ИЛАРИОН (ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ ТРОИЦКИЙ)

Иларион (Владимир Алексеевич Троицкий) (13[25].09.1886, с. Липицы, Каширского уезда, Тульской губ. — 28.12.1929, Ленинград) — епископ Русской православной церкви (РПЦ).

Архиепископ Верейский, богослов, проповедник, духовный писатель. Прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских в Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) и РПЦ.

Окончил Тульское духовное училище (1900), Тульскую духовную семинарию (1906), Московскую духовную академию (МДА) (1910). За время учебы награжден премиями Московского митрополита Макария и Иосифа. Кандидат богословия. В 1910—1911 — профессорский стипендиат МДА. С 1911 — преподаватель МДА. Магистр богословия. 28 марта 1913 пострижен в монашество с именем Иларион. Архимандрит (с 5 июля 1913). С апреля 1913 — доцент, с декабря — экстраординарный профессор Священного Писания Нового Завета МДА. С мая 1913 — инспектор МДА, в 1917 — исполняющий обязанности ректора МДА.

Сторонник возрождения Патриаршества. Делегат Поместного собора 1917—1918 . С 21 ноября 1917 — секретарь и главный консультант по богословским вопросам патриарха Тихона . В 1917—1920 — проректор МДА.

С 24 мая 1920 — епископ Верейский, викарий Московской епархии. 22 марта 1922 арестован, в июне выслан в Архангельск. В 1923 — вернулся из ссылки, настоятель Сретенского монастыря в Москве. Возведен в сан архиепископа. Участвовал в публичных диспутах с атеистами, вел переговоры от имени Церкви с представителями государства.

Осенью 1923 арестован, приговорен к трем годам лагерей. С июня 1923 в Соловецком лагере особого назначения . В 1925 временно пребывал в ярославской тюрьме. Один из авторов «Памятной записки соловецких епископов», обращенной к советскому правительству (9 июня 1926). «Декларацию» митрополита Сергия (Страгородского) не поддержал. С 1929 отправлен в Среднюю Азию по этапу. Умер от сыпного тифа.

Соч.: Очерки из истории догмата о Церкви (в соавт.). М., 1997; Церковь как союз любви. М., 1998; Творения священномученика Илариона (Троицкого). В 3 т. М., 2004; Богословие и свобода Церкви: О задачах освободительной войны в области русского богословия. Калуга, 2005; Христианства нет без Церкви. М., 2007; Жизненная задача пастырской проповеди // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2010. № 1 (34); Исторический очерк существования Православной Церкви в России за время с 1613 года по настоящий момент // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2010. № 1 (34); По образу Святой Троицы: сборник богословских статей (в соавт.) Сергиев Посад, 2009; Преображение души. М., 2012.

Лит.: Августин (Никитин Д. Е.) Архиепископ Иларион (Троицкий) (1886—1929). (К предстоящей канонизации). М., 1998; Асмус В. В. Архиепископ Иларион Троицкий и православное богословие. М., 2001.