ИЛОВАЙСКИЙ, АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Иловайский (Иловайский 3-й), Алексей Васильевич (1767—28.01[09.02].1841, по другим данным, 1842) — российский военный деятель.

Из дворян Войска Донского. С 1776 на военной службе в чине есаула. В 1776—1778 находился на Царицынской пограничной линии, в 1781—1782 на границе по р. Буг, в 1783 — в Крыму, с 1784 — на Кавказской линии. В Русско-турецкой войне 1787—1791 (см. Русско-турецкие войны XVII— XIX вв. ) сражался под Фокшанами, Рымником, тяжело ранен при штурме Измаила, участвовал в Мачинском сражении. Во время польской кампании 1792 командовал донским казачьим полком своего имени. В 1798 произведен в генерал-майоры, в том же году уволен от службы. В 1808—1812 состоял непременным членом войсковой канцелярии.

Во время Отечественной войны 1812 в качестве походного атамана привел с Дона в Тарутинский лагерь казачьи ополченские полки; сражался под Тарутином, Малоярославцем, Колоцким монастырем, Гжатском, Вязьмой, Дорогобужем, особо отличился в делах на р. Вопь и при Духовщине, где отбил 36 орудий, а также при преследовании неприятеля от Немана до Данцига. Во время Заграничных походов русской армии 1813—1814 участвовал во взятии Эльбинга, Мариенбурга, в блокаде Данцига, во взятии Берлина, в блокаде Штеттина, в сражении при Денневице, находился при блокаде Торгау и Магдебурга. В 1821 назначен наказным атаманом Донского казачьего войска , в том же году произведен в генерал-лейтенанты. С 1823 — войсковой атаман Донского казачьего войска. В 1827 смещен с должности за критику деятельности генерал-адъютанта А. И. Чернышева; окончательно вышел в отставку в 1831.

Лит.: Безотосный В. М. Донской генералитет и атаман Платов в 1812 г. М., 1999; Иловайские и донские казаки. Петроград, 1914. С. 36—38.