ИМПЕРСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ИМПЕРСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ - Кон­фе­рен­ции пред­ста­ви­те­лей (обыч­но пре­мьер-ми­ни­ст­ров) Ве­ли­ко­бри­та­нии, британских до­ми­нио­нов и Ин­дии (с 1917 года) для об­су­ж­де­ния важ­ней­ших во­про­сов внеш­ней по­ли­ти­ки Бри­тан­ской им­пе­рии и от­но­ше­ний ме­ж­ду её чле­на­ми.

Про­во­ди­лись в 1911 году, 1917 году, 1918 году, 1921 году, 1923 году, 1926 году, 1930 году, 1932 году, 1937 году. В 1887 году, 1894 году, 1897 году, 1902 году, 1907 году про­хо­ди­ли ко­ло­ни­аль­ные кон­фе­рен­ции, на ко­то­рых бы­ли вве­де­ны та­мо­жен­ные пре­фе­рен­ции в пре­де­лах Британской им­пе­рии, за до­ми­нио­на­ми при­зна­но пра­во на са­мо­сто­ятельную тор­го­вую по­ли­ти­ку и по­став­лен во­прос о фор­маль­ном рав­но­пра­вии са­мо­управ­ляю­щих­ся час­тей им­пе­рии.

На Имперской конференции 1911 года до­ми­нио­ны во гла­ве с Ав­ст­ра­ли­ей до­би­лись пе­ре­да­чи кон­тро­ля над от­но­ше­ния­ми ме­ж­ду мет­ро­по­ли­ей и до­ми­нио­на­ми из ком­пе­тен­ции Министерства ко­ло­ний в ве­де­ние Министерства иностранных дел.

В 1917 году был соз­дан им­пер­ский во­енный ка­би­нет в со­ста­ве пре­мьер-ми­ни­ст­ров мет­ро­по­лии и до­ми­нио­нов, при­ня­то ре­ше­ние о раз­де­ле германских ко­ло­ний в слу­чае по­бе­ды в Первой ми­ро­вой вой­не , об ус­та­нов­ле­нии бо­лее тес­ных эко­но­мических свя­зей ме­ж­ду мет­ро­по­ли­ей и до­ми­нио­на­ми.

На Имперской конференции 1926 года бы­ла при­зна­на пол­ная са­мо­стоя­тель­ность до­ми­нио­нов в во­про­сах внутренней и внеш­ней по­ли­ти­ки. Ре­ше­ния этой кон­фе­рен­ции, за­кре­п­лён­ные Имперской конференцией 1930 года, лег­ли в ос­но­ву Вест­мин­стер­ско­го ста­ту­та 1931 года.

В хо­де Имперской конференции 1932 года был за­клю­чён ряд со­гла­ше­ний ме­ж­ду мет­ро­по­ли­ей и до­ми­нио­на­ми на ос­но­ве вза­им­ных та­мо­жен­ных пре­фе­рен­ций. На

Имперской конференции 1937 года об­су­ж­да­лись во­про­сы воо­ру­же­ния им­пе­рии, внеш­ней по­ли­ти­ки и тор­гов­ли.

По­сле Второй ми­ро­вой вой­ны 1939-1945 годов на сме­ну Имперским конференциям при­шли со­ве­ща­ния, а за­тем кон­фе­рен­ции пре­мьер-ми­ни­ст­ров Со­дру­же­ст­ва (про­во­дят­ся с 1946 года).

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