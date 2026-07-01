ИХЭТУАНЬСКОЕ ВОССТАНИЕ (КРИЗИС) 1899‒1901

Ихэтуаньское восстание (кризис) 1899—1901 — вооруженное восстание, вызванное острым социальным кризисом в конце XIX в. в Китае и направленное против иностранного влияния и модернизации страны.

В конце XIX в. в экономике Китая, столкнувшейся со значительным усилением экспансии западного капитала после завершения Англо-франко-китайской войны 1856—1860 . (Второй «опиумной» войны), происходил переход от традиционных форм ведения хозяйства к современным, шла активная вестернизация. Началось строительство Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) и Южно-Маньчжурской железной дороги (ЮМЖД), развивалось пароходство, в том числе закупались иностранные суда, появилась современная почтовая и телеграфная связь, начался активный импорт промышленных товаров из Европы, Америки и Японии. Все это привело к росту безработицы, затронувшей миллионы ремесленников, крестьян и представителей городских низов, занятых в традиционных видах ремесел, сферах транспорта и связи в провинциях Чжили (ныне Хэбэй), Шаньдун и Маньчжурии на севере Китая. Социальный взрыв был ускорен ухудшением жизни крестьянства, массовым голодом и высокой смертностью в результате стихийных бедствий: многолетней засухи, крупного наводнения в долине р. Хуанхэ в 1898, эпидемий. Население воспринимало иностранную экспансию как основную причину ухудшения жизни, веря, что борьба против иностранцев может покончить со всеми бедами.

Инициаторами борьбы стали несколько тайных обществ, из них наиболее известно общество «Ихэцюань» («Кулак во имя справедливости и мира»), или «Ихэтуань» («Отряды справедливости и мира»). Члены общества практиковали упражнения «цюань», напоминавшие кулачные бои, поэтому иностранцы называли участников движения «боксерами». В их число вошли крестьяне, разорившиеся ремесленники, демобилизованные солдаты, и даже женщины и дети. Полагая себя «священными воинами» и «справедливыми людьми», они руководствовались идеалами конфуцианства, патриотизмом и ксенофобией, в их среде был распространены суеверия и мистицизм. Участники И. в. демонстрировали верноподданнические настроения по отношению к правящей династии и императрице Цыси , также являвшейся противницей модернизации и отстранившей в 1898 от власти императора Гуансюя , пытавшегося проводить политику реформ.

В 1899 в провинциях Шаньдун и Чжили началось вооруженное восстание, в котором приняло участие около 40 тыс. человек. Они убивали иностранцев и китайцев, принявших христианство, разрушали железные дороги, телеграфные линии, промышленное оборудование, уничтожали банки, магазины, церкви, школы и библиотеки. Провинциальные войска, направленные против отрядов «боксеров», не справились с восставшими, но сумели оттеснить их в провинцию Чжили. Полный разгром сил восставших, не обученных военному делу и не имевших современного оружия, не был выгоден, в первую очередь, правящим кругам. Видя в восставших возможное орудие борьбы с иностранцами и сторонниками модернизации Китая, правительство отдавало противоречивые и непоследовательные приказы, препятствуя его подавлению.

В начале 1900 отряды «боксеров» из провинции Чжили двумя колоннами начали поход на север: первая двигалась на Тяньцзинь, вторая — на Пекин. По дороге они сжигали железнодорожные станции, уничтожали дома, оборудование европейского образца, громили промышленные, торговые и финансовые предприятия, в том числе китайские. Восставшие уничтожили машинное оборудование Кайпинских горных копей, нанеся тем самым серьезный урон экономике Сев. Китая. Поход встревожил западные державы. Их представители требовали от Пекина решительных мер по подавлению восстания. Летом 1900 была усилена охрана посольского квартала в столице и иностранных поселений в Тяньцзине, увеличено число военных кораблей на рейде в Дагу, затем был высажен десант из военных частей Австро-Венгрии, Великобритании, Германии, Италии, России, США, Франции и Японии общей численностью более 2 тыс. человек. Задачей десанта, который возглавил британский контр-адмирал Э. Сеймур, было дойти до Пекина и взять под охрану посольский квартал. 10 июня десант двинулся из Тяньцзиня в Пекин, завязались бои как с отрядами восставших, так и с китайскими правительственными войсками. Участники И. в. разобрали железную дорогу в тылу десанта. Иностранный контингент не смог дойти до Пекина и с трудом вернулся в Тяньцзинь.

Введение иностранных войск заставило правительство сменить внешнеполитический курс и пойти на союз с отрядами «боксеров». В Чжочжоу была направлена специальная миссия на переговоры с представителями восстания. Благодаря ее успеху уже 11 июня тысячи ихэтуаней во главе со своим лидером Ли Лайчжуном вошли в Пекин. Началась волна поджогов, убийств и грабежей, докатившаяся даже до Запретного города. С 12 июня восставшие приступили к 56-дневной осаде посольского квартала. Кроме того, был убит германский посол К. фон Кеттелер. Императрица Цыси вела двойную игру: официальные ноты иностранным державам содержали извинения и обвинения в адрес бунтовщиков, была даже усилена охрана посольского квартала китайскими войсками, но одновременно правительство снабжало продовольствием отряды «боксеров».

Неудачная экспедиция Сеймура и события в Пекине побудили иностранные державы организовать новый поход. 17 июня была захвачена крепость Дагу, а уже 21 июня китайское правительство официально объявило войну западным державам и пошло на открытый союз с обществом «Ихэтуань». Легитимизация способствовала распространению движения на другие провинции, вдоль линии КВЖД начались антирусские выступления, обстреливались пароходы на Амуре, подверглось осаде русское поселение в Харбине. Тем не менее, в Южн. и Вост. Китае власти не пошли на сговор с восставшими, стараясь обезопасить иностранцев и христиан. Между ними и представителями западных стран было выработано сепаратное соглашение — «Правила совместной обороны юго-восточных провинций». Центральное правительство не препятствовало этой игре, видя в ней возможность примирения с иностранными державами в случае неудачи.

Войска восьми стран захватили Тяньцзинь, где был сформирован 54-тысячный корпус под командованием немецкого генерал-фельдмаршала А. фон Вальдерзее . 4 августа корпус двинулся на Пекин. В сражениях китайцы несли большие потери, началось массовое бегство из столицы. Уже 14 августа иностранные войска вошли в Пекин, на следующий день правительство и императрица Цыси тайно бежали в провинцию Шэньси, и столица капитулировала. Иностранный контингент разграбил город и дворцы, карая причастных к обществу «Ихэтуань». В Маньчжурии русские войска сражались против отрядов «боксеров» и в течение августа-сентября 1900 оккупировали всю провинцию. Одновременно шла эвакуация русских подданных из окрестностей столицы.

Остатки отрядов ихэтуаней рассеялись по стране. В конце октября 1900 в Пекине начались переговоры между представителями Китая и восьми держав, к которым присоединились Бельгия, Нидерланды и Испания. Со стороны Китая в них участвовали Ли Хунчжан, выдающийся политический деятель, почти 30 лет вершивший внутреннюю и внешнюю политику страны, и князь Цин, известный сторонник модернизации и вестернизации Китая. По итогам занявшего год переговорного процесса 7 сентября 1901 был подписан «Заключительный протокол». Согласно его условиям, вплоть до Второй мировой войны Китай выплачивал так называемую «Ихэтуаньскую (боксерскую) контрибуцию» в размере около 1 млрд лянов. Также китайское правительство обязывалось покончить с отрядами «боксеров», последние из которых были уничтожены в 1902. Пекин соглашался на еще большее облегчение условий для ведения иностранцами торговли и мореплавания, разрушение укреплений между Тяньцзинем и Пекином и разрешение иностранным посольствам иметь охрану, вооруженную пулеметами и другими орудиями. Таким образом, И. в. способствовало усилению ограничения суверенитета Китая. Страна оказалась в еще большей мере разделена на зоны интересов и экономического влияния иностранных держав.

Лит.: Непомнин О. Е. История Китая. XX век. М., 2011; История Китая с древнейших времен до начала XXI века. В 10 т. Т. VI: Династия Цин (1644—1911) / Отв. ред. О. Е. Непомнин. М., 2015.