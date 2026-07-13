ИНДЕЙЦЫ
ИНДЕЙЦЫ - группа народов, коренное население Америки.
Название (букв. - индийцы) дано в конце XV века испанскими мореплавателями, принявшими открытую ими Америку за Индию. Со второй половины XX века чаще употребляются термины «коренные американцы», «американские аборигены», «туземные народы Америки» (англ. Native, Original Americans, Aboriginal Peoples, Amerindian, в Канаде - First Nations и др., исп. pueblos indígenas и др.).
В различных странах по-разному определяется категория населения, которую относят к индейцам. Так, в США Бюро по делам индейцев (БДИ) причисляет к индейцам тех, кто имеет не менее 1/4 индейской крови или входит в федерально признанное индейское «племя» (ныне в США зарегистрировано 562 индейских «племени»). В Латинской Америке критерием для отнесения к индейцам служит степень сохранения идентичности и сохранения индейской культуры, тогда как потерявшие идентичность индейцы причисляются к ладино и чоло.
Численность индейцы (тысяч человек): в Канаде 608,9, с метисами 901,2 (2001, перепись), США 2476, с метисами 4119 (2000, перепись), Мексике 12 миллионов (2005, оценка Национальной комиссии по развитию индейских народов), Гватемале 4433 (2002, перепись), Белизе 49 (2007, оценка), Гондурасе 457 (оценка по переписи 2001 года), Сальвадоре 69 (2007, оценка), Никарагуа 311,4, с метисами 443,8 (2005, перепись), Коста-Рике 63,9 (2000, перепись), Панаме 244,9 (2000, перепись), Колумбии 1392,6 (2005, перепись), Венесуэле 534,8 (2001, перепись), Гайане 68,8 (2002, перепись), Суринаме до 14 (2007, оценка), Французской Гвиане 6 (1999, оценка), Эквадоре свыше 3450 (2007, оценка), Перу свыше 12 (оценка по переписи 2005), Бразилии 734,1 (2000, перепись), Боливии 4133,1 (2001, перепись), Парагвае 62 (2007, оценка), Аргентине 402,9 (2001, перепись), Чили 687,5 (2002, перепись). Крупнейшие современные индейские народы в Латинской Америке - кечуа, аймара, арауканы, гуахиро, ацтеки, киче, какчикели, майя-юкатеки. В США и Канаде не сформировались крупные индейские народы; наиболее консолидированы из североамериканских индейцев группы, сохранившие свои традиционные территории, – навахо, тлинкиты, ирокезы, хопи.
Индейцы принадлежат к американоидной расе, ныне в большинстве своём метисированы. В разной степени сохраняют индейские языки. Индейцы Северной Америки в основном католики и протестанты (некоторые народы на Аляске исповедуют православие), индейцы Латинской Америки - католики, также растёт число протестантов (главным образом в Амазонии и в Андских странах). В колониальный период сформировались синкретические индеанистские культы: «Религия Длинного дома» (в начале XIX века у ирокезов), пейотизм (в XIX веке на севере Мексики), Пляска Духа (вторая половина XIX века), шейкеризм (на северо-западе Северной Америки), Церковь Креста (в 1970-е годы в бассейне р. Укаяли) и другие. Ряд народов сохраняет традиционные культы.
Палеоиндейцы
О времени и направлениях, по которым происходило заселение Америки, существует несколько гипотез. Традиционно заселение Америки датируют не ранее 12 тысяч лет назад и связывают его с носителями традиции Кловис и Фолсом (соответственно 11,5-10,9 тысяч и 10,9-10,2 тысяч лет назад). К древнейшим, археологически подтверждённым следам человека на Аляске относят комплексы Ненана, Денали и Меса (12-9 тысяч лет назад), истоки которых соотносят с североазиатскими культурами: ушковской (Камчатка), селемджинской (Средний Амур) и дюктайской культурой (Якутия). Ряд исследователей допускают возможность более ранних миграций и существование «докловисных» культур. Как свидетельство этих миграций объясняются памятники с подстилающими Кловис слоями, ряд находок, датируемых 40-25 тысяч лет назад. Одновременность появления наконечников типа Кловис в Северной и Южной Америке свидетельствует о том, что эта технология распространилась диффузно между уже существующими популяциями. Разнообразие физико-антропологических характеристик индейцев, высокая языковая генеалогическая плотность (свыше 160 языковых семей и изолятов, не имеющих доказанных генетических связей) и архаизм типологических характеристик индейских языков и систем родства позволяют некоторым исследователям делать вывод о гетерогенности проникавших во время ранних миграций групп индейцев, а также о значительной древности их появления в Новом Свете (60-40 тысяч лет назад). Генетические исследования свидетельствуют о глубине популяционно-генетических связей индейцев с населением Старого Света, охватывающих не только Сибирь, но также Юго-Восточную Азию, Австралию, Океанию и Европу.
В соответствии с «Берингийской» моделью заселения Америки оно проходило по сухопутному перешейку между Чукоткой и Аляской, существовавшему до 28 тысяч и после 12 тысяч лет назад, и затем в глубь континента по коридору между Кордильерским и Лаврентийским ледниковыми щитами. Согласно другой гипотезе, миграции продвигались вдоль тихоокеанской прибрежно-островной линии, причём предполагается существование пригодного для этого водного транспорта, специализированного хозяйства (морское рыболовство и зверобойный промысел) и др.; большая часть стоянок этого времени находится на шельфе вследствие существенного повышения уровня океана в послеледниковое время; на островах и тихоокеанском побережье Северной Америки известен ряд стоянок с возрастом 10-9,5 тысяч лет назад, а в Южной Америке - до 11,5-11 тысяч лет назад. Следующая гипотеза связывает традицию Кловис с европейской культурой Солютре и предполагает миграции из Европы по кромке атлантического полярного ледника около 18-16 тысяч лет назад. Ранние мигранты в Америку были неоднородны генетически и культурно и, вероятно, включали группы, связанные с саяно-алтайским, циркумбайкальским ареалами и с областями близ Тихого океана. Особое происхождение обычно предполагается для предков общности на-дене.
К первой четверти IX тысячелетия до н.э. палеоиндейцы освоили территорию континента от Аляски до Огненной Земли, адаптировались к различным экологическим условиям, выработали приёмы загонной охоты на крупного зверя и др. Памятники палеоиндейцев представлены кратковременными открытыми и пещерными стоянками, местами разделки добычи, мастерскими, кладами-тайниками изделий из камня.
Индейцы Северной Америки
Индейские культуры доколумбовой эпохи в Северной Америке делят на 10 историко-культурных областей. Выделяют периоды: палеоиндейский, архаический, Вудленд, преисторический, границы которых для разных областей существенно различаются.
1. Арктика. Включает побережье Аляски, Алеутские и другие острова в Беринговом море, побережье и острова Северного Ледовитого океана и Лабрадора. Наиболее ранние стоянки, которые можно связать с палеоиндейцами, представлены комплексами Ненана (12-11 тысяч лет назад) и Денали (так называемые палеоарктическая традиция; 11-9 тысяч лет назад) на Аляске. С архаического периода (после 8 тысяч лет назад) Арктика населена предками эскимосов и алеутов.
2. Субарктика. К ней относятся внутренние районы Аляски и таёжная зона Канады. Её западная часть в конце палеоиндейского и в начале архаического периодов (VIII-VI-е тысячелетие до н.э.) входила в зону северокордильерской традиции (индустрия без микропластин) и северной арктической традиции (индустрия с микропластинами). Около V тысячелетия до н.э. на эту территорию с запада и севера продвинулись группы племён, у них складывались характерные для индейцев Субарктики черты материальной культуры. В начале архаического периода (первая половина VI тысячелетия до н.э.) в зоне хвойных лесов на востоке Субарктики распространилась традиция Шилд Аркеик, которую связывают с миграцией с юга вероятных предков алгонкинов. На атлантическом побережье в середине VI - I-го тысячелетий до н.э. выделяются памятники так называемой приморской архаической традиции (хозяйство которой ориентировано на морской зверобойный промысел). Для большей части Субарктики (вплоть до европейской колонизации) все культуры определяют как архаические. Но для центральных районов (ныне канадские провинции Онтарио, Манитоба и Саскачеван), начиная с последних веков до н.э., выделяются памятники культуры Вудленд, её развитие совпадает с началом распространения в регионе керамики (типа Лорел). Для финального Вудленда выделяют культуру Блэкдак, созданную предположительно предками оджибве, а также культуру Селкирк, созданную предками кри, и др.
Исторически известные индейцы Субарктики - северные атапаски, внутренние тлинкиты и северо-восточные алгонкины. Выделяются подобласти: внутренние районы Аляски (аляскинские атапаски), Субарктические Кордильеры (атапаски Кордильер и внутренние тлинкиты) и равнины бассейна р. Маккензи и Канадского щита с полуостровом Лабрадор, Ньюфаундлендом и районом залива Святого Лаврентия (атапаски бассейна р. Маккензи и алгонкины). Вели полукочевой образ жизни, концентрируясь или распадаясь на мелкие группы в зависимости от календарного цикла. Занимались охотой в лесотундре и тайге, главным образом на крупную дичь (олень карибу, лось, в Кордильерах - горный баран, снежная коза), в основном загонной и с ловушками, сезонным рыболовством, собирательством; в Кордильерах также большое значение имела охота на мелких животных и птиц (куропатка). Втянутые в торговлю пушниной с европейцами, индейцы перешли к пушной охоте (трапперству), стали сезонно селиться в посёлках у миссий и торговых факторий. Мясо и рыбу заготовляли в виде пеммикана и юколы; в Кордильерах ели ферментированное мясо и рыбу. Орудия в основном из камня, кости, дерева; на западе (у атапасков тутчоне, кучин и др.) использовалась добытая (у атна) или покупная самородная медь. Зимой передвигались с помощью ступательных лыж и саней-тобогган, летом - на каркасных лодках из бересты (в Кордильерах также из еловой коры). Жилище в основном каркасное, крытое шкурами или корой, коническое или куполообразное, на западе также прямоугольное; на Аляске бытовали каркасные полуземлянки (под влиянием эскимосов), у слэйви и чилкотин - двухскатные шалаши из брёвен и досок. Одежда (штаны, рубаха, ноговицы, мокасины, варежки) из шкур и замши, украшена мехом и иглами дикобраза, позднее бисером; на Аляске была распространена одежда из рыбьей кожи. Было известно плетение одеял из шнуров кроличьего меха.
3. Северо-Западное побережье. Включает прибрежные территории от залива Айси-Бей на севере до 42-й параллели на юге. Здесь известны отдельные находки наконечников типа кловис и несколько местонахождений костей со следами обработки, датируемых около X-VIII тысячелетия до н.э. Около VIII - середины V тысячелетия до н.э. датируется архаический период. В северной части региона (от Аляски до о. Ванкувер) преобладает микропластинчатая традиция, в южной части - древнекордильерская традиция с листовидными наконечниками и галечными орудиями. Всё большее значение приобретает сезонный промысел лосося, что способствовало росту оседлости (появление долговременных поселений). С середины V тысячелетия до н.э. до начала XVIII века н.э. длился тихоокеанский период, имеющий ранний (середина V - первая четверть II тысячелетия до н.э.), средний (вторая четверть II тысячелетия до н.э. - V век н.э.) и поздний (после V века) подпериоды. В раннем подпериоде выходит из употребления микропластинчатая техника, развивается обработка рога и кости, продолжается формирование специализир. отраслей приморской экономики (промысел лосося, морское собирательство), начинаются межплеменные конфликты за контроль над промысловыми угодьями (находки погребённых со следами насильственной смерти). Средний подпериод характеризуется ростом оседлости, укрупнением поселений, строительством больших дощатых домов, созданием системы рыбных запасов на зиму (ямы для хранения, специальные постройки, плетёные корзины и короба), началом социальной дифференциации. В позднем подпериоде плотность населения достигает пика; заметную роль играют шлифованные орудия, изделия из кости, рога и раковин. Поселения состоят из десятков домов, появляется фортификация (валы и рвы).
Индейцы, жившие в это время на Севено-Западном побережье, относятся к макросемье надене (эяк, тлинкиты и орегонские атапаски), а также хайда, цимшиан, вакаши, прибрежные салиши, чинук. Основное занятие - оседлое морское и речное рыболовство (лосось, палтус, рыба-свеча, осётр и др.) с помощью запруд, сетей, крючков, ловушек и промысел морского зверя (у южных вакашей - китов) на плоскодонных долблёных лодках с помощью гарпунов с каменными и костяными наконечниками. Были развиты также охота (снежная коза, олень, лось, пушной зверь), собирательство, плетение (корзины, шляпы), ткачество (материалом служили шерсть добытых на охоте снежных коз, а также шерсть особой породы собак - у салишей, пух водоплавающих птиц), резьба по кости, рогу, камню и особенно дереву (маски, тотемные столбы, архит. детали, лодки и др.: стилизов. тотемные зооморфные изображения, орнамент), холодная ковка самородной меди. Зимой жили в поселениях, летом - в сезонных лагерях. Жилище - большие каркасные дома из досок с двух-, четырех- или односкатной крышей, украшенные резьбой, с тотемной символикой на фронтоне и на тотемных столбах перед входом. На основе высокопродуктивного рыболовства сформировались имущественное и социальное неравенство, сложная социальная стратификация (деление на знать, общинников и рабов - военнопленных, должников; существовала работорговля), была развита престижная экономика (потлач). На севере (у тлинкитов, хайда, цимшиан, хайсла) существовали матрилинейные роды, женщины носили лабретки в нижней губе; у большинства вакашей и др. народов к югу - би- и патрилинейные структуры, обычай деформации головы. У вакашей и белла-кула существовали тайные общества.
4. Плато. Включает территории между Береговым хребтом на западе, Скалистыми горами на востоке, границей Субарктики на севере и Большим Бассейном на юге. Палеоиндейский период представлен кладом каменных и костяных изделий типа Ричи-Робертс (середина X тысячелетия до н.э.). Начало раннего архаического периода (VII - середина VI тысячелетия до н.э.) представлено древнекордильерской традицией. В среднем архаическом периоде (VI-II тысячелетие до н.э.) существенно увеличивается значение промысла лосося, возрастает уровень оседлости и размеры стоянок, появляются полуземлянки с внутренними опорными столбами и первые погребения с инвентарём (IV-III тысячелетие до н.э.). Поздний архаический период подразделяется на ранний (II - середина I тысячелетия до н.э.), средний (середина I тысячелетия до н.э. - конца I тысячелетия н.э.) и поздний (II тысячелетие н.э.) подпериоды. В раннем и среднем подпериодах поселения насчитывают до 100 домов, погребения свидетельствуют о социальном расслоении, территориальных конфликтах и межрегиональной торговле. В позднем подпериоде отмечается некоторое сокращение населения, уменьшение размеров поселений и ослабление социальных различий, связанных, по всей видимости, с изменениями экологических условий и ресурсной базы.
Индейцы Плато (на севере – внутренние салиши, на юге – сахаптины, на северо-востоке – кутенай) занимались собирательством (луковицы камас, у кламат и модок - семена водной лилии), промыслом лосося (рыбу били острогами или вычерпывали сетями с платформ, построенных над водой), охотой. Было развито плетение из корней, тростника, травы. Делали долблёные лодки, на севере (у кутенай и калиспел) - каркасные лодки из еловой коры с выступающими под водой спереди и сзади концами («осетровый нос»). Для перевозки грузов использовали собак. Жилище - круглая каркасная полуземлянка с входом через дымовое отверстие, углублённый шалаш из коры и тростника, на летних стоянках - конический шалаш из тростника. Основная социальная единица - деревня, возглавляемая вождём; были также военные вожди. Модок и другие племена захватывали рабов на продажу индейцам Северо-Западного побережья. В XVIII веке кутенай и часть салишей (калиспел и флатхед), переняв у южных соседей лошадь, переселились на Великие равнины и стали охотиться на бизонов. К началу XIX века, вытесненные степными племенами, они вернулись на Плато, но продолжали совершать охотничьи экспедиции в степи и сохранять элементы кочевой культуры (палатка-типи, парадные головные уборы из перьев и др.). В XIX веке степная культура затронула другие племена Плато.
5. Большой Бассейн. Охватывает территорию между Сьерра-Невадой и Скалистыми горами (большая часть штатов Юта и Невада, часть Орегоны, Айдахо, запад Колорадо и Вайоминга). Наиболее ранние находки (каменные орудия, следы разделки охотничьей добычи, кострища) происходят из нижних слоёв ряда пещер, датируемых второй четвертью X - серединой VII тысячелетия до н.э. Голоценовые культуры Большого Бассейна в целом обозначаются как архаические пустынные. В западной его части к ранним культурам относится традиция Уэстерн-Плювиал-Лейк с черешковыми наконечниками (IX–VI тысячелетие до н.э.), за которой следуют раннеархаическая традиция Пинто (V-III тысячелетие до н.э.), среднеархаическая традиция Джипсум (II тысячелетие до н.э. - середина I тысячелетия н.э.), позднеархаические традиции Саратога-Спрингс (VI-XII века н.э.) и Шошонская (после XII века н.э.). В позднеархаический период на смену копьеметалке-атлатлю приходит лук. На востоке на стыке архаического и палеоиндейского периодов выделяют культуры Бонневилл (IX - середина VIII тысячелетия до н.э.), Вендовер (середина VIII - V тысячелетия до н.э.), Блэк-Рок (IV тысячелетие до н.э. - середина I тысячелетия н.э.). Их сменила культура Фремонт (середина I тысячелетия - XIII век), носители которой под влиянием индейцев Юго-Запада стали выращивать кукурузу, строить полуземлянки, делать керамическую посуду и корзины. На её место пришли носители культуры Нумик, принявшие участие в формировании юто-астекских народов ареала (шошоны, пайют, юта, моно). На западе жили близкие к индейцам Калифорнии вашо.
Основные занятия индейцев Большого Бассейна - охота (олень, антилопа-вилорог, горный баран, водоплавающая птица, на севере и востоке - бизон) и собирательство (семена горной сосны и др., местами - жёлуди), у крупных озёр на западе и востоке - рыболовство. Вели полукочевой образ жизни, собираясь зимой в поселениях. Жилище - полуземлянка, конический и куполообразный шалаш, крытый корой, травой и тростником, ветровой заслон. Одежда (рубаха, штаны, накидка, ноговицы, мокасины) из шкур бизона, оленя, кролика. В XVII веке восточные племена региона (юта, восточные шошоны), переняв у испанцев лошадь, перешли к конной охоте на бизона и переселились на запад Великих равнин, откуда их позднее вытеснили пришедшие с востока чейенны, арапахо, кроу и дакота. Но они (особенно восточные шошоны) продолжали совершать наезды в степи и сохранять элементы степной кочевой культуры.
6. Калифорния. Включает большую часть территории штата Калифорния. Палеоиндейский период представлен каменными и обсидиановыми наконечниками типа кловис, скребками, отщепами с ретушью из района озёр Туларе и Боракс (X-IX тысячелетия до н.э.). Ранний архаический период на юге региона представлен памятниками комплекса Сан-Диего (VIII - середина VII тысячелетия до н.э.): наборы из крупных скребловидных инструментов, листовидных наконечников, ножей на отщепах. Их сменяют комплексы, датируемые серединой VII тысячелетия до н.э. - началом н.э.: Ла-Холья (галечные орудия, тёрочники и куранты), Оук-Гров и Хантинг с погребениями. В центральной Калифорнии архаический период представлен памятниками типа Буэна-Виста-Лейк и Скай-Рокет, в северной Калифорнии - традицией Боракс-Лейк с наконечниками типа Боракс. С начала нашей эры выделяется тихоокеанский период, когда сформировался характерный калифорнийский комплекс охотничье-собирательского хозяйства, растёт оседлость, развиваются межрегиональный обмен, социальная дифференциация. В центральной части региона складываются культуры Уиндмиллер, Беркли, Аугустин, в прибрежной части - Кемпбелл, Каналиньо (предки чумаш).
Индейцы Калифорнии относятся к гипотетическим макросемьям хока (карок, шаста, ачумави, ацугеви, яна, помо, эсселен, салинан, чумаш, юма) и пенути (винту, номлаки, патвин, майду, нисенан, мивок, костаньо, йокутс), изолированной семье юки (юки, ваппо), северным группам юто-астекской семьи (западные моно, тубатулабал, серрано, габриэлино, луисеньо, кауилья); на севере небольшие анклавы образуют атапаски (хупа и др.) и близкие алгонкинам юрок и вийот. Основные занятия – специализированное полуоседлое собирательство (желудей, семян, насекомых и др.; для поддержания продуктивности диких растений практиковались пожоги; при сборе семян применяли особые семявыбивалки), рыболовство, охота (олень и др.), на южном побережье (чумаш, луисеньо, габриэлино) - морское рыболовство и зверобойный промысел (также на севере у вийот). Основная пища - специально обработанная желудёвая мука, из которой пекли хлеб, варили кашу в корзинах с помощью раскалённых камней. В совершенстве владели техникой плетения (в том числе водонепроницаемых корзин), как декоративный материал использовали птичьи перья. Жилище - куполообразные землянки, шалаши из коры секвойи, хижины из хвороста и тростника. Были распространены сухие парильни в землянках. Одежда - накидки из шкур, юбки-передники у женщин, набедренные повязки у мужчин. Украшениями служили раковины абалони, перья, скальпы дятлов. В разной степени проявлялась социальная дифференциация. Существовали территориально-потестарные объединения поселений (так называмые трайблет) во главе с вождём, ритуальные общества, у ряда народов - патрилинейные линиджи. Меновым эквивалентом служили связки дисков из раковин.
Индейцыбогатой рыбой северо-западной Калифорнии (юрок, вийот, хупа, карок и др.) по некоторым культурным признакам приближались по хозяйственно-культурному типу к индейцам Северо-Западного побережья. Население сосредоточивалось у рек и наряду со сбором желудей занималось промыслом лосося. Существовали имущественное расслоение, долговое рабство. Индейцы нагорья северо-восточной Калифорнии (ачумави и атсугеви) имели некоторое культурное сходство с индейцами Плато и Большого Бассейна: занимались собирательством, рыболовством и охотой на оленей и водоплавающую птицу. На юге Калифорнии заметно культурное влияние индейцев Юго-Запада, у ряда народов (кауилья, типаи-ипаи, йокутс и др.) существовала лепная керамика.
7. Великие равнины. Занимают территорию от р. Саскачеван на севере до р. Рио-Гранде на юге и от Скалистых гор на западе до верховьев р. Миссисипи на востоке. Палеоиндейский период представлен многими стоянками, местами разделки добычи, мастерскими, кладами. Для раннего периода, кроме наконечников типа Кловис и Фолсом, известны наконечники без желобка, в том числе типов Гоушен (первая четверть IX тысячелетия до н.э.), Мидленд (начало - третья четверть IX тысячелетия), для позднего диагностичны типы Эгэт-Бейсин (третья четверть IX тысячелети), Коуди (VIII-VII тысячелетия), Ален, Фредерик, Лак, Энгостура (первая половина VII тысячелетия). В архаическом периоде (вторая половина VII - середина I тысячелетия до н.э.) господствовала полуоседлая охота на бизона, первоначально с атлатлем, с середины II тысячелетия до н.э. распространяется лук (копьеметалка сохраняется до конца I тысячелетия н.э.). Выделяются три этапа, на позднем (Небо-Хилл, середина III - середина I тысячелетия до н.э.) на востоке Великих равнин под влиянием культур Юго-Востока зарождается земледелие (кукуруза, тыква), появляются крупные поселения, погребения под насыпями-маундами, клады заготовок бифасов, импортные изделия, расписная керамическая посуда и пластика (фигурки людей и животных), плетение, резьба по раковинам, раскраска, аппликация по коже. Эти элементы получают развитие в период Вудленд (II век до н.э. - середина IX века н.э.). С середины IX века распространена культура Плейнс-Виллидж: традиции - Южных равнин (середина IX - XVI века), средней Миссури (середина X - XVI века), смешанная (середина XIV - XVII века), Центральных равнин (после XVI века).
Часть исторически известных племён Великих равнин (сиу: мандан, хидатса и позднее отделившиеся от них кроу; кэддо: уичита, кичаи, пауни, арикара), вероятно, являются автохтонами региона, связанными с земледельческой культурой Плейнс-Виллидж. К XVI веку ходе миграций с севера на Великих равнинах появились апачи, к XVIII веку, вероятно с запада, сюда переселились кайова. В XVII веке с востока пришли земледельческие народы: сиуязычные омаха, понка, ото, миссури, айова, канза, оседж, куапо. В XVII веке с появлением лошади на Великие равнины мигрировали с запада юта и команчи с восточными шошонами. В XVIII веке, вытесняемые соседями (втянутыми в пушную охоту и вооружёнными огнестрельным оружием), с северо-востока переселились сиуязычные дакота и ассинибойны, алгонкиноязычные чейенны, арапахо, ацина, черноногие (так называемые степные алгонкины); с северо-запада мигрировали салиши и кутенай (к концу XVIII века они и шошоны вновь вытеснены на запад). Новоприбывшие племена, не имевшие земледельческих традиций, к концу XVIII века перешли к конной кочевой охоте на бизона; занимались также пешей охотой на оленя, антилопу, вапити, горного барана, на севере - лося; собирали луговую репу, земляной орех, земляной каштан, дикий лук, плоды ирги, дикой сливы, черёмухи. Весной, с появлением новой травы, маленькие кочевые общины (большие семьи) объединялись в крупные общины (подразделения племени) для совместной охоты. В середине лета все общины племени собирались для охоты на бизона и общеплеменных церемоний (Пляска Солнца, обряды «священных связок»). После Пляски Солнца воины отправлялись в набеги (благодаря системе градации подвигов воин мог повысить социальный статус). Оружие - сложный лук, каменный нож, палица, копьё, позднее - металлическое и огнестрельное оружие. Орудия из дерева, камня, кости, рога. При перекочёвках перевозили грузы на волокушах, первоначально на собаках, позднее - на лошадях. Жилище - коническая палатка-типи. Общеплеменные летние лагеря имели круговую планировку; каждая охотничья община занимала в лагере своё место. Одежда из замши, позднее - из европейских тканей: женщины носили платья, мужчины - рубахи и набедренные повязки; верхней одеждой служила выделанная шкура бизона, обувью - ноговицы, мокасины. Одежда украшалась перьями, иглами дикобраза, бисером, конским и человеческим волосом. В XIX веке распространился головной убор вождя из орлиных перьев. Были характерны татуировка и раскраска лица и тела, у мужчин - выбривание волос на голове (так называемая скальповая прядь). Была развита роспись по коже (одежда, типи, бубны, щиты). Существовали племенные вожди, племенные (лагерные) советы, племенная полиция (акичита), военные возрастные и вневозрастные союзы, пиктографическое письмо (в том числе летописи «перечни зим»).
Индейцы влажных прерий на востоке Великих равнин (хидатса, мандан, арикара, понка, омаха, пауни, ото, миссури, канза, айова, оседж, уичита, кичаи, куапо) сочетали конную охоту на бизона с ручным земледелием (кукуруза, фасоль, тыква, подсолнух). Поселения часто укреплённые. Жилище - круглая (до XV-XVI веков – прямоугольная) полуземлянка диаметром 6-15 м с полусферическое земляной крышей с дымовым отверстием в центре (хидатса, мандан, арикара, пауни, понка, омаха, ото, миссури), круглая или прямоугольная хижина, крытая корой (санти-дакота, канза, айова, оседж, куапо) или травой (уичита и кичаи). После завершения сева люди оставляли деревни и отправлялись в глубь степей для охоты на бизонов, жили в типи; в конце лета возвращались для сбора урожая, с началом зимы снова покидали деревни и отправлялись на зимнюю охоту. Община была иерархически организована: управлялась 1 или 2 наследственными вождями, наследственными жрецами, связанными с культом «священных связок», затем шли воины, шаманы и целители, прочие жители; каждая община имела собственный миф о Первотворении.
8. Юго-Восток. Включает земли к востоку от нижней Миссисипи. Для ряда памятников получены ранние («докловисные») датировки: Топпер-Сайт (около 16 тысяч лет назад), Солтвилл-Валли (14-13 тысяч лет назад) и Литл-Солт-Спрингс (13,5-12 тысяч лет назад). К палеоиндейскому периоду (середина X - IX тысячелетия до н. э.) относятся стоянки с наконечниками типа Кловис и их местными модификациями. Архаический период делят на раннюю (VIII-VII тысячелетия), среднюю (VI-V тысячелетия) и позднюю (IV-II тысячелетия) фазы. В средней и поздней фазах увеличивается добыча морских и речных ресурсов, выделяется группа памятников «архаического периода раковинных куч» (четвертая четверть VIII тысячелетия - V век до н.э.); в то же время из Мезоамерики распространяются кукуруза, тыква, подсолнечник, фасоль, на основе которых позднее формируется земледелие; появляются стационарные поселения, каменная и керамическая посуда, многочисленный импорт, в том числе предметов роскоши из кости, камня, раковин, возводятся земляные насыпи (маунды). Период Вудленд (I тысячелетие до н.э. - середина XI века н.э.) делится на три этапа. Среди культур раннего Вудленда - Адена, среднего - Хоупвелл, в позднем (середина VI - середина XI веков; делится на ряд локальных традиций и фаз) формируются основы Миссисипи традиции, к XVI веку распространившейся почти на весь регион; во Флориде развиваются традиции Сент-Джонс, Глейдс и Калусахатчи.
Индейцы Юго-Востока - в основном мускоги, в низовьях Миссисипи - натчи, на севере - ирокезы-чироки и сиу-тутело. Сочетают подсечно-огневое земледелие («индейская триада»: кукуруза, тыква, фасоль) с охотой, рыболовством и собирательством. Орудия из камня, дерева, кости; знали холодную обработку самородной меди (месторождения в Аппалачах). Землю обрабатывали палками-копалками и мотыгами из лопатки и рогов оленя. На охоте использовали стрелометательную трубку. Зимнее жилище бревенчатое, круглое, на земляной платформе (высотой до 1 м), летнее - прямоугольное двухкамерное с белёными стенами, во Флориде - свайное, крытое пальмовыми листьями. Роды матрилинейные (кроме ючи), характерно деление племени на «мирную» и «военную» половины. Наряду с земледелием из Мезоамерики были заимствованы и другие элементы культуры (например, ритуальная игра в мяч). Характерны обряды, связанные с курительной трубкой калюмет. У криков и чокто существовали союзы племён, у натчи и других после демографического взрыва VIII-X веков, вызванного широким распространением кукурузы, образовались вождества. Высокого уровня дифференциации достигло общество и у живших на крайнем юго-западе Флориды калуса, занимавшихся интенсивным морским собирательством.
9. Северо-Восток. Включает территорию к востоку от верховьев р. Миссисипи. На Среднем Западе (штаты Висконсин, Мичиган, Иллинойс, Индиана, Кентукки) к палеоиндейскому периоду относятся несколько открытых и пещерных стоянок. Переход к архаическому периоду (вторая половина IX тысячелетия до н.э.) представлен стоянками, кладами каменных орудий и заготовок; выделяют локальные типы наконечников - Холкомб, Куад, Бивер-Лейк. Архаический период подразделяется на ранний (VIII-VII тысячелетия), средний (VI-IV тысячелетия) и поздний (III-II тысячелетия до н.э.) этапы. В это время рост населения и закрепление территорий за отдельными группами приводит к интенсификации использования ресурсов (собирательство, рыболовство). К концу среднеархаического или началу позднеархаического этапов относятся первые свидетельства земледелия (тыква, кукуруза), усложняется социальная структура. Для поздней архаики выделяется ряд локальных культур с богатыми погребальными комплексами - Олд-Копер (известны изделия из самородной меди), Гласиал-Кейм (с типичными украшениями из раковин), Ред-Очер (характерны наконечники типа «хвост индейки»). К концу архаического периода появляется керамика. Ранняя и средняя фазы периода Вудленд (I тысячелетие до н.э. - середина VIII века н.э.) связаны с культурами Адена и Хоупвелл (выделены локальные варианты последней - Иллинойс и Огайо). На основе доместикации местных растений складывается земледелие (так называемый ранний садоводческий период - VII век до н.э. - VII век н. э.). В VII веке до н.э. - V веке н.э. с юга распространяется тыква, в I веке до н.э. - VII веке н.э. - кукуруза, с IX века н.э. - бобы. В позднем Вудленде (середина VIII - XI века н.э.) происходит переход от атлатлей к луку и стрелам, рост населения и интенсификация земледелия. Появляются фигурные маунды (в форме животных, птиц, рептилий, насекомых), в том числе с погребениями с богатым инвентарём. Одновременно распространяется традиция Миссисипи, подразделяемая на начальный (середина IX - середина XI веков), ранний (середина XI - XII века), средний (XIII - середина XIV веков) и поздний (середина XIV - середина XV веков) этапы.
В прибрежной части Северо-Востока (штаты Нью-Йорк, Пенсильвания, юг канадской провинций Квебек и Онтарио) несколько памятников имеют «докловисные» радиоуглеродные даты (19-13 тысяч лет назад), вызывающие сомнения у большинства специалистов. Палеоиндейские стоянки с желобчатыми наконечниками (середина X - IX тысячелетие до н.э.) немногочисленны. В архаическом периоде выделяют ранний (VIII-VII тысячелетия), средний (VI-IV тысячелетия) и поздний (III тысячелетие - VII век до н.э.) этапы. Выделяются локальные типы наконечников (Ле-Крой, Сент-Олбанс, Кэнева) и «архаическая традиция залива Мэн» (середина VIII - V тысячелетие до н.э.). К концу среднего этапа важным становится сбор морских моллюсков, появляются начатки земледелия (тыква) и керамика, вероятно привезённая с юга (с XII века до н.э.). Разнообразны орудия из кости, раковин, ретушированного и шлифованного камня, стеатитовая посуда. На позднем этапе выделяют традиции: архаическая морская - в прибрежных районах штата Мэн и полуострова Лабрадор; архаическая озёрная лесная - на севере континентальной части, архаическая корабельных лесов - на побережье Новой Англии, штатов Нью-Йорк, Пенсильвания, Делавэр и более поздняя - Сусквеханна. В период Вудленд (керамический) развиваются местные керамические традиции. Он подразделяется на ранний (VII век до н.э. - середина I века н.э.), средний (середина I - VII века) и поздний (VII-XV века) этапы, представлен локальными традициями: Медоу-Вуд, Ферчанс (II - середина V веков н.э.), Мидлсекс (V-I века до н.э.), Сквоки (IV век до н.э. - II век н.э.), Клемсон-Айленд (середина IX - середина XIV веков). С предками ирокезов-ходеносауни связываются памятники северной ирокезской традиции в штате Нью-Йорк и канадских провинциях Онтарио и Квебек: она начинается с культуры Оваско (XI-XIV века) и фаз Глен-Майер и Пикеринг (середина X - середина XIV веков), затем следуют средний и поздний ирокезский периоды (середина XIV - XVI века). Наряду с «индейской триадой» (кукуруза, фасоль, тыква) с юга был заимствован подсолнечник. Растёт число и увеличиваются размеры поселений с длинными домами. На юго-востоке распространены традиции Колингтон, связываемая с алгонкинами, и Кэши - с ирокезами Северной Каролины.
Индейцы Северо-Востока - ирокезы, приатлантические и центральные алгонкины. На северо-западном побережье озера Мичиган жили сиуязычные виннебаго. Выделяются три подрегиона (восточный, западный и северный). У ирокезов и части приатлантических алгонкинов (делавары, могикане) восточного подрегиона (от озёр Гурон и Эри до атлантического побережья) преобладали матрилинейные тотемные роды, линиджи и сублиниджи, составлявшие ядро общин, населявших длинные дома. Поселения часто укреплённые. Существовала племенная организация, возникали конфедерации племён. У большинства приатлантических алгонкинов преобладали патрилинейные структуры, складывались территориальные объединения во главе с вождями (сахемами). Основное оружие - лук, деревянные палицы с каменным, позднее железным лезвием, изогнутые, со сферическим навершием булавы; с началом контактов появился топор-томагавк. Изготавливали каркасные лодки из коры, местами была известна керамика. Одежда из меха и замши, первоначально несшитая, с появлением европейцев - сшитая; украшалась бахромой, оленьим и лосиным волосом и иглами дикобраза. На ногах носили мокасины и ноговицы. Характерно употребление вампума. У центральных алгонкинов и виннебаго западного подрегиона (от верховьев р. Миссисипи и озера Гурон на севере до бассейна р. Огайо на юге) распространены патрилинейные роды, фратрии, дуальная потестарная структура («мирные» и «военные» институты), ритуальные общества. Летом жили в каркасных постройках в земледельческих поселениях, зимой - в вигвамах в охотничьих лагерях. Охотились на оленя, бизона и др. У ряда народов в районе озёр Верхнее и Мичиган (меномини и др.) большое значение имел сезонный сбор дикого риса. Алгонкины северного подрегиона (к северу от Великих озёр до бассейнов рек Оттава и Святого Лаврентия) - юго-западные и юго-восточные оджибве, оттава, собственно алгонкины - по культуре приближаются к индейцам Субарктики: основные занятия - рыболовство, собирательство и охота, земледелие имеет подсобное значение. Характерны локализов. патрилинейные тотемные роды. Летом концентрировались у мест рыбной ловли, зимой распадались на охотничьи группы. Распространены культы безличной магической силы (маниту - у алгонкинов, оренда - у ирокезов).
10. Юго-Запад. Включает территорию штатов США - Аризона, запад Нью-Мексико, юго-запад Колорадо, юг Юты и Невады, а также мексиканские штаты Сонора, Чиуауа, Дуранго. Ранние радиоуглеродные датировки пещерных стоянок Пендехо (40 тысяч лет назад) и Сандиа (35-17 тысяч лет назад) воспринимаются скептически почти всеми археологами. Известны стоянки с остатками разделки охотничьей добычи, сопровождаемые наконечниками типа Кловис и Фолсом. Памятники раннего голоцена (вторая половина VII тысячелетия до н.э.) с ножами асимметричной формы типа Вентана, Диегуито. В архаическом периоде выделяют ряд региональных традиций - Пинто (VI тысячелетие до н.э. - середина VI века н.э.), Ошэра (середина VI тысячелетия до н.э. - середина V века н.э.), Кочисе (середина VIII тыячлетия - середина II века до н.э.), Чиуауа (VI тысячелетие до н.э. - III век н.э.). Первые свидетельства возделывания кукурузы и тыквы датируются первой половиной II тысячелетия до н.э.; с середины I тысячелетия до н.э. выращивают фасоль и тыкву-горлянку. С середины V века н.э. на северо-востоке распространяются культуры пуэбло с многоэтажными домами-поселениями, расписной керамикой и др. - Анасази, Хохокам, Могольон, Патайан (VIII-XV века, долина р. Колорадо: расписные керамические сосуды, изготовленные техникой выбивки, группы полуземлянок с каменными стенами), Синагуа (середина VIII - середина XII веков у г. Флагстафф, штат Аризона). Около 1300 года климатические изменения привели к кризису земледелия, начинается миграция с севера южных атапасков, поселившихся на северо-востоке ареала рядом с народами пуэбло (хопи, зуни, керес, тано) и частично заимствовавших у них земледелие, ткачество и др. (навахо). Остальные апачи и народы юма на северо-западе (хавасупай, валапай, мохаве, явапай, марикопа, куэчан, кокопа, килива) по культуре близки к индейцам Большого Бассейна. С XVII века у части апачи распространилась конная охота на бизона. К югу от апачи и юма жили в основном юто-астекские народы (пима, папаго, майо, яки, тепеуано и др.), занимавшиеся поливным и богарным, тепеуано - подсечно-огневым земледелием, папаго - охотой и собирательством; у сери на западном побережье основным занятием были морская охота и рыболовство. У народов пуэбло развита роспись керамики и настенная живопись, у пуэбло и навахо - живопись цветным песком.
Мифология. Характерны образы зооморфных первопредков, живших до появления настоящих людей. Сказка о животных не отделена от собственно мифов. Из мифологическиъ героев распространены Лягушка или Жаба (особенно у салишей), Койот (Юго-Запад) и др.; в роли трикстера и демиурга выступают Ворон - на Северо-Западном побережье, Норка, Сойка и др. - на юге Северо-Западного побережья, Койот - на западе, Росомаха - на востоке Субарктики, Паук - у части сиу, Кролик - у алгонкинов Великих озёр и др. (Ворона отличает обжорство, Койота - сексуальная распущенность). В Субарктике, на севере Великих равнин, в Калифорнии (в основном у пенути), на Северо-Востоке и др. распространён сюжет ныряльщика за землёй: после нескольких неудачных попыток животное или птица (обычно утка, гагара, ондатра, черепаха) достаёт кусочек тверди со дна океана, из которого вырастает земля; на Юго-Западе, юге Великих равнин, Юго-Востоке - о выходе первопредков из-под земли (для этих же регионов типично наделение сторон света особым цветом); на западе - о женщинах, из чрева которых вынимали ребёнка путём кесарева сечения. Для ирокезов характерен сюжет о лунных пятнах как женщине с рукоделием, когда она его закончит, наступит конец мира; для атапасков - о мальчике, унесённом на луну, и т.п. В разных районах встречаются образ неба, бьющегося краем о землю подобно крышке кипящего котла; сюжеты о карликах, периодически сражающихся с перелётными птицами (реже насекомыми и др.). Разработана астральная мифология: Большая Медведица - семеро братьев или трое охотников, преследующих медведя (на Северо-Востоке); Пояс Ориона - трое копытных животных, пронзённых стрелой охотника (на западе); Плеяды - семеро братьев или сестёр; известен Алькор (котелок у пояса охотника, собака, мальчик, девушка); есть специфическое для континента созвездие Руки (Орион или др.). В мифе о супруге-звезде девушка желает в мужья Звезду, оказывается на небе, рожает ребёнка, спускается на землю (обычно гибнет), её сын совершает подвиги. Гроза считалась птицей (её глаза выпускают молнии, гром - хлопанье крыльев); её противники - хтонические змееобразные существа. Происхождение смерти часто связано со спором о судьбе людей двух персонажей. Разработана приключенческая героическая мифология (герой выполняет трудные задачи, расстраивает козни тестя, отца, дяди по матери). Военные столкновения почти не описываются, характерен мотив азартной игры на имущество и жизнь.
Устное творчество. К доколониальной эпохе восходят обрядовые песни-танцы в сопровождении барабана или погремушки, преобладание вокального музицирования, в котором основную роль играет поэтический текст (инструментальная музыка в чистом виде не встречается, за исключением игры на флейте, передающей личные, чаще любовные переживания, и на музыкальном луке); в основе ладовой организации лежит пентатоника, широко используется микроинтервалика, в основе формообразования - варьированная повторность, остинато. Сохранились календарные песни, в прошлом были распространены семейно-обрядовые песни и танцы (в честь рождения ребёнка, в обрядах инициации, похорон и др.), а также военные (среди них так называемые предсмертные песни); существенная роль отводилась пению и танцу в обрядах врачевания, вызывания дождя, предшествующих охоте. Среди жанров традиционной музыки важнейший - песня-талисман, связанная с местными культовыми практиками. У индейцев Великих равнин выделяются песни Пляски Солнца, военные песни, у алгонкинов (оджибве, потаватоми, кри, меномини) - песни тайного знахарского общества Мидевивин, у оседж, навахо - эпические песни в строфической форме; у пуэбло и атапасков также сохраняются образцы архаической обрядовой музыки. Способы звукоизвлечения и манера исполнения имеют локальные особенности. Вокальная музыка индейцев тундры по интонациям и регистру близка человеческой речи, что связано с традицией петь в жилище. Для индейцев Великих равнин характерно разнообразие способов звукоизвлечения. В музыке индейцев лесной зоны доминирует антифонное пение. На рубеже XX-XXI веков традиционные песни звучат во время фестивалей паувау и возрождающихся традиционных обрядов (Пляска Солнца и др.). Под влиянием белых у индейцев возникли новые музыкальные инструменты (в конце XIX века у апачей в результате смешения музыкального лука и скрипки появилась нак называемая индейская скрипка), развились смешанные формы вокальной («Forty-nine» - песни на англоязычный текст, исполняемые мужчинами и женщинами в сопровождении бубна или барабана) и религиозной музыки (песнопения Туземной американской церкви у навахо, и др.). Местные индейские и европейские традиции объединили в своём творчестве композиторы Л. Баллард (метис чироки/куапо), Р. Карлос Накаи (навахо/юта), Ж. Армстронг (оканаган из группы салишей); среди авторов и исполнителей индейской популярной музыки (с 1960-х годов) - П. Ла Фарж (воспитывался в пуэбло Тева), Ф. Вестерман (санти-дакота), Б. Сен-Мари (кри), В. Митчелл.
Индейцы Мезоамерики и Южной Америки
Классификация индейских культур к югу от США значительно менее разработана, границы между историко-культурными зонами здесь более условны. Можно выделить 5 историко-культурных областей.
1. Нуклеарная Америка. К ней относятся Мезоамерика (центральная и южная Мексика, Гватемала, запад и юг Гондураса, Сальвадор), Промежуточная область (большая часть Гондураса, Коста-Рика, Панама, Большие Антильские острова, побережье, горы, частично льяносы и среднее течение Ориноко в Колумбии и Венесуэле, север Эквадора) и Центральные Анды (юг Эквадора, побережье и горы Боливии и Перу, север Чили, северо-запад Аргентины). Ранние культуры Нуклеарной Америки изучены недостаточно. До VII-VI тысячелетий до н.э. население было очень редким. В Мезоамерике и Центр. Америке найдены двусторонне обработанные желобчатые наконечники, близкие к типу Кловис, но стоянок этой культуры нет. От Чьяпаса и Юкатана до горного Эквадора и севера побережья Перу встречаются наконечники по размеру меньшие, чем кловисские, с сужением в нижней части, близкие типу фелл в Патагонии. В Колумбии, близ Боготы, найдены стоянки охотников на оленей, лошадей и мастодонтов времени финального плейстоцена. С началом голоцена от Центральной Америки до северного побережья Перу распространяется традиция «отщепов с подправленным краем», вероятно, служивших для обработки дерева. В горных районах Центральных Анд ей синхронна традиция листовидных (и других двусторонне оббитых, но не желобчатых) наконечников, оставленных охотниками на оленей и гуанако. На Антилах следы пребывания человека появляются не ранее V-IV тысячелетий до н.э., заселение шло, вероятно, со стороны Венесуэлы.
Формирование Нуклеарной Америки как особого историко-культурного ареала происходило по мере становления производящего хозяйства и сложных обществ. Здесь сложились мезоамериканский и андийский очаги земледелия (IX-V тысячелетия до н.э. - первые опыты, III-II тысячелетия до н.э. - окончательное сложение). Появились интенсивные формы земледелия: грядковые поля (Мексика, Эквадор, Боливийское плоскогорье), орошение (Мексика, Перу), террасирование горных склонов (Перу, Колумбия); в лесных горных районах и тропических низменностях было распространено подсечно-огневое земледелие. В Мезоамерике и Центральной Америке преобладали кукуруза, бобовые, тыквенные, в горных районах Анд - картофель, батат, на Антильских островах - маниок. Не позднее V тысячелетия до н.э. между Мезоамерикой и Центральными Андами осуществлялся обмен культурными видами. Развивалось животноводство - в Мезоамерике доместицирована индейка, в Андах - лама, альпака, морская свинка, на побережье - утка; в Чили и Перу получило некоторое распространение разведение кур, завезённых полинезийцами после 1200 года н.э. Занимались также охотой (в Центральных Андах - облавной), на побережье Перу было развито рыболовство. С конца IV тысячелетия до н.э. на побережьях Эквадора (культура Вальдивия) и севере Колумбии (Монсу, Пуэрто-Ормига и др.), с начала III тысячелетия до н.э. в Центральной Америке, со второй половины III тысячелетия до н.э. в Мезоамерике, с начала II тысячелетия до н.э. в Центральных Андах появляется лепная керамика (в культуре Рекуай на севере горного Перу в первых веках н.э. недолгое время использовался гончарный круг), в основном повторяющая форму (текомате) сосудов-калебасов из скорлупы тыквы-горлянки. Характерна богато орнаментированная керамика со скульптурным (резным, штампованным, налепным) и расписным декором (геометрические, зоо- и антропоморфные мотивы). В горах Колумбии и Перу строили плетёные мосты через ущелья. Была развита торговля, в том числе на тихоокеанском побережье Южной Америки морская с использованием плотов из древесины бальсы (не позднее конца I тысячелетия н.э.). Распространились узорное ткачество на вертикальном станке, металлургия меди (выплавка меди из серосодержащих руд с конца I тысячелетия н.э. на северном побережье Перу), золота, в меньшей степени серебра (в Боливии со II тысячелетия до н.э., на северном побережье Перу - с I тысячелетия до н.э.; во второй половине I тысячелетия н.э. достигла Мезоамерики); бронза известна с первых веков н.э. в Боливии, со II тысячелетия н.э. на севере Перу и в Мезоамерике. С начала III тысячелетия до н.э. на побережье Перу и с конца II тысячелетия в Мезоамерике развивались монументальная архитектура из камня и глины, монументальная каменная скульптура (Мезоамерика, Центральнаяа. Америка, горная Колумбия, горы Боливии и Перу). Для изобразительного искусства (на побережье Перу с рубежа IV-III тысячелетий, в Мезоамерике не позднее конца II тысячелетия, в Эквадоре и на юго-западе Колумбии с I тысячелетия до н.э., в Центральной Америке с I тысячелетия н.э.) характерно соединение образов ягуара, змеи, хищной птицы и человека, для Промежуточной области также крокодила и летучей мыши. Для многих культур Центральных Анд и запада Мезоамерики типичен геометрический орнамент, включающий мотив меандра с добавленной «лесенкой». В III-II тысячелетиях до н.э. в Андах, во второй половине II тысячелетия до н.э. в Мезоамерике сформировались сложные общества (вождества и государства с храмами как политическими и хозяйственными центрами): в Мезоамерике - культуры ольмеков, сапотеков (Монте-Альбан), Исапа, майя, Теотиуакан, тотонаков (Тахин), тольтеков, миштеков, ацтеков, тарасков; в Промежуточной области - сложные вождества с конца I тысячедетия до н.э. - середины I тысячелетия н.э. (Илама, Кимбая, Кокле, Сан-Агустин, Сину, Тайрона, муисков и др.); на побережье Перу и в прилегающих горных районах - культура монументальных храмовых центров III-II тысячелетий до н.э. (Сечин-Альто, Мохеке, Гарагай, Уака-де-лос-Рейес, Серро-Сечин, Кунтур-Уаси, Пакопампа и многие др.), Чавин, Паракас, Пукара, Наска, Мочика, Лима, Кахамарка, Уари, Тиауанако, Сикан, Чанкай, Ика, Чиму, инков. В Мезоамерике, прикарибских областях Южной Америки и на Антильских островах была распространена ритуальная игра в мяч; в Мезоамерике не позднее конца I тысячелетия до н.э. существовали иероглифическая письменность, календарь с 20-дневным месяцем, 13-дневной неделей и 52-летним циклом. Для Центральных Анд характерны обряды плодородия с использованием морскиъ раковин Spondylus (мулью), праздники, приуроченные к регулярной очистке оросительных каналов; не позднее середины I тысячелетия н.э. возникло «узелковое письмо» кипу; до XII-XIV веков существовал культ голов-трофеев. В годовом цикле (в частности, в связи с земледельческими работами) точкой отсчёта служил гелиакальный восход Плеяд в июне. Для мифологии характерны образы Млечного Пути как небесной реки (особенно в Андах); образ Солнца и Луны (Месяца) как сиблингов (Солнце - всегда мужчина, Луна - женщина или мужчина), живших детьми на земле; сюжет гибели первых людей в результате появления Солнца (особенно в Андах и Мезоамерике); в Мезоамерике и местами в Промежуточной области представление о необходимости человеческих жертвоприношений ради поддержания движения солнца по небу. На северо-западе Мезоамерики живут представители юто-астекских народов (ацтеки, уичоли, пипиль и др.), ото-манге (отоми, пополоки, чочо, масатеки, куитлатеки, миштеки, чинантеки, сапотеки, чатины, тлапанеки), тотонаки, тараски, михе-соке (михе и соке); юго-восток Мезоамерики населяют народы майя, на границе с Гондурасом живут шинка и ленка. Промежуточная зона была населена прикарибскими араваками (Антилы, Колумбия, Венесуэла), чибча (Центр. Америка, Колумбия), чоко (северо-запад Колумбии), гуахибо (северо-восток Колумбии), паэс (запад Колумбии), барбакоа (побережье Эквадора, юго-запад Колумбии) и др. Основное население Центральных Анд - кечуа и аймара. Арауканы центрального Чили сочетают черты культуры, характерные для индейцев Центральных Анд (выращивание картофеля, разведение лам и морских свинок, в колониальный период - производство серебряных украшений), с одной стороны, и для индейцев тропических лесов и саванн - с другой (большой дом столбовой конструкции с крышей до земли; отсутствие надобщинного уровня организации до испанского завоевания). После европейской колонизации индейцы Нуклеарной Америки заимствовали у европейцев крупный и мелкий рогатый скот, новые виды культурных растений (пшеницу, рис и просо) и др. Современные поселения - хутора (касерия) и деревни разбросанной или скученной планировки (альдеа), окружающие городок, выполняющий роль общинного центра. Жилище в основном прямоугольное, на юго-востоке Центральной Америки, в горах Колумбии и Эквадора в основном круглое, из сырцового кирпича (адоб), дерева и тростника с высокой крышей (двух- или четрыехскатной или конической). В Мезоамерике с доколумбовой эпохи сохраняются паровые бани. Для Мезоамерики и Центральной Америки характерны очаги из трёх камней, плоские или трёхногие глиняные сковороды, сосуды-триподы. Традиционная одежда - из хлопка и шерсти, несшитая или туникообразная (короткие и длинные рубахи, уипили, серапе, пончо, набедренные повязки, женские распашные юбки), у мужчин - штаны, соломенные и фетровые шляпы. Преобладала большая патриархальная семья, амбилинейная община-рэмидж (кальпулли - у ацтеков, айлью - у кечуа).
2. Тропические леса и саванны к востоку от Анд (юго-восток Колумбии, юг Венесуэлы, восток Эквадора, Перу, Гвиана, большая часть Бразилии, северная и восточная Боливия). Палеоиндейский период лучше изучен на Бразильском плоскогорье (традиция Итапарика: односторонне оббитые орудия на крупных отщепах и пластинах). В восточной Амазонии древнейшая стоянка Каверна-да-Педра-Пинтада (XI-X тысячелетия до н.э.). В центральной и северной Амазонии надёжно датированных палеоиндейских памятников нет.
Исторически известные индейцы региона - карибы (север), амазонские и юж. араваки (север и запад), яномама (север), тукано, уитото и хиваро (северо-запад), пано-такана (запад), тупи и же (Бразильское плоскогорье), представители небольших семей и носители изолированных языков. В поймах крупных рек преобладали рыболовство (с применением растительных ядов) и ручное подсечно-огневое земледелие (горький и сладкий маниок, батат, ямс и другие тропические клубнеплоды, кукуруза, персиковая пальма, перец, хлопчатник, краситель Bixa orellana, после Х. Колумба - бананы), в лесах на водоразделах - охота (с луком и стрелометательной трубкой), в саваннах - охота и собирательство наряду с сезонным подсечно-огневым земледелием в прилегающих лесах. В сезонно затопляемых саваннах восточной Боливии, реже Гвианы и центральной Бразилии встречалось интенсивное земледелие на грядковых полях; плотность населения на этих территориях и в амазонской пойме во много раз превосходила плотность населения водоразделов. Были развиты - гончарство (с IV-III тысячелетий, в восточной Амазонии, возможно, с VI тысячелетия до н.э.; керамика с расписным и рельефным декором, особенно в культуре Маражоара в устье Амазонки, относится к полихромной традиции Амазонии I - начала II тысячелетий н.э.); ткачество (из хлопка); изготовление тапы для ритуальных костюмов (северо-западная Амазония); резьба по дереву; роспись по дереву, лубу и пр. (маски и другие ритуальные предметы, в северо-западной Амазонии фасады общинных домов); изготовление головных уборов и украшений из перьев, после Колумба - украшений и передников из бисера. В искусстве преобладают геометрические мотивы, на северо-западе встречаются натуралистические маски антропо- и зооморфных существ. Общинные большие дома (малока, чуруата и др.) в XIX веке населяли до 200 человек - прямоугольные (длиной до 30 м), круглые или овальные (высотой до 25 м) в плане, на западе и севере обычно с выделенными стенами, на юге и востоке - с крышей до земли; дома с открытыми простенками и временные навесы для нуклеарных семей; у яномама - сплошное кольцо навесов (шабоно) вокруг центр. площади; на Бразильском нагорье и в южной Амазонии - огромные круглые или подковообразные в плане поселения с центральной площадью, иногда с мужским домом в центре. Одежда - набедренные повязки, передники, пояса, часто отсутствовала; на западе под влиянием индейцев Анд - туникообразная рубаха-кушма. В плотно заселённых поймах и затопляемых саваннах существовали вождества, в северо-западной Амазонии - неустойчивые конфедерации. Были распространены войны, местами - добыча голов-трофеев, каннибализм. Для восточных тукано, многих араваков и других характерны тайные мужские ритуалы с использованием костюмов, масок, горнов и флейт. Существовали представления о связях между миром людей и животных (умершие превращаются в промысловых животных; животные организованы в сообщества, подобные сообществам людей, и т.п.). Млечный Путь часто ассоциировался со змеем или с рекой, звёзды представлялись антропоморфными персонажами. Для мифологии характерны образы путешествующего Преобразователя, превращающего первопредков в животных (в предандских районах); культурного героя и его спутника-неудачника (часто это Солнце и Месяц); хозяина леса (животных) и его сниженный вариант - лесного демона, которого хитростью одолевает герой; мотив выхода первых людей на землю из нижнего мира (реже их спуск с неба); обретения культурных растений, росших на ветвях гигантского дерева (в основном на северо-западе); сюжеты об амазонках; о конфликте мужчин и женщин в общине первопредков; о мести братьев-близнецов ягуарам, убившим их мать; о разорителе птичьих гнёзд.
3. Равнина Гран-Чако (юго-восточная Боливия, северная Аргентина, западный Парагвай) была населена самуко, гуайкуру, матако-матагуайо, луле-вилела и др. Занимались охотой, собирательством, после разлива рек - примитивным земледелием; некоторые группы, заимствовав у европейцев лошадь, перешли к конной охоте. Жилище - хижины и навесы из веток и травы. Культура близка культуре индейцев бразильских саванн. В мифологии - не характерный для Бразильского нагорья и Амазонии образ трикстера (часто Лиса); сюжет поимки мужчинами первых женщин, живших в воде или на небе; миф о превращении женщины в чудовище, на могиле которого позднее вырастает табак; миф о супруге-звезде и др.
4. Степи (пампа) и полупустыни умеренного пояса Южной Америки (южная Бразилия, Уругвай, центральная и южная Аргентина) были населены чарруа, пуэльче, теуэльче, огнеземельцами-она и др. Основное занятие - охота на копытных животных (гуанако, викунья, олень) и нелетающих птиц (особенно нанду), после появления лошади - конная охота (кроме огнеземельцев). Характерное оружие - бола. Были развиты выделка и раскраска (геометрические узоры) кожи. У о́на известны мужские ритуалы типа амазонских. Жилище - заслоны от ветра (тольдо). Одежда - набедренные повязки и накидки из шкур. Семья большая, патрилинейная, патрилокальная. Мифологии родственных по языку теуэльче и о́на существенно различаются: ведущий персонаж теуэльче - герой Элаль, сватающийся к дочери Солнца; есть трикстер – Лис; у о́на – несколько не связанных друг с другом мифологических циклов, трикстер отсутствует.
5. Юго-запад Чилийского архипелага и Огненной Земли населён огнеземельцами (яганы, алакалуф, чоно; о последних известно мало). Занимались в основном морским собирательством и зверобойным промыслом. До I тысячелетия до н.э. близкие к ним по культуре и антропологическому типу индейцы были расселены по побережью Тихого океана до юга Перу. Характерны каркасные лодки из коры бука; каркасная круглая или овальная в плане хижина из веток, крытая травой, папоротником, шкурами (большие постройки служили для обрядов). Мифология яганов имеет общие сюжеты с о́на (свержения власти женщин) и с индейцами Амазонии (происхождение яркой окраски птиц в результате их нападения на Радугу).
Традиции устного творчества индейцев Мезоамерики и Южной Америки сохраняют связь с древней культурой, представленной найденными при археологических раскопках музыкальными инструментами: это каменные и деревянные парные флейты (центральный район Чили; современные арауканы изготавливают подобные флейты из тростника, для настройки в стволы наливают воду), глиняные шаровидные флейты-окарины (Андская область), специфические фигурные аэрофоны, из которых можно извлекать одновременно несколько звуков разной высоты (Мексика, Эквадор, Перу), и др. Звук и музыка играли значительную роль во врачевательных обрядах: на древних керамических сосудах культур Мочика и Наска изображены целители с флейтами (в том числе многоствольными) и барабанами (в XX-XXI веках в этих ритуалах широко применяются погремушки). Следы музыкальной культуры майя и ацтеков прослеживаются у современных народов Мезоамерики; высокая музыкальная культура империи инков частично сохранилась у кечуа и аймара. В цивилизациях майя, ацтеков и инков музыка имела важное государственное, общественное и религиозное значение. Представления о звуке опирались на космологические учения. Философско-эстетические взгляды ацтеков включали понятие высшего мастерства в композиции (куикаписке); в соответствии с ними «великие композиторы» (тламатиниме) Несауалькойотль и Ачайякатль (отец Моктесумы II) создали произведения для государственных и общественных ритуалов (в колониальный период были обработаны испанскими музыкантами и исполнялись). Поныне распространены традиционные колыбельные и дорожные песни, игра на флейтах во время выпаса скота; в горных районах и тропических лесах сохранились архаические формы музицирования. Продолжают широко бытовать многоствольные, продольные и поперечные флейты, различные мембранофоны и идиофоны. В традициях аймара и кечуа действуют старинные правила сочетания в ансамбле однородных инструментов и несовместимости духовых инструментов со струнными (ансамбли, составленные из духовых с гитарой или чаранго, - принадлежность музыки метисов). С культом ягуара связан жанр «песни ягуара» с подражанием рёву ягуара на деревянных трубах (исполняется в обряде инициации). В тайных мужских ритуалах индейцами Амазонии использовались духовые аэрофоны из дерева и коры до нескольких метров длиной. У суйя (Бразилия) распространены импровизационные мужские песни акиа, типологически близкие личным песням, но исполняющиеся в присутствии соплеменников, в том числе женщин (характерен специфический громкий звук в предельно высоком для певца регистре), и песни нгере, посвящённые тотемам и имеющие чёткую форму и определённый темп. Женские песни тайил у арауканов (на западе Аргентины), также посвящённые тотемам, отличаются набором акустических, мелодических и ритмических характеристик, который определяется как «путь к предкам»; эти песни исполняются, как правило, для мужчин - представителей рода (племени). Использование бубна в шаманских ритуалах арауканов в целом нетипично для Южной Америки. На северо-западе Амазонии были известны сигнальные щелевые барабаны. У тараумара (Мексика) ритуальное общение с «иным миром» осуществляется с помощью бубнов, образующих концентрические окружности вокруг центра обряда и создающих эффект полиметрии. Традиционная музыка звучит во время фестивалей, сельскохозяйственных и религиозных праздников. Её влияние сказалось в музыке метисов, проникло в городскую среду. В результате разного рода взаимодействий возникли специфические смешанные формы фольклора, напримера ранчера у арауканов - имитация фальцетом звучания мексиканских городских ансамблей марьячи. Популярны представления на местные мифологические и исторические сюжеты. В Андской области Перу реконструирована и включена в праздник Тела Христова церемония, связанная с культом солнца Интип Раймин (песни и танцы исполняются в сопровождении смешанных инструментальных ансамблей). У цоцилей (Мексика) устраивается представление о Страстях Христовых, в районе Кархуамайо в Перу - представление с песнями и танцами на смешанный сюжет о Матери-земле и последнем правителе инков - Инка Атауальпа (оба в сопровождении традиционных флейт и барабанов). Со второй половины XX века музыка индейцев Центральной и Южной Америки развивается под воздействием стилей поп- и рок-музыки США.
Системы родства
Индейские системы родства отличает относительная слабость унилинейных институтов, социальная значимость группы сиблингов, категориальная значимость относительного возраста и пола эго. По всей Америке распространена расширенная классификация сиблингов в зависимости от относительного возраста и относительного пола. В Старом Свете она известна исключительно вдоль тихоокеанского побережья Азии и в Океании, что позволяет предположить общее происхождение индейских и тихоокеанских моделей. Система половин-фратрий (Амазония, Калифорния, ирокезы, Северо-Западное побережье Северной Америки) функционирует не как способ регуляции браков, а как церемониальный институт. В отличие от Азии и Африки системы типа «кроу» и «омаха» не связаны с так называемым дисперсным брачным альянсом, когда множество родов вовлечены в регулярный брачный обмен.
Северо-американские терминологии родства являются неотъемлемой частью грамматической системы языка (например, глагольные термины родства противостоят именным, термины родства не употребляются без показателей принадлежности, требуют особых показателей множественного числа и др.). Повсеместно распространён феномен слияния альтернативных поколений, иногда в сочетании с делением родственников по относительному возрасту, что порождает отождествление старшего брата отца и детей младшего брата мужчины, младшего брата отца и детей старшего брата мужчины и т.д. В Северной Америке неизвестны «дравидийские» системы родства и редок кросс-кузенный брак (у индейцев Большого Бассейна и Субарктики они являются позднейшими инновациями, вызванными утратой принципа слияния альтернативных поколений), которые признаются древнейшими для Старого Света. Часты практически неизвестные в Старом Свете переходы от бифуркативно-линейной модели к бифуркативной в первом восходящем поколении и от генерационной модели к бифуркативной в поколении эго. Большое значение имеют фиктивное родство и адопция, тогда как брачный обмен играет менее заметную роль, чем в Старом Свете.
В Южной Америке (Амазонии), напротив, «дравидийские» системы родства и билатеральный кросскузенный брак распространены повсеместно, брак играет приоритетную роль в построении родственных категорий, тогда как фиктивное родство, адопция и родовая организация не являются культурно значимыми. Такие системы, как «кроу» и «омаха», и слияние альтернативных поколений редки (известны только у же, мапуче и пано). Южно-американские терминологии родства также мало зависят от языкового строя.
Индейцы после европейского завоевания Америки
Численность индейцев к моменту открытия Америки оценивается от 8 до свыше 100 миллионов человек. Европейская колонизация прервала естественное развитие индейских культур. Индейцы были вовлечены в новые социально-экономические отношения, под влиянием европейских заимствований (железные орудия, огнестрельное оружие, скотоводство и др.) образовались новые хозяйственные уклады (трапперство у индейцев Субарктики, кочевая конная охота у индейцев Великих равнин и южно-американских пампы, специализированное скотоводство у навахо, гуахиро, арауканов и метисных групп Латинской Америки - смотри Гаучо и т.п.); некоторые из них до начала конфликтов с колонистами испытали временный экономический подъём. В густозаселённых областях Нуклеарной Америки индейцы составили демографическую основу современных латиноамериканских народов (мексиканцев, гватемальцев, парагвайцев, перуанцев), в значительной степени сохранив собственные языки и традиционную культуру. Однако для большинства индейцев распространение ранее неизвестных болезней, распад политических структур, меньшая эффективность индейского землепользования по сравнению с европейским, в Нуклеарной Америке - жестокая эксплуатация через систему трудовых повинностей (энкомьенда, репартимьенто и др.), во влажных тропиках Центральной и Южной Америки - замещение местного населения африканцами, лучше приспособленными к местному климату и тесно связанными с эксплуатировавшими их европейскими плантаторами, привели к вымиранию или ассимиляции индейцев или к их концентрации в небольших анклавах (в Южной Америке – при католических миссиях-редукциях, в Канаде и США - в создаваемых с XIX века резервациях). В США политика правительства первоначально сводилась к превращению индейцев в индивидуальных земледельцев, приводившему к ломке традиционных устоев индейского общества и фактическому исчезновению многих племён. Политика в отношении индейцев проводилась созданным в 1824 году БДИ. В 1830 году принят Закон о перемещении индейцев (Indian Removal Act), предусматривавший перевод индейцев на земли к западу от Миссисипи; для размещения переселённых индейцев была создана так называемая Индейская территория (впоследствии уменьшившаяся до границ современного штата Оклахома). К 1843 году из почти 112 тысяч индейцев 89 тысяч было перемещено на запад. Вытеснение индейцев усилилось с окончанием Гражданской войны в США 1861-1865 годов, постройкой трансконтинентальных железных дорог, истреблением бизонов на Великих равнинах, открытием месторождений золота. В 1871 году акт Конгресса США завершил практику договорных отношений с индейцами, в которых племена признавались независимыми «нациями»; индейцы стали рассматриваться в качестве «внутренних зависимых наций», не наделённых гражданскими правами. Политика правительства вызывала сопротивление индейцев и приводила к опустошительным «индейским войнам». Процесс культурного упадка и вымирания индейцев в США и Канаде достиг апогея в конце XIX века (в США 237 тысяч человек в 1900 году). С начала XX века наблюдается тенденция к росту численности индейцев. Федеральным законом США 1934 года (Indian Reorganization Act) были определены права зарегистрированных БДИ племён, введено самоуправление резерваций, приняты меры против распродажи принадлежащих резервациям земель и возвращены участки, проданные после раздела резерваций на аллоды по Закону Дауэса 1887 года. В дальнейшем неоднократно принимались законы в целях совершенствования самоуправления, улучшения социально-экономического положения индейцев, организации в резервациях образовательных учреждений, создания системы здравоохранения и т.д. БДИ с 1934 года стало комплектоваться преимущественно из индейцев. На Аляске по закону 1971 года индейцам возвращена значительная часть земель и сделаны крупные выплаты; полученными средствами распоряжаются так называемые туземные корпорации, управляемые индейцами. В Канаде отношения индейцев с правительством (Департаментом по делам индейцев и развитию Севера - Department of Indian Affairs and Northern Development) регулируются Законом об индейцах (Indian Act) 1876 года. Благодаря этим мерам социально-экономическое положение индейцев в XX веке улучшилось, хотя уровень жизни у них ниже, чем у белого населения Америки. Занимаются в основном работой по найму, фермерством и мелким предпринимательством, традиционными ремёслами и изготовлением сувениров, значительные доходы от туризма, игорного бизнеса (по закону 1934 года земли резерваций не подлежат государственному налогообложению) и сдачи земель резерваций в аренду (в том числе горнодобывающим компаниям). Индейцы в городах, как правило, сохраняют связи с резервациями. В Латинской Америке индейцы заняты в основном традиционным земледелием и ремёслами, работой по найму в промышленности и на плантациях; у отдельных групп в Колумбии и Перу основным источником дохода стало выращивание коки по заказу наркокартелей.
С середины XX века возрождается этническое и политическое самосознание, интерес к родному языку и культуре. Под контролем индейских общин возникают образовательные центры и колледжи. В 1990 году в США принят закон о защите погребений и репатриации культурных ценностей индейцев (Native American Graves Protection and Repatriation Act - NAGPRA), в соответствии с которым правительственные организации и организации, существующие за счёт федерального бюджета, обязаны вернуть индейским племенам экспонаты, сохраняющие религиозную и общественную значимость. Человеческие останки любой древности подлежат перезахоронению (эти меры привели к конфликтам индейских племён с археологами и музейными работниками). Созданы межплеменные и национальные индейские организации: в США - Национальный конгресс американских индейцев, Движение американских индейцев; в Канаде - Ассамблея первых наций; в Латинской Америке - Индейский совет Южной Америки, Индейский парламент Америки, Координация индейских организаций бассейна Амазонки, национальные организации в большинстве стран. В некоторых странах Латинской Америки существуют проиндейские политические партии. Под эгидой Международного совета индейских договоров, пользующегося статусом неправительственной организации ООН, развивается движение паниндеанизма.
Иллюстрации:
Охотник оджибве на ступательных лыжах. Миннесота. Около 1870. Фото Ч. Циммерманна. Коллекция Халтона Гетти (Лондон). Архив БРЭ;
Ритуальная одежда индейцев Северо-Западного побережья. Музей антропологии и этнографии (Санкт-Петербург). Архив БРЭ;
Изготовление стрел. Резервация северных чейеннов (Монтана). Начало XX века. Архив БРЭ;
Семья из атапаскского племени сарси. Окрестности г. Калгари. 1887-1888. Фотографическая фирма Бурна и Мэя. Архивы провинции Альберта (Калгари). Архив БРЭ;
Индеанка племени черноногих по имени Ненастоящая Женщинас конной волокушей. Национальный парк Глейшер (Монтана). 1915. Фото Р. Рида. Смитсоновский институт (Вашингтон). Архив БРЭ;
Палатка-потельня у дакота. Резервация Роузбад (Южная Дакота). 1898. Фото Дж. Г. Бретли. Смитсоновский институт (Вашингтон). Архив БРЭ;
Индеец брюле (тетон) по имени Сэм Убивает Дважды наносит на шкуру пиктографическую летопись «перечень зим». Резервация Роузбад (Южная Дакота). 1926. Фото Дж. Э. Андерсона. Архивы Исторического общества штата Небраска (Линкольн). Архив БРЭ;
Женщина кроу по имени Где Она Сидит с военными регалиями мужа: щитом, копьём и жезлом. Резервация Кроу (Монтана). До 1910. Фото Ф. Миллера. Коллекции Университета Монтаны (Миссула). Архив БРЭ;
Охотник хопи. Аризона. 1924.Фото О.С. Хевенса. Смитсоновский институт (Вашингтон). Архив БРЭ;
Индеец навахо натягивает тетиву на лук. Нью-Мексико. 1913. Фото Р. Рида. Библиотека Конгресса США (Вашингтон). Архив БРЭ;
В пуэбло Санта-Клара (Нью-Мексико). Фото Х.Т. Кори. 1916. Смитсоновский институт (Вашингтон). Архив БРЭ;
Роспись керамики индейцем навахо. Нью-Мексико. 1915. Фото Р. Рида. Крамеровская галерея и студия (Сент-Пол, Миннесота). Архив БРЭ;
Индеец коги (аруаки). Колумбия. Архив БРЭ;
Индейцы гуамбиано (чибча). Колумбия. Архив БРЭ.