ИНБЕР ВЕРА МИХАЙЛОВНА
ИНБЕР ВЕРА МИХАЙЛОВНА - русская поэтесса, прозаик, журналист.
Училась на историко-филологическом факультете Высших женских курсов в Одессе (1909-1910 годы; не окончила). Дебютировала как поэт в одесских газетах (1910 год). В 1912-1913 годах опубликовала цикл статей «Цветы на асфальте», посвящённый истории моды (отдельное издание 2000 года). В 1914 году находясь в Париже, издала первый сборник стихов «Печальное вино»; в том же году вернулась в Россию. Ранние стихи Инбер (сборники «Горькая услада», 1917 года, «Бренные слова», 1922 года) отличаются некоторой манерностью, однако искренность интонации, мелодичность способствовали их популярности (песни на стихи Инбер исполняла И.Я. Кремер, позднее – М.Л. Анчаров).
С 1922 года жила в Москве. Входила в состав ЛЦК (Литературный центр конструктивистов), выступала как журналист (очерки о путешествии по Бельгии, Германии, Франции, Грузии), издала сборники стихов «Цель и путь» (1925 год), «Сыну, которого нет» (1927 год). Проза Инбер 1920-х годов (сборники рассказов «Уравнение с одним неизвестным», 1926 года, «Ловец комет» 1927 года; автобиографическая повесть «Место под солнцем» 1928 года), во многом близкая стилистике «южнорусской школы» (И.Э. Бабель, В.П. Катаев и других), насыщена яркой образностью, колоритными деталями.
Во время Великой Отечественной войны находилась в блокадном Ленинграде, выступала по радио, печаталась в периодике. События блокады отражены в поэме «Пулковский меридиан» (1942 год), дневнике «Почти три года» (1946 год). Среди многочисленных послевоенных книг: сборник очерков «Три недели в Иране» (1946 год), сборники стихов «Путь воды» (1951 год), «Апрель» (1960 год), «Анкета времени. Избранные стихи» (1971 год).
Инбер известна также как автор стихов и прозы для детей; ей принадлежат новые русские либретто для опер «Травиата» Дж. Верди и «Корневильские колокола» Р. Планкета; литературоведческие и мемуарные книги «Вдохновение и мастерство» (1957 год), «Страницы дней перебирая…» (1967 год); переводы стихов Т.Г. Шевченко, Ш. Петефи, И.Р. Бехера, Я. Райниса, П. Элюара. Государственная премия СССР (1946 год).
Сочинения:
Собр. соч.: В 4 т. М., 1965–1966.