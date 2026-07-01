ИГРИЦКИЙ Юрий Иванович

Родился 16.02.1934, г. Москва. Окончил 1-й Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза в 1957 г., аспирантуту исторического факультета МГУ в 1970 г.

Кандидатская диссертация : Основные проблемы истории Великой Октябрьской социалистической революции в современной английской и американской буржуазной историографии (МГУ, 1972).

Старший научный сотрудник, заведующий отделом Восточной Европы Института научной информации по общественным наукам РАН. Главный редактор научного журнала «Россия и современный мир».

Учителя : В.З. Дробижев, Ю.А. Поляков. Л.К. Шкаренков.

Область интересов : Международные отношения, российская история, методология, историография.

Сочинения: Общее количество научных публикаций: 2 монографии, более 100 статей и других научных публикаций.

Мифы историографии и реальностъ истории. М., 1974;

Современная буржуазная советология о проблеме взаимоотношений России и СССР с Западом. М., 1982;

Октябрь, 1917. Взгляд из XXI века // Перспективы. М., 1991. № 1, 2;

Постижение России: Мучительный поиск истины // Россия и современный мир. 1993. № 1; Место России в мире: Дискуссионные аспекты // Россия между Востоком и Западом: Сб. М., 1994;

Становление многопартийности в Вост. Европе. М., 1995 (в соавт.);

Меняющаяся Россия как предмет концептуального анализа // Отечественная история. 1998. № 1;

Общественные трансформация в России и СССР: Взгляды и концепции. М. 1998.

Повседневная Россия // Россия и современный мир. № 4 2011. C.8-40

Многопартийная беспартийная Россия // Россия и современный мир. № 2 2012. C.30-57

Повседневная Россия // Политическая наука. № 1 2012. C.119-140

Дуалистичное государство или старый добрый авторитаризм? // Политическая наука. № 1 2012. C.198-207

Ленин и Сталин сегодня // Россия и современный мир. № 3 (80) 2013. C6-28

Украина в огне / Ukraine on Fire // Россия и современный мир. № 3В (84) 2014. C.56-86