ИМПЕРАТОРСКИЙ ДВОРЕЦ

ИМПЕРАТОРСКИЙ ДВОРЕЦ (Гугун, Запретный город) - двор­цо­вый ком­плекс в Пе­ки­не .

Ос­но­ван в цен­тре Пе­ки­на в начале XV века, не­од­но­крат­но об­нов­лял­ся и пе­ре­страи­вал­ся (наи­бо­лее ак­тив­но в XVII-XVIII веках). В пе­ри­од прав­ле­ния китайской ди­на­стии Мин (1368-1644 годы) в Императорском дворце жи­ли 14 им­пе­ра­то­ров, а при мань­чжур­ской ди­настии Цин (1644-1911 годы) - 10. Ком­плекс Императорского дворца, пря­мо­уголь­ный в пла­не (960 × 750 метро), об­не­сён сте­ной (высота около 10 метров) и опоя­сан ка­на­лом с во­дой. Внут­ри пре­имущественно сим­мет­рич­но рас­по­ло­же­но около 10 тысяч поме­ще­ний. На центральной пла­ни­ро­воч­ной оси на­хо­дят­ся главные строе­ния: трон­ный па­виль­он «Выс­шей гар­мо­нии» (Тай­хэ­дянь, 1421 год, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1697 году), па­виль­он-ка­би­нет «Сре­дин­ной гар­мо­нии» (Чжун­хэ­дянь) и бан­кет­ный па­виль­он «Со­хра­няе­мой гар­мо­нии» (Бао­хэ­дянь; оба XV века, пе­ре­строе­ны в XVII-XVIII веках). Со­глас­но тра­диционным ар­хитектурным нор­ма­ти­вам, не­су­щей кон­ст­рук­ци­ей во всех зда­ни­ях яв­ля­ет­ся де­ревянный сто­еч­но-ба­лоч­ный кар­кас, за­пол­нен­ный кир­пич­ной клад­кой. Кров­ли строе­ний вы­ло­же­ны зо­ло­ти­стой че­ре­пи­цей, так как жёл­тый цвет яв­ля­ет­ся пре­ро­га­ти­вой им­пе­ра­то­ра. Ко­лон­ны, две­ри и окон­ные ре­шёт­ки вы­кра­ше­ны, как и сте­ны, в пур­пур­ный цвет, сим­во­ли­зи­рую­щий не­бес­ную энер­гию Ян, при­су­щую им­пе­ра­то­ру как «сы­ну Не­ба». Вы­со­кие плат­фор­мы, пе­ри­ла и ле­ст­ни­цы от­де­ла­ны рез­ным бе­лым мра­мо­ром, при­зван­ным вы­зы­вать ас­со­циа­ции с за­об­лач­ны­ми вы­ся­ми. Про­сто­рные дво­ры, рас­счи­тан­ные на мно­го­люд­ные при­двор­ные це­ре­мо­ниа­лы, вы­мо­ще­ны 15 слоя­ми се­ро­го кир­пи­ча.

В по­ме­ще­ни­ях Императорского дворца хра­ни­лось по­сто­ян­но по­пол­няв­шее­ся императорское со­б­ра­ние древ­но­стей, в том числе са­мая круп­ная в стра­не кол­лек­ция кал­ли­гра­фических и жи­во­пис­ных свит­ков, а так­же боль­шое чис­ло ше­дев­ров де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства.

В 1925 году ре­зи­ден­цию по­ки­нул по­след­ний император Пу И (пра­вил в 1909-1912 годах), на тер­ри­то­рии двор­ца был ор­га­ни­зо­ван му­зей, от­кры­тый для сво­бод­но­го по­се­ще­ния вплоть до японского втор­же­ния 1937. При эва­куа­ции на Тай­вань войск Чан Кай­ши в 1949 году зна­чительная часть императорского со­б­ра­ния тай­но вы­вез­ли из стра­ны, что по­зво­ли­ло в 1965 году от­крыть Национальный двор­цо­вый му­зей в Тай­бэе (так­же име­нуе­мый Гу­гун). По­сле об­ра­зо­ва­ния КНР (1949 год) Императорский дворец во­зоб­но­вил му­зей­ную дея­тель­ность (был за­крыт в 1966-1976 годах), ны­не функ­цио­ни­ру­ет од­но­вре­мен­но как ту­ри­стический ис­то­ри­ко-ар­хитектурный ком­плекс и как на­уч­но-му­зей­ный центр. Фон­ды му­зея на­счи­ты­ва­ют около 1 миллиона экс­по­на­тов. Ком­плекс Императорского дворца вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Иллюстрации:

Им­пе­ра­тор­ский дво­рец в Пе­ки­не. Об­щий вид ан­самб­ля. Архив БРЭ;

Им­пе­ра­тор­ский дво­рец в Пе­ки­не. Трон­ный па­виль­он «Выс­шей гар­мо­нии». 1421, ре­кон­струи­ро­ван в 1697. Фото А.И. Нагаева. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)