ИМХОТЕП

ИМХОТЕП - Древнеегипетский зод­чий, вер­хов­ный са­нов­ник, врач, «на­чаль­ник всех ра­бот фа­рао­на».

В Сак­ка­ре постро­ил для Джо­се­ра пер­вую сту­пен­ча­тую пи­ра­ми­ду (высота около 61 метра) с боль­шим ри­ту­аль­ным ком­плек­сом во­круг, ими­ти­рую­щим цар­скую ре­зи­ден­цию; в га­ле­ре­ях под пи­ра­ми­дой - рель­е­фы, изо­бра­жаю­щие фа­рао­на. Имхотеп счи­та­ет­ся так­же ар­хи­тек­то­ром пер­во­го хра­ма в Эд­фу.

В эпо­ху Позд­не­го цар­ст­ва Имхотеп был обо­же­ст­в­лён, ему по­кло­ня­лись как бо­гу ме­ди­ци­ны в Егип­те и Гре­ции , где его ото­жде­ст­в­ля­ли с Аск­ле­пи­ем. В это вре­мя, как и в эл­ли­ни­стический и римский пе­рио­ды, соз­да­ва­лись брон­зо­вые ста­ту­эт­ки, изо­бра­жаю­щие Имхотепа си­дя­щим и чи­таю­щим па­пи­рус­ный сви­ток.