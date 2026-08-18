ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ - персонаж русских былин.
Старший из трёх названых братьев-богатырей (наряду с Добрыней Никитичем и Алёшей Поповичем), крестьянский сын, выходец из Северо-Восточной Руси, приехавший на службу в Киев ко двору князя Владимира Красное Солнышко; возглавил охрану и оборону Древней Руси; олицетворяет воинское могущество древнерусского государства.
Образ Ильи Муромца встречается во многих былинах XII-XVI веков: «Исцеление Ильи Муромца», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Илья Муромец и Идолище поганое», «Илья Муромец и Калин-царь» и др.
Илья Муромец - «могучий, спокойный, важный и тихий образ», предстаёт как «полное и великое сочетание силы духовной и телесной» (К. С. Аксаков), воплощает национальные качества русского народа. В былинах об Илье Муромце наиболее полно разработана героико-патриотическая тема и выражено стремление к объединению разрозненных русских земель.
Возможным историческим прототипом Ильи Муромца является святой преподобный Илия Муромец Печерский, живший около 1188 года, мощи которого покоятся в Киево-Печерской лавре. Из русского эпоса имя Ильи Муромца проникло в германские саги XIII века [где он упоминается как Русский Илья (Ilias von Riuzen)].