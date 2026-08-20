ИНЧХОН

ИНЧХОН (Че­муль­по) - го­род в Рес­пуб­ли­ке Ко­рея, с 1981 года го­род центрального под­чи­не­ния, при­рав­нен­ный по ста­ту­су к про­вин­ции.

Население 2518,5 тысяч человек (2008 год; 3-й по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны по­сле Се­ула и Пу­са­на). Рас­по­ло­жен на западном по­бе­ре­жье Ко­рей­ско­го полуострова к за­па­ду от Се­ула (вхо­дит в со­став городской аг­ло­ме­ра­ции Се­ула). Городская тер­ри­то­рия, кро­ме ма­те­ри­ко­вой час­ти, вклю­ча­ет 152 ост­ро­ва в заливе Кан­хва­ман (Че­муль­по) Жёл­то­го моря (наи­бо­лее круп­ные - Кан­хва­до, Йонд­жон­до и Йонъ­ю­до). Важ­ней­ший транс­порт­ный узел Южной Ко­реи. Морской аван­порт Се­ула, свя­зан с ним железнодорожной ли­ни­ей и 2 ав­то­ма­ги­ст­ра­ля­ми. 2-й по­сле Пу­са­на порт стра­ны по раз­ме­ру гру­зо­обо­ро­та (131,0 млн. тонн и 818,1 тыс. кон­тей­не­ров ДФЭ, 2003 год); экс­порт ав­то­мо­би­лей (свыше 300 тыс. в год) и др.; 47 при­ча­лов во внут­рен­ней и 31 при­чал во внеш­ней га­ва­нях. Сис­те­ма гид­ро­тех­нических со­ору­же­ний (1966-1974 годы; дам­бы, шлю­зы и др.) за­щи­ща­ет внутреннюю га­вань пор­та от при­ли­вов и от­ли­вов (высота до 10 м). Морское па­ром­ное со­об­ще­ние с китайскими пор­та­ми Вэй­хай, Да­лянь, Дань­дун, Ин­коу, Тянь­цзинь, Цин­дао, Цинху­ан­дао и Янь­тай, а так­же с пор­та­ми корейских островов Чед­жу­до и близ­ле­жа­щих ост­ро­вов. Круп­ней­ший ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт стра­ны (пас­са­жи­ро­обо­рот 28,2 млн. человек, гру­зо­обо­рот 2336 тыс. тонн, 2006 год), со­ору­жён в 2001 году на ис­кусственной пе­ре­мыч­ке ме­ж­ду ост­ро­ва­ми Йонд­жон­до и Йонъ­ю­до, свя­зан с ма­те­ри­ком мос­том Йонд­жом. Мет­ро­по­ли­тен (1999 год; 1 ли­ния дли­ной около 25 км, со­еди­не­на с ли­ния­ми мет­ро­по­ли­те­на Се­ула).

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в V веке под названием Ми­чу­хол. Впо­след­ст­вии не­од­но­крат­но пе­ре­име­но­вы­вал­ся. Современное на­зва­ние за­кре­пи­лось в 1413 году, в пе­ри­од прав­ле­ния ко­ро­ля Тхэ­джо­на из ди­на­стии Ли. На­чал бы­ст­ро раз­ви­вать­ся с от­кры­ти­ем в 1883 году в бух­те Че­муль­по (от­сю­да вто­рое на­зва­ние го­ро­да) пор­та для ме­ж­ду­народной тор­гов­ли. Близ острова Йо­дол­ми, на внеш­нем рей­де Инчхона, в 1904 году про­изо­шёл бой российского крей­се­ра «Ва­ряг» и ка­но­нер­ской лод­ки «Ко­ре­ец» с японской эс­кад­рой (Че­муль­пин­ский бой 1904 год). Во вре­мя Ко­рей­ской вой­ны 1950-1953 годов в рай­оне Инчхона (15-16 сентября 1950) вы­са­дил­ся главный американский де­сант.

В ма­те­ри­ко­вой час­ти го­ро­да, при­ле­га­ю­щей к пор­ту, - ка­то­лический центр Дап-Дон в нео­го­тическом сти­ле (1894-1997 годы; фа­сад пе­рестро­ен в 1933 году в ро­ман­ском сти­ле), пра­во­слав­ный храм Святого Пав­ла. Па­мят­ник 100-ле­тию про­тес­тан­тиз­ма в Ко­рее (1986 год). В Пар­ке не­за­ви­си­мо­сти (1888 год, со­з­дан по про­ек­ту российского инженера Са­ма­ти­на) па­мят­ник американскому генералу Д. Ма­кар­ту­ру (1957 год) и ме­мо­ри­ал в честь 100-ле­тия за­клю­чения Аме­ри­ка­но-ко­рей­ско­го до­го­во­ра 1882 года ; близ пар­ка - един­ст­вен­ный в Ко­рее китайский квар­тал (Чай­на-та­ун, с XIX века) с тре­мя во­ро­та­ми в тра­диционном китайском сти­ле. Буд­дий­ские хра­мы Чхон­дын­са (конец IV века) на острове Кан­хва­до и По­мун­са на острове Сон­мо­до; ос­тат­ки во­енных ук­ре­п­ле­ний (XIII и середина XVII веков) на острове Кан­хва­до.

Национальный пе­да­го­гический университет (1946 год), Университет Ин­ха (1954 год), университет Инчхона (1979 год), ка­то­лический университет. Городской му­зей (1946 год; свыше 4 тыс. пред­ме­тов древ­не­го искусства). Му­зей ке­ра­ми­ки «Хэ­ган». Ме­мо­ри­аль­ный му­зей на мес­те вы­сад­ки американского де­сан­та. Еже­год­ный фес­ти­валь цве­те­ния виш­ни (в ап­ре­ле). Фут­боль­ный клуб «Инч­хон Юнай­тед» вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Инч­хон Мун­хак» (52 тысяч мест). В 2002 году про­хо­ди­ли мат­чи чем­пио­на­та ми­ра по фут­бо­лу. В 2014 году пла­ни­ру­ет­ся про­ве­де­ние Ази­ат­ских игр.

Круп­ный промышленный центр (в 7 ин­ду­ст­ри­аль­ных ком­плек­сах со­сре­до­то­че­но свыше 7,4 тыс. пред­при­ятий). Ве­ду­щие от­ра­сли - ма­ши­но­строе­ние (в том числе су­до­строе­ние), чёр­ная ме­тал­лур­гия, неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая, хи­мическая, элек­тро­тех­ническая и элек­трон­ная, тек­стиль­ная, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая, пи­ще­вая (в том числе рыб­ная) промышленность; про­изводство лис­то­во­го стек­ла, ке­ра­ми­ки и др. ТЭС (1000 МВт). Сво­бод­ная эко­но­мическая зо­на Инчхона раз­ви­ва­ет­ся как центр ме­ж­ду­народной тор­гов­ли и ту­риз­ма; к югу от морского пор­та в ку­рорт­ной ме­ст­но­сти Сон­до соз­да­ёт­ся (2007 год) так называемый ме­ж­ду­народный го­род (но­вый де­ло­вой центр - вы­сот­ные офис­ные зда­ния, пар­ки и зе­лё­ные зо­ны). Ту­ри­стическая зо­на на острова Воль­ми­до (2001 год), пес­ча­ные пля­жи на ост­ро­вах залива Кан­хва­ман.

Иллюстрация:

Ин­чхон. Вид го­ро­да и пор­та. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)