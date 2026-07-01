ИГБО

ИГБО - язык народа игбо.

Рас­про­стра­нён на юге Ни­ге­рии. Чис­ло го­во­ря­щих свыше 18 миллионов человек. (1999, оцен­ка).

Игбо от­но­сит­ся к иг­бо­ид­ной вет­ви бе­нуэ-кон­го­лез­ских язы­ков. Пред­став­ля­ет со­бой со­во­куп­ность (пу­чок) диа­лек­тов (они­ча, овер­ри, умуа­хиа и многие др.), не­ко­то­рые из них, ве­ро­ят­но, мож­но рас­смат­ри­вать как са­мо­сто­ятельные язы­ки.

Во­ка­лизм вклю­ча­ет 8 глас­ных фо­нем, об­ра­зую­щих 2 се­рии по сте­пе­ни подъ­ё­ма: вы­со­кую и низ­кую. В рам­ках это­го про­ти­во­пос­тав­ле­ния осу­ще­ст­в­ля­ет­ся гар­мо­ния глас­ных, ана­ло­гич­ная син­гар­мо­низ­му в не­ко­то­рых других язы­ках это­го ре­гио­на. Име­ют­ся фо­но­ло­гические про­ти­во­по­став­ле­ния то­нов как с грам­ма­ти­че­ски­ми, так и с лек­сическими зна­че­ния­ми. Ха­рак­тер­но при­су­щее и многим другим язы­кам Западной Аф­ри­ки яв­ле­ние сту­пен­ча­то­го по­ни­же­ния то­нов в син­таг­ме. Лич­ные ме­сто­име­ния в единственном числе об­ра­зу­ют 2 ря­да: са­мо­сто­ятель­ные ме­сто­име­ния и субъ­ект­ные при­гла­голь­ные ме­сто­имен­ные по­ка­за­те­ли (во множественном числе по­след­ние от­сут­ст­ву­ют). В слу­чае упот­реб­ле­ния ме­сто­имен­ных по­ка­за­те­лей опус­ка­ет­ся глас­ный пре­фикс гла­голь­ной ос­но­вы (со­хра­ня­ет­ся с ме­сто­име­ния­ми множественного числа).

Гла­го­лы де­лят­ся на 2 то­наль­ных мор­фо­ло­гических клас­са: вы­со­кий и низ­кий. Име­ют­ся 2 спря­гае­мые гла­голь­ные фор­мы («вре­ме­на»), а так­же 3 ас­пек­та. Про­ти­во­пос­тав­ле­ны не­за­ви­си­мая и 3 за­ви­си­мые гла­голь­ные фор­мы; эти по­след­ние упот­реб­ля­ют­ся в раз­ных ти­пах при­да­точ­ных пред­ло­же­ний (раз­ли­ча­ют­ся то­наль­ны­ми ха­рак­те­ри­сти­ка­ми). Су­ще­ст­ву­ет так­же сис­те­ма гла­голь­ных суф­фик­сов, слу­жа­щих для вы­ра­же­ния различных до­пол­нительных зна­че­ний, в том числе вре­менны́х. Име­на так­же де­лят­ся на мор­фо­ло­гичес­кие клас­сы в со­от­вет­ст­вии с то­наль­ны­ми схе­ма­ми в раз­ных син­таг­ма­тических кон­ст­рук­ци­ях, в ча­ст­но­сти в ге­ни­тив­ной кон­ст­рук­ции.

Пись­мен­ность на латинской гра­фической ос­но­ве; различные диа­лек­ты об­ла­да­ют собственными письменными тра­ди­ция­ми. Еди­ная литературная нор­ма от­сут­ст­ву­ет. В по­след­ние де­ся­ти­ле­тия всё боль­шее рас­про­стра­не­ние, осо­бен­но в сфе­ре письменного упот­реб­ле­ния, по­лу­ча­ет так называемый Цен­траль­ный игбо, ори­ен­ти­ро­ван­ный на нор­мы диа­лек­тов центральной зо­ны.

Сло­ва­ри:

Awde N., Wambu O. Igbo: Igbo-En­glish / English-Igbo dictionary and phrase­book. N.Y., 1999.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)