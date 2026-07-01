ИМАЖИНИЗМ

ИМАЖИНИЗМ - авангардистское течение в русской поэзии 1920-х годов.

Офор­ми­лось в Мо­ск­ве в конце 1918 года - начале 1919 года. Круп­ней­ший пред­ста­ви­тель - С. А. Есе­нин , сре­ди уча­ст­ни­ков - по­эты В. Г. Шер­ше­не­вич, А. Б. Ма­ри­ен­гоф, Р. Ив­нев, А. Б. Ку­си­ков, И. В. Гру­зи­нов, ху­дож­ни­ки Г. Б. Яку­лов, Б. Р. Эрд­ман и др. Ма­ни­фе­стом но­во­го те­че­ния ста­ла опуб­ли­ко­ван­ная в 1919 году «Дек­ла­ра­ция има­жи­ни­стов». Тео­ре­тические взгля­ды има­жи­ни­стов на­шли от­ра­же­ние так­же в кни­гах «Клю­чи Ма­рии» Есе­ни­на (1919 год, на ти­туль­ном лис­те - 1920 год), «2×2 = 5» Шер­ше­не­ви­ча (1920 год), «Бу­ян-ост­ров» Ма­ри­ен­го­фа (1920 год), «Има­жи­низ­ма ос­нов­ное» Гру­зи­но­ва (1921 год).

Про­воз­гла­сив «по­бе­ду об­раза над смыс­лом», има­жи­ни­сты при­зы­ва­ли к «лом­ке» грам­ма­ти­ки, соз­да­нию сти­хо­тво­ре­ний как «ка­та­ло­гов» не свя­зан­ных ме­ж­ду со­бой об­ра­зов; куль­ти­ви­ро­ва­ли на­ни­зы­ва­ние ус­лож­нён­ных ме­та­фор, по­стро­ен­ных на не­ожи­дан­ном сбли­же­нии от­да­лён­ных яв­ле­ний, не­обыч­ную, шо­ки­рую­щую, час­то не­при­стой­ную об­раз­ность. В от­ли­чие от фу­ту­ри­стов, под­чёр­ки­ва­ли свою прин­ци­пи­аль­ную апо­ли­тич­ность; ве­ли бо­гем­ный об­раз жиз­ни. Име­ли свою официальную струк­ту­ру - «Ас­со­циа­цию воль­но­дум­цев» (со­зда­на в 1919 году; в 1920 году её пред­се­да­те­лем стал Есе­нин); от­кры­ли ли­те­ра­тур­ное ка­фе («Стой­ло Пе­га­са»), два книж­ных ма­га­зи­на, ор­га­ни­зо­ва­ли из­да­тель­ст­ва «Има­жи­ни­сты», «Чи­хи-Пи­хи»; вы­пус­ка­ли журнал «Гос­ти­ни­ца для пу­те­ше­ст­вую­щих в пре­крас­ном» (1922-1924 годы).

Раз­но­гла­сия в по­ни­ма­нии при­ро­ды ху­до­же­ственно­го об­раза, воз­ник­шие ме­ж­ду Есе­ни­ным, ори­ен­ти­ро­вав­шим­ся на тра­диционную эс­те­ти­ку и об­раз­ность народного по­этического твор­че­ст­ва , и Шер­ше­не­ви­чем, быв­шим эго­фу­ту­ри­стом и наи­бо­лее ра­ди­каль­ным экс­пе­ри­мен­та­то­ром, при­ве­ли в 1924 году к рас­па­ду груп­пы.

Издания:

Ли­те­ра­тур­ные ма­ни­фе­сты: От сим­во­лиз­ма к Ок­тяб­рю. 2-е изд. М., 1929;

Russian ima­gism. 1919–1924: Anthology / Comp. V. Mar­kov. Giessen, 1980. Vol. 1–2; По­эты-има­жи­ни­сты / Сост. Э. М. Шней­дер­ман. СПб.; М., 1997.

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