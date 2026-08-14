ИГНАТИЙ АНТИОХИЙСКИЙ, ИГНАТИЙ БОГОНОСЕЦ (др.-греч. Ἰγνάτιος Αντιοχείας, Ἰγνάτιος ο Θεοφόρος)

Христианский писатель и богослов, мученик.

Игнатий Антиохийский – первый крупный христианский писатель нееврейского происхождения. Его прозвище происходит, по одной версии, от того, что он был тем самым младенцем, которого Иисус Христос поднял на руки (Мф. 18:2-5), а по другой, от того, что он был носителем Божественного Духа. Игнатий был учеником апостола Иоанна, около 68 г. стал епископом Антиохии. В начале II в. Игнатий был арестован и под стражей был доставлен в Рим на суд императора.

По пути из Антиохии в Рим, где он должен был предстать перед судом, он написал семь Посланий, обращенных к различным христианским общинам (Ефесянам, Магнезийцам, Траллийцам, Филадельфийцам, Римлянам, Смирнянам) и Поликарпу Смирнскому . В первых трех письмах он обращался с поддержкой к церквям, расположенным в Малой Азии. В четвертом письме, обращенном Римской церкви, он просит не лишать его мученичества и не хлопотать за него перед языческими властями (судя по свободе, которой он пользовался во время путешествия, такая возможность была). Получив в Трое известие о прекращении гонений, он написал Филадельфийской и Смирнской церквям и отдельно Поликарпу Смирнскому, поздравляя их с этим и прося отправить гонцов с поздравлениями и в Антиохию, поскольку восстановлен мир. Впоследствии (ок. 380 г.) к этим подлинным сочинениям было добавлено еще 5 подложных, а затем еще 3 (Тарсийцам, Антиохийцам, Филиппийцам, Послание к Ирону, антиохийскому диакону, переписка с Марией Кассобольской, 1-е ап. Иоанну Богослову, 2-е ап. Иоанну Богослову, Переписка с Богородицей).

На первом месте для Игнатия находится не скорый Конец (как у апокалиптиков), а учение о месте Церкви в мире и ее устройстве. Для него епископ «является образом Отца» (Trall. 3, 1); «он председательствует на месте Бога» (Magn. 6, 1). Христиане должны выражать почтение «епископу, как Богу», почитать его власть «как власть Бога-Отца» (Magn. 13, 1-2; Eph. 5, 3). Как церковь подчинена Богу, так пресвитеры подчинены епископу, диаконы пресвитерам, а миряне – им всем (Trall. 3, 1; Magn. 6, 1-7, 2). Где бы не находился епископ, присутствие Бога обеспечено: таинства, которые он совершает – единственный истинный культ Бога (Smyrn. 8, 1-2; Magn. 7, 1-2). Большое место Игнатий отводит полемике с докетами и иудействующими.

Мы располагаем текстом «Мученичества Игнатия», но этот текст был создан в IV в.

Сочинения :

Сочинения древних христианских апологетов / Под ред. А. Г. Дунаева. СПб., 1999.