ИМЕРЕТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИМЕРЕТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная единица в Российской империи, на территории Западной Грузии.

Об­ра­зо­ва­на по ма­ни­фе­сту императора Алек­сан­д­ра I от 20.02(04.03).1810 года на тер­ри­то­рии Име­ре­тин­ско­го цар­ст­ва, при­няв­ше­го по­кро­ви­тель­ст­во Российской им­пе­рии 25.04(07.05).1804 года в со­от­вет­ст­вии с Элаз­на­ур­ским трак­та­том.

Административный центр Имеретинской области - город Ку­та­ис (ны­не Ку­таи­си). Де­ли­лась на 6 ок­ру­гов: Ку­та­ис­ский, Ва­кин­ский, Ра­чин­ский, Сачхер­ский, Чхер­ский и Ба­г­дат­ский.

Основное на­се­ле­ние - име­ре­ти­ны (эт­ническая груп­па гру­зин, го­во­ря­щих на име­ре­тин­ском диа­лек­те грузинского языка), а так­же осе­ти­ны.

19.04(01.05).1811 года из­да­но По­ло­же­ние о временном управ­ле­нии Имеретинской областью. Во гла­ве об­лас­ти сто­ял на­зна­чае­мый им­пе­ра­то­ром пра­ви­тель, к уча­стию в управ­ле­нии мог­ли при­вле­кать­ся так­же име­ре­тин­ские кня­зья или дво­ря­не.

Со­хра­ня­лся ме­ст­ный ко­декс за­ко­нов («Уло­же­ние ца­ря Вах­тан­га»), ко­то­рый дей­ст­во­вал на­ря­ду с об­ще­рос­сий­ски­ми за­ко­на­ми, а так­же преж­няя на­ло­го­вая сис­те­ма (до 1823 года, ко­гда на всё на­се­ле­ние Имеретинской области бы­ла рас­про­стра­не­на по­душ­ная по­дать).

10(22).04.1840 года Имеретинская область бы­ла уп­разд­не­на, её тер­ри­то­рия во­шла в об­ра­зо­ван­ную Гру­зи­но-Име­ре­тин­скую гу­бер­нию.

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