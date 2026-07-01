ИМПЕРСКАЯ РЕФОРМА КОНЦА XV ‒ НАЧАЛА XVI В. В ГЕРМАНИИ

Имперская реформа конца XV — начала XVI в. в Германии — реформа управления в Священной Римской империи .

Попытки предпринимались и ранее, например в 1434 и 1438 при императоре Сигизмунде I . Однако под И. р. понимаются нововведения императора Максимилиана I . Это было не единовременное реформирование системы внутреннего управления, а ряд мер, принятых на рубеже XV—XVI вв. Точкой отсчета считается 1495, когда рейхстаг и император приняли постановление о «Вечном земском мире». Тогда же был учрежден Имперский верховный суд (нем. Reichskammergericht), призванный разрешать спорные вопросы и конфликты между сословиями или ландесгеррами Империи. Первоначально располагался во Франкфурте-на-Майне, но потом на долгое время (до 1689) закрепился в Шпейере.

Одним из элементов реформы было также создание, во многом по инициативе Бертольда фон Генненберга, архиепископа Майнцкого, так называемого имперского правления (нем. Reichsregiment). Оно функционировало с 1500 по 1502 и с 1521 по 1531. Вопрос о его создании был поднят в 1495 на Вормcском рейхстаге, а окончательное решение о его создании в 1500 — на Аугсбургском. Предполагалось, что это будет орган исполнительной власти, состоящий из 20 представителей светской и духовной знати и городов, который должен был, в том числе, регулировать финансовую сторону Империи. В 1531 был окончательно упразднен в результате создания имперской канцелярии и Надворного совета. Одним из результатов И. р. стало принятие в 1495 на рейхстаге в Вормсе общеимперского налога (нем. Gemeine Pfennig). Основной его целью было пополнение финансов, необходимых на случай войны с Францией или Османской империей. Налог взимался со всех подданных в возрасте от 15 лет. Однако его размер варьировался в зависимости от личного статуса, состоятельности и т. д. В связи со сложностями, связанными с взиманием этого налога, эта практика была на время приостановлена в 1505. Важным элементом И. р. в 1500 было создание шести имперских округов (нем. Reichskreise), а в 1512 еще четырех, границы которых существовали вплоть до рубежа XVIII—XIX вв.

Лит.. Fischer M. G. Reichsreform und «Ewiger Landfrieden». Über die Entwicklung des Fehderechts im 15. Jahrhundert bis zum absoluten Fehdeverbot von 1495. Aalen, 2007. Heimpel H. Studien zur Kirchen- und Reichsreform des 15. Jahrhunderts. Heidelberg, 1974. Krieger K. F. König, Reich und Reichsreform im Spätmittelalter. München, 2005. Zeumer K. Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Reichsverfassung in Mittelalter und Neuzeit. Tübingen, 1913.