ИЛЬДЕГИЗИДЫ

Ильдегизиды (Элдигюзиды, также Атабеки Азербайджана) — тюркская династия, правившая Зап. Ираном и частью Южн. Кавказа в середине XII — начале XIII в.

Основатель — Шамс-ад-Дин Ильдегиз , чей сын, Нусрат-ад-Дин Мухаммад Джахан-Пахлаван (1174—1186), утвердив столицу в Хамадане , сделал атабекство наследственным (от его имени происходит 2-е название династии — Пехлеваниды). В 1176 он, вместо султана Арслан-шаха (своего сводного брата, которого, возможно, отравил), возвел на престол Сельджукидов его сына Тогрула III. Мухаммад Джахан-Пахлаван, как и его отец, чеканил монету от собственного имени. Он отразил наступление царя Грузии Георгия III в Арране и Айюбидов в северной Месопотамии (Джазира), противодействовал, с одной стороны, усилению Аббасидов халифата , а с другой —вольнице эмиров туркоманов и командирам гулямов , многих из которых он возвысил сам. Ему наследовал, с титулом «эмира эмиров» (амир ал-умара) его брат и наместник в Иранском Азербайджане , Музаффар-ад-Дин Кызыл-Арслан Усман (1186—1191). Он вначале успешно боролся с царицей Тамар и ширваншахами , затем пытался узурпировать Иракский султанат, пленив Тогрула и провозгласив себя султаном (1190), но пал от рук убийц, подосланных эмирами: наиболее влиятельными из них были Ахмадили, правившие в Мераге, которых И. в конечном счете удалось свергнуть.

Владения Кызыл-Арслана Усмана, простиравшиеся от Куры на севере до Исфахана на юге и от Ирака Арабского на западе до Рея на востоке, с центром в Джибале ( Ираке Персидском ), разделили его сыновья Кутлуг-Инанч и Нусрат-ад-Дин Абу-Бакр, над которыми в 1191 — 1193 установил собственную опеку Тогрул. Однако в 1194 братья, призвав хорезмшаха Текеша, совместными усилиями уничтожили Сельджукида и признали верховную власть хорезмийцев, которым Абу-Бакр продолжал подчиняться уже после смерти Кутлуг-Инанча в 1195, обезопасив свои владения с другой стороны браком с представительницей дома Багратидов. Той же линии придерживался его сводный брат и преемник, Музаффар-ад-Дин Узбег (1210—1225). Однако в 1220—1222 атабекство подверглось опустошениям в ходе монгольских завоеваний, хотя Узбег дважды откупался от захватчиков, спасая свою столицу — Тебриз . Однако в 1225 Джалаль-ад-Дин овладел городом и низложил Узбега, который вскоре скончался; его сын Кызыл-Арслан Хамуш покорился хорезмшаху. И. (особенно Джахан-Пахлаван и Кызыл-Арслан) славились как покровители мусульманского зодчества и персидской словесности, чьей поддержкой пользовались мастера панегирической, эпической и дидактической поэзии — Анвари Абиварди, Захир Фарьяби, Низами Гянджеви.

Ист.: The History of the Seljuq Turks from the Jami’ al-Tawarikh: An Ilkhanid Adaptation of the Saljuq-nama of Zahir al-Din Nishapuri / Transl. by K. A. Luther. Richmond, 2001.

Лит.: Буниятов З. М. Государство атабеков Азербайджана (1136—1225 гг.). Баку, 1978; Гусейнов Р. А. Институт атабеков // Палестинский сборник. XV (1966). С. 181—196; Houtsma M. T. Some Remarks on the History of the Saljuks // Acta Orientalia. III (1924). P. 136—152; Luther K. A. The Political Transformation of the Seljuq Sultanate of Iraq and Western Iran, 1152—1187. (Ph. Diss.). Princeton, 1964; Idem. Ravandi’s Report on the Administrative Changes of Muhammad Jahan Pahlavan // Iran and Islam: In Memory of the Late Vladimir Minorsky / Ed. by C. E. Bosworth. Edinburgh, 1971. P. 393— 406; Minorsky V. Caucasica II // Bulletin of the School of Oriental and African Studies. XIII (1951). P. 868—877.