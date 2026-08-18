ИГУМЕН

ИГУМЕН - сан в Русской православной церкви.

В начале XXI века - от­ли­чие, ко­то­рым на­граж­да­ют­ся иеро­мо­на­хи.

Пер­во­на­чаль­но (в I-IV веках) - на­име­но­ва­ние на­чаль­ст­вую­ще­го ли­ца, в ча­ст­но­сти пред­се­да­те­ля какого-либо со­б­ра­ния (Игумен цер­ков­но­го со­бо­ра), гу­бер­на­то­ра про­вин­ции (эк­ви­ва­лент латинского praeses provin­ciae), епи­ско­па .

С IV-V веков этот тер­мин при­ме­нял­ся в Восточной Римской им­пе­рии и в Ви­зан­тии для обо­зна­че­ния на­чаль­ст­вую­ще­го над хри­сти­ан­ской мо­на­ше­ской об­щи­ной (в западных мо­на­сты­рях та­кой ру­ко­во­ди­тель на­зы­вал­ся аб­ба­том).

Игумен яв­лял­ся ду­хов­ным, администратором и эко­но­мическим ру­ко­во­ди­те­лем мо­на­сты­ря. Он при­ни­мал по­слуш­ни­ков, со­вер­шал хи­ро­те­сии чте­цов и ипо­диа­ко­нов в сво­ём мо­на­сты­ре, на­ла­гал дис­ци­пли­нар­ные взы­ска­ния, ру­ко­во­дил по­все­днев­ной дея­тель­но­стью мо­на­хов, был ду­хов­ным от­цом (при­ни­мал ис­по­ведь у мо­на­хов).

По­мощ­ни­ка­ми игумена по управ­ле­нию мо­на­сты­рём бы­ли эко­ном, экк­ле­си­арх и другие долж­но­ст­ные ли­ца. Как пра­ви­ло, игумен из­би­рал­ся из чис­ла мо­на­хов дан­но­го мо­на­сты­ря. Про­це­ду­ра вы­бо­ров оп­ре­де­ля­лась ус­та­вом мо­на­сты­ря. Из­бран­ный кан­ди­дат ут­вер­ждал­ся (на­чи­ная с VI века) епи­ско­пом или пат­ри­ар­хом . Ино­гда игумен пе­ред смер­тью на­зна­чал сво­его пре­ем­ни­ка; в кти­тор­ских мо­на­сты­рях игумен на­зна­чал­ся кти­то­ром.

В те­че­ние дли­тель­но­го вре­ме­ни игуменом мог стать мо­нах, не имею­щий свя­щен­но­го са­на; позд­нее игумены на­чи­на­ют из­би­рать­ся толь­ко из ие­ро­мо­на­хов. Тео­ре­ти­че­ски власть игумена внут­ри мо­на­сты­ря бы­ла не­ог­ра­ни­чен­ной, а его долж­ность - по­жиз­нен­ной. В дей­ст­ви­тель­но­сти он дол­жен был счи­тать­ся с мне­ни­ем груп­пы наи­бо­лее ав­то­ри­тет­ных мо­на­хов («ду­хов­но­го со­бо­ра», «из­бран­ных бра­тий») и мог быть сме­щён за не­пра­во­мер­ные дей­ст­вия как са­ми­ми мо­на­ха­ми, так и епи­ско­пом.

В Древ­ней Ру­си долж­ность игумена поя­ви­лась вме­сте с на­ча­лом мо­на­ше­ской жиз­ни в XI веке. В сред­ние ве­ка игумены русских мо­на­сты­рей (в от­ли­чие от гре­че­ских) об­ла­да­ли пра­вом уча­стия в ар­хие­рей­ских со­бо­рах. В XVIII-XIX веках по­сте­пен­но ут­ра­чи­ва­ет­ся связь са­на игумена с на­стоя­тель­ст­вом в мо­насты­ре.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)