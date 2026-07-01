ИГБО
ИГБО - язык народа игбо.
Распространён на юге Нигерии. Число говорящих свыше 18 миллионов человек. (1999, оценка).
Игбо относится к игбоидной ветви бенуэ-конголезских языков. Представляет собой совокупность (пучок) диалектов (онича, оверри, умуахиа и многие др.), некоторые из них, вероятно, можно рассматривать как самостоятельные языки.
Вокализм включает 8 гласных фонем, образующих 2 серии по степени подъёма: высокую и низкую. В рамках этого противопоставления осуществляется гармония гласных, аналогичная сингармонизму в некоторых других языках этого региона. Имеются фонологические противопоставления тонов как с грамматическими, так и с лексическими значениями. Характерно присущее и многим другим языкам Западной Африки явление ступенчатого понижения тонов в синтагме. Личные местоимения в единственном числе образуют 2 ряда: самостоятельные местоимения и субъектные приглагольные местоименные показатели (во множественном числе последние отсутствуют). В случае употребления местоименных показателей опускается гласный префикс глагольной основы (сохраняется с местоимениями множественного числа).
Глаголы делятся на 2 тональных морфологических класса: высокий и низкий. Имеются 2 спрягаемые глагольные формы («времена»), а также 3 аспекта. Противопоставлены независимая и 3 зависимые глагольные формы; эти последние употребляются в разных типах придаточных предложений (различаются тональными характеристиками). Существует также система глагольных суффиксов, служащих для выражения различных дополнительных значений, в том числе временны́х. Имена также делятся на морфологические классы в соответствии с тональными схемами в разных синтагматических конструкциях, в частности в генитивной конструкции.
Письменность на латинской графической основе; различные диалекты обладают собственными письменными традициями. Единая литературная норма отсутствует. В последние десятилетия всё большее распространение, особенно в сфере письменного употребления, получает так называемый Центральный игбо, ориентированный на нормы диалектов центральной зоны.
Словари:
Awde N., Wambu O. Igbo: Igbo-English / English-Igbo dictionary and phrasebook. N.Y., 1999.