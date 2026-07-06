ИМПЕРАТОРСКИЙ ДВОРЕЦ
ИМПЕРАТОРСКИЙ ДВОРЕЦ (Гугун, Запретный город) - дворцовый комплекс в Пекине.
Основан в центре Пекина в начале XV века, неоднократно обновлялся и перестраивался (наиболее активно в XVII-XVIII веках). В период правления китайской династии Мин (1368-1644 годы) в Императорском дворце жили 14 императоров, а при маньчжурской династии Цин (1644-1911 годы) - 10. Комплекс Императорского дворца, прямоугольный в плане (960 × 750 метро), обнесён стеной (высота около 10 метров) и опоясан каналом с водой. Внутри преимущественно симметрично расположено около 10 тысяч помещений. На центральной планировочной оси находятся главные строения: тронный павильон «Высшей гармонии» (Тайхэдянь, 1421 год, реконструирован в 1697 году), павильон-кабинет «Срединной гармонии» (Чжунхэдянь) и банкетный павильон «Сохраняемой гармонии» (Баохэдянь; оба XV века, перестроены в XVII-XVIII веках). Согласно традиционным архитектурным нормативам, несущей конструкцией во всех зданиях является деревянный стоечно-балочный каркас, заполненный кирпичной кладкой. Кровли строений выложены золотистой черепицей, так как жёлтый цвет является прерогативой императора. Колонны, двери и оконные решётки выкрашены, как и стены, в пурпурный цвет, символизирующий небесную энергию Ян, присущую императору как «сыну Неба». Высокие платформы, перила и лестницы отделаны резным белым мрамором, призванным вызывать ассоциации с заоблачными высями. Просторные дворы, рассчитанные на многолюдные придворные церемониалы, вымощены 15 слоями серого кирпича.
В помещениях Императорского дворца хранилось постоянно пополнявшееся императорское собрание древностей, в том числе самая крупная в стране коллекция каллиграфических и живописных свитков, а также большое число шедевров декоративно-прикладного искусства.
В 1925 году резиденцию покинул последний император Пу И (правил в 1909-1912 годах), на территории дворца был организован музей, открытый для свободного посещения вплоть до японского вторжения 1937. При эвакуации на Тайвань войск Чан Кайши в 1949 году значительная часть императорского собрания тайно вывезли из страны, что позволило в 1965 году открыть Национальный дворцовый музей в Тайбэе (также именуемый Гугун). После образования КНР (1949 год) Императорский дворец возобновил музейную деятельность (был закрыт в 1966-1976 годах), ныне функционирует одновременно как туристический историко-архитектурный комплекс и как научно-музейный центр. Фонды музея насчитывают около 1 миллиона экспонатов. Комплекс Императорского дворца включён в список Всемирного наследия.
Иллюстрации:
Императорский дворец в Пекине. Общий вид ансамбля. Архив БРЭ;
Императорский дворец в Пекине. Тронный павильон «Высшей гармонии». 1421, реконструирован в 1697. Фото А.И. Нагаева. Архив БРЭ.