ИХИМАЭРА ВИТИ
ИХИМАЭРА ВИТИ - новозеландский писатель.
По национальности маори. Пишет на английском языке.
Учился в университете Окленда (1963-1966 годы), университете Виктории в Веллингтоне (1969-1971 годы). С 1973 года работал в Министерстве иностранных дел Новой Зеландии; состоял на дипломатической службе в Австралии и США. С 1990 года профессор университета Окленда.
В художественной прозе Ихимэра, сосредоточенной на описании жизненного уклада, традиций, легенд и магических ритуалов автохтонного населения Новой Зеландии, прослеживается влияние древних мифов и символов на стиль мышления и поведение современного человека: сборники новелл «Поунаму, поунаму» («Pounamu, pounamu», 1972 год), «Новая сеть идёт на ловлю» («The new net goes fishing», 1977 год), «Дорогая мисс Мансфельд» («Dear miss Mansfield», 1989 год); романы «Танги» («Tangi», 1973 год), «Ванау» («Whanau», 1974 год), «Матриархат» («The matriarch», 1986 год), «Оседлавший кита» («The whale rider», 1987 год, экранизация Н. Каро, 2002 год), «История дяди» («The uncle’s story», 2000 год) и другие.
Сочинения:
В поисках Изумрудного города. М., 1991.