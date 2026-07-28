ИМАНС

Иманс (фр. Hymans), Поль Луи Адриен Анри (23.03.1865, Брюссель — 06.03.1941, Ницца) — бельгийский политик, дипломат.

В 1886 окончил Брюссельский свободный университет, получил степень доктора права. В 1897—1914 преподавал в университете историю парламентаризма и историю выборов; занимал должность вице-председателя, с 1918 — председателя административного совета университета. Сотрудничал в качестве политического корреспондента в газете «Маас» и ведущего юридической рубрики в газете «Л’Эндепанданс бельж». В 1900 был избран в Палату представителей. Возглавив левую либеральную оппозицию, повлиял на принятие важных реформ в области образования, избирательной системы, а также на введение всеобщей воинской повинности. По личной просьбе короля Леопольда II занимался разработкой закона о референдуме. Продолжил публикацию «Парламентской истории Бельгии», начатую в 1880 отцом, Луи Имансом. В 1914 назначен государственным министром, в 1915—1917 чрезвычайным и полномочным посланником в Великобритании. Принимал участие в переговорах по поводу подписания Сент-Адресской декларации, гарантировавшей политическое и экономическое восстановление Бельгии по окончании войны. В 1917—1918 — министр экономики в правительстве в изгнании. Министр иностранных дел в 1918—1920, 1924—1925, 1927—1935. Возглавлял бельгийскую делегацию на Парижской мирной конференции 1919—1920, способствовал получению Бельгией репараций и присоединению германских округов Эйпен, Мальмеди, Морене и Санкт-Вит, а также германской колонии Руанда-Урунди. Участвовал в разработке статутов Лиги наций, был избран председателем ее Ассамблеи (1920). Участвовал в подготовке франко-бельгийского военного соглашения 1920 и Локарнских договоров 1925. В 1935 назначен министром без портфеля. В 1937 избран президентом Королевской академии Бельгии. В 1940 отошел от политической жизни. Кавалер почетных бельгийских и иностранных орденов, в том числе Большой орденской ленты Леопольда, Большой орденской ленты Короны.

Соч.: Frère-Orban. 2 Vol. Bruxelles, 1905—1910; Portraits, essais et discours. Bruxelles, 1914; Mémoires. 2 Vol. Bruxelles, 1958; Pages libérales. Bruxelles, 1936; Fragments d’histoire. Impressions et souvenirs. Bruxelles, 1939.

Лит.. Fenaux R. Paul Hymans — Un homme, un temps. 1865—1941. Bruxelles, 1945. Smets P.-F. Paul Hymans. Un authentic homme d’État. Bruxelles, 2015.