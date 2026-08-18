ИГЕЛЬСТРОМ ОСИП АНДРЕЕВИЧ

Образование и карьера

Осип Игельстром родился 7 мая 1737 г. в Риге. Отец – Густав-Генрих Игельстром, лифляндский дворянин, барон, ландмаршал. Мать – Маргарета Элизабета фон Альбедиль.

Получил образование в Риге. Окончил немецкий университет.

В 1753 г. начал службу в гвардии. Участник Семилетней войны 1756 – 1763 гг. Произведен в подполковники. С 1763 г. исполнял обязанности при курляндском герцоге в Митаве. Позднее служил в Польшу у князя Н.В. Репнина. В 1766 г. получил чин полковника.

С 1767 по 1770 гг. – командир Кабардинского пехотного полка.

Участник Русско-турецкой войны 1768 – 1774 гг. Отличился при осаде Килии, за что был награжден орденом Св. Георгия 3-го класса. За взятие Аккермана повышен до генерал-майора, после подписания Кучук-Кайнарджийского мира – до генерал-поручика.

С 1774 г. О.А. Игельстром состоял в карательном корпусе И.И. Михельсона, принимал участие в подавлении восстания под предводительством Е.И. Пугачева на Урале, в Прикамье и Поволжье.

В 1776 г. О.А. Игельстрома назначали командиром Сибирской дивизии и членом Военной коллегии. На этих постах он находился вплоть до 1784 г.

С 1784 г. возглавлял русские войска, бравшие Крым. По поручению Г.А. Потемкина пленил последнего крымского хана Шагин-Гирея.

Генерал-губернатор Сибирский и Уфимский

Благодаря протекции Г.А. Потемкина О.А. Игельстром в 1784 г. был назначен симбирским и уфимским генерал-губернатором. На этом посту он находился вплоть до 1792 г.

При новом генерал-губернаторе в главных родах Малой Орды с 3 октября 1786 г. появились низовые судебные учреждения – расправы. Теперь султаны отстранялись от управления киргизами. Расправы непосредственно подчинялись пограничному суду, а главам и родовым старшинам передавалась полицейская власть.

Среди мероприятий, осуществленных при О.А. Игельстроме в отношении киргизов, можно назвать: право на получение пособия из казны без возврата, с 1788 г. – переселяться из дальних степей на внутреннюю российскую сторону при условии, что они не будут селиться вблизи друг друга.

В начале января 1790 г. О.А. Игельстром был отозван в Петербург, и уже 10 января направился в финляндскую армию воевать против шведов. Участвовал в мирных переговорах по итогам Шведской войны 1788 – 1790 гг. После заключения Верельского мира 3 августа 1790 г. был удостоен ордена Св. Андрея Первозванного, чина генерал-аншефа, похвальной грамоты и золотой шпаги.

На иных должностях

В 1792 – 1793 гг. О.А. Игельстром был генерал-губернатором Смоленской и наместником Псковской губерний.

18 июня 1792 г. получил от кунфюрста Саксонского титул графа Римской империи.

С 1793 г. исполнял обязанности генерал-губернатора Киевского, Черниговского и Новгород-Северского. В конце года командирован в Варшаву для руководства дислоцировавшимися в Польше русскими войсками. В результате восстания Т. Костюшко в ночь с 16 на 17 апреля 1794 г. погиб русский гарнизон в Варшаве, О.А. Игельстром ушел в отставку, поселился в Риге.

В царствование Павла I Осип Андреевич был поставлен во главе Оренбургской губернии. На посту военного губернатора он находился с 1796 по 1798 гг. С 1798 г. окончательно оставил службу.

Умер О.А. Игельстром 18 марта 1823 г. в Москве.