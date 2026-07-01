ИНДАУР

ИНДАУР (Ин­дур) - го­род в центральной час­ти Ин­дии, штат Мад­хья-Пра­деш.

Население 1967,2 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен в го­рах Винд­хья. Узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог. Аэ­ро­порт (внутренние и ме­ж­ду­народные ли­нии).

Из­вес­тен с начала XVIII века как сто­ли­ца од­но­имённого кня­же­ст­ва ма­рат­хов ди­на­стии Хол­ка­ров. С 1818 года на­хо­дил­ся под кос­вен­ным управ­ле­ни­ем британской Ост-Инд­ской ком­па­нии , за­тем британской ко­ро­ны. По­сле по­лу­чения Ин­ди­ей не­за­ви­си­мо­сти в 1947 году - лет­няя сто­ли­ца шта­та Мад­хья-Бха­рат. С 1956 году вклю­чён в со­став шта­та Мад­хья-Пра­деш.

Юго-вос­точ­нее Индаура - центр па­лом­ни­че­ст­ва Ом­ка­реш­вар (храм Шри-Ом­кар-Манд­ха­та), форт Ман­ду, се­вер­нее - Удд­жайн - од­на из 7 свя­тынь ин­ду­из­ма , центр изу­че­ния сан­ск­ри­та .

Индаур - центр пе­ре­до­вых тех­но­ло­гий (НИИ по атом­ным ис­сле­до­ва­ни­ям), уни­вер­си­тет, ин­сти­ту­ты и кол­лед­жи. Двор­цы XVIII-XIX веков, му­зей, зоо­парк.

Тех­но­парк (про­изодство про­грамм­но­го обес­пе­че­ния). Пред­при­ятия хлоп­ча­то­бу­маж­ной, ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей, пи­ще­вой (му­ко­моль­ной, мас­ло­бой­ной и др.) промышленности. Про­изводство три­ко­таж­ных из­де­лий, хи­ми­ка­тов, ме­бе­ли и другого. Центр сельского хозяйства рай­она (пше­ни­ца, про­со, мас­лич­ные куль­ту­ры и другие). ТЭС.

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