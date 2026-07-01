ИКИКЕ
ИКИКЕ - город на севере Чили, административный центр Тарапака.
Население 214,1 тысяч человек (2008 год). Порт на Тихом океане, один из важнейших в Южной Америке (грузооборот 2,29 млн. т в 2006 году; 2 терминала, в т. ч. аграрной продукции). Через Икике проходят Трансчилийская железнодорожная магистраль и Панамериканское шоссе. Международный аэропорт Диего Арасена.
Основан в XVI веке конкистадорами. Современное название закрепилось в XIX веке. Входил в состав вице-королевства Перу, затем республики Перу (с 1878 года столица провинции Тарапака). В период 2-й тихоокеанской войны (смотрите Тихоокеанские войны 1864-1866, 1879-1884 годов) близ Икике произошло крупное морское сражение (21.05.1879 года), в ходе которого флоты Перу и Чили понесли большие потери. В 1883 году Икеке отошёл к Чили.
В XIX - начале XX века центр производства селитры. В декабре 1907 года в Икике было жестоко подавлено выступление рабочих селитряных предприятий (погибло свыше 2 тысяч человек). В 1868, 1877, 2005 годах сильно пострадал в результате землетрясений. Сохранились: кафедральный собор (1884-1888 годы), дворец Хуана Асторека (1904 год; ныне культурно-выставочный центр) и др.
Университет имени Артуро Прата (основан в 1967 году как филиал Университета Чили в Икике, с 1984 года современный статус; при университете - Музей моря); кампусы др. университетов Чили. Муниципальный музей Икике (1960 год; археология, история, этнография), военно-морской музей, военно-исторический музей. Муниципальный театр Икике (1889).
Икике - важный центр торговли между странами Латинской Америки (в основном члены МЕРКОСУР) и Юго-Восточной Азии. Свободная экономическая зона Икике («Zona Franca de Iquique S. A.», ZOFRI; создана в 1975 году; плошадь 240 га, около 430 складов; представлено около 1650 компаний) - одна из самых крупных в Южной Америке, специализируется в основном на логистических услугах и операциях с недвижимостью (продажа и аренда промышленных площадок, аренда площадей в крупном торговом центре зоны); в продажах доминируют автомобили, различное оборудование, одежда. Предприятия нефтеперерабатывающей, химической, пищевой (в т. ч. переработка рыбы) промышленности; судостроение и судоремонт. Благоприятный климат, пляжи с белым песком (Каванча, Плая-Бланка, Брава-Бич и др.), развитые инфраструктура и гостиничное хозяйство привлекают многочисленных туристов.