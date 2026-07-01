ИМЯ

ИМЯ - в пра­ве , обо­зна­че­ние фи­зи­че­ско­го ли­ца, вклю­чаю­щее фа­ми­лию, соб­ст­вен­но имя, а так­же от­че­ст­во (ес­ли оно со­ответ­ст­ву­ет нацтональному обы­чаю).

Имя - ин­ди­ви­ду­аль­ный при­знак, на­ря­ду с воз­рас­том, гра­ж­дан­ст­вом, се­мей­ным по­ло­же­ни­ем, по­лом. В со­от­вет­ст­вии с Ме­ж­ду­народным пак­том о гражданских и по­ли­тических пра­вах (1966) ка­ж­дый ре­бё­нок дол­жен иметь имя. Гра­ж­да­нин при­об­ре­та­ет и осу­ще­ст­в­ля­ет гражданские пра­ва и обя­зан­но­сти под сво­им име­нем. При­об­ре­те­ние прав и обя­зан­но­стей под име­нем другого ли­ца не до­пус­ка­ет­ся.

Пра­во на имя - не­отъ­ем­ле­мое пра­во гра­ж­да­ни­на и важ­ней­шее из не­иму­ще­ст­вен­ных прав. Имя, при­над­ле­жа­щее гра­ж­да­ни­ну , не от­чу­ж­да­ет­ся и не пе­ре­да­ёт­ся дру­гим, оно за­щи­ща­ет­ся в слу­ча­ях и по­ряд­ке, пре­ду­смот­рен­ном за­ко­но­да­тель­ст­вом. Вред, при­чи­нён­ный гра­ж­да­ни­ну в ре­зуль­та­те не­пра­во­мер­но­го ис­поль­зо­ва­ния его имени, под­ле­жит воз­ме­ще­нию. Так, например, пре­ду­смат­ри­ва­ет­ся за­щи­та пра­ва на имя в слу­ча­ях ис­ка­же­ния ли­бо ис­поль­зо­ва­ния имени гра­ж­да­ни­на спо­со­ба­ми или в фор­ме, ко­то­рые за­тра­ги­ва­ют его честь, дос­то­ин­ст­во или де­ло­вую ре­пу­та­цию.

Све­де­ния об имени (фа­ми­лия, имя, от­че­ст­во), по­лу­чен­ном гра­ж­да­ни­ном при ро­ж­де­нии, под­ле­жат ре­ги­ст­ра­ции. Гра­ж­да­нин впра­ве пе­ре­ме­нить своё имя в ус­та­нов­лен­ном за­ко­ном по­ряд­ке. Пе­ре­ме­на имени так­же под­ле­жит ре­ги­ст­ра­ции. За­ко­но­да­тель­ст­вом рег­ла­мен­ти­ру­ет­ся по­ря­док из­ме­не­ния час­ти имени (фа­ми­лии) при всту­п­ле­нии в брак и при рас­тор­же­нии бра­ка, из­ме­не­ния фа­ми­лии ре­бён­ка при рас­тор­же­нии бра­ка ме­ж­ду его ро­ди­те­ля­ми, из­ме­не­ния име­ни, от­че­ст­ва и фа­ми­лии де­тям при их усы­нов­ле­нии и тому подобное.

Имя - сред­ст­во ин­ди­ви­дуа­ли­за­ции гра­ж­да­ни­на (фи­зического ли­ца) как уча­ст­ни­ка гражданских пра­во­от­но­ше­ний. Ка­ж­дый гра­ж­да­нин уча­ст­ву­ет в гражданских пра­во­от­но­ше­ни­ях под оп­ре­де­лён­ным именем; он обя­зан при­ни­мать не­об­хо­ди­мые ме­ры для уве­дом­ле­ния сво­их долж­ни­ков и кре­ди­то­ров о пе­ре­ме­не сво­его имени и не­сёт риск по­след­ст­вий, вы­зван­ных от­сут­ст­ви­ем у этих лиц све­де­ний о пе­ре­ме­не его имени. В ав­тор­ских от­но­ше­ни­ях гра­ж­да­нин мо­жет вы­сту­пать как под сво­им именем, так и под псев­до­ни­мом (вы­мыш­лен­ным име­нем).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)