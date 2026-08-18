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ИМАНГАЛИЕВ Равиль Наурузгалиевич

Родился 29.09.1948. Окончил Казанский государственный университет в 1973 г.

Кандидатская диссертация : Теодор Шидер и проблема “историзма” в буржуазной историографии ФРГ (Казань, 1978).

Докторская диссертация : Становление политического консерватизма в Пруссии (конец XVIII – середина XIX веков) (Казань, 2002).

Работал профессором кафедры международных отношений и зарубежного регионоведения Отделения международных отношений Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета

Область интересов : Проблемы германской истории XIX в., историография Германии XX в.

Сочинения: Прусский консерватизм в первой половины – середины XIX века: проблемы истории и теории. Казань, 1999;

Становление политического консерватизма в Пруссии в конце XVIII – середине XIX веков. Казань, 2001.

Новая Германия в меняющемся мире. – Казань: Новое Знание, 2006. – 252 с.

Казахстан в лабиринтах мировой политики. – Казань: Институт истории АН РТ, 2008. – 195 с.

Международное положение и внешняя политика республик Центральной Азии на современном этапе. – Казань: Институт истории АН РТ, 2009. – 318 с.

Найти свою игру! Становление внешней политики республик Центральной Азии на современном этапе. – Казань: Таткнигоиздат, 2009. – 238 с.