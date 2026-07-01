ИКОНОБОРЧЕСКОЕ ВОССТАНИЕ 1566

Иконоборческое восстание 1566 — массовое народное выступление в Нидерландах исторических.

Массовое народное выступление в Нидерландах исторических , выразившееся в открытом противодействии протестантов-кальвинистов католической церкви, опоре испанского владычества в стране; стало прологом Нидерландской революции XVI в.

Причины И. в. — усиление в Нидерландах инквизиции и принятие католической церковью жестких законов против еретиков, а также ухудшение экономической ситуации (рост цен, недостаток продуктов питания), недовольство действиями местных властей, недостаточно активно выступавших против политики короля Филиппа II , ущемлявшей вольности нидерландских провинций.

И. в. началось в Западной Фландрии 10 августа 1566 с нападения на монастырь Св. Лаврентия (рядом со Стенвордом, в современной Франции), быстро ширилось и вскоре приобрело организованный характер. В селах и городах Нидерландов кальвинисты (см. Кальвинизм ) нападали на монастыри, разрушали католические храмы, разбивая статуи святых и уничтожая иконы (отсюда и название — И. в.). Восставшие не только громили церкви, но и принуждали магистраты заключать с кальвинистскими консисториями соглашения, на основании которых в городах вводились ограничения для католической церкви и свобода кальвинистского вероисповедания. В ряде мест восставшие захватывали дома местной знати, уничтожали долговые и арендные записи.

Движущей силой И. в. были городская беднота, рабочие мануфактур, крестьянство пригородных деревень. Действиями восставших руководили кальвинистские консистории, а в некоторых местах — дворяне-кальвинисты, члены созданного в 1566 союза «Компромисс», направленного против испанских властей.

Напуганная размахом И. в. наместница (генеральный статхаудер ) Маргарита Пармская 23 августа 1566 издала манифест, обещавший упразднить инквизицию, смягчить законы против еретиков, допустить ограниченную свободу кальвинизма. Желая расколоть иконоборческое движение, она обещала амнистировать участвовавших в нем представителей оппозиционного дворянства.

Но распространяясь с юга на север Нидерландов, И. в. осенью 1566 охватило почти все провинции вплоть до Гронингена (в меньшей степени оно затронуло окраинные юго-восточные аграрные области). Особой мощи достигло во Фландрии, Брабанте, Голландии, Зеландии, Утрехте. К концу 1566 погромам в Нидерландах подверглись около 5,5 тыс. церквей. Ареной острых боев стал Антверпен, где так же, как и в Турне и Валансьене, повстанцы создали свои вооруженные отряды.

Узнав о готовности наместницы пойти на уступки, часть консисторий выступила с призывом прекратить мятеж, а оппозиционное нидерландское дворянство, усмотревшее в народных выступлениях угрозу своему благополучию, заявило о своей лояльности властям (повсеместно дворяне стали заново приносить присягу на верность Филиппу II и давать обязательства бороться против врагов короля и католической церкви). Такую же позицию заняли купцы и владельцы мануфактур — приверженцы кальвинизма . Лишенное руководства иконоборческое движение раскололось и было быстро подавлено испанскими властями (только в Антверпене и Валансьене оно продолжалось до весны 1567). Разгромив И. в., Маргарита Пармская отказалась выполнять данные ею в манифесте обещания; участники восстания были подвергнуты репрессиям.

Лит.: Пиренн А. Нидерландская революция / Пер. с франц. М., 1937; Чистозвонов А. Н. Нидерландская буржуазная революция XVI в. М., 1958; Scheerder J. De Beeldenstorm. Bussum, 1974; Kaptein H. De beeldenstorm. Hilversum, 2002; Arnade P. Beggars, Iconoclasts, and Civic Patriots: The Political Culture of the Dutch Revolt. Ithaca (N.Y.), 2008; Kuipers Jan J. B. De Beeldenstorm. Van oproer tot Opstand in de Nederlanden, 1566. Zutphen, 2015.