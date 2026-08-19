ИМЕРИНА

ИМЕРИНА (ИМЕРНА) - историческое государство на острове Мадагаскар.

Со­глас­но уст­ной тра­ди­ции, сло­жи­лось в XIV-XV веках. Основное на­се­ле­ние - мер­на (смотрите Ма­ла­га­сий­цы ). Во 2-й половине XVI века в прав­ле­ние ко­ро­лей Ан­д­риа­ма­на­лу (около 1540-1575 годов) и Ра­лам­бу (около 1575-1610 годов) объ­е­ди­ня­ло зем­ли центральной час­ти ост­ро­ва.

При сы­не Ра­лам­бу Ан­д­ри­анд­за­ке (около 1610-1630 годов), по пре­да­нию, бы­ла ос­но­ва­на сто­ли­ца Имерины - Ана­ла­ман­га (впо­след­ст­вии пе­ре­име­но­ва­на в Ан­та­на­на­ри­ву). При ко­ро­ле Ан­д­риа­ма­си­на­ва­лу­не (около 1667-1710 годов) в со­став Имерины во­шли все тер­ри­то­рии, на­се­лён­ные мер­на, за­вер­ши­лось оформ­ле­ние феодальных от­но­ше­ний, вы­со­ко­го уров­ня раз­ви­тия дос­тиг­ли ир­ри­гационное зем­ле­де­лие тер­рас­но­го ти­па, ско­то­вод­ст­во, ре­мёс­ла и тор­гов­ля.

По­сле смер­ти Ан­д­риа­ма­си­на­ва­лу­не Имерина рас­па­лась на уде­лы, на­чал­ся пе­ри­од смут и меж­до­усо­биц. Ко­нец им был по­ло­жен в 1803 году ко­ро­лём Ан­д­риа­нам­пуй­ни­ме­ри­ной (1794-1810 годы). Его пре­ем­ник Ра­да­му I (1810-1828 годы) при­сое­ди­нил к Имерине ос­таль­ные зем­ли ост­ро­ва, в ре­зуль­та­те че­го об­ра­зо­ва­лось Ма­ла­га­сий­ское ко­ро­лев­ст­во (смотрите Ма­да­га­скар ).

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