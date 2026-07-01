ИМАЖИНИЗМ
ИМАЖИНИЗМ - авангардистское течение в русской поэзии 1920-х годов.
Оформилось в Москве в конце 1918 года - начале 1919 года. Крупнейший представитель - С. А. Есенин, среди участников - поэты В. Г. Шершеневич, А. Б. Мариенгоф, Р. Ивнев, А. Б. Кусиков, И. В. Грузинов, художники Г. Б. Якулов, Б. Р. Эрдман и др. Манифестом нового течения стала опубликованная в 1919 году «Декларация имажинистов». Теоретические взгляды имажинистов нашли отражение также в книгах «Ключи Марии» Есенина (1919 год, на титульном листе - 1920 год), «2×2 = 5» Шершеневича (1920 год), «Буян-остров» Мариенгофа (1920 год), «Имажинизма основное» Грузинова (1921 год).
Провозгласив «победу образа над смыслом», имажинисты призывали к «ломке» грамматики, созданию стихотворений как «каталогов» не связанных между собой образов; культивировали нанизывание усложнённых метафор, построенных на неожиданном сближении отдалённых явлений, необычную, шокирующую, часто непристойную образность. В отличие от футуристов, подчёркивали свою принципиальную аполитичность; вели богемный образ жизни. Имели свою официальную структуру - «Ассоциацию вольнодумцев» (создана в 1919 году; в 1920 году её председателем стал Есенин); открыли литературное кафе («Стойло Пегаса»), два книжных магазина, организовали издательства «Имажинисты», «Чихи-Пихи»; выпускали журнал «Гостиница для путешествующих в прекрасном» (1922-1924 годы).
Разногласия в понимании природы художественного образа, возникшие между Есениным, ориентировавшимся на традиционную эстетику и образность народного поэтического творчества, и Шершеневичем, бывшим эгофутуристом и наиболее радикальным экспериментатором, привели в 1924 году к распаду группы.
Издания:
Литературные манифесты: От символизма к Октябрю. 2-е изд. М., 1929;
Russian imagism. 1919–1924: Anthology / Comp. V. Markov. Giessen, 1980. Vol. 1–2; Поэты-имажинисты / Сост. Э. М. Шнейдерман. СПб.; М., 1997.