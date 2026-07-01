ИЛУ

ИЛУ - общий термин для обозначения божеств в ассирийском (смотрите Ассирия ) и вавилонском диалектах аккадского языка.

Сход­ные фор­мы это­го сло­ва за­сви­де­тель­ст­во­ва­ны и в ря­де др. западносе­мит­ских язы­ков (например, «эл» в фи­ни­кий­ском и древнеев­рей­ском, «ил» в уга­рит­ском).

Обыч­но бо­гов пред­став­ля­ли в ан­тро­по­морф­ном ви­де и изо­бра­жа­ли в ви­де ста­туй, ук­ра­шен­ных дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и кам­ня­ми. Со­хра­ни­лось так­же мно­же­ст­во изо­бра­же­ний бо­гов на пе­ча­тях. Бо­ги де­ли­лись на три груп­пы: бо­же­ст­ва обое­го по­ла различных го­род­ских пан­те­о­нов; лич­ные бо­ги отдельных лиц; де­мо­ны и ду­хи до­б­ра и зла. По­след­них час­то пред­став­ля­ли в ви­де чу­до­вищ.

Счи­та­лось, что боль­шин­ст­во бо­гов оби­та­ло на не­бе­сах (например, бог солн­ца Ша­маш) или в под­зем­ном ми­ре, од­на­ко не­ко­то­рые из них име­ли ре­зи­ден­ции и на зем­ле (например, Эн­лиль в Нип­пу­ре, а до­мом Мар­ду­ка счи­та­лось его свя­ти­ли­ще Эса­ги­ла в Ва­ви­ло­не ). В позд­них ас­сирийских и ва­ви­лон­ских тек­стах сло­во «илу» ино­гда упот­реб­ля­лось так­же по от­но­ше­нию к какому-нибудь од­но­му бо­гу и во множественном числе (ila̅ni и другие фор­мы). Не­ко­то­рые ца­ри и ге­рои по­сле смер­ти обо­же­ст­в­ля­лись (например, ле­ген­дар­ный царь Уру­ка Гиль­га­меш).

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