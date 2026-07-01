ИМАМ

ИМАМ - в исламе духовный глава отдельной религиозной общины; ду­хов­ный и свет­ский гла­ва все­го му­сульманского со­об­щества; по­чёт­ный ти­тул выс­ших ду­хов­ных ав­то­ри­те­тов сун­ни­тов и шии­тов.

1) в ис­ла­ме ду­хов­ный гла­ва отдельной ре­лигиозной об­щи­ны, ру­ко­во­дя­щий кол­лек­тив­ной мо­лит­вой в ме­че­ти. Наи­бо­лее час­тым си­но­ни­мом имам в раз­ных му­сульманских ре­гио­нах слу­жит арабское по­ня­тие мул­ла . Имам не яв­ля­ет­ся ни ду­хов­ным са­ном, ни про­фес­си­ей. Им мо­жет стать лю­бой бла­го­чес­ти­вый му­суль­ма­нин, имею­щий не­об­хо­ди­мое ре­лигиозное об­ра­зо­ва­ние. Сре­ди поль­зую­щих­ся ав­то­ри­те­том ве­рую­щих бо­го­сло­вов-уле­мов об­щи­на вы­би­ра­ет имама пят­нич­ной или со­бор­ной ме­че­ти (джу­ма), на­ря­ду с др. обя­зан­но­стя­ми еже­не­дель­но чи­таю­ще­го про­по­ве­ди (хут­ба) во вре­мя пят­нич­ной по­лу­ден­ной мо­лит­вы, по­это­му его так­же на­зы­ва­ют има­мом-ха­ти­бом. Пер­вым имамом в ис­то­рии ис­ла­ма был про­рок Му­хам­мед, а по­сле его смер­ти - пра­ви­те­ли Ха­ли­фа­та. От­сю­да про­ис­хо­дит сле­дую­щее зна­че­ние тер­ми­на.

2) Ду­хов­ный и свет­ский гла­ва все­го му­сульманского со­об­ще­ст­ва (ум­мы). Спо­ры о при­ро­де и объ­ё­ме вла­сти имама вы­зва­ли в VII веке пер­вый рас­кол в ис­ла­ме. Сун­ни­ты с ха­рид­жи­та­ми счи­та­ли, что имама долж­но из­би­рать всё му­сульманское со­об­ще­ст­во на ос­но­ве со­глас­но­го мне­ния (ид­жма) его пред­ста­ви­те­лей. По сун­нит­ской ре­ли­ги­оз­но-пра­во­вой док­три­не, имам-ха­лиф ох­ра­ня­ет ре­ли­гию, сле­дит за пра­виль­но­стью со­блю­де­ния норм ша­риа­та и управ­ля­ет мир­ски­ми де­ла­ми му­суль­ман.

Шии­ты (за ис­клю­че­ни­ем зей­ди­тов) ут­вер­жда­ли, что власть имама не за­ви­сит от во­ли лю­дей. Бу­ду­чи бо­же­ст­вен­ным ус­та­нов­ле­ни­ем, она не ну­ж­да­ет­ся в иных ис­точ­ни­ках ле­ги­тим­но­сти и пе­ре­да­ёт­ся по на­след­ст­ву толь­ко сре­ди по­том­ков Али ибн Аби Та­ли­ба. Ши­ит­ский имам ве­да­ет как свет­ской и ду­хов­ной жиз­нью лю­дей, так и ми­ром не­ви­ди­мым. Это един­ст­вен­ный за­кон­ный и все­вла­ст­ный пред­ста­ви­тель Ал­ла­ха на зем­ле, не­по­гре­ши­мый пре­ем­ник про­ро­ка Му­хам­ме­да , выс­ший ав­то­ри­тет в тол­ко­ва­нии Ко­ра­на, ха­ди­сов, ре­лигиозныхзна­ний и пра­ва.

По ме­ре дроб­ле­ния ро­да Али­дов уже в ран­нее Сред­не­ве­ко­вье чис­ло по­тен­ци­аль­ных пре­тен­ден­тов на вер­хов­ную власть имама рос­ло, пред­став­ле­ния о пра­вах и обя­зан­но­стях имама в раз­ных те­че­ни­ях ши­из­ма рас­хо­ди­лись (смотрите Зей­ди­ты, Има­ми­ты, Ис­маи­ли­ты). Ве­ря во вре­мен­ное пре­кра­ще­ние имама из ро­да Али, боль­шин­ст­во современных шии­тов при­зна­ют власть выс­ших ши­ит­ских ре­лигиозных ав­то­ри­те­тов (смотрите Ая­тол­ла, Муд­жта­хид), счи­тая их един­ст­вен­ны­ми пра­во­моч­ны­ми пред­ста­ви­те­ля­ми има­ма.

3) Ду­хов­ный и свет­ский гла­ва има­ма­та гор­но­го Да­ге­ста­на и Чеч­ни с 1828-1830 годов по 1859 год и в 1877 году. Офи­ци­аль­но но­сил ран­не­сред­не­ве­ко­вый ти­тул ха­ли­фа (арабский - амир аль-му­ми­нин). По­след­ним имамом на российском Северном Кав­ка­зе в 1917 году был из­бран Н. Го­цин­ский.

4) По­чёт­ный ти­тул выс­ших ду­хов­ных ав­то­ри­те­тов сун­ни­тов и шии­тов: ос­но­ва­те­лей маз­ха­бов и бо­го­слов­ских школ, глав дви­же­ний, круп­ных ре­лигиозно-по­ли­тических дея­те­лей и т. д.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)