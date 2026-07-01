ИМПИЧМЕНТ
ИМПИЧМЕНТ - в ряде стран название парламентской процедуры отстранения от должности и привлечения к ответственности высших должностных лиц.
Термин «Импичмент» появился в Англии (XIV век) - так называлось выдвижение обвинения Палатой общин перед Палатой лордов против королевских фаворитов. Позднее Импичментом стала именоваться вся процедура отстранения от должности по уголовному обвинению - выдвижение обвинения с соблюдением установленных правил, рассмотрение его по существу и принятие в особом порядке решения об отстранении от должности.
В этом смысле Импичмент впервые был закреплён в Конституции США для привлечения к ответственности федеральных гражданских должностных лиц, включая президента и судей Верховного суда, за совершение государственной измены, взяточничество и другие преступления, предусмотренные конституцией. В Российской Федерации процедура отстранения от должности Президента РФ именуется отрешением.