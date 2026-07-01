ИЛУ
ИЛУ - общий термин для обозначения божеств в ассирийском (смотрите Ассирия) и вавилонском диалектах аккадского языка.
Сходные формы этого слова засвидетельствованы и в ряде др. западносемитских языков (например, «эл» в финикийском и древнееврейском, «ил» в угаритском).
Обычно богов представляли в антропоморфном виде и изображали в виде статуй, украшенных драгоценными металлами и камнями. Сохранилось также множество изображений богов на печатях. Боги делились на три группы: божества обоего пола различных городских пантеонов; личные боги отдельных лиц; демоны и духи добра и зла. Последних часто представляли в виде чудовищ.
Считалось, что большинство богов обитало на небесах (например, бог солнца Шамаш) или в подземном мире, однако некоторые из них имели резиденции и на земле (например, Энлиль в Ниппуре, а домом Мардука считалось его святилище Эсагила в Вавилоне). В поздних ассирийских и вавилонских текстах слово «илу» иногда употреблялось также по отношению к какому-нибудь одному богу и во множественном числе (ila̅ni и другие формы). Некоторые цари и герои после смерти обожествлялись (например, легендарный царь Урука Гильгамеш).