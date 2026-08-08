ИЛЬИНСКИЙ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ

ИЛЬИНСКИЙ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ - филолог-славист, лингвист, историк, археограф.

Учился на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета у А. И. Соболевского и В. И. Ламанского. За студенческое сочинение «Орбельская Триодь» (1898 год) получил золотую университетскую медаль, а за докторскую диссертацию «Грамоты болгарских царей» (1911 год) - Ломоносовскую премию Академии наук. В 1901-1903 годах, во время командировки, работал в книгохранилищах и архивах Германии, Австро-Венгрии, Сербии и Болгарии. С 1904 года приват-доцент кафедры славистики в Санкт-Петербургском университете, с 1907 года преподаватель Харьковского университета.

В 1907 году вместе с П. А. Лавровым посетил Афон для изучения древнеболгарских грамот. С 1909 года профессор Нежинского историко-филологического института, в 1916-1920 годах - Юрьевского (Тартуского) университета, в 1920 году - Саратовского университета, в 1927 году - Восточного педагогического института в Казани, с 1927 года - Московского университета. Член-корреспондент РАН (впоследствии АН СССР, 1921 год), действительный член Научно-исследовательского института языка и литературы РАНИОН (1925 год), член Западнославянского института в Познани (1929 год), член-корреспондент Болгарской (1930 год) и Польской (1930 год) АН. Принимал участие в работе Комиссии по научному изданию древнеславянских текстов и др.

11 января 1934 года был арестован по т. н. делу славистов («Русской национальной партии») и осужден на 10 лет лагерей; срок отбывал на Соловках. В августе 1934 года лагерь был заменен ссылкой в Сибирь (город Славгород). 11 июля 1936 года освобожден, поселился в Томске. 19 ноября 1937 года повторно арестован, осужден и вскоре расстрелян. 29 апреля 1938 года исключен из АН СССР; восстановлен в числе академиков постановлением Президиума АН СССР 11 августа 1967 года в связи с полной реабилитацией.

Ильинский опубликовал более 500 работ, большая часть которых посвящена исследованиям фонетики, морфологии древних и современных славянских языков, средневековой истории и этнографии славянских народов. Итогом его лингвистических исследований можно назвать «Праславянскую грамматику» (Нежин, 1916 год) и «Этимологический словарь» (полное издание не осуществилось). Болгарские и русские историки планируют выпуск полного собрания сочинений Ильинского.

Ильинский высказал гипотезу, что кириллица была составлена Константином Преславским после Преславского Собора 893 года по заказу болгарского князя Симеона (893-927 годы, с 919 года царь) с целью замены глаголицы («Где, когда, кем и с какой целью глаголица была заменена «кириллицей»?» 1931 год). Изучал аутентичность и содержание письма папы Адриана II правителям западных славянских племен Ростиславу, Святополку и Коцелу согласно тексту «Похвального слова Кириллу и Мефодию » («О грамоте папы Адриана II в Похвальном слове Кириллу и Мефодию». 1921 год).

Первым издал текст «Написания о правой вере», составленного святым равноапостольным Кириллом, по самому раннему известному его списку в Лаврентьевском сборнике 1348 года (««Написание о правой вере» Константина Философа». 1925 год). Специальные исследования Ильинский посвятил святителю Клименту Охридскому, Храбру Черноризцу и др.

Интересовался судьбой первых переводов на славянский язык, историей возникновения скрипториев и школ. Результатом многолетних исследований Ильинским литературы по кирилло-мефодиевской тематике, а также ведения рубрики по византийско-славянским литературным отношениям в журнале «Византийский временник» стал «Опыт систематической кирилло-мефодиевской библиографии» (1934 год), в который вошло 3385 библиографических справок. Несмотря на пропуски и недостатки издания, оно до сих пор представляет собой ценнейший справочник по литературе, посвященной кирилло-мефодиевской проблематике, от зарождения и до 1933 года. Помимо обзора библиографии Ильинский готовил каталог-библиографию известных болгарских рукописей с XII века по XVIII век (не издан), в котором он намеревался предложить точную классификацию древнеболгарских и среднеболгарских памятников, обогащенную статистическими сведениями и библиографией .

Ильинский подготовил ряд изданий древнеболгарских и среднеболгарских памятников: Листки Ундольского XI века, отрывок среднеболгарской Служебной Минеи XII-XIII веков, Софийский Октоих XIII века, Минею Григоровича в отрывках XIII века, грамоту бана Кулина, Македонский кириллический листок XI-XII веков, Копитарову триодь XIII века, Сверлижские отрывки (1279 год), Мануйловский Апостол XIII века, Македонский глаголический листок XI века, Слепченский Апостол XII века, Охридские листки XI века, отрывок Златоструя из собрания А. Ф. Бычкова XI века, Погодинские кирилловско-глаголические листки и др.

Ильинский опубликовал несколько описаний славянских рукописей, которые содержат данные по ранее неизвестным сборникам: коллекции С. Верковича в Загребе (1904 год), коллекции В. Копитара в Любляне (1904 год), П. А. Сырку в Санкт-Петербурге (1908 год), Зографского монастыря (1908 год).

Сочинения:

Грамота царя Иоанна Асеня II // ИРАИК. 1901. Т. 7. Вып. 1. С. 25-39;

К истории слав. азбук // ВВ. 1904. Т. 2. Вып. 1/2. С. 45-48;

Об одном афонском Служебнике в Погодинском древнехранилище Имп. Публ. б-ки // РФВ. 1904. Т. 52. № 3/4. С. 207-224;

Рукописи Копитара в Люблянской лицейской б-ке // ИОРЯС. 1904. Т. 9. С. 247-272;

Рукописи Верковича в Загребской академической б-ке // РФВ. 1904. Т. 51. Ч. 1/2. С. 154-161;