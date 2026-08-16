ИФРИКИЯ

Ифрикия (араб. Ифрикийа, от лат. Africa) — название, которое арабы дали части Сев. Африки от меридиана между горными массивами Аурес и Ходна и портом Беджая (на западе) до границ Киренаики (на востоке).

Приблизительно соответствует римским провинциям Проконсульская Африка и Нумидия . Известна также как Ближний Магриб (ал-Магриб ал-адна), во французской историографии — «Вост. Берберия».

В процессе распада Аббасидов халифата в IX — начале X в. И. оказалась фактически разделена между приверженцами хариджизма на юге и покровительствовавшими суннизму маликитского мазхаба Аглабидами на севере, которые превратили ее побережье в один из очагов средиземноморского пиратства, направленного против торговых центров Италии и Южн. Франции. После падения в 909 Раккады — столицы Аглабидского эмирата — под ударами берберов Зап. И. и последовавшего разгрома имамата Рустамидов в Тахерте (Средний Магриб) весь Ближний Магриб, со столицей сначала в Кайруане , затем в Махдие, был включен в пределы Фатимидов халифата, в рамках которого из его состава был выделен Триполи (Атрабулус).

В XI в. И., находившаяся под управлением Зиридов , подверглась нашествию бедуинов бану хилаль и бану сулайм из Египта, а в середине XII в. подчинилась Альмохадам . С распадом их халифата в XIII в. И. выделилась в самостоятельный султанат Хафсидов, где в качестве столицы Кайруан сменил Тунис, а официальной религией стал суннитский ислам (общины ибадитов сохранились только по берегам Габесского залива). Начиная с установления над Магрибом гегемонии Османской империи (XVI—XVII вв.) имя И. постепенно уходит в прошлое, уступая географическим названиям нового времени — Алжир, Тунис, Триполитания. В XIX—XX вв. оно возрождается к употреблению в арабском языке, уже преимущественно в значении «Африка» как континент.

Лит.: d’Avezac M. Afrique, esquisse générale de l’Afrique et Afrique ancienne. Paris, 1844. Djait H. La wilaya d’Ifriqiya au IIe/VIIIe siècle: Étude institutionelle // Studia Islamica. XXVII (1967). P. 88—94, et XXVIII (1968). P. 79—107. Gautier E. F. Le passé de l’Afrique du Nord. Paris, 1952. Talbi M. L’Emirat aghlabide, 184—296 / 800—909: Histoire politique. Paris, 1966. Tissot C. Géographie comparée de la province romaine d’Afrique // Exploration scientifique de la Tunisie. T. I. Paris, 1884. P. 388—391.