ИКИКЕ

ИКИКЕ - город на севере Чили, административный центр Тарапака.

Население 214,1 тысяч человек (2008 год). Порт на Ти­хом океане, один из важ­ней­ших в Южной Аме­ри­ке (гру­зо­обо­рот 2,29 млн. т в 2006 году; 2 тер­ми­на­ла, в т. ч. аг­рар­ной про­дук­ции). Че­рез Икике про­хо­дят Транс­чи­лий­ская железнодорожная ма­ги­страль и Пан­аме­ри­кан­ское шос­се. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Дие­го Ара­се­на.

Ос­но­ван в XVI веке кон­ки­ста­до­ра­ми . Современное название за­кре­пи­лось в XIX веке. Вхо­дил в со­став ви­це-ко­ро­лев­ст­ва Пе­ру, за­тем рес­пуб­ли­ки Пе­ру (с 1878 года сто­ли­ца провинции Та­ра­па­ка). В пе­ри­од 2-й ти­хо­оке­ан­ской вой­ны (смотрите Ти­хо­оке­ан­ские вой­ны 1864-1866, 1879-1884 годов) близ Икике про­изош­ло круп­ное морское сра­же­ние (21.05.1879 года), в хо­де ко­то­ро­го фло­ты Пе­ру и Чи­ли по­нес­ли боль­шие по­те­ри. В 1883 году Икеке ото­шёл к Чи­ли.

В XIX - начале XX века центр про­изводства се­лит­ры. В декабре 1907 года в Икике бы­ло жес­то­ко по­дав­ле­но вы­сту­п­ле­ние ра­бо­чих се­лит­ря­ных пред­при­ятий (по­гиб­ло свыше 2 тысяч человек). В 1868, 1877, 2005 годах силь­но по­стра­дал в ре­зуль­та­те зем­ле­тря­се­ний. Со­хра­ни­лись: ка­фед­раль­ный со­бор (1884-1888 годы), дво­рец Хуа­на Ас­то­ре­ка (1904 год; ны­не куль­тур­но-вы­ста­воч­ный центр) и др.

Университет имени Ар­ту­ро Пра­та (ос­но­ван в 1967 году как фи­ли­ал Университета Чи­ли в Икике, с 1984 года современный ста­тус; при университете - Му­зей мо­ря); кам­пу­сы др. университетов Чи­ли. Му­ни­ци­паль­ный му­зей Икике (1960 год; ар­хео­ло­гия, ис­то­рия, эт­но­гра­фия), во­енно-морской му­зей, во­енно-ис­то­рический му­зей. Му­ни­ци­паль­ный те­атр Икике (1889).

Икике - важ­ный центр тор­гов­ли ме­ж­ду стра­на­ми Латинской Аме­ри­ки (в основном чле­ны МЕРКОСУР ) и Юго-Восточной Азии. Сво­бод­ная эко­но­мическая зо­на Икике («Zona Fran­ca de Iquique S. A.», ZOFRI; соз­да­на в 1975 году; плошадь 240 га, около 430 скла­дов; пред­став­ле­но около 1650 ком­па­ний) - од­на из са­мых круп­ных в Южной Аме­ри­ке, спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся в основном на ло­ги­стических ус­лу­гах и опе­ра­ци­ях с не­дви­жи­мо­стью (про­да­жа и арен­да промышленных пло­ща­док, арен­да пло­ща­дей в круп­ном тор­го­вом цен­тре зо­ны); в про­да­жах до­ми­ни­ру­ют ав­то­мо­би­ли, различное обо­ру­до­ва­ние, оде­ж­да. Пред­при­ятия неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей, хи­ми­че­ской, пи­ще­вой (в т. ч. пе­ре­ра­бот­ка ры­бы) промышленности; су­до­строе­ние и су­до­ре­монт. Бла­го­при­ят­ный кли­мат, пля­жи с бе­лым пес­ком (Ка­ван­ча, Плая-Блан­ка, Бра­ва-Бич и др.), раз­ви­тые ин­фра­струк­ту­ра и гос­ти­нич­ное хо­зяй­ст­во при­вле­ка­ют мно­го­численных ту­ри­стов.

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