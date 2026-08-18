ИММУНИТЕТ

Иммунитет (лат. immunitas, emunitas) — в средневековой Зап. Европе привилегия, жалуемая монархом землевладельцу.

И. предусматривал переход в частные руки публичной, в том числе судебной, власти над населением вотчины и освобождение имения от платежей и повинностей, причитавшихся фиску . Обычно оформлялся иммунитетной грамотой.

Привилегии иммуниста включали запрет на доступ в его владение публичных чиновников (iudex publicus). Для выполнения судебных и административных функций вотчинником назначалось должностное лицо (адвокат, фогт , вилик, дефенсор). Вотчинный суд изолировал держателей вотчины от публичного суда: несвободных полностью, свободных в рамках низшей юрисдикции. Юрисдикция иммуниста нивелировала разные категории вотчинных держателей, закрепляя их зависимость от частной власти сеньора (dominium, potestas), и втягивала в зависимость от него свободных людей, живших на территории вотчины и в ее окрестностях. Особо распространены были церковные И., т. к. церкви и монастыри еще в поздней Античности были наделены правом убежища (asylum).

И. впервые распространились в V—VII вв. во владениях Меровингов. Законченную форму они приобрели в империи Каролингов, широко жаловавших И. с целью выстраивания альянсов со светской и духовной аристократией. Каролинги распространили И. также на германские зарейнские и италийские земли. До нас дошли подлинники иммунитетных грамот с VII по XIV в. Привилегии, аналогичные И., встречались в Испании, Англии, Уэльсе, Византии и Древней Руси.

Лит.: Гутнова Е. В. К вопросу об иммунитете в Англии XIII в. // Средние века. Вып. 3. М., 1951. С. 103—125; Зелигер Г. Социальное и политическое значение вотчины в раннее средневековье / Пер. с нем. М., 1994; Корсунский А. Р. Крестьянство и государство // История крестьянства в Европе. Т. 1. М., 1985. С. 428—461. Property and Power in the Early Middle Ages / Ed. by W. Davies and P. Fouracre. Cambridge, 1995; Rosenwein B. H. Negotiating Space: Power, Restreint, Privileges of Immunity in Early Medieval Europe. Ithaca, 1999.