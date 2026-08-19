ИМЕРЕТИНСКАЯ КУЛЬТУРА
ИМЕРЕТИНСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура верхнего палеолита на Западном Кавказе.
Выделена Г. П. Григорьевым на основе материалов раскопок, типологических характеристик, периодизации (3 этапа) С. Н. Замятнина, разработок О. Н. Бадера по локальным вариантам памятников позднего палеолита - мезолита Кавказа. Х. А. Амирхановым высказаны обоснованные сомнения в реальности Имеретинской культуры, поскольку стратиграфическая привязка находок к литологическим слоям пещер с точки зрения современных методик проведена недостаточно корректно, отсутствуют необходимые данные палинологии, палеозоологии, радиоуглеродного анализа и др.; набор признаков, традиционно связывавшийся с Имеретинской культурой (пластинки и острия с притупленным краем, геометрические микролиты, ножи «ргани», ретушные резцы), по-видимому, характерен для индустрий западнокавказских памятников поздней поры верхнего палеолита (после поздневалдайского ледникового максимума, датированного радиоуглеродным методом около 20-18 тыс. лет назад). Современная интерпретация этих материалов требует новых исследований.