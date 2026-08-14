ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ХРОНИКА На чтение: 1 минута

Иллюстрированная хроника — написанная на латинском языке хроника, а также содержащий ее иллюстрированный кодекс, изготовленный около 1360 при будайском дворе Лайоша I Великого .

В ней прослеживаются события венгерской истории от истоков до правления Карла Роберта (текст резко обрывается на событиях 1330-х); особое место в ней занимают рыцарские деяния короля Ласло I Святого (XI в.), который был идеалом Лайоша I Великого. Автор И. х. — предположительно, Марк Кальти, клирик, прошедший путь от приходского священника (1342) до королевского капеллана, совмещавший обязанности священнослужителя и хранителя королевского архива (1352). Начало написания хроники исследователи относят к 1358. Изучив множество более ранних гест и хроник, критически подойдя к ним, автор составил единый текст, давший общую картину венгерской истории с учетом новых задач, предъявлявшихся к историописанию в эпоху правления новой, Анжуйской династии . Так, он внес поправки в распространенную до него библейскую генеалогию венгров, исключив из числа их предков Нимрода вместе с эпизодом строительства вавилонской башни. Историческая концепция Кальти изложена в предисловии к И. х. Согласно ей, монарх является проводником воли Божией, поэтому всякие общественные договоры не имеют никакого значения и не могут ограничить его власть. Этот взгляд отражал политические реалии правления анжуйцев (Карла Роберта и Лайоша I Великого) в Венгрии, при которых центральная власть укрепилась настолько, что не терпела ограничений со стороны общества.

Существует предположение, что в 1374—1376 по инициативе Лайоша I И. х. была переписана и иллюстрирована в отдельном кодексе и предназначалась в подарок на свадьбу дочери короля Екатерины с французским дофином Карлом Валуа. Специалисты не исключают, что художественным оформлением кодекса занималась целая мастерская. В то же время в науке распространено мнение, что И. х. мог иллюстрировать сын Хертула мастер Миклош, художник, работавший при дворе Лайоша I. Кодекс с И. х. представляет собой 75 листов пергамента малого формата (300×210 мм), украшенных 147 миниатюрами разного размера и богатым орнаментом на краях листов. На миниатюрах изображены наиболее значительные венгерские правители — от Аттилы , Иштвана I , Св. Ласло до Карла Роберта, и их деяния. Информация, представленная в миниатюрах, тесно связана с текстом, и порой даже более подробна и содержательна. По мнению специалистов, это может быть свидетельством того, что оформлением кодекса занимались мастера из мастерской при королевской канцелярии.

Ист.: Chronici Hungarici seculi XIV // Scriptores Rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum / Ed. E. Szentpétery Vol. I—II. Budapest, 1937—1938

Лит.: Képes Krónika könyve / Kiad. Veszprémi L., Wehli T., Hapák J. Budapest, 2009; Kersken N. Geschichtsschreibung im Europa der «nationes». Nationalgeschichtliche Gesamtdarstellungen im Mittelalter. Köln—Weimar—Wien, 1995; Kristó Gy. História és a kortörténet a Képes Krónikában. Budapest, 1977.