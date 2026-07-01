ИМЯ
ИМЯ - в праве, обозначение физического лица, включающее фамилию, собственно имя, а также отчество (если оно соответствует нацтональному обычаю).
Имя - индивидуальный признак, наряду с возрастом, гражданством, семейным положением, полом. В соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах (1966) каждый ребёнок должен иметь имя. Гражданин приобретает и осуществляет гражданские права и обязанности под своим именем. Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не допускается.
Право на имя - неотъемлемое право гражданина и важнейшее из неимущественных прав. Имя, принадлежащее гражданину, не отчуждается и не передаётся другим, оно защищается в случаях и порядке, предусмотренном законодательством. Вред, причинённый гражданину в результате неправомерного использования его имени, подлежит возмещению. Так, например, предусматривается защита права на имя в случаях искажения либо использования имени гражданина способами или в форме, которые затрагивают его честь, достоинство или деловую репутацию.
Сведения об имени (фамилия, имя, отчество), полученном гражданином при рождении, подлежат регистрации. Гражданин вправе переменить своё имя в установленном законом порядке. Перемена имени также подлежит регистрации. Законодательством регламентируется порядок изменения части имени (фамилии) при вступлении в брак и при расторжении брака, изменения фамилии ребёнка при расторжении брака между его родителями, изменения имени, отчества и фамилии детям при их усыновлении и тому подобное.
Имя - средство индивидуализации гражданина (физического лица) как участника гражданских правоотношений. Каждый гражданин участвует в гражданских правоотношениях под определённым именем; он обязан принимать необходимые меры для уведомления своих должников и кредиторов о перемене своего имени и несёт риск последствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений о перемене его имени. В авторских отношениях гражданин может выступать как под своим именем, так и под псевдонимом (вымышленным именем).