ИМЕРЕТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИМЕРЕТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная единица в Российской империи, на территории Западной Грузии.
Образована по манифесту императора Александра I от 20.02(04.03).1810 года на территории Имеретинского царства, принявшего покровительство Российской империи 25.04(07.05).1804 года в соответствии с Элазнаурским трактатом.
Административный центр Имеретинской области - город Кутаис (ныне Кутаиси). Делилась на 6 округов: Кутаисский, Вакинский, Рачинский, Сачхерский, Чхерский и Багдатский.
Основное население - имеретины (этническая группа грузин, говорящих на имеретинском диалекте грузинского языка), а также осетины.
19.04(01.05).1811 года издано Положение о временном управлении Имеретинской областью. Во главе области стоял назначаемый императором правитель, к участию в управлении могли привлекаться также имеретинские князья или дворяне.
Сохранялся местный кодекс законов («Уложение царя Вахтанга»), который действовал наряду с общероссийскими законами, а также прежняя налоговая система (до 1823 года, когда на всё население Имеретинской области была распространена подушная подать).
10(22).04.1840 года Имеретинская область была упразднена, её территория вошла в образованную Грузино-Имеретинскую губернию.