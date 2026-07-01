ИЛОТЫ

Илоты (гелоты, греч. εἵλωται, видимо, «завоеванные») — основная группа зависимого населения в Спарте , подневольные работники рабского типа.

В илотов были обращены на рубеже II—I тысячелетий до н. э. местные жители Лаконики завоевавшими ее дорийцами; впоследствии, в ходе Мессенских войн, И. стали покоренные спартанцами жители Мессении . И. должны были содержать своим трудом спартиатов: к каждому спартиату было приставлено несколько илотских семей, которые обеспечивали его пропитание, внося натуральный оброк (половину полученного урожая). И. не были рабами классического типа; они являлись собственностью государства, а не отдельных спартиатов. И. не имели никаких прав; по отношению к ним проводилась политика террора и запугиваний (так называемые криптии). При этом их привлекали к военной службе (в качестве легковооруженных). И. составляли большинство населения спартанского полиса (ок. 150 тыс. с членами семей, примерно в 5 раз больше, чем спартиатов) и неоднократно поднимали восстания (крупнейшим из них была так называемая Третья Мессенская война).

Лит.: Зайков А. В. Общество древней Спарты. Екатеринбург, 2013; The Shadow of Sparta / Ed. by A. Powell and S. Hodkinson. London–New York, 1994.