ИЛЬФ И ПЕТРОВ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ - русские писатели-сатирики.
Ильф Илья (псевдоним; настоящее имя и фамилия Илья Арнольдович Файнзильберг) [03(15).10.1897 года, Одесса - 13.04.1937 года, Москва], родился в семье банковского служащего. Закончил Одесское техническое училище (1913 год). Входил в литературный кружок «Коллектив поэтов» (среди его участников - Э. Г. Багрицкий, Ю. К. Олеша). В 1923 году переехал в Москву. Работал в газете «Гудок», где сотрудничали М. А. Булгаков, В. П. Катаев, Л. И. Славин, Ю. К. Олеша и др.; писал в основном рассказы и очерки, в которых отразился опыт революции и Гражданской войны 1917-1922 годов. Впервые подписался псевдонимом Ильф в 1923 году.
Петров Евгений (псевдоним; настоящее имя и фамилия Евгений Петрович Катаев) [30.11(13.12). 1903 года, Одесса - 02.07.1942 года], родился в семье учителя истории. Брат В. П. Катаева. Переменил несколько профессий: работал корреспондентом, был агентом уголовного розыска и т. д. Переехал в Москву в 1923 году. Дебютировал рассказом «Гусь и украденные доски» (1924 год); публиковал фельетоны (под псевдонимами Шило в мешке, Е. Петров и др.) в юмористических журналах «Красный перец» и «Красная оса». Не позднее 1925 года познакомился с Ильфом; в 1926 году перешёл на работу в «Гудок». Выпустил сборники рассказов «Радости Мегаса» (1926 год), «Без доклада» (1927 год), «Всеобъемлющий зайчик» (1928 год) и др.
С 1926 года началась совместная работа Ильфа и Петрова; печатались под псевдонимами Ф. Толстоевский, Холодный философ, Виталий Пселдонимов, Коперник, А. Немаловажный, Собакевич и др. в сатирических журналах («Смехач», «Огонёк», «Чудак» и др.). Широкую известность Ильфу и Петрову принёс сатирический роман «Двенадцать стульев» (1928 год), в центре которого - остроумный авантюрист Остап Бендер, действующий на фоне широко развёрнутой панорамы советского быта 1920-х годов. Стиль классической русской прозы соседствует в романе с газетными штампами, лозунгами, идеологическими клише, которые подвергаются ироническому переосмыслению и осмеянию. Критика обвинила авторов в «зубоскальстве», в отсутствии настоящей сатиры; лишь через год после публикации появились снисходительные отзывы.
Среди др. произведений этого периода - многочисленные фельетоны, сатирическая повесть «Светлая личность» (1928 год), цикл сатирических новелл «1001 день, или Новая Шахерезада» (1929 год). В рассказах этого времени Ильф и Петров обращались к злободневным темам: политической чистке («Призрак-любитель», 1929 год), бюрократизму («На волосок от смерти», 1930 год), приспособленчеству в литературе («Бледное дитя века», 1929 год) и др.
История Бендера была продолжена в романе «Золотой телёнок» (1931 год), где образ героя усложнился: он с иронией наблюдает за жизнью советских граждан, отмечает уродства современного быта (бесхозяйственность, идеологизация культуры и т. д.). Сатирический план уравновешивается идеализированным изображением социалистического мира, придающим роману оптимистический пафос (эпизоды строительства Турксиба, автопробега и др.). Роман был высоко оценён А. В. Луначарским и благосклонно встречен критикой (В. Б. Шкловский, Г. Н. Мунблит и др.).
В 1930-е годы, когда печатать сатирические рассказы становилось всё сложнее, Ильф и Петров пытались писать фельетоны в жанре «положительной сатиры», с оптимистичными финалами («Литературный трамвай», 1932 год, «Собачий холод», 1935 год, и др.). Основная тема фельетонов 1-й половины 1930-х годов - борьба с бюрократизмом («Костяная нога», 1934 год), равнодушием («Безмятежная тумба», 1934 год), беззаконием («Дело студента Сверановского», 1935 год). В 1935-1936 году совершили автомобильную поездку по США, результатом которой стал цикл путевых очерков (над которым авторы работали раздельно) «Одноэтажная Америка» (1936 год) - попытка объективного осмысления быта американцев, их достижений и недостатков.
После смерти Ильфа от туберкулёза Петров подготовил к печати и издал его записные книжки (1939 год). В конце 1930-х годов Петров писал преимущественно очерки, а также киносценарии в соавторстве с Г. Н. Мунблитом («Музыкальная история», «Антон Иванович сердится» и др.). Во время Великой Отечественной войны работал фронтовым корреспондентом газет «Правда» и «Известия». Погиб в авиакатастрофе при перелёте из Севастополя в Москву. Награждён орденом Ленина.
Произведения Ильфа и Петрова неоднократно инсценировались и экранизировались (режиссёры Л. И. Гайдай, М. А. Швейцер, М. А. Захаров), переводились на многие языки мира.
Иллюстрация:
И. Ильф и Е. Петров. Архив БРЭ.