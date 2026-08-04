ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ (от англ. implementation – осуществление, выполнение) - реализация международных обязательств на внутригосударственном уровне путём включения международно-правовых норм в национальную правовую систему (законы и подзаконные нормативные акты).
В Российской Федерации, где в соответствии с Конституцией РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры являются составной частью правовой системы Российской Федерации, непосредственным действием обладают самоисполнимые международно-правовые положения (например, нормы о правах человека и основных свободах), иные же - не могут применяться без издания внутригосударственных актов, то есть требуют имплементации.
Способами Имплементации являются инкорпорация (дословное воспроизведение международно-правовой нормы во внутригосударственном нормативном акте), трансформация (переработка международных норм при перенесении их в национальное законодательство ввиду необходимости учёта национальных правовых традиций и стандартов юридической техники) и отсылка (международно-правовые нормы непосредственно не включаются в текст закона, в последнем содержится упоминание о них, таким образом применение нормы национального права становится невозможным без непосредственного обращения к международному праву).
Выбор способа Имплементации - суверенное право государства. При этом важно соблюдать требование о строгом следовании целям и содержанию нормы международного права, что гарантирует принцип добросовестного выполнения международных обязательств.