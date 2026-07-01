ИКАР

ИКАР - в греческой ми­фо­ло­гии сын зна­ме­ни­то­го афин­ско­го зод­че­го и скульп­то­ра Де­да­ла, по­стро­ив­ше­го на Кри­те ца­рю Ми­но­су ла­би­ринт для Ми­но­тав­ра.

По­сле то­го как Ми­нос уз­нал, что Де­дал по­мог Ари­ад­не вы­вес­ти из ла­би­рин­та Те­сея, отец и сын бы­ли за­клю­че­ны в ла­биринт, от­ку­да их ос­во­бо­ди­ла Па­си­фая (суп­ру­га Ми­но­са). Что­бы по­ки­нуть ост­ров, Де­дал из­го­то­вил се­бе и сы­ну кры­лья (скле­ив пе­рья вос­ком), и они под­ня­лись в воз­дух. Икар, не­смот­ря на пре­ду­пре­ж­дение от­ца, взле­тел слиш­ком вы­со­ко, от лу­чей солн­ца воск рас­та­ял, и он упал в мо­ре не­да­ле­ко от острова Са­мос, в восточной час­ти Эгей­ско­го моря, ко­то­рая но­си­ла в древ­но­сти на­зва­ние Ика­рий­ско­го моря (пред­по­ло­жи­тель­но по име­ни Икара, в дей­ст­ви­тель­но­сти от рас­по­ло­жен­но­го вбли­зи острова Ика­рия). Наи­бо­лее под­роб­но миф о Де­да­ле и Икаре из­ло­жен у Ови­дия в «Ме­та­мор­фо­зах» (Ovid. Met. 152–262).

В XIV-XV веках миф на­шёл во­пло­ще­ние в книж­ной ми­ниа­тю­ре (ил­лю­ст­ра­ции к Ови­дию), в ев­ропейском искусстве Но­во­го вре­ме­ни: в пла­сти­ке (А. Ка­но­ва, О. Ро­ден) и жи­во­пи­си (Я. Тин­то­рет­то, П. Брей­гель Стар­ший, П. П. Ру­бенс, Джу­лио Ро­ма­но, Ш. Леб­рен и др.).

Иллюстрация:

«Де­дал и Икар». Скульп­тур­ная груп­па А. Ка­но­вы. 1777-1779. Му­зей Кор­рер (Ве­не­ция). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)