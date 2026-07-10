ИМПЕРСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ИМПЕРСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ - Конференции представителей (обычно премьер-министров) Великобритании, британских доминионов и Индии (с 1917 года) для обсуждения важнейших вопросов внешней политики Британской империи и отношений между её членами.
Проводились в 1911 году, 1917 году, 1918 году, 1921 году, 1923 году, 1926 году, 1930 году, 1932 году, 1937 году. В 1887 году, 1894 году, 1897 году, 1902 году, 1907 году проходили колониальные конференции, на которых были введены таможенные преференции в пределах Британской империи, за доминионами признано право на самостоятельную торговую политику и поставлен вопрос о формальном равноправии самоуправляющихся частей империи.
На Имперской конференции 1911 года доминионы во главе с Австралией добились передачи контроля над отношениями между метрополией и доминионами из компетенции Министерства колоний в ведение Министерства иностранных дел.
В 1917 году был создан имперский военный кабинет в составе премьер-министров метрополии и доминионов, принято решение о разделе германских колоний в случае победы в Первой мировой войне, об установлении более тесных экономических связей между метрополией и доминионами.
На Имперской конференции 1926 года была признана полная самостоятельность доминионов в вопросах внутренней и внешней политики. Решения этой конференции, закреплённые Имперской конференцией 1930 года, легли в основу Вестминстерского статута 1931 года.
В ходе Имперской конференции 1932 года был заключён ряд соглашений между метрополией и доминионами на основе взаимных таможенных преференций. На
Имперской конференции 1937 года обсуждались вопросы вооружения империи, внешней политики и торговли.
После Второй мировой войны 1939-1945 годов на смену Имперским конференциям пришли совещания, а затем конференции премьер-министров Содружества (проводятся с 1946 года).