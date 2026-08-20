ИМПЕРАТОРСКОЕ ЧЕЛОВЕКОЛЮБИВОЕ ОБЩЕСТВО (ИЧО)

Образование общества

Датой основания Императорского Человеколюбивого общества (ИЧО) является 16 мая 1802 г. Именно в этот день был подписан рескрипт императора Александра I на имя камергера А.А. Витовтова. Основное назначение общества согласно рескрипту – оказание помощи бедным на добровольные частные пожертвования.

В состав общества первоначально вошли три члена: министр коммерции граф Н.П. Румянцев, надворный советник Щербаков, купец Фан-дер-Флит. Именно они позднее избрали еще 14 членов общества.

На обустройство и нужды общества монарх выделил из собственных средств 24 тыс. руб.

Среди целей ИЧО были:

- бесплатное лечение на дому;

- диспансеры в разных частях города, устройство больниц;

- вспоможение пострадавшим от несчастных случаев;

- особенные больницы для заразных больных;

- призрение «искаженных природой».

Комитеты

В составе ИЧО на первоначальном этапе действовали самостоятельные комитеты. Медико-филантропический комитет во главе с А.А. Витовтовым был образован указом императора от 18 мая 1802 г. Он занимался оказанием родовспомогательной помощи, обеспечивал бесплатное лечение бедных на дому, прием и оказание безвозмездных консультаций приходящим больным в разных частях города, раздачей бесплатных медикаментов неимущим. Стараниями комитета в 1804 г. были открыты лечебницы для бедных.

В 1805 г. начали действовать благодетельный комитет и ученый комитет, в составе которого были два отделения для взаимодействия русских и иностранных филантропов. В этом же году приступил к работе и попечительный о бедных комитет. Он занимался регистрацией обратившихся за помощью и собирал сведения о неимущих.

В 1812 г. утвердили общий штат канцелярий комитетов.

Расцвет общества

В 1814 г. общество получило свое официальное наименование – «Императорское человеколюбивое общество». Его основателями стали: барон Фитингоф, А.С. Стурдза, Д.Н. Блудов, Павский. Первый Главный попечитель – князь А.Н. Голицын. Председатель ИЧО ежегодно докладывал императору итоги деятельности за год.

ВО времена Александра I стараниями ИЧО действовали десять богоугодных заведений в столице и шесть попечительных комитетов в Москве и других городах Российской империи.

На нужды ИЧО частные инвесторы перечисляли дополнительные средства. В 1816 – 1824 гг. поступило 1.382.852 руб. серебром.

Филиалы ИЧО успешно функционировали во многих российских городах. Ежегодно выделялось до 1,5 млн. руб. на различные нужды. ИЧО финансировало больницы, учебно-воспитательные заведения, квартиры, приюты, народные столовые, швейные мастерские, дома призрения.

ИЧО представляло собой централизованную структуру под покровительством императорской семьи. Особую роль в ИЧО сыграла императрица Мария Федоровна. Под ее покровительством были 30 различных учреждений.

В 1858 г. последовал указ о приравнивании работы в ИЧО к государственной службе. Во времена Александра II ИЧО организовало 86 благотворительных учреждений. Таким образов под патронатом общества находилось 131 учреждение. На их деятельность тратилось порядка 20 млн. руб. в год. Эта политика была продолжена и при Александре III. К царствованию Николая II число учреждений ИЧО увеличилось до 210. В 1913 г. в составе ИЧО было 274 благотворительных учреждения в столице, Москве и 37 губерниях.

В связи с национализацией в 1918 г. счетов и недвижимости ИЧО прекратило существование.