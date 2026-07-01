ИМАМ
ИМАМ - в исламе духовный глава отдельной религиозной общины; духовный и светский глава всего мусульманского сообщества; почётный титул высших духовных авторитетов суннитов и шиитов.
1) в исламе духовный глава отдельной религиозной общины, руководящий коллективной молитвой в мечети. Наиболее частым синонимом имам в разных мусульманских регионах служит арабское понятие мулла. Имам не является ни духовным саном, ни профессией. Им может стать любой благочестивый мусульманин, имеющий необходимое религиозное образование. Среди пользующихся авторитетом верующих богословов-улемов община выбирает имама пятничной или соборной мечети (джума), наряду с др. обязанностями еженедельно читающего проповеди (хутба) во время пятничной полуденной молитвы, поэтому его также называют имамом-хатибом. Первым имамом в истории ислама был пророк Мухаммед, а после его смерти - правители Халифата. Отсюда происходит следующее значение термина.
2) Духовный и светский глава всего мусульманского сообщества (уммы). Споры о природе и объёме власти имама вызвали в VII веке первый раскол в исламе. Сунниты с хариджитами считали, что имама должно избирать всё мусульманское сообщество на основе согласного мнения (иджма) его представителей. По суннитской религиозно-правовой доктрине, имам-халиф охраняет религию, следит за правильностью соблюдения норм шариата и управляет мирскими делами мусульман.
Шииты (за исключением зейдитов) утверждали, что власть имама не зависит от воли людей. Будучи божественным установлением, она не нуждается в иных источниках легитимности и передаётся по наследству только среди потомков Али ибн Аби Талиба. Шиитский имам ведает как светской и духовной жизнью людей, так и миром невидимым. Это единственный законный и всевластный представитель Аллаха на земле, непогрешимый преемник пророка Мухаммеда, высший авторитет в толковании Корана, хадисов, религиозныхзнаний и права.
По мере дробления рода Алидов уже в раннее Средневековье число потенциальных претендентов на верховную власть имама росло, представления о правах и обязанностях имама в разных течениях шиизма расходились (смотрите Зейдиты, Имамиты, Исмаилиты). Веря во временное прекращение имама из рода Али, большинство современных шиитов признают власть высших шиитских религиозных авторитетов (смотрите Аятолла, Муджтахид), считая их единственными правомочными представителями имама.
3) Духовный и светский глава имамата горного Дагестана и Чечни с 1828-1830 годов по 1859 год и в 1877 году. Официально носил раннесредневековый титул халифа (арабский - амир аль-муминин). Последним имамом на российском Северном Кавказе в 1917 году был избран Н. Гоцинский.
4) Почётный титул высших духовных авторитетов суннитов и шиитов: основателей мазхабов и богословских школ, глав движений, крупных религиозно-политических деятелей и т. д.