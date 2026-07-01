ИЛЬИН АНДРЕЙ

ИЛЬИН АНДРЕЙ - жалованный иконописец Оружейной палаты .

Первое упоминание о нем содержится в документах архива Оружейной палаты в связи с созданием лицевой книги «Житие Иоасафа Царевича» (РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 5. № 5868 (56)). До перевода из кормовых в жалованные иконописцы Ильин принимал участие в целом ряде работ в Московском Кремле: был у стенной росписи «в комнате у государя» и в Архангельском соборе (1660 год), в Архангельском и Успенском соборах (1666 год); писал иконы для иконостаса церкви прмц. Евдокии во дворце (1664 год) и др.

Указом государя от 26 ноября 1667 года Ильину «велено быть в Оружейной палате... из кормовых в жалованных иконописцах... для того, что в Оружейной палате жалованных иконописцев немного» (Успенский. 1910. С. 129). Из распоряжения 1668 года Богдана Хитрово о назначении жалованья Ильину «против иконописца» Ивана Леонтьева следует, что Ильин писал «мелкия лица воображение святых икон» и получал около 12 рублей и по 15 четвертей ржи и овса (РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 9. № 11232 (415)). В 1668-1669 годах была создана еще одна сохранившаяся подписная икона работы Ильина из цикла миней на 5 досках, изначально принадлежавших императору Петру I (т. н. Каппониановы образа),- минея на март, апрель и май, ныне находящаяся в Музеях Ватикана.

В 1670 году Ильин писал икону мученицы Марфы Персидской - соименной святой великой княжны Марфы Алексеевны (Там же. № 12830 (516)), а в 1672 году - Иверскую икону Божией Матери в хоромы к царевнам. В 1673 году вместе с ведущими иконописцами Оружейной палаты - Симоном Ушаковым, Георгием Зиновьевым, Никитой Павловцем, Федором Козловым и Иваном Филатьевым - писал иконы для праздничного ряда церкви Покрова Пресвятой Богородицы в вотчине Хитрово селе Братцеве (ныне в черте Москвы; сохранилась подписная икона «Сретение», ныне в ГИМ). В декабре 1674 года вместе с Рожковым, Зубовым и Зиновьевым писал «к празднику к Богоявленьеву дню на Ердань на забранные углы апостолов... на цках с оба лица» (Там же. Ч. 11. Т. 1. № 15312). В мае 1676 года вместе с Никифором Бовыкиным писал икону «Страшный Суд» «к государевым царевнам большим и меньшим» (Там же. Ч. 11а. Т. 2. № 15946). В том же году Ильин заболел и вскоре умер.