ИМПИЧМЕНТ

ИМПИЧМЕНТ - в ря­де стран на­зва­ние пар­ла­мент­ской про­це­ду­ры от­стра­не­ния от долж­но­сти и при­вле­че­ния к от­вет­ст­вен­но­сти выс­ших долж­но­ст­ных лиц .

Тер­мин «Импичмент» поя­вил­ся в Анг­лии (XIV век) - так на­зы­ва­лось вы­дви­же­ние об­ви­не­ния Па­ла­той об­щин пе­ред Па­ла­той лор­дов про­тив ко­ро­лев­ских фа­во­ри­тов. Позд­нее Импичментом ста­ла име­но­вать­ся вся про­це­ду­ра от­стра­не­ния от долж­но­сти по уго­лов­но­му об­ви­не­нию - вы­дви­же­ние об­ви­не­ния с со­блю­де­ни­ем ус­та­нов­лен­ных пра­вил, рас­смот­ре­ние его по су­ще­ст­ву и при­ня­тие в осо­бом по­ряд­ке ре­ше­ния об от­стра­не­нии от долж­но­сти.

В этом смыс­ле Импичмент впер­вые был за­кре­п­лён в Кон­сти­ту­ции США для при­вле­чения к от­вет­ст­вен­но­сти фе­де­раль­ных гражданских долж­но­ст­ных лиц, вклю­чая пре­зи­ден­та и су­дей Вер­хов­но­го су­да, за со­вер­ше­ние государственной из­ме­ны, взя­точ­ни­че­ст­во и другие пре­сту­п­ле­ния , пре­ду­смот­рен­ные кон­сти­ту­ци­ей. В Российской Фе­де­ра­ции про­це­ду­ра от­стра­не­ния от долж­но­сти Пре­зи­ден­та РФ име­ну­ет­ся от­ре­ше­ни­ем.

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