ИКСКУЛЬ ФОН ГИЛЬДЕНБАНДТ

ИКСКУЛЬ ФОН ГИЛЬДЕНБАНДТ - бароны, российские государтсвенные деятели, братья.

Алек­сандр Алек­сан­д­ро­вич (Алек­сандр Карл Аб­ра­хам) [20.02(03.03).1840 года, Санкт-Пе­тер­бург - 10(23).07.1912 года, там же], действительный тайный советник (1899 год). Окон­чил Училище пра­во­ве­дения в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1860 год), слу­шал лек­ции в немецких уни­вер­си­те­тах (1860-1862 годы). За­тем на служ­бе в Министерстве юс­ти­ции и Се­на­те, од­но­вре­мен­но в 1868-1872 годах со­сто­ял при великой княгине Еле­не Пав­лов­не; гу­бер­на­тор Лиф­лянд­ской (1874-1882 годы; ви­це-гу­бер­на­тор в 1872-1874 годах), Харь­ков­ской (1884-1886 годы) и Псков­ской (1886-1888 годы) гу­бер­ний. Се­на­тор (с 1888 года). Пре­зи­дент Еван­ге­ли­че­ско-лю­те­ран­ской ге­не­раль­ной кон­си­сто­рии (1891-1896 годы). То­ва­рищ ми­ни­ст­ра внутренних дел (1896-1899 годы); ини­циа­тор соз­да­ния (1897 год) и председатель ко­мис­сии о де­цен­тра­ли­за­ции МВД. Член Государственного со­ве­та (1899-1908 годы). На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1896 год, ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1904 год).

Юлий Алек­сан­д­ро­вич (Юлий Карл) [16(28).12.1852 года, Ди­на­бург Ви­теб­ской губернии, ны­не Дау­гав­пилс, Лат­вия - 21.09.1918 года, Пет­ро­град], действительный тайный советник (1912 год). Окон­чил юри­ди­че­ский факультет Санкт-Пе­тербургского университета (1875 год). За­тем на служ­бе в Се­на­те, с 1878 года в Государственной кан­це­ля­рии: по­мощ­ник статс-сек­ре­та­ря (1885-1893 годы), статс-сек­ре­тарь (1893-1899 годы). То­ва­рищ ми­ни­ст­ра зем­ле­де­лия и государственных иму­ществ (1899 год). То­ва­рищ государственного секретаря (1899-1904 годы), государственный сек­ре­тарь [08(21).02.1904 года - 01(14).01.1909 года]. Се­на­тор (с 1903 года). Статс-сек­ре­тарь Его Императорского Величества (1905 год). В 1905-1906 годах уча­ст­ник всех со­ве­ща­ний по во­про­сам пре­об­ра­зо­ва­ния государственного уст­рой­ст­ва; под его ру­ко­во­дством осу­ще­ст­в­ле­на под­го­тов­ка Ос­нов­ных го­су­дар­ст­вен­ных за­ко­нов 1906 года. С 1909 года член Государственного со­ве­та (там вхо­дил в кру­жок вне­пар­тий­но­го объ­е­ди­не­ния). Почетный опе­кун (с 1912 года), пре­зи­дент Еван­ге­ли­че­ско-лю­те­ран­ской ге­не­раль­ной кон­си­сто­рии (с 1914 года).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)