ИНЧХОН
ИНЧХОН (Чемульпо) - город в Республике Корея, с 1981 года город центрального подчинения, приравненный по статусу к провинции.
Население 2518,5 тысяч человек (2008 год; 3-й по числу жителей город страны после Сеула и Пусана). Расположен на западном побережье Корейского полуострова к западу от Сеула (входит в состав городской агломерации Сеула). Городская территория, кроме материковой части, включает 152 острова в заливе Канхваман (Чемульпо) Жёлтого моря (наиболее крупные - Канхвадо, Йонджондо и Йонъюдо). Важнейший транспортный узел Южной Кореи. Морской аванпорт Сеула, связан с ним железнодорожной линией и 2 автомагистралями. 2-й после Пусана порт страны по размеру грузооборота (131,0 млн. тонн и 818,1 тыс. контейнеров ДФЭ, 2003 год); экспорт автомобилей (свыше 300 тыс. в год) и др.; 47 причалов во внутренней и 31 причал во внешней гаванях. Система гидротехнических сооружений (1966-1974 годы; дамбы, шлюзы и др.) защищает внутреннюю гавань порта от приливов и отливов (высота до 10 м). Морское паромное сообщение с китайскими портами Вэйхай, Далянь, Даньдун, Инкоу, Тяньцзинь, Циндао, Цинхуандао и Яньтай, а также с портами корейских островов Чеджудо и близлежащих островов. Крупнейший международный аэропорт страны (пассажирооборот 28,2 млн. человек, грузооборот 2336 тыс. тонн, 2006 год), сооружён в 2001 году на искусственной перемычке между островами Йонджондо и Йонъюдо, связан с материком мостом Йонджом. Метрополитен (1999 год; 1 линия длиной около 25 км, соединена с линиями метрополитена Сеула).
Впервые упоминается в V веке под названием Мичухол. Впоследствии неоднократно переименовывался. Современное название закрепилось в 1413 году, в период правления короля Тхэджона из династии Ли. Начал быстро развиваться с открытием в 1883 году в бухте Чемульпо (отсюда второе название города) порта для международной торговли. Близ острова Йодолми, на внешнем рейде Инчхона, в 1904 году произошёл бой российского крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой (Чемульпинский бой 1904 год). Во время Корейской войны 1950-1953 годов в районе Инчхона (15-16 сентября 1950) высадился главный американский десант.
В материковой части города, прилегающей к порту, - католический центр Дап-Дон в неоготическом стиле (1894-1997 годы; фасад перестроен в 1933 году в романском стиле), православный храм Святого Павла. Памятник 100-летию протестантизма в Корее (1986 год). В Парке независимости (1888 год, создан по проекту российского инженера Саматина) памятник американскому генералу Д. Макартуру (1957 год) и мемориал в честь 100-летия заключения Американо-корейского договора 1882 года; близ парка - единственный в Корее китайский квартал (Чайна-таун, с XIX века) с тремя воротами в традиционном китайском стиле. Буддийские храмы Чхондынса (конец IV века) на острове Канхвадо и Помунса на острове Сонмодо; остатки военных укреплений (XIII и середина XVII веков) на острове Канхвадо.
Национальный педагогический университет (1946 год), Университет Инха (1954 год), университет Инчхона (1979 год), католический университет. Городской музей (1946 год; свыше 4 тыс. предметов древнего искусства). Музей керамики «Хэган». Мемориальный музей на месте высадки американского десанта. Ежегодный фестиваль цветения вишни (в апреле). Футбольный клуб «Инчхон Юнайтед» выступает на стадионе «Инчхон Мунхак» (52 тысяч мест). В 2002 году проходили матчи чемпионата мира по футболу. В 2014 году планируется проведение Азиатских игр.
Крупный промышленный центр (в 7 индустриальных комплексах сосредоточено свыше 7,4 тыс. предприятий). Ведущие отрасли - машиностроение (в том числе судостроение), чёрная металлургия, нефтеперерабатывающая, химическая, электротехническая и электронная, текстильная, деревообрабатывающая, пищевая (в том числе рыбная) промышленность; производство листового стекла, керамики и др. ТЭС (1000 МВт). Свободная экономическая зона Инчхона развивается как центр международной торговли и туризма; к югу от морского порта в курортной местности Сондо создаётся (2007 год) так называемый международный город (новый деловой центр - высотные офисные здания, парки и зелёные зоны). Туристическая зона на острова Вольмидо (2001 год), песчаные пляжи на островах залива Канхваман.
Иллюстрация:
Инчхон. Вид города и порта. Архив БРЭ.