ИНДАУР
ИНДАУР (Индур) - город в центральной части Индии, штат Мадхья-Прадеш.
Население 1967,2 тысяч человек (2007 год). Расположен в горах Виндхья. Узел автомобильных и железных дорог. Аэропорт (внутренние и международные линии).
Известен с начала XVIII века как столица одноимённого княжества маратхов династии Холкаров. С 1818 года находился под косвенным управлением британской Ост-Индской компании, затем британской короны. После получения Индией независимости в 1947 году - летняя столица штата Мадхья-Бхарат. С 1956 году включён в состав штата Мадхья-Прадеш.
Юго-восточнее Индаура - центр паломничества Омкарешвар (храм Шри-Омкар-Мандхата), форт Манду, севернее - Удджайн - одна из 7 святынь индуизма, центр изучения санскрита.
Индаур - центр передовых технологий (НИИ по атомным исследованиям), университет, институты и колледжи. Дворцы XVIII-XIX веков, музей, зоопарк.
Технопарк (произодство программного обеспечения). Предприятия хлопчатобумажной, металлообрабатывающей, пищевой (мукомольной, маслобойной и др.) промышленности. Производство трикотажных изделий, химикатов, мебели и другого. Центр сельского хозяйства района (пшеница, просо, масличные культуры и другие). ТЭС.