы­ки США.

Си­сте­мы род­ст­ва

Ин­дей­ские си­сте­мы род­ст­ва от­ли­ча­ет от­но­си­тель­ная сла­бость уни­ли­ней­ных ин­сти­ту­тов, со­ци­аль­ная зна­чи­мость груп­пы сиб­лин­гов, ка­те­го­ри­аль­ная зна­чи­мость от­но­си­тель­но­го воз­ра­ста и по­ла эго. По всей Аме­ри­ке рас­про­стра­не­на рас­ши­рен­ная клас­си­фи­ка­ция сиб­лин­гов в за­ви­си­мо­сти от от­но­си­тель­но­го воз­ра­ста и от­но­си­тель­но­го по­ла. В Ста­ром Све­те она из­вест­на ис­клю­чи­тель­но вдоль ти­хо­оке­ан­ско­го по­бе­ре­жья Азии и в Океа­нии, что поз­во­ля­ет пред­по­ло­жить об­щее про­ис­хож­де­ние ин­дей­ских и ти­хо­оке­ан­ских мо­де­лей. Си­сте­ма по­ло­вин-фрат­рий (Ама­зо­ния, Ка­ли­фор­ния, иро­ке­зы, Северо-Западное по­бе­ре­жье Северной Аме­ри­ки) функ­цио­ни­ру­ет не как спо­соб ре­гу­ля­ции бра­ков, а как це­ре­мо­ни­аль­ный ин­сти­тут. В от­ли­чие от Азии и Аф­ри­ки си­сте­мы ти­па «кроу» и «ома­ха» не свя­за­ны с так называемым дис­перс­ным брач­ным аль­ян­сом, ког­да мно­жест­во ро­дов во­в­ле­че­ны в ре­гу­ляр­ный брач­ный об­мен.

Северо-американские тер­ми­но­ло­гии род­ст­ва яв­ля­ют­ся не­отъ­ем­ле­мой ча­стью грам­ма­тической си­сте­мы язы­ка (например, гла­голь­ные тер­ми­ны род­ст­ва про­ти­во­сто­ят имен­ным, тер­ми­ны род­ст­ва не упот­реб­ля­ют­ся без по­ка­за­те­лей при­над­леж­но­сти, тре­бу­ют осо­бых по­ка­за­те­лей мно­жест­вен­но­го чи­сла и др.). По­все­мест­но рас­про­стра­нён фе­но­мен слия­ния аль­тер­на­тив­ных по­ко­ле­ний, ино­гда в со­че­та­нии с де­ле­ни­ем родст­вен­ни­ков по от­но­си­тель­но­му воз­ра­сту, что по­рож­да­ет отож­дест­вле­ние стар­ше­го бра­та от­ца и де­тей млад­ше­го бра­та муж­чи­ны, млад­ше­го бра­та от­ца и де­тей стар­ше­го бра­та муж­чи­ны и т.д. В Северной Аме­ри­ке неиз­вест­ны «дра­ви­дий­ские» си­сте­мы род­ст­ва и ре­док кросс-ку­зен­ный брак (у индейцев Боль­шо­го Бас­сей­на и Суб­арк­ти­ки они яв­ля­ют­ся позд­ней­ши­ми ин­но­ва­ция­ми, выз­ван­ны­ми ут­ра­той прин­ци­па слия­ния аль­тер­на­тив­ных по­ко­ле­ний), ко­то­рые при­зна­ют­ся древ­ней­ши­ми для Ста­ро­го Све­та. Ча­сты прак­ти­чес­ки не­из­вест­ные в Ста­ром Све­те пе­ре­хо­ды от би­фур­ка­тив­но-ли­ней­ной мо­де­ли к би­фур­ка­тив­ной в пер­вом вос­хо­дя­щем по­ко­ле­нии и от ге­не­ра­ци­он­ной мо­де­ли к би­фур­ка­тив­ной в по­ко­ле­нии эго. Боль­шое зна­че­ние име­ют фик­тив­ное род­ст­во и адоп­ция, тог­да как брач­ный об­мен иг­ра­ет ме­нее за­мет­ную роль, чем в Ста­ром Све­те.

В Южной Аме­ри­ке (Ама­зо­нии), на­про­тив, «дра­ви­дий­ские» си­сте­мы род­ст­ва и би­ла­те­раль­ный кросску­зен­ный брак рас­про­стра­не­ны по­все­мест­но, брак иг­ра­ет при­ори­тет­ную роль в по­строе­нии родственных ка­те­го­рий, то­гда как фик­тив­ное род­ст­во, адоп­ция и ро­до­вая ор­га­ни­за­ция не яв­ля­ют­ся куль­тур­но зна­чи­мы­ми. Та­кие си­сте­мы, как «кроу» и «ома­ха», и слия­ние аль­тер­на­тив­ных по­ко­ле­ний ред­ки (из­вест­ны толь­ко у же, ма­пу­че и па­но). Южно-американские тер­ми­но­ло­гии род­ст­ва так­же ма­ло за­ви­сят от язы­ко­во­го строя.

Ин­дей­цы по­сле ев­ро­пей­ско­го за­вое­ва­ния Аме­ри­ки

Чис­лен­ность индейцев к мо­мен­ту от­кры­тия Аме­ри­ки оце­ни­ва­ет­ся от 8 до свыше 100 миллионов человек. Ев­ропейская ко­ло­ни­зация пре­рва­ла ес­тественное раз­ви­тие ин­дей­ских куль­тур. Индейцы бы­ли во­вле­че­ны в но­вые со­ци­аль­но-эко­но­мические от­но­ше­ния, под влия­ни­ем ев­ропейских за­им­ство­ва­ний (же­лез­ные ору­дия, ог­не­стрель­ное ору­жие, ско­то­вод­ст­во и др.) об­ра­зо­ва­лись но­вые хо­зяйственные ук­ла­ды (трап­пер­ст­во у индейцев Суб­арк­ти­ки, ко­че­вая кон­ная охо­та у индейцев Ве­ли­ких рав­нин и южно-американских пам­пы, спе­циа­ли­зированное ско­то­вод­ст­во у на­ва­хо, гуа­хи­ро, арау­ка­нов и ме­тис­ных групп Латинской Аме­ри­ки - смотри Гау­чо и т.п.); не­ко­то­рые из них до на­ча­ла кон­флик­тов с ко­ло­ни­ста­ми ис­пы­та­ли временный эко­но­мический подъ­ём. В гус­то­за­се­лён­ных об­лас­тях Нук­ле­ар­ной Аме­ри­ки индейцы со­ста­ви­ли де­мо­гра­фическую ос­но­ву современных ла­ти­но­аме­ри­кан­ских на­ро­дов (мек­си­кан­цев, гва­те­маль­цев, па­ра­гвай­цев, пе­ру­ан­цев), в зна­чительной сте­пе­ни со­хра­нив собственные язы­ки и тра­диционную куль­ту­ру. Од­на­ко для боль­шин­ст­ва индейцев рас­про­стра­не­ние ра­нее неиз­вест­ных бо­лез­ней, рас­пад по­ли­тических струк­тур, мень­шая эф­фек­тив­ность ин­дей­ско­го зем­ле­поль­зо­ва­ния по срав­не­нию с ев­ро­пей­ским, в Нук­леар­ной Аме­ри­ке - же­сто­кая экс­плуа­та­ция че­рез си­сте­му тру­до­вых по­вин­но­стей (эн­комь­ен­да, ре­пар­ти­мьен­то и др.), во влаж­ных тро­пи­ках Центральной и Южной Аме­ри­ки - за­ме­ще­ние ме­ст­но­го на­се­ле­ния аф­ри­кан­ца­ми, луч­ше при­спо­соб­лен­ны­ми к ме­ст­но­му кли­ма­ту и тес­но свя­зан­ны­ми с экс­плуа­ти­ро­вав­ши­ми их ев­ропейскими план­та­то­ра­ми, при­ве­ли к вы­ми­ра­нию или ас­си­ми­ля­ции индейцев или к их кон­цен­тра­ции в не­боль­ших анк­ла­вах (в Южной Аме­ри­ке – при ка­то­лических мис­си­ях-ре­дук­ци­ях, в Ка­на­де и США - в соз­да­вае­мых с XIX века ре­зер­ва­ци­ях). В США по­ли­ти­ка пра­ви­тель­ст­ва пер­во­на­чаль­но сво­ди­лась к пре­вра­ще­нию индейцев в ин­ди­ви­ду­аль­ных зем­ле­дель­цев, при­во­див­ше­му к лом­ке тра­диционных ус­то­ев ин­дей­ско­го об­щест­ва и фак­тическому ис­чез­но­ве­нию многих пле­мён. По­ли­ти­ка в от­но­ше­нии индейцев про­во­ди­лась соз­дан­ным в 1824 году БДИ. В 1830 году при­нят За­кон о пе­ре­ме­ще­нии индейцев (Indian Removal Act), пре­ду­смат­ри­вав­ший пе­ре­вод индейцев на зем­ли к за­па­ду от Мис­си­си­пи; для раз­ме­ще­ния пе­ре­се­лён­ных индейцев бы­ла соз­да­на так называемая Ин­дей­ская тер­ри­то­рия (впос­лед­ст­вии умень­шив­шая­ся до гра­ниц современного шта­та Ок­ла­хо­ма). К 1843 году из поч­ти 112 тысяч индейцев 89 тысяч бы­ло пе­ре­ме­ще­но на за­пад. Вы­тес­не­ние индейцев уси­ли­лось с окон­ча­ни­ем Граж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годов, по­строй­кой транс­кон­ти­нен­таль­ных же­лез­ных до­рог, ист­реб­ле­ни­ем би­зо­нов на Ве­ли­ких рав­ни­нах, от­кры­ти­ем ме­сто­рож­де­ний зо­ло­та. В 1871 году акт Конг­рес­са США за­вер­шил прак­ти­ку до­го­вор­ных от­но­ше­ний с индейцами, в ко­то­рых пле­ме­на при­зна­ва­лись не­за­ви­си­мы­ми «на­ция­ми»; индейцы ста­ли рас­смат­ри­вать­ся в ка­чест­ве «внутренних за­ви­си­мых на­ций», не на­де­лён­ных гражданскими пра­ва­ми. По­ли­ти­ка пра­ви­тель­ст­ва вы­зы­ва­ла со­про­тив­ле­ние индейцев и при­во­ди­ла к опус­то­ши­тель­ным «ин­дей­ским вой­нам». Про­цесс куль­тур­но­го упад­ка и вы­ми­ра­ния индейцев в США и Ка­на­де дос­тиг апо­гея в конце XIX века (в США 237 тысяч человек в 1900 году). С начала XX века на­блю­да­ет­ся тен­ден­ция к рос­ту чис­лен­но­сти индейцев. Фе­де­раль­ным за­ко­ном США 1934 года (Indian Reorganization Act) бы­ли оп­ре­де­ле­ны пра­ва за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ных БДИ пле­мён, вве­де­но са­мо­управ­ле­ние ре­зер­ва­ций, при­ня­ты ме­ры про­тив рас­про­да­жи при­над­ле­жа­щих ре­зер­ва­ци­ям зе­мель и воз­вра­ще­ны уча­ст­ки, про­дан­ные по­сле раз­де­ла ре­зер­ва­ций на ал­ло­ды по За­ко­ну Дау­эса 1887 года. В даль­ней­шем не­од­но­крат­но при­ни­ма­лись за­ко­ны в це­лях со­вер­шен­ст­во­ва­ния са­мо­управ­ле­ния, улуч­ше­ния со­ци­аль­но-эко­но­мического по­ло­же­ния индейцев, ор­га­ни­за­ции в ре­зер­ва­ци­ях об­ра­зо­вательных уч­ре­ж­де­ний, соз­да­ния си­сте­мы здра­во­охра­не­ния и т.д. БДИ с 1934 года ста­ло ком­плек­то­вать­ся пре­имущественно из индейцев. На Аляс­ке по за­ко­ну 1971 года индейцам воз­вра­ще­на зна­чительная часть зе­мель и сде­ла­ны круп­ные вы­пла­ты; по­лу­чен­ны­ми сред­ст­ва­ми рас­по­ря­жа­ют­ся так называемые ту­зем­ные кор­по­ра­ции, уп­рав­ляе­мые индейцами. В Ка­на­де от­но­ше­ния индейцев с пра­ви­тель­ст­вом (Департаментом по де­лам ин­дей­цев и раз­ви­тию Се­ве­ра - Department of Indian Affairs and Nor­thern Development) ре­гу­ли­ру­ют­ся За­ко­ном об ин­дей­цах (Indian Act) 1876 года. Бла­го­да­ря этим ме­рам со­ци­аль­но-эко­но­мическое по­ло­же­ние индейцев в XX веке улуч­ши­лось, хо­тя уро­вень жиз­ни у них ни­же, чем у бе­ло­го на­се­ле­ния Аме­ри­ки. За­ни­ма­ют­ся в основном ра­бо­той по най­му, фер­мер­ст­вом и мел­ким пред­при­ни­ма­тель­ст­вом, тра­диционными ре­мёс­ла­ми и из­го­тов­ле­ни­ем су­ве­ни­ров, зна­чительные до­хо­ды от ту­риз­ма, игор­но­го биз­не­са (по за­ко­ну 1934 года зем­ли ре­зер­ва­ций не под­ле­жат государственному на­ло­го­об­ло­же­нию) и сда­чи зе­мель ре­зер­ва­ций в арен­ду (в том числе гор­но­до­бы­ваю­щим ком­па­ни­ям). Индейцы в го­ро­дах, как пра­ви­ло, со­хра­ня­ют свя­зи с ре­зер­ва­ция­ми. В Латинской Аме­ри­ке индейцы за­ня­ты в основном тра­диционным зем­ле­де­ли­ем и ре­мёс­ла­ми, ра­бо­той по най­му в промышленности и на план­та­ци­ях; у отдельных групп в Ко­лум­бии и Пе­ру основным ис­точ­ни­ком до­хо­да ста­ло вы­ра­щи­ва­ние ко­ки по за­ка­зу нар­ко­кар­те­лей.

С середины XX века воз­ро­ж­да­ет­ся эт­ническое и по­ли­тическое са­мо­соз­на­ние, ин­те­рес к род­но­му язы­ку и куль­ту­ре. Под кон­тро­лем ин­дей­ских об­щин воз­ни­ка­ют об­ра­зо­вательные цен­тры и кол­лед­жи. В 1990 году в США при­нят за­кон о за­щи­те по­гре­бе­ний и ре­пат­риа­ции куль­тур­ных цен­но­стей ин­дей­цев (Native American Graves Protection and Repatriation Act - NAGPRA), в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым пра­ви­тельственные ор­га­ни­за­ции и ор­га­ни­за­ции, су­щест­вую­щие за счёт фе­де­раль­но­го бюд­же­та, обя­за­ны вер­нуть ин­дей­ским пле­ме­нам экс­по­на­ты, со­хра­няю­щие ре­лигиозную и об­щественную зна­чи­мость. Че­ло­ве­чес­кие ос­тан­ки лю­бой древ­но­сти под­ле­жат пе­ре­за­хо­ро­не­нию (эти ме­ры при­ве­ли к кон­флик­там ин­дей­ских пле­мён с ар­хео­ло­га­ми и му­зей­ны­ми ра­бот­ни­ка­ми). Соз­да­ны меж­пле­мен­ные и национальные ин­дей­ские ор­га­ни­за­ции: в США - Национальный кон­гресс американских индейцев, Дви­же­ние аме­ри­кан­ских ин­дей­цев; в Ка­на­де - Ас­самб­лея пер­вых на­ций; в Латинской Аме­ри­ке - Ин­дей­ский со­вет Южной Аме­ри­ки, Ин­дей­ский пар­ла­мент Аме­ри­ки, Ко­ор­ди­на­ция ин­дей­ских ор­га­ни­за­ций бас­сей­на Ама­зон­ки, национальные ор­га­ни­за­ции в боль­шин­ст­ве стран. В не­ко­то­рых стра­нах Латинской Аме­ри­ки су­щест­ву­ют про­ин­дей­ские по­ли­тические пар­тии. Под эги­дой Ме­ж­ду­народного со­ве­та ин­дей­ских до­го­во­ров, поль­зую­ще­го­ся ста­ту­сом не­пра­ви­тель­ст­вен­ной ор­га­ни­за­ции ООН, раз­ви­ва­ет­ся дви­же­ние па­нин­деа­низ­ма.

Иллюстрации:

Охот­ник од­жиб­ве на сту­па­тель­ных лы­жах. Мин­не­со­та. Около 1870. Фо­то Ч. Цим­мер­ман­на. Кол­лек­ция Хал­то­на Гет­ти (Лон­дон). Архив БРЭ;

Ри­ту­аль­ная одеж­да ин­дей­цев Се­ве­ро-За­пад­но­го по­бе­ре­жья. Му­зей ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии (Санкт-Пе­тер­бург). Архив БРЭ;

Из­го­тов­ле­ние стрел. Ре­зер­ва­ция се­вер­ных чей­ен­нов (Мон­та­на). Начало XX века. Архив БРЭ;

Се­мья из ата­паск­ско­го пле­ме­ни сар­си. Ок­рест­но­сти г. Кал­га­ри. 1887-1888. Фо­то­гра­фи­чес­кая фир­ма Бур­на и Мэя. Ар­хи­вы про­вин­ции Аль­бер­та (Кал­га­ри). Архив БРЭ;

Ин­де­ан­ка пле­ме­ни чер­но­но­гих по име­ни Не­на­стоя­щая Жен­щи­нас кон­ной во­ло­ку­шей. На­цио­наль­ный парк Глей­шер (Мон­та­на). 1915. Фо­то Р. Ри­да. Смит­со­нов­ский ин­сти­тут (Ва­шинг­тон). Архив БРЭ;

Па­лат­ка-по­тель­ня у да­ко­та. Ре­зер­ва­ция Роуз­бад (Юж­ная Да­ко­та). 1898. Фо­то Дж. Г. Брет­ли. Смит­со­нов­ский ин­сти­тут (Ва­шинг­тон). Архив БРЭ;

Ин­де­ец брю­ле (те­тон) по име­ни Сэм Уби­ва­ет Дваж­ды на­но­сит на шку­ру пик­то­гра­фи­чес­кую ле­то­пись «пе­ре­чень зим». Ре­зер­ва­ция Ро­уз­бад (Юж­ная Да­ко­та). 1926. Фо­то Дж. Э. Ан­дер­со­на. Ар­хи­вы Ис­то­ри­чес­ко­го об­щест­ва шта­та Не­бра­ска (Лин­кольн). Архив БРЭ;

Жен­щи­на кроу по име­ни Где Она Си­дит с во­ен­ны­ми ре­га­лия­ми му­жа: щи­том, ко­пьём и жез­лом. Ре­зер­ва­ция Кроу (Мон­та­на). До 1910. Фо­то Ф. Мил­ле­ра. Кол­лек­ции Уни­вер­си­те­та Мон­та­ны (Мис­су­ла). Архив БРЭ;

Охот­ник хо­пи. Ари­зо­на. 1924.Фо­то О.С. Хе­вен­са. Смит­со­нов­ский ин­сти­тут (Ва­шинг­тон). Архив БРЭ;

Ин­де­ец на­ва­хо на­тя­ги­ва­ет те­ти­ву на лук. Нью-Мек­си­ко. 1913. Фо­то Р. Ри­да. Биб­лио­те­ка Конг­рес­са США (Ва­шинг­тон). Архив БРЭ;

В пу­эб­ло Сан­та-Кла­ра (Нью-Мек­си­ко). Фо­то Х.Т. Ко­ри. 1916. Смит­со­нов­ский ин­сти­тут (Ва­шинг­тон). Архив БРЭ;

Рос­пись ке­ра­ми­ки ин­дей­цем на­ва­хо. Нью-Мек­си­ко. 1915. Фо­то Р. Ри­да. Кра­ме­ров­ская га­ле­рея и сту­дия (Сент-Пол, Мин­не­со­та). Архив БРЭ;

Ин­де­ец ко­ги (аруа­ки). Ко­лум­бия. Архив БРЭ;

Ин­дей­цы гу­ам­биа­но (чиб­ча). Ко­лум­бия. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)