ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ (от англ. implemen­ta­tion – осу­ще­ст­в­ле­ние, вы­пол­не­ние) - реа­ли­за­ция ме­ж­ду­народных обя­за­тельств на внут­ри­го­су­дар­ст­вен­ном уров­не пу­тём вклю­че­ния ме­ж­дуна­род­но-пра­во­вых норм в на­цио­наль­ную пра­во­вую сис­те­му ( за­ко­ны и под­за­кон­ные нор­ма­тив­ные ак­ты ).

В Российской Фе­де­ра­ции, где в со­от­вет­ст­вии с Кон­сти­ту­ци­ей РФ об­ще­при­знан­ные прин­ци­пы и нор­мы ме­ж­ду­народного пра­ва и ме­ж­ду­на­род­ные до­го­во­ры яв­ля­ют­ся со­став­ной ча­стью пра­во­вой сис­те­мы Российской Федерации, не­по­сред­ст­вен­ным дей­ст­ви­ем об­ла­да­ют са­мо­ис­пол­ни­мые ме­ж­ду­на­род­но-пра­во­вые по­ло­же­ния (например, нор­мы о пра­вах че­ло­ве­ка и ос­нов­ных сво­бо­дах), иные же - не мо­гут при­ме­нять­ся без из­да­ния внут­ри­го­су­дар­ст­вен­ных ак­тов, то есть тре­бу­ют им­пле­мен­та­ции.

Спо­со­ба­ми Имплементации яв­ля­ют­ся ин­кор­по­ра­ция (до­слов­ное вос­про­из­ве­де­ние ме­ж­ду­на­род­но-пра­во­вой нор­мы во внут­ри­го­су­дар­ст­вен­ном нор­ма­тив­ном ак­те), транс­фор­ма­ция (пе­ре­ра­бот­ка ме­ж­ду­народных норм при пе­ре­не­се­нии их в национальное за­ко­но­да­тель­ст­во вви­ду не­об­хо­ди­мо­сти учё­та национальных пра­во­вых тра­ди­ций и стан­дар­тов юри­дической тех­ни­ки) и от­сыл­ка (ме­ж­ду­на­род­но-пра­во­вые нор­мы не­по­сред­ст­вен­но не вклю­ча­ют­ся в текст за­ко­на, в по­след­нем со­дер­жит­ся упо­ми­на­ние о них, таким образом при­ме­не­ние нор­мы национального пра­ва ста­но­вит­ся не­воз­мож­ным без не­по­сред­ст­вен­но­го об­ра­ще­ния к меж­ду­народному пра­ву).

Вы­бор спо­со­ба Имплементации - су­ве­рен­ное пра­во го­су­дар­ст­ва. При этом важ­но со­блю­дать тре­бо­ва­ние о стро­гом сле­до­ва­нии це­лям и со­дер­жа­нию нор­мы ме­ж­ду­народного пра­ва, что га­ран­ти­ру­ет прин­цип доб­ро­со­ве­ст­но­го вы­пол­не­ния ме­ж­ду­народных обя­за­тельств.

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