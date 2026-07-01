ИКОНОБОРЧЕСКОЕ ВОССТАНИЕ 1566
Иконоборческое восстание 1566 — массовое народное выступление в Нидерландах исторических.
Массовое народное выступление в Нидерландах исторических, выразившееся в открытом противодействии протестантов-кальвинистов католической церкви, опоре испанского владычества в стране; стало прологом Нидерландской революции XVI в.
Причины И. в. — усиление в Нидерландах инквизиции и принятие католической церковью жестких законов против еретиков, а также ухудшение экономической ситуации (рост цен, недостаток продуктов питания), недовольство действиями местных властей, недостаточно активно выступавших против политики короля Филиппа II, ущемлявшей вольности нидерландских провинций.
И. в. началось в Западной Фландрии 10 августа 1566 с нападения на монастырь Св. Лаврентия (рядом со Стенвордом, в современной Франции), быстро ширилось и вскоре приобрело организованный характер. В селах и городах Нидерландов кальвинисты (см. Кальвинизм) нападали на монастыри, разрушали католические храмы, разбивая статуи святых и уничтожая иконы (отсюда и название — И. в.). Восставшие не только громили церкви, но и принуждали магистраты заключать с кальвинистскими консисториями соглашения, на основании которых в городах вводились ограничения для католической церкви и свобода кальвинистского вероисповедания. В ряде мест восставшие захватывали дома местной знати, уничтожали долговые и арендные записи.
Движущей силой И. в. были городская беднота, рабочие мануфактур, крестьянство пригородных деревень. Действиями восставших руководили кальвинистские консистории, а в некоторых местах — дворяне-кальвинисты, члены созданного в 1566 союза «Компромисс», направленного против испанских властей.
Напуганная размахом И. в. наместница (генеральный статхаудер) Маргарита Пармская 23 августа 1566 издала манифест, обещавший упразднить инквизицию, смягчить законы против еретиков, допустить ограниченную свободу кальвинизма. Желая расколоть иконоборческое движение, она обещала амнистировать участвовавших в нем представителей оппозиционного дворянства.
Но распространяясь с юга на север Нидерландов, И. в. осенью 1566 охватило почти все провинции вплоть до Гронингена (в меньшей степени оно затронуло окраинные юго-восточные аграрные области). Особой мощи достигло во Фландрии, Брабанте, Голландии, Зеландии, Утрехте. К концу 1566 погромам в Нидерландах подверглись около 5,5 тыс. церквей. Ареной острых боев стал Антверпен, где так же, как и в Турне и Валансьене, повстанцы создали свои вооруженные отряды.
Узнав о готовности наместницы пойти на уступки, часть консисторий выступила с призывом прекратить мятеж, а оппозиционное нидерландское дворянство, усмотревшее в народных выступлениях угрозу своему благополучию, заявило о своей лояльности властям (повсеместно дворяне стали заново приносить присягу на верность Филиппу II и давать обязательства бороться против врагов короля и католической церкви). Такую же позицию заняли купцы и владельцы мануфактур — приверженцы кальвинизма. Лишенное руководства иконоборческое движение раскололось и было быстро подавлено испанскими властями (только в Антверпене и Валансьене оно продолжалось до весны 1567). Разгромив И. в., Маргарита Пармская отказалась выполнять данные ею в манифесте обещания; участники восстания были подвергнуты репрессиям.
Лит.: Пиренн А. Нидерландская революция / Пер. с франц. М., 1937; Чистозвонов А. Н. Нидерландская буржуазная революция XVI в. М., 1958; Scheerder J. De Beeldenstorm. Bussum, 1974; Kaptein H. De beeldenstorm. Hilversum, 2002; Arnade P. Beggars, Iconoclasts, and Civic Patriots: The Political Culture of the Dutch Revolt. Ithaca (N.Y.), 2008; Kuipers Jan J. B. De Beeldenstorm. Van oproer tot Opstand in de Nederlanden, 1566. Zutphen, 2015.