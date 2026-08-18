ИГНАТИЙ ЛОЙОЛА (исп. Ignacio Lopez de Loyola)

Основатель ордена Иезуитов .

Игнатий Лойола родился в 1491 г. в баскской провинции. Юношеские года Игнатий Лойола провел при дворе Фердинанда II. В 1521 г. Лойола участвовал в обороне Памплоны от французов и получил тяжелые ранения, которые оставили его хромым на всю жизнь.

В 1522 г. Лойола отправился в паломничество в Монсеррат. Там о решил отправиться в Палестину, чтобы обращать неверных в христианство. В 1523 г. Лойола смог добраться через Италию до Палестины, однако был холодно встречен там местными францисканцами и был вынужден вернуться в Европу.

Оказавшись вновь и Испании, Игнатий Лойола стал изучать философию в Алькале и Саламанке. Преследования со стороны инквизиции заставили Игнатия Лойолу покинуть и Испанию и поселиться в 1528 г. в Париже. Там он познакомился со своими будущими сподвижниками, Ксаверием и Лефевром.

В 1534 г. Лойола получил степень доктора и вмести со своими единомышленниками дал 15 августа 1534 г. обет нестяжания, целомудрия и проповеди в Святой Земле. Если последнее было невозможно, Лойола и его сподвижники были намерены отдать себя в распоряжение папе римскому .

В 1535–1537 гг. Лойола вернулся в Испанию, где смог собрать большие средства на свою деятельность. В 1537 г. он попытался отплыть в Палестину через Венецию, но начавшиеся боевые действия с турками помешали ему.

В 1540 г. Лойола смог добиться аудиенции папы и предложил ему проект своего ордена. По уставу к трем монашеским обетам — послушания, бедности и целомудрия — Лойола добавил четвертый — служения Христу и папе. В 1540 г. устав нового ордена Иисуса Христа был утвержден папской буллой. Игнатий Лойола стал генералом нового ордена, призванного впоследствии служить важным инструментом Контрреформации . В 1548 г. Лойола составил так называемые «Духовные упражнения», которые легли в основу иезуитского воспитания.

Игнатий Лойола умер в 1556 г. в Риме.

Иллюстрации:

Игнатий Лойола

Сочинения:

Св. Игнатий Лойола Духовные упражнения. Духовный дневник. — Москва: Институт философии, теологии и истории, 2006.