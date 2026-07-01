ИКАР
ИКАР - в греческой мифологии сын знаменитого афинского зодчего и скульптора Дедала, построившего на Крите царю Миносу лабиринт для Минотавра.
После того как Минос узнал, что Дедал помог Ариадне вывести из лабиринта Тесея, отец и сын были заключены в лабиринт, откуда их освободила Пасифая (супруга Миноса). Чтобы покинуть остров, Дедал изготовил себе и сыну крылья (склеив перья воском), и они поднялись в воздух. Икар, несмотря на предупреждение отца, взлетел слишком высоко, от лучей солнца воск растаял, и он упал в море недалеко от острова Самос, в восточной части Эгейского моря, которая носила в древности название Икарийского моря (предположительно по имени Икара, в действительности от расположенного вблизи острова Икария). Наиболее подробно миф о Дедале и Икаре изложен у Овидия в «Метаморфозах» (Ovid. Met. 152–262).
В XIV-XV веках миф нашёл воплощение в книжной миниатюре (иллюстрации к Овидию), в европейском искусстве Нового времени: в пластике (А. Канова, О. Роден) и живописи (Я. Тинторетто, П. Брейгель Старший, П. П. Рубенс, Джулио Романо, Ш. Лебрен и др.).
Иллюстрация:
«Дедал и Икар». Скульптурная группа А. Кановы. 1777-1779. Музей Коррер (Венеция). Архив БРЭ.