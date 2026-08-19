ИМЕРИНА
ИМЕРИНА (ИМЕРНА) - историческое государство на острове Мадагаскар.
Согласно устной традиции, сложилось в XIV-XV веках. Основное население - мерна (смотрите Малагасийцы). Во 2-й половине XVI века в правление королей Андриаманалу (около 1540-1575 годов) и Раламбу (около 1575-1610 годов) объединяло земли центральной части острова.
При сыне Раламбу Андриандзаке (около 1610-1630 годов), по преданию, была основана столица Имерины - Аналаманга (впоследствии переименована в Антананариву). При короле Андриамасинавалуне (около 1667-1710 годов) в состав Имерины вошли все территории, населённые мерна, завершилось оформление феодальных отношений, высокого уровня развития достигли ирригационное земледелие террасного типа, скотоводство, ремёсла и торговля.
После смерти Андриамасинавалуне Имерина распалась на уделы, начался период смут и междоусобиц. Конец им был положен в 1803 году королём Андрианампуйнимериной (1794-1810 годы). Его преемник Радаму I (1810-1828 годы) присоединил к Имерине остальные земли острова, в результате чего образовалось Малагасийское королевство (смотрите Мадагаскар).